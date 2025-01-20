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برامج الدردشة الآلية - التطبيقات الأكثر شعبية - رومانيا
إن Chatbots، التي يشار إليها غالبًا باسم الوكلاء الظاهريين أو المساعدين الظاهريين، هي تطبيقات برمجية مصممة لأداء مهام محددة أو تقديم معلومات استجابة للطلبات المكتوبة أو المنطوقة. إنها تخدم كلاً من الاحتياجات الخارجية التي تواجه العملاء والطلبات الداخلية التي تواجه الموظفين، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التطبيقات بطريقة محادثة، إما نصيًا أو مسموعًا. تستخدم Chatbots عادةً معالجة اللغة الطبيعية (NLP) أو التعرف على الكلام لفهم مدخلات المستخدم. ومع ذلك، فإن عملياتهم الأساسية تعتمد على المحادثات المكتوبة. وهذا يتناقض مع المساعدين الافتراضيين الأذكياء، الذين يستخدمون فهم اللغة الطبيعية (NLU) لإجراء تفاعلات أكثر تعقيدًا تشبه التفاعلات البشرية. تستخدم الشركات تقنية chatbot لأتمتة المهام التي كانت تتطلب في السابق تدخلًا بشريًا. عند تلقي طلب مستخدم، يقوم برنامج الدردشة الآلي بمعالجة الإدخال ويقدم استجابة في شكل نص أو كلام. يتم دمج Chatbots في العديد من أدوات دعم العملاء، مثل برامج الدردشة المباشرة وبرامج مكتب المساعدة وبرامج مركز الاتصال، وغالبًا ما تكون بمثابة نقطة الاتصال الأولى. ويتوسع استخدامها في مجالات أخرى، بما في ذلك قواعد المعرفة المتعلقة بالمبيعات والتسويق. في تطبيقات ذكاء الأعمال، يمكن لروبوتات الدردشة أن تحل محل لغات الاستعلام، مما يمكّن المستخدمين من الحصول على نقاط بيانات محددة ببساطة عن طريق كتابة طلب أو التحدث به. تتزايد قدرات روبوتات الدردشة باستمرار، ويتم دمجها في مجموعة متزايدة من التطبيقات البرمجية.
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Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي. يوفر Google Cloud Platform البنية التحتية كخدمة، والنظام الأساسي كخدمة، وبيئات حوسبة بدون خادم. في أبريل 2008، أعلنت جوجل عن محرك التطبيقات، وهو منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها جوجل، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيقات، أضافت جوجل خدمات سحابية متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform، بالإضافة إلى G Suite، وإصدارات المؤسسات من Android وChrome OS، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)، التي تتيح للمستخدمين أن يكون تحت تصرفهم مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر، متاحة طوال الوقت، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS لأجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (CPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة؛ الذاكرة المحلية/ذاكرة الوصول العشوائي؛ تخزين القرص الصلب/SSD؛ اختيار أنظمة التشغيل؛ الشبكات؛ وبرامج التطبيقات المحملة مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تطبيق تقنية AWS في مزارع الخوادم في جميع أنحاء العالم، وتتم صيانتها بواسطة شركة Amazon الفرعية. تعتمد الرسوم على مزيج من الاستخدام (المعروف باسم نموذج "الدفع أولاً بأول")، أو الأجهزة، أو نظام التشغيل، أو البرامج، أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك والتي تتطلب التوفر والتكرار والأمان وخيارات الخدمة. يمكن للمشتركين الدفع مقابل كمبيوتر AWS افتراضي واحد، أو كمبيوتر فعلي مخصص، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك، توفر أمازون الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 مناطق في أمريكا الشمالية. تقوم أمازون بتسويق AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على سعة حوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من بناء مزرعة خوادم فعلية. تتم محاسبة جميع الخدمات على أساس الاستخدام، ولكن كل خدمة تقيس الاستخدام بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017، تمتلك AWS حصة مهيمنة تبلغ 34% من جميع الخدمات السحابية (IaaS وPaaS) بينما يمتلك المنافسون الثلاثة التاليون Microsoft وGoogle وIBM 11% و8% و6% على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy Group.
Cohere
cohere.com
Cohere هي منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة للمؤسسات. إن الذكاء الاصطناعي العالمي الخاص بنا مناسب بشكل فريد لاحتياجات الأعمال، مما يفتح المجال أمام سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول وخصوصية البيانات بشكل غير مسبوق. منصة Cohere هي منصة سحابية، ويمكن الوصول إليها من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) كخدمة مُدارة، ويمكن نشرها على السحابة الافتراضية الخاصة (VPC) أو حتى في الموقع للقاء الشركات حيث توجد بياناتها، مما يوفر أعلى مستويات المرونة والتحكم. تأسست شركة Cohere على يد خريجي Google Brain والمؤلف المشارك لورقة بحث Transformer الرائدة، وهي في مهمة لتحويل المؤسسات ومنتجاتها باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يفتح طريقة أكثر سهولة لإنشاء المعلومات والبحث عنها وتلخيصها أكثر من أي وقت مضى. نحن مدعومون من قبل مجموعة من المستثمرين المؤسسيين والاستراتيجيين العالميين بما في ذلك Index Ventures، وOracle، وNVIDIA، وSalesforce Ventures، وInovia Capital، وDTCP، وMirae Asset، وRadical Ventures، وSection 32، وTiger Global، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جيفري هينتون. ، جيف دين، فاي فاي لي، بيتر أبيل، وراكيل أورتاسون.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناءً على مليارات تفاعلات تجربة العملاء، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها بدءًا من الخدمة الذاتية والوكلاء والمسؤولين، لمساعدتك على النمو والعمل بكفاءة على نطاق واسع. تعمل Zendesk على تزويد الوكلاء بالأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجون إليه لتقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة، سواء كانت عبر الرسائل الاجتماعية أو الهاتف أو البريد الإلكتروني. يجمع Zendesk كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات متعددة القنوات، وحتى سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات الوكلاء والأتمتة وسوق يضم أكثر من 1200 تطبيق - وكلها محمية تحت سقف واحد. والحل الذي نقدمه سهل التنفيذ والتعديل بسرعة، مما يحرر الفرق من مطالبة تكنولوجيا المعلومات والمطورين والشركاء المكلفين بإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk، تتمثل مهمتنا في تبسيط تعقيد الأعمال وتسهيل قيام الشركات بإنشاء اتصالات هادفة مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبيرة، نؤمن بأن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة، بغض النظر عن الحجم أو الصناعة أو الطموح. تخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع المقر الرئيسي لشركة Zendesk في سان فرانسيسكو، وتدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
ChatBot
chatbot.com
يتيح لك ChatBot إنشاء روبوتات الدردشة في دقائق معدودة باستخدام قوالب متنوعة وأتمتة المهام الرئيسية على الفور. يمكنك سحب العناصر الجديدة وإفلاتها بسهولة لتكييف أي قالب وفقًا لاحتياجاتك. ChatBot جاهز للعمل خارج الصندوق، بينما تساعدك خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين الاستجابات بمرور الوقت. صمم تجارب محادثة سلسة لبناء علاقات أفضل مع عملائك. أرسل استجابات ديناميكية تشجع العملاء على الدردشة والتفاعل. قم بمزج ومطابقة النصوص والصور والأزرار والردود السريعة لإظهار علامتك التجارية ومنتجاتك وخدماتك. استخدم ChatBot على منصات وقنوات مختلفة باستخدام التكامل بنقرة واحدة (Facebook Messenger، وSlack، وLiveChat، وWordPress، والمزيد). قم بتوصيل برنامج الدردشة الآلي الخاص بك بأي شيء يمكنك التفكير فيه باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب وZapier.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة وتجربة العملاء الرقمية الأعلى تقييمًا للعلامات التجارية المحلية والشركات متعددة المواقع. تستفيد أكثر من 100000 شركة من منصة Birdeye المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل بسلاسة مع العملاء وتعزيز الولاء والتفوق في أسواقهم المحلية.
HappyFox
happyfox.com
HappyFox هو برنامج مكتب مساعدة عملي يوفر دعمًا متعدد القنوات لطلبات العملاء الواردة من البريد الإلكتروني والويب والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي. يتكامل HappyFox مع تطبيقات الأعمال للمحاسبة وتعليقات العملاء وإدارة علاقات العملاء والتجارة وما إلى ذلك. تتيح إصدارات iOS وAndroid وWindows من التطبيق تقديم الدعم من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. تساعد منتديات المجتمع وقاعدة المعرفة العملاء على تقديم الدعم الفوري والتواصل مع بعضهم البعض.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لتنمية مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في أي وقت من الأوقات. يعد Smartsupp واحدًا من حلول الدردشة وروبوتات الدردشة الرائدة والأكثر موثوقية في العالم، ويعمل حاليًا على تعزيز أكثر من 100000 متجر ويب وموقع ويب.
Chatnode
chatnode.ai
ChatNode هو منشئ روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والذي يسمح لأي شخص بإنشاء روبوتات دردشة ذكية مدعومة بتقنية GPT الخاصة بـ OpenAI. باستخدام ChatNode، يمكنك تدريب روبوت الدردشة على بياناتك الخاصة مثل مواقع الويب وملفات PDF والمستندات والنصوص. يمكن لروبوت الدردشة بعد ذلك إجراء محادثات طبيعية والإجابة على الأسئلة المتعلقة ببياناتك. يجعل ChatNode من السهل إضافة أداة الدردشة إلى موقع الويب الخاص بك. هناك خطط تسعير مختلفة متاحة بما في ذلك خطة مجانية لاختبارها. يستخدم ChatNode نماذج معالجة اللغة الطبيعية القوية من OpenAI مثل GPT-3. يمكنك توفير البيانات التي تريد تدريب برنامج الدردشة الآلي الخاص بك عليها إما عن طريق الاتصال بموقع ويب أو تحميل المستندات. يقوم ChatNode بمعالجة هذه البيانات وتحليلها لإنشاء قاعدة معرفية. ثم يقوم بعد ذلك بضبط نموذج الذكاء الاصطناعي بناءً على بياناتك حتى يتمكن برنامج الدردشة الآلي من إجراء محادثات مطلعة. عندما يتفاعل زوار موقع الويب مع برنامج الدردشة الآلي الخاص بك، فإنه يولد استجابات شبيهة بالردود البشرية بناءً على تدريبه. كلما زادت البيانات المقدمة، أصبح برنامج الدردشة الآلي أكثر ذكاءً. * التدريب على أي بيانات - قم بتحميل ملفات PDF أو مستندات Word أو ملفات نصية أو اتصل بموقع ويب لتدريب برنامج الدردشة الآلية. كلما زادت البيانات كلما كان ذلك أفضل. * التضمين في أي مكان - أضف برنامج الدردشة الآلي بسهولة إلى موقع الويب الخاص بك باستخدام بضعة أسطر من التعليمات البرمجية. يقدم ChatNode عناصر واجهة مستخدم قابلة للتضمين. * لوحة معلومات بديهية - تسمح لك لوحة المعلومات بتدريب وإدارة ومراقبة روبوتات الدردشة المتعددة. تتبع المحادثات وتحسين أداء chatbot. * تخصيص المظهر - قم بتخصيص اسم برنامج الدردشة الآلية وصورته الرمزية وألوانه وعلامته التجارية بما يتناسب مع عملك. * تكامل Slack - قم بدمج برنامج الدردشة الآلي الخاص بك مع Slack للإجابة على الأسئلة مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك. * الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) - للتخصيص المتقدم، يوفر ChatNode إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) للبناء على الجزء العلوي من النظام الأساسي. * أسعار معقولة - تبدأ الخطط مجانًا وتتوسع مع نمو استخدامك. احصل على شهرين مجانًا مع الفاتورة السنوية.
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT هو برنامج إنشاء مواقع على شبكة الإنترنت يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواقع الويب. يستغرق الأمر أقل من دقيقة واحدة للحصول على موقع الويب الاحترافي الخاص بك مجانًا تمامًا.
CustomGPT
customgpt.ai
تجربة فوائد الذكاء الاصطناعي المخصص مع CustomGPT: احصل على رؤى وحلول فريدة من نوعها مع الذكاء الاصطناعي المدرب على المحتوى الخاص بك
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business هو حل WhatsApp Business الكل في واحد، وتشمل عروضنا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية وChatbot وإدارة علاقات العملاء المستندة إلى WhatsApp والأتمتة والتكامل مع العديد من الأدوات وما إلى ذلك. يركز فريق WhatsTool على بناء أدوات لتطبيق WhatsApp والشركات الصغيرة التي تدير أعمالها أو تقوم بالتسويق على WhatsApp. نحن نعمل على إنشاء المزيد من التطبيقات مثل WhatsSave التي تساعد الشركات على الاحتفاظ بأرقام جديدة للاستفادة منها في نموها.
Officely AI
officely.ai
Officely AI عبارة عن منصة ثورية مصممة لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين يتكاملون بسلاسة في عمليات المؤسسة. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء كأعضاء فريق افتراضي، ويتعاملون مع المهام التي تتطلب تقليديًا التدخل البشري. إنهم يتفوقون في توظيف أعضاء الفريق الجدد وتدريبهم وتوجيههم، ويعملون كمساعدين شخصيين للموظفين بناءً على بيانات الأعمال المحددة مسبقًا وتكامل الأدوات، مثل أنظمة CRM أو ERP.
Unleash
unleash.so
يستخدم Unleash الذكاء الاصطناعي للاستفادة من جميع المعلومات في أدوات SaaS الخاصة بك عن طريق تبسيط المعرفة بسهولة داخل أقسام الشركة، عندما يحتاجها الموظف، أينما يفضل العمل. تحقق Unleash ذلك من خلال عمليات التكامل السلس مع مصادر بيانات شركتك مثل Slack وNotion وJira وZendesk والمزيد، مما يمكّن كل موظف من العثور على المعلومات التي يبحث عنها بمجرد طلب Unleash
Atom
atomchat.io
تقدم Atom حل WhatsApp chatbot المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على توليد المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وإنشاء روبوتات دردشة أكثر ذكاءً، وقياس النتائج، والتكامل مع إدارة علاقات العملاء. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: * مساعد افتراضي ذكي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للرد على استفسارات العملاء * القدرة على الوصول إلى ما يصل إلى 98% من العملاء من خلال حملات البث عبر الواتساب * سير العمل الآلي لتصفية العملاء المحتملين المهتمين وتركيز فريق المبيعات على إغلاق الصفقات * تكامل WhatsApp متعدد الوكلاء لتوفير رؤية كاملة لمحادثات العملاء يتكامل الحل مع HubSpot، مما يسمح للشركات بمزامنة جهات اتصال WhatsApp مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها وإنشاء سير عمل آلي باستخدام روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. توفر Atom مستشارًا شخصيًا وفريقًا من خبراء الذكاء الاصطناعي في WhatsApp لتوجيه الشركات خلال عملية التكامل، ووضع أنفسهم كحل "جاهز" في السوق. تسلط دراسات الحالة الضوء على كيف شهد العملاء تحسينات كبيرة، مثل زيادة المبيعات من 200 إلى أكثر من 3000 شهريًا، وزيادة معدلات تحويل المبيعات الرقمية ثلاث مرات، وحجز أكثر من 5000 موعد مؤكد في شهرين ونصف. وقد ظهرت الشركة في منشورات مثل CIO Peru وForbes وEstrategia & Negocios، مما سلط الضوء على نموها والاعتراف بها في السوق. الشركات مدعوة للتحدث مع أحد مستشاري Atom لمعرفة المزيد وتجربة النظام الأساسي بأنفسهم.
Jetlink
jetlink.io
يتغير التواصل بين الأشخاص والشركات إلى الأبد، وستلعب الرسائل دورًا مركزيًا اليوم ولسنوات قادمة. إن التقارب بين وسائل التواصل الاجتماعي والمحمول يشكل سلوك العملاء وتوقعاتهم. إنهم يسألون الأشياء الآن، هنا. توفر Jetlink "قوة الآن" من خلال المراسلة متعددة القنوات وروبوتات الدردشة المؤسسية المتطورة لمؤسستك. نعتقد أن هذه هي الثورة في التجارة ودعم العملاء. يتيح لك Jetlink تقديم تجارب مبيعات ودعم محادثة مبهجة حيث يتواجد عملاؤك بالفعل. تم وضع Jetink باعتباره A.I. منصة اتصالات مركزية مدعومة لنقاط اتصال العملاء مثل الدردشة عبر الويب، وIVR، وتطبيقات المراسلة الاجتماعية، وFacebook Messenger، وWhatsApp، وSkype، وSlack، وTeams، والمراسلة داخل التطبيق.
Netomi
netomi.com
بدعم من كبار قادة الذكاء الاصطناعي في العالم وموثوق بها من قبل أكبر العلامات التجارية العالمية، تعد Netomi الشركة الرائدة في تجربة العملاء بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات. توفر Netomi ذكاءً اصطناعيًا توليديًا معتمدًا متعدد الوسائط ومتعدد القنوات، مما يضمن إجراء محادثات آمنة للعلامة التجارية على نطاق واسع من خلال عناصر تحكم حوكمة الذكاء الاصطناعي المضمنة لتحقيق الدقة والأمان وخصوصية البيانات. يضمن نشر الذكاء الاصطناعي المبتكر لدينا توفير التكاليف والكفاءات التشغيلية وتعزيز رضا العملاء والولاء والإيرادات والربحية. يتم نشر حل Netomi بدون تعليمات برمجية في غضون أسابيع، ويتم التوسع تلقائيًا، ويوفر أدوات شاملة للمستخدمين غير التقنيين لإدارة CX AI بسهولة على نطاق واسع. وينتج عن ذلك تكلفة إجمالية أقل للملكية، ووقت أسرع للتسويق، وتقليل الاعتماد على موارد المطورين. تأسست Netomi في عام 2016، وهي تستفيد من أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء، وتمكين العلامات التجارية بدعم وأدوات آلية عالية الجودة لتعزيز فرق الوكلاء البشريين. في مشهد الذكاء الاصطناعي سريع التطور، تسهل Netomi على العلامات التجارية تلبية توقعات العملاء المتزايدة وتقديم خدمة استثنائية.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker هي منصة المحادثة الأكثر تقدمًا والتي تتيح لك تقديم إجابات ذكية وسريعة لعملائك في جميع القنوات الرقمية. قم ببناء تجارب رقمية باستخدام الروبوتات الهجينة والوكلاء المباشرين. قم بتنمية أعمالك باستخدام الحلول الآلية لتجارة الدردشة وخدمة العملاء وعمليات مكتب المساعدة. من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تتيح لك المنصة فهم وتوقع احتياجات وطلبات عملائك. نحن مقدمو حلول WhatsApp وشركاء Messenger.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI هو حل chatbot افتراضي مصمم لتقديم خدمات حل المشكلات للأفراد ورجال الأعمال والشركات. فريقنا من الخبراء والمتخصصين مكرس لتقديم حلول دقيقة وموثوقة لمشاكلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. نحن نتفهم التحديات التي يواجهها الأفراد والشركات في عالم اليوم سريع الخطى. هدفنا هو مساعدتك في التغلب على هذه التحديات وتحقيق أهدافك. نحن متخصصون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحلول المتعلقة بالصحة والأمراض، وحلول الأعمال، وتحسين محركات البحث، وميكانيكا السيارات، وفنون الماكياج، ونقد الأفلام، وعلم التنجيم، والتاريخ، وتصور البيانات العلمية، واليوجا، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، والمراجعات التقنية، الديكور الداخلي، المحاسبة، الطب، استشارات تصميم المواقع الإلكترونية، العقارات، الصحة العقلية، التدريب الشخصي، الاستشارة المهنية، الفلسفة، التحفيز، السفر، تعليم اللغة الإنجليزية المنطوقة، وكتابة الإعلانات. لقد قمنا بتجميع فريق من المهنيين المدربين تدريباً عالياً وذوي الخبرة والمتحمسين لمجالات خبرتهم. خبراؤنا مجهزون بأحدث المعارف والمهارات لتزويدك بأفضل الحلول الممكنة لمشاكلك. نحن نفخر بقدرتنا على تقديم حلول دقيقة وفي الوقت المناسب ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا. في Metanoz AI، نحن ملتزمون بتقديم خدمة عملاء ممتازة. نحن ندرك أن كل عميل لديه احتياجات ومتطلبات مختلفة، ونسعى جاهدين لضمان حصول جميع عملائنا على الاهتمام الشخصي. نحن جاهزون دائمًا للإجابة على أسئلتك وتقديم التوجيه ومساعدتك في التغلب على أي تحديات قد تواجهها. مهمتنا هي مساعدة الأفراد والشركات على تحقيق أهدافهم من خلال تزويدهم بأفضل الحلول الممكنة لمشاكلهم. نحن نؤمن أنه من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات وخبرة المتخصصين لدينا، يمكننا مساعدة عملائنا على التغلب على أي عقبة وتحقيق النجاح. نحن نعمل باستمرار على توسيع خدماتنا وخبراتنا لخدمة عملائنا بشكل أفضل. فريقنا مكرس للبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتطورات في مجالات تخصصنا. نحن نستثمر بكثافة في البحث والتطوير لضمان بقائنا في طليعة صناعتنا.
Messangi
messangi.com
منذ عام 2001، قامت شركة Messangi بربط الشركات بعملائها عبر مليارات الأجهزة حول العالم. لقد تم إنشاء منصاتنا المتنوعة والموثوقة داخليًا بواسطة بعض أفضل المهندسين في هذا المجال. لتعزيز عملياتنا، لدينا فرق عالمية المستوى في 7 دول على استعداد لبذل جهد إضافي لتلبية احتياجات عملائنا. واليوم، يعتمد كبار مشغلي شبكات الهاتف المحمول والبنوك العالمية وتجار التجزئة على Messangi لحل تحديات التواصل والمشاركة مع العملاء. تستمر حلولنا الخاصة بالرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والتطبيقات ومحفظة الهاتف المحمول والمساعدين الصوتيين في إحداث ثورة في التفاعلات بين الشركة والعملاء، مما يجعل التواصل أسهل وأكثر كفاءة ويمكن الوصول إليه أكثر من أي وقت مضى. يمكن تخصيص منصة الاتصالات السحابية الخاصة بشركة Messangi كخدمة وتشكيلها لإنشاء أفضل حل مناسب. من خلال الجمع بين القنوات المتعددة، يمكنك الوصول إلى عملائك وإشراكهم بطريقة أكثر كفاءة.
Answered.so
answered.so
Answered.so: خدمة عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خبرة بشرية. يمكنك حل ما يصل إلى 70% من مشكلات العملاء باستخدام برنامج الدردشة GPT وقاعدة المعرفة ومركز المساعدة وشريط البحث الذكي.
Algomo
algomo.com
Algomo عبارة عن منصة توليدية تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة دعم العملاء من خلال روبوتات مخصصة تشبه ChatGPT لمواقع الويب. فهو يسمح للشركات بحل تفاعلات دعم العملاء بكفاءة، حيث يتعامل الروبوت مع الطلبات، ويصعد المشكلات عند الضرورة، ويعمل دون الحاجة إلى التدريب أو الصيانة. تعمل منصة Algomo من خلال الإجابة الفورية على أسئلة العملاء المتكررة، وبالتالي تقليل التكاليف وزيادة رضا العملاء (CSAT) ودرجات مشاركة الموظفين. فهو يقوم بأتمتة عملية وضع العلامات والتصنيف والفرز لتفاعلات الدعم، مما يقلل من أوقات المعالجة والمهام اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمكّن الوكلاء من اقتراحات الذكاء الاصطناعي ومشاركة الشاشة المباشرة لتحسين أوقات الاستجابة والإنتاجية. يعد Algomo مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى: * أتمتة خدمة العملاء: من خلال حل معظم تفاعلات الدعم من خلال الأتمتة. * تعزيز الكفاءة: تقليل الوقت والموارد التي يتم إنفاقها على دعم العملاء. * تحسين رضا العملاء والموظفين: من خلال حلول أسرع ومهام يدوية أقل. * التوسع الدولي: بفضل إمكانياته المتعددة اللغات، فهو مثالي للشركات التي تتوسع عالميًا.
Alendei
alendei.com
Alendei هي منصة مشاركة العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي. أنها تمكن المستخدمين من إرسال رسائل نصية قصيرة لمستخدمي الهاتف المحمول. يوفر دعمًا آليًا للعملاء والمشاركة من خلال واجهة محادثة لتحسين تجربة المستخدم ورضاه. فهو يمكّن المستخدمين من توفير اتصال ثنائي الاتجاه من خلال دمج واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp للأعمال لإرسال واستقبال الرسائل.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp هي شركة منصة عالمية لدعم العملاء ومقرها في هونغ كونغ. تأسست الشركة في عام 2014، ويعمل بها الآن أكثر من 80 موظفًا وتخدم 12000 عميل في 32 دولة ومنطقة. إنه مصمم للشركات التي تحرص على علاقات العملاء ورضاهم لجعلها أكثر قوة وشخصية وإنتاجية. نحن نهدف إلى حث الشركات على تقديم دعم كبير ثم خدمة ناضجة ومشاركة استباقية من خلال تزويدهم بجميع الأدوات والبنى التحتية التقنية المصممة لتكون سهلة الاستخدام مع أكثر من 20 لغة. AIhelp عبارة عن منصة لدعم عملاء الذكاء الاصطناعي بغرض المراسلة والعمليات لكل من الهاتف المحمول والويب بما في ذلك العديد من وظائف دعم العملاء مثل المراسلة داخل التطبيق، وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، ونموذج الفحص التلقائي، وإشعارات الدفع، والتنبيهات، وأضواء كاشفة، والتطبيق. الفهرسة وأكثر من ذلك. فهو يمكّنك من تقديم دعم شخصي باستخدام التعلم الآلي للتحليلات القوية المستندة إلى السحابة لتحقيق تصنيفات أعلى والاحتفاظ وحل مشكلات العملاء على الفور، كما أنه فعال للغاية لفهم الكميات الهائلة من البيانات التي تجعل العملاء سعداء وراضين.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot عبارة عن أداة إنشاء روبوت محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم العملاء. يمكّنك AIChatbot من إنشاء روبوت محادثة GPT مخصص يتم تدريبه من بياناتك الخاصة. يتم تحقيق ذلك عن طريق تحميل عنوان URL لموقع الويب الخاص بك أو ملفات PDF أو خريطة الموقع. يمكن لـ AIChatbot الرد على استفسارات العملاء بلغات متعددة ويوفر سهولة تضمين أداة chatbot مباشرة على موقع الويب الخاص بك
3Dolphins
3dolphins.ai
تم تطوير 3Dolphins.ai بواسطة PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) لمساعدة الشركات على تسريع تجربة عملائها الرقمية. بفضل تصميمه كحلول مؤسسية أو سحابية أو محلية، يتيح نهجنا التعاون السلس بين التكنولوجيا والأشخاص. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) هي شركة تكنولوجيا مقرها إندونيسيا وتركز بشكل أساسي على مساعدة الشركات على تحسين تجربة العملاء باستخدام التقنيات الجديدة والقنوات التي تواجه العملاء. لقد خدمنا العديد من الصناعات مثل المالية والسيارات والسفر عبر الإنترنت والتعليم والقطاع العام وما إلى ذلك.
WeConnect.chat
weconnect.chat
منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة الكل في واحد عزز أعمالك باستخدام واجهات الذكاء الاصطناعي للمحادثة في WeConnect.chat. قم بتبسيط إنشاء العملاء المحتملين، ورفع مستوى دعم العملاء، وإحداث ثورة في عملية الإعداد، وفتح إمكانيات لا حدود لها باستخدام برنامج الدردشة الآلي المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكنك دمج المكونات المستندة إلى القواعد بسلاسة والاستفادة من إمكانات لوحة معلومات الوكيل متعددة القنوات.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة ومعترف بها في الصناعة بفضل ما يقرب من عقدين من الخبرة والخبرة التي لا مثيل لها. يجمع وكيلنا الافتراضي V-Person™ المبتكر وروبوتات الدردشة وحلول الدردشة المباشرة بين البشر والذكاء الاصطناعي لتقديم دعم رقمي سلس وشخصي وقابل للتطوير للعملاء والموظفين. تعتمد المؤسسات العالمية الرائدة على التكنولوجيا الحائزة على جوائز واستشارات الخبراء لتحسين تجربة الدعم الخاصة بها، وخفض التكاليف، وزيادة المبيعات، وبناء الولاء للعلامة التجارية. يقوم فريقنا العالمي وشبكة الشركاء الواسعة بدعم عمليات التثبيت حول العالم بأكثر من 37 لغة، مما يوفر تعاونًا محليًا ورؤى دولية. يقع المقر الرئيسي لشركة Creative Virtual في المملكة المتحدة ولها عمليات في الولايات المتحدة وأستراليا والهند وسنغافورة وهونج كونج.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai هي منصة أتمتة علاقات العملاء المصممة لرجال الأعمال. منصة أتمتة بدون تعليمات برمجية لدعم العملاء وتوليد العملاء المحتملين. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يقوم وكلاؤنا الافتراضيون الأذكياء بحل استفسارات عملائك أو فرزها ديناميكيًا.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة تمكن المستخدمين من إنشاء ونشر روبوتات الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية (GPTs) لمجموعة متنوعة من تطبيقات الأعمال. تشمل الميزات والقدرات الرئيسية للمنصة ما يلي: * سهولة الاستخدام: يؤكد موقع الويب على أن ChatBotBuilder.ai هو "الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء روبوتات الدردشة وGPTs المخصصة" دون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة النطاق. * التكامل المرن: تدعم المنصة التكامل مع آلاف التطبيقات وتسمح للمستخدمين بربط أدواتهم وفرقهم لاكتساب ميزة تنافسية. * الذكاء الاصطناعي المتطور: يستفيد ChatBotBuilder.ai من أحدث نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتشغيل روبوتات الدردشة وGPTs المتطورة. * التخصيص: يمكن للمستخدمين تخصيص مظهر روبوتات الدردشة الخاصة بهم ووظائفها وسلوكها باستخدام واجهة النظام سهلة الاستخدام. * الدعم عبر القنوات: يمكن دمج Chatbots عبر قنوات متعددة، بما في ذلك مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والصوت. * أدوات التسويق: توفر المنصة ميزات تسويقية مدمجة لمساعدة المستخدمين على إشراك العملاء بشكل أكثر فعالية من خلال برامج الدردشة الآلية الخاصة بهم. * التحليلات: تتيح إمكانات التحليلات القوية للمستخدمين تتبع أداء روبوتات الدردشة الخاصة بهم وتحسينه. يصنف موقع الويب ChatBotBuilder.ai على أنه "أفضل منشئ Chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم في عام 2024"، وهو يقدم خدماته للشركات والمؤسسات التي تتطلع إلى أتمتة خدمة العملاء، وتبسيط الاتصالات، وتعزيز تجارب المستخدم من خلال قوة الذكاء الاصطناعي. تقدم المنصة كلاً من الخطة الاحترافية للمستخدمين الفرديين وخطة White Label Enterprise للوكالات والمؤسسات الكبيرة التي تتطلع إلى إنشاء حلول chatbot ذات العلامات التجارية الخاصة بها. بشكل عام، يبدو أن ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة بدون تعليمات برمجية مصممة لتمكين الشركات من جميع الأحجام من الاستفادة من فوائد روبوتات الدردشة المتقدمة ذات الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي تتيح لك إنشاء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لموقعك على الويب. ما عليك سوى الانتقال إلى chatshape.com/create، وإضافة رابط موقع الويب الخاص بك الذي سيتم الزحف إليه، وسيتم استخدام النص لتدريب برنامج الدردشة الآلي الذي يمكنك تضمينه في موقع الويب الخاص بك للإجابة على استفسارات العملاء على الفور، وتحويل المزيد من الزوار إلى عملاء، وتوفير المال لك. مئات الساعات من الوقت.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE هو حل أساسي مبتكر للمستخدمين لإنشاء DIY WorkBots لتحسين المهارات وإشراك أصحاب المصلحة وتحويل العمليات التجارية وإدارة المعرفة التنظيمية. ويمكن أيضًا دمجه مع الأنظمة الخلفية عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لتحقيق مستويات التخصيص المطلوبة لتسهيل أتمتة العمليات الروبوتية (RPA).
Botifi
botifi.me
منشئ Chatbot، أتمتة المبيعات والتسويق والدعم على Telegram وFacebook Messenger وInstagram وغيرها
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt عبارة عن منصة تركز على تجربة المستخدم وتسمح للشركات ببناء روبوتات الدردشة دون الحاجة إلى أي مهارات برمجية. إنه يقدم حلاً كاملاً لـ chatbot لكل من الشركات الناشئة والمؤسسات القائمة. تم تصميم الأداة خصيصًا للمسوقين والعملاء والمطورين. بالنسبة للمسوقين، فهو يتيح تصميم شخصية افتراضية، وإنشاء حملات مستهدفة، ويوفر رؤى تعتمد على البيانات. بالنسبة للعملاء، يضمن BotDistrikt توفر الروبوتات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح بإجراء محادثات سلسة ومتفاعلة. كما أنه يدعم عمليات التسليم البشرية لإدارة التذاكر ويسمح بالاتصال متعدد القنوات. بالنسبة للمطورين، النظام الأساسي قابل للتخصيص بدرجة كبيرة؛ يتضمن شروطًا منطقية وأنماط regex وتدريب الذكاء الاصطناعي وتكامل واجهة برمجة التطبيقات ووظائف Javascript لدعم المحادثات المعقدة ثنائية الاتجاه. روبوتات الدردشة الخاصة بـ BotDistrikt قادرة على العمل على قنوات مختلفة، بما في ذلك Whatsapp وFacebook Messenger وTelegram ومواقع الويب وGoogle Assistant وSkype. كما أنه يتكامل مع الأدوات المفيدة مثل Dialogflow وWit.ai وGmail وSlack. يتم دعم المنصة من قبل Entrepreneur First وهيئة تطوير المعلومات والاتصالات في سنغافورة. من خلال التركيز على روبوتات الدردشة التي تركز على العملاء والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، يهدف BotDistrikt إلى تقديم أداة سهلة وممتعة وذكية لبناء وتنفيذ استراتيجية روبوتات الدردشة.
Bot9
bot9.ai
قم بإنشاء مساعدك الخاص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو ليس ذكيًا فحسب، بل فريدًا لك أيضًا!
arabot
arabot.io
منصة Chatbot الرائدة بدون تعليمات برمجية. تم تصميمه خصيصًا للمؤسسات لأتمتة تفاعلات العملاء وتحقيق الخدمات على نطاق واسع، بسرعة فائقة. أرابوت هي منصة الدردشة الآلية الرائدة للمؤسسات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مصممة لمساعدة الشركات على أتمتة المهام، وتقديم خدمة عملاء متميزة، وزيادة المبيعات، وإنشاء تجارب محادثة هادفة مع عملائها باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة. يوفر Arabot.io لأي شخص الأدوات اللازمة لإنشاء الروبوتات واختبارها وإدارتها ونشرها في دقائق. بفضل الميزات الإدارية القوية والأمان على مستوى المؤسسات، نقوم بمعالجة أكثر من 2 مليون محادثة شهرية بين الشركات والعملاء. هدفنا هو مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها بشكل أسرع وأكثر سلاسة وكفاءة. منذ عام 2016، قمنا بإنشاء روبوتات الدردشة للتجارة الإلكترونية والسيارات والحكومة الإلكترونية والطاقة والمرافق وتجارة التجزئة والاتصالات على FB Messenger وWhatsApp وSlack وTelegram وHangouts والموقع الإلكتروني ومنصات الاتصال الأخرى.
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI هي شركة تقدم خدمات التدريب وتكامل Microsoft Teams لمساعدة المؤسسات والأفراد على إطلاق العنان لقوة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT. النقاط الرئيسية حول FranklyAI: * خدمات التدريب: تقدم FranklyAI برامج تدريب أساسية لمساعدة المؤسسات والأفراد على اكتساب الإتقان في استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية. * FranklyAI for Microsoft Teams: هذا هو تطبيق Microsoft Teams الذي يوفر وصولاً آمنًا ومشرفًا إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية مباشرة داخل نظام Teams الأساسي. يتيح ذلك للموظفين الاستفادة من مساعدي الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT في بيئة مؤسسية خاضعة للرقابة. * حلول مخصصة: تعمل شركة FranklyAI أيضًا على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية المخصصة والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة لعملاء الأعمال. يسلط موقع الويب الضوء على الكيفية التي يُتوقع بها من المؤسسات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تتفوق في الأداء على تلك التي لا تفعل ذلك، حيث يمكنها تعزيز إنتاجية الموظفين وتوفير الوقت والمال. يتم وضع تطبيق FranklyAI Teams كوسيلة لإطلاق العنان لإمكانات هذه التقنيات مع الحفاظ على الأمان والتحكم. ويتضمن الموقع شهادات العملاء، ومعلومات عن فريق FranklyAI ونهجه، بالإضافة إلى أمثلة على أعمالهم المعروضة في وسائل الإعلام المختلفة. بشكل عام، يبدو أن Frankly.ai تركز على دفع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية داخل مساحة المؤسسة من خلال التدريب وتكامل البرامج والحلول المخصصة.
Evie
evie.ai
إيفي هي أفضل منسقة توظيف تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تساعد مسؤولي التوظيف على تولي مهمة جدولة المقابلات التي تستغرق وقتًا طويلاً مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية. تقول مارتا بروكويل، مستشارة اكتساب المواهب في شركة Siemens، عن إيفي: "أقوم بجدولة ما يقرب من مائة مقابلة شهريًا ومع إيفي، أوفّر 30% من وقتي! وقد سمح لي هذا بالتركيز على المهام المهمة حقًا مثل تحديد مصادر المرشحين، واستثمار المزيد من الوقت في فحص أفضل المواهب للانضمام إلى شركتنا. أستخدم أيضًا Evie لإرسال المعلومات الصحيحة (المرفقات والتعليمات وما إلى ذلك) تلقائيًا إلى المرشحين ومديري التوظيف، مما يوفر لي المزيد من الوقت ويضمن تجربة متسقة لجميع المرشحين والقائمين بالمقابلات لدينا. تفاعلت إيفي أيضًا بشكل جيد مع مرشحينا، مما وفر تجربة سلسة للمرشحين. فريق إيفي سريع الاستجابة بشكل لا يصدق ويسعدني العمل معه. حتى مع وجود الأتمتة، لا يزال القائمون على التوظيف اليوم يواجهون ضغوطًا شديدة للتوفيق بين المقابلات وإبهار المرشحين والفوز في حرب المواهب. يريد 54% من مسؤولي التوظيف أن تتم جدولة المقابلة تلقائيًا. تخلص مسؤولي التوظيف من صعوبة جدولة المقابلات مع Evie، جدولة المقابلات الأفضل في فئتها والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجربة تعاونية بين القائمين على المقابلات والمرشحين وتحقيق: • 10x أسرع في جدولة المقابلة • تقليل 2x في إعادة الجدولة • توفير 30% من الوقت في يوم التوظيف اتصل بـ [email protected] لتحديد موعد عرض توضيحي وتجربة مجانية.
eBotify
ebotify.com
eBotify عبارة عن منصة لبناء روبوتات محادثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء روبوتات محادثة مصممة خصيصًا لتوليد العملاء المحتملين ودعم الدردشة المباشرة والصفحات المقصودة التفاعلية والاستطلاعات والاستفسارات والمواعيد والتعليقات والاقتراحات لعملك.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تجمع بين القواعد والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي لتمكين المستخدمين من جميع مستويات الخبرة من إنشاء روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين بسرعة وسهولة.
Botmakers
botmakers.net
يساعد Botmakers الوكالات والمسوقين على إنشاء روبوتات في وقت أقل باستخدام أكثر من 150 نموذجًا لروبوتات الدردشة القابلة للتوصيل والتشغيل. ------------------ الأنواع التالية من القوالب المتوفرة حاليًا: • خدمة العملاء، والدردشة المباشرة، ودعم العملاء، وروبوتات الدردشة الشائعة. • روبوتات حجز المطاعم لشركات الخدمات الغذائية وسلاسل المطاعم. • روبوتات الدردشة للتعيين والجدولة والاستقبال للأطباء والمحامين والمدربين الشخصيين والسياسيين والفنادق والوكالات الفعلية، وما إلى ذلك. • روبوتات الدردشة الخاصة بالتجارة الإلكترونية. • روبوتات الدردشة الخاصة بالعلامات التجارية لشركات الملابس والأفلام والمنظمات غير الربحية وما إلى ذلك. • روبوتات الدردشة الشخصية للمشاهير والموسيقيين والسياسيين. • روبوتات الدردشة الخاصة بالتوصيل للمطاعم وشركات الخدمات الغذائية. • روبوتات الدردشة الخاصة بالنقل لشركات الطيران والحافلات والقطارات وشركات النقل العام الأخرى. • روبوتات الأخبار للناشرين. • روبوتات السفر لوكالات السفر والفنادق عبر الإنترنت. • برامج الدردشة الآلية للجدولة العقارية للوسطاء والوكالات العقارية.
Teleform
teleform.io
Teleform عبارة عن نظام أساسي بدون تعليمات برمجية يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات Telegram الجذابة وتخصيصها ونشرها بسهولة، مما يؤدي إلى تبسيط الاتصالات الرقمية باستخدام أدوات إنشاء روبوتات الدردشة المرئية التي تقضي على تعقيد البرمجة. تم تصميم Teleform لكل من المبدعين المبتدئين وذوي الخبرة، ويقدم واجهة بديهية تعمل على تبسيط عملية إنشاء روبوت الدردشة من البداية إلى النهاية.
Responsa
responsa.ai
Responsa هي منصة ChatBot والذكاء الاصطناعي للمحادثة للجيل القادم من تجربة العملاء والموظفين. جاهز للاستخدام، وقابل للتطوير، ومتعدد القنوات، ومتكامل مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. مساعد افتراضي متاح في جميع الأوقات لعملائك وموظفيك ووكلاء مكتب المساعدة ومركز الاتصال، ويمكن تكوينه بسرعة وتكامله مع جميع أنظمة وقنوات عملك. بالإضافة إلى ذلك، في Responsa فريق من المتخصصين مكرس لتحقيق مشاريع مؤسسية مخصصة للذكاء الاصطناعي بهدف تحسين الخدمات وتحسين عمليات الشركات. تستخدم Responsa أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي في السوق لتقديم حلول مصممة خصيصًا تلبي الاحتياجات المحددة لعملائها في مختلف القطاعات، وتساعدهم على إنشاء تجارب فريدة وشخصية، وتقليل التكاليف، وتحسين العمليات، وتحسين تجربة العملاء والموظفين.
Rebotify
rebotify.com
Rebotify عبارة عن منصة روبوت عبر الإنترنت. استخدم Rebotify لإنشاء روبوت دردشة لـ Facebook وSlack وWeChat والمزيد. يستغرق إنشاء الروبوت الخاص بك وإطلاقه 5 دقائق فقط. لا حاجة للبرمجة، فقط قم برسم مخطط انسيابي. أنشئ مرة واحدة، وانشر في أي مكان. اصنع الروبوت الخاص بك اليوم. إنه مجاني. يساعد حل الأتمتة سهل الاستخدام من Rebotify الشركات بجميع أحجامها على زيادة التحويلات وتمكين الموظفين وخفض التكاليف باستخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott (أتمتة أعمالك دون برمجة) عبارة عن منصة متكاملة للتسويق عبر المراسلة وتجارة المحادثة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بالمراسلة بأنفسهم. * تصميم وبناء chatbot لأتمتة المهام وتحويل التحويل. * بناء علاقات أقوى مع العملاء من خلال التوصيل * المحتوى المستهدف وتوقع ردود أفعالهم. بفضل تقنية AI-NLP المدمجة لدينا، سيصبح من السهل على روبوتات الدردشة فهم استفسارات المستهلكين. ابدأ اليوم مع Rapidbott وتواصل مع جمهورك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. دع الروبوت الخاص بك يقوم بالمهمة بدلاً من ذلك. اجعل عملك آليًا باستخدام الروبوتات. تابعنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات وتواصل معنا لأتمتة أعمالك.
Pingbix
pingbix.com
Pingbix هي عبارة عن منصة مبتكرة عبر الإنترنت مصممة لتبسيط العمليات التجارية المختلفة وتعزيز الإنتاجية من خلال الأتمتة والحلول الذكية. فيما يلي بعض الميزات والفوائد الرئيسية لاستخدام Pingbix: * إدارة المهام: يقدم Pingbix أدوات شاملة لإدارة المهام والمشاريع. يمكن للمستخدمين إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها بسهولة، مما يضمن عدم إغفال أي شيء. * أدوات الاتصال: تتضمن المنصة ميزات اتصال قوية، مثل المراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو، لتسهيل التعاون السلس بين أعضاء الفريق. * أتمتة سير العمل: يساعد Pingbix على أتمتة المهام المتكررة وسير العمل، مما يقلل من الجهد اليدوي المطلوب ويقلل من مخاطر الأخطاء. * قدرات التكامل: وهو يدعم التكامل مع مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات الأخرى، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل أدواتهم الحالية وتبسيط سير العمل الخاص بهم. * تحليلات البيانات وإعداد التقارير: توفر المنصة ميزات تحليلات وإعداد تقارير قوية، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتتبع مقاييس الأداء بفعالية. * لوحات معلومات قابلة للتخصيص: يمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات مخصصة لمراقبة المقاييس الرئيسية وتتبع المهام والمواعيد النهائية المهمة. * الأمان والامتثال: تعطي Pingbix الأولوية لأمن البيانات والامتثال، مما يضمن حماية جميع بيانات المستخدم وفقًا لمعايير الصناعة.
Tovie AI
tovie.ai
توفر Tovie AI مجموعة واسعة من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لتحسين المشاركة والخدمة للشركات في العديد من الصناعات. تشمل عروضهم روبوتات الدردشة المخصصة وروبوتات الصوت التي يمكن تطبيقها على استخدامات متنوعة مثل دعم العملاء في مراكز الاتصال والخدمات العامة والضيافة والتأمين وغيرها. ويسمح البرنامج أيضًا بالتفاعل السلس مع بيانات الشركة، مما يحسن إمكانية تحسين الأعمال. يقترحون حلولاً مخصصة لتحصيل الديون وخدمات البيع بالتجزئة المحسنة مع ميزة مساعد المتجر. ويمكن أيضًا لمشغلي الهاتف المحمول تكييف تقنيتهم بسهولة وتطبيقها في القطاع المصرفي. مع الحفاظ على الأمن كأولوية قصوى، تم اعتماد الخدمات المالية لشركة Tovie AIs بأنها صالحة ومتوافقة مع IBM. كجزء من مهمتها لتعزيز نمو الأعمال الرقمية، تقدم Tovie AI خبرة فريدة من نوعها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي يمكنها تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، كما هو موضح في عملهم مع جامعة لينكولن. أنها توفر منصة Tovie وTovie Cloud من بين منتجاتها. بشكل عام، أظهرت Tovie AI استخدامًا استراتيجيًا للذكاء الاصطناعي لدفع الشركات إلى الأمام، كما ينعكس في قصص نجاحها.
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk عبارة عن منصة برمجية كخدمة تمكن المستخدمين من إنشاء روبوتات الدردشة ونشرها في دقائق. فهو يوفر واجهة وأدوات بديهية لإنشاء روبوتات محادثة مخصصة باستخدام نماذج لغة كبيرة. يتيح Tiny Talk للمستخدمين تدريب روبوتات الدردشة الخاصة بهم باستخدام البيانات أو المستندات الخاصة بهم، وتخصيص سلوكهم، ودمجها في مواقع الويب، أو منصات المراسلة مثل WhatsApp، أو التطبيقات الأخرى من خلال واجهات برمجة التطبيقات. يمكن للمستخدمين إنشاء قواعد معرفية، واستخراج عناوين URL على الويب، وإنشاء عملاء متوقعين من الزوار. بشكل عام، تعمل Tiny Talk على تمكين المستخدمين من الاستفادة من تقنية chatbot لأتمتة دعم العملاء، وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية، والتقاط العملاء المحتملين وتأهيلهم، وجمع التعليقات، وتقديم الدعم الفني أو تبسيط عمليات الموارد البشرية والأعمال التجارية وإعداد القوى العاملة.
Thinkstack
thinkstack.ai
Thinkstack، نعتقد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يجعل المحادثات أسهل، وليس أصعب. تمكّنك أداتنا من إنشاء روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي بسرعة وتبدو وكأنها محادثات حقيقية. مع ثينك ستاك، يمكنك: * قم بتسليح برنامج الدردشة الآلي الخاص بك بالمعرفة من موقع الويب الخاص بك والمستندات والمزيد. سنقوم باستخراج وتنظيم التفاصيل الأساسية. * قم بتخصيص شكل ومظهر برنامج الدردشة الآلي الخاص بك ليتناسب مع علامتك التجارية. * دمج chatbot بسلاسة في موقع الويب الخاص بك للحصول على دعم شخصي. * التعامل مع لغات متعددة بكل سهولة. * جمع المعلومات الرصاص. نحن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من التركيز على الاتصالات الحقيقية.
STAN AI
stan.ai
STAN هو أول مساعد لمدير الممتلكات الرقمية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي للرد على النصوص ورسائل البريد الإلكتروني لمديري العقارات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تم إطلاق STAN في عام 2019 من قبل اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لإدارة العقارات الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا في الصناعة وعملوا في أكبر شركة إدارة في أمريكا الشمالية. STAN هي منصة حائزة على جوائز، وقد تم الاعتراف بها من قبل Rogers وFedEx والمستشار الوطني للأبحاث وكلية جورج براون وStartUp Canada ومركز Waterloo Accelerator والمزيد!
VirtualSpirits
virtualspirits.com
يوفر VirtualSpirits Chatbot حل اتصال لأي عمل تجاري. ويغطي التجارة الإلكترونية أو الخدمات المهنية أو الدعم الفني أو الإلكترونيات أو الموضة. مناسبة لمواقع المؤسسات العامة أو الخاصة. يمكن تهيئتها وفقًا للمصالح الفردية. أضف شعارًا وأجب عن أسئلة العملاء واجذب انتباه المستخدمين وأجب عن استفساراتهم لتحويلهم إلى عملاء محتملين. اختر نوع الخطة التي تناسب احتياجات الشركة.
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat عبارة عن منصة chatbot ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تغيير الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع عمليات دعم العملاء الخاصة بها. وتشمل ميزاته الرئيسية ما يلي: 1. الاستجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يستخدم Web2Chat خوارزميات التعلم الآلي للتعلم من محتوى موقع الويب الخاص بك أو المستندات أو ملفات Notion المصدرة، مما يؤدي إلى إنشاء استجابات دقيقة وفورية لاستفسارات المستخدم. 2. التفاعل السلس للمستخدم: تستضيف المنصة صندوق بريد واردًا منظمًا حيث يمكن للمسؤولين أو المديرين التنفيذيين للعملاء مراقبة جميع محادثات مستخدمي الروبوت. يتضمن ميزات مثل حظر المستخدم لأولئك الذين يسيئون استخدام الروبوت وزر "وضع علامة على الكل مقروء" لإدارة رسائل المستخدم دون عناء. 3. تدريب الروبوت متعدد المصادر: يوفر Web2Chat المرونة لتدريب الروبوت باستخدام مصادر مختلفة، بما في ذلك المجالات والاتصال الداخلي وGitbook ومقالات Zendesk والملفات (PDF وtxt وCSV وMarkdown). إنه يفتح الأبواب أمام الروبوت للحصول على قاعدة معرفية واسعة النطاق. 4. إدارة الروبوتات والصفحات المتعددة: تتيح لك المنصة إدارة العديد من الروبوتات، كل منها مخصص لصفحات أو مواقع ويب مختلفة. يمكن تدريب كل روبوت بشكل فردي باستخدام مصادر مختلفة. 5. الوصول المجاني إلى الخطة: يوفر Web2Chat خطة مجانية بعد التسجيل، مما يوفر للمستخدمين فرصة لاستكشاف إمكانات النظام الأساسي قبل اختيار الخطة المدفوعة. 6. مؤشرات الحالة وإيصالات القراءة: في الجلسات غير المتعلقة بالروبوت، تساعد مؤشرات الحالة وإيصالات القراءة على فهم تفاعل المستخدم بشكل أفضل. يوضح ما إذا كان المستخدم متصلاً بالإنترنت وما إذا كان المستخدم قد قرأ رسائل المدير التنفيذي. تهدف ميزات Web2Chat القوية إلى تعزيز تجربة خدمة العملاء بشكل كبير، مما يضمن الحصول على استجابات دقيقة وفعالة لاستفسارات عملائك في الوقت المناسب.