برامج الدردشة الآلية - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين

Chaport

chaport.com

Chaport عبارة عن منصة مراسلة شاملة توفر دردشة مباشرة متعددة القنوات وروبوتات الدردشة وقاعدة معرفية والمزيد. فهو يساعد الشركات على النمو والازدهار من خلال تزويدها بطريقة سهلة للتفاعل مع زوار موقع الويب، والحصول على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وتعزيز المبيعات، وتحسين خدمة العملاء. اليوم يتم استخدام تشابورت من قبل أكثر من 30.000 فريق في جميع أنحاء العالم. لماذا تشابورت؟ يقدم لك Chaport مجموعة من الميزات القوية لمساعدتك في تحويل زوار موقع الويب إلى عملاء مخلصين. ومع ذلك، فهو يظل سهل الاستخدام ويجعل التواصل مع العملاء سهلاً وممتعًا مثل الدردشة مع الأصدقاء. عملية التثبيت بسيطة ولا تستغرق أكثر من 5 دقائق. ما عليك سوى إضافة أداة الدردشة إلى موقع الويب الخاص بك والبدء في الإجابة على أسئلة عملائك. إذا كنت بحاجة أيضًا إلى chatbot، فيمكنك إنشائه في دقائق، وذلك بفضل منشئ chatbot's WYSIWYG من Chaport. الميزات الرئيسية: - الدردشة المباشرة: تحدث مع عملائك في الوقت الفعلي. - Chatbots: اسمح لروبوتات الدردشة بالإجابة على الأسئلة الشائعة وتأهيل العملاء المحتملين. قدم مساعدة فورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى عندما يكون فريقك غير متصل بالإنترنت. - قاعدة المعرفة + روبوت الأسئلة الشائعة: قم بتزويد عملائك بقاعدة معرفية وقم بتنشيط روبوت الأسئلة الشائعة لاقتراح المقالات تلقائيًا في أداة الدردشة. - التكامل مع Facebook وViber وTelegram وما إلى ذلك: الإجابة على الأسئلة من جميع القنوات في مكان واحد. – الدعوات التلقائية: ابدأ المزيد من الدردشات مع زوار موقع الويب الخاص بك. - الردود المحفوظة: قم بإعداد قوالب الإجابات على الأسئلة المتداولة، وقم بالإجابة عليها ببضع نقرات، ووفر وقتك. - رؤى الكتابة: قراءة الرسائل حتى قبل إرسالها والرد عليها بشكل أسرع. - تطبيقات الويب وسطح المكتب والهاتف المحمول: قم بالدردشة مع العملاء أينما كنت. - Zapier & API: قم بدمج Chaport مع موقع الويب الخاص بك بشكل أوثق أو قم بتوصيله بتطبيقات الطرف الثالث. - وأكثر من ذلك بكثير ... سجل اليوم وقم بزيادة مبيعاتك! النسخة التجريبية المجانية متاحة.