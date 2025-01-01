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برامج الدردشة الآلية - التطبيقات الأكثر شعبية - بيرو
إن Chatbots، التي يشار إليها غالبًا باسم الوكلاء الظاهريين أو المساعدين الظاهريين، هي تطبيقات برمجية مصممة لأداء مهام محددة أو تقديم معلومات استجابة للطلبات المكتوبة أو المنطوقة. إنها تخدم كلاً من الاحتياجات الخارجية التي تواجه العملاء والطلبات الداخلية التي تواجه الموظفين، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التطبيقات بطريقة محادثة، إما نصيًا أو مسموعًا. تستخدم Chatbots عادةً معالجة اللغة الطبيعية (NLP) أو التعرف على الكلام لفهم مدخلات المستخدم. ومع ذلك، فإن عملياتهم الأساسية تعتمد على المحادثات المكتوبة. وهذا يتناقض مع المساعدين الافتراضيين الأذكياء، الذين يستخدمون فهم اللغة الطبيعية (NLU) لإجراء تفاعلات أكثر تعقيدًا تشبه التفاعلات البشرية. تستخدم الشركات تقنية chatbot لأتمتة المهام التي كانت تتطلب في السابق تدخلًا بشريًا. عند تلقي طلب مستخدم، يقوم برنامج الدردشة الآلي بمعالجة الإدخال ويقدم استجابة في شكل نص أو كلام. يتم دمج Chatbots في العديد من أدوات دعم العملاء، مثل برامج الدردشة المباشرة وبرامج مكتب المساعدة وبرامج مركز الاتصال، وغالبًا ما تكون بمثابة نقطة الاتصال الأولى. ويتوسع استخدامها في مجالات أخرى، بما في ذلك قواعد المعرفة المتعلقة بالمبيعات والتسويق. في تطبيقات ذكاء الأعمال، يمكن لروبوتات الدردشة أن تحل محل لغات الاستعلام، مما يمكّن المستخدمين من الحصول على نقاط بيانات محددة ببساطة عن طريق كتابة طلب أو التحدث به. تتزايد قدرات روبوتات الدردشة باستمرار، ويتم دمجها في مجموعة متزايدة من التطبيقات البرمجية.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المع...
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تع...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناء...
ChatBot
chatbot.com
يتيح لك ChatBot إنشاء روبوتات الدردشة في دقائق معدودة باستخدام قوالب متنوعة وأتمتة المهام الرئيسية على الفور. يمكنك سحب العناصر الجديدة وإفلاتها بسهولة لتكييف أي قالب وفقًا لاحتياجاتك. ChatBot جاهز للعمل خارج الصندوق، بينما تساعدك خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين الاستجابات بمرور الوقت. صمم تج...
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل ال...
Norby AI
norby.io
يعد Norby AI أحد الحلول الرائدة التي توفر للشركات روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي لمواقعها الإلكترونية. يتم تشغيل Chatbot بواسطة تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة لفهم استفسارات العملاء وتقديم استجابات سريعة ودقيقة. تتضمن عملية إعداد chatbot الخاصة بـ Norby AI أربع خطوات بسيطة فقط: * إنشاء ح...
SOCi
meetsoci.com
SOCi هي سحابة التسويق المشترك الرائدة للمؤسسات متعددة المواقع. نحن نمكّن شركات مثل Ace Hardware وJersey Mike's وKumon وFord من أتمتة جهودها التسويقية وتوسيع نطاقها عبر جميع المواقع والقنوات الرقمية بطريقة موجهة من العلامة التجارية ومُتقنة محليًا ومتصلة بالبيانات. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وال...
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء ال...
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل في...
Zappr.AI
zappr.ai
أنشئ روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتم تدريبه باستخدام بياناتك. بمجرد تحميل ملف PDF أو توفير رابط موقع ويب، يمكنك الحصول على روبوت محادثة مشابه لـ ChatGPT لديه القدرة على الإجابة على أي أسئلة تتعلق بمستندك.
Genesys Cloud
genesys.com
تحظى منصة Genesys Cloud CX™ بثقة الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كما أنها معترف بها في جميع أنحاء العالم كحل مركز اتصال سحابي رائد في الصناعة ومنصة لتجربة العملاء (CX). بغض النظر عن المكان الذي تبدأ فيه محادثة العميل أو تنتهي، فإن Genesys Cloud CX يعمل على تحويل تجربة عملائك. فهو يربط...
LiveChatAI
livechatai.com
LiveChatAI هو أحد حلول chatbot AI التي يمكن تدريبها باستخدام بيانات عملك الخاصة، مثل محتوى موقع الويب وملفات PDF والأسئلة والأجوبة. يتيح ذلك لروبوت الدردشة تقديم استجابات مخصصة ومستنيرة لاستفسارات العملاء. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج LiveChatAI ما يلي: * القدرة على دمج chatbot في موقع الويب الخاص...
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لتنمية مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة الم...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (أحد منتجات Freshworks Inc.) هو حل مشاركة محادثة يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة على الويب والبريد الإلكتروني والهاتف والقنوات الاجتماعية مثل WhatsApp وInstagram وiMessage. تقدم Freshchat أيضًا روبوتات دردشة أصلية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن إنشاؤها ...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS هي منصة حديثة للذهاب إلى السوق لشركات B2B. لدينا أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة وأكثرها تحديثًا للرؤى والذكاء وبيانات نية الشراء حول الشركات وجهات الاتصال. نحن نضع أدوات إضافية فوق تلك المعلومات الذكية - مثل ذكاء المحادثة (Chorus)، ومشاركة المبيعات (Engage)، وتنسيق البيانات (RingLead...
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business هو حل WhatsApp Business الكل في واحد، وتشمل عروضنا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية وChatbot وإدارة علاقات العملاء المستندة إلى WhatsApp والأتمتة والتكامل مع العديد من الأدوات وما إلى ذلك. يركز فريق WhatsTool على بناء أدوات لتطبيق WhatsApp والشركات الصغيرة التي تدير أعمالها أ...
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب...
WATI
wati.io
من خلال إعادة تصور مشاركة العملاء، تُعد Wati منصة المحادثة الرائدة المبنية على واجهة برمجة التطبيقات للأعمال الخاصة بـ WhatsApp. يعمل برنامجنا سهل الاستخدام على تمكين أكثر من 8000 شركة في أكثر من 100 دولة من تقديم محادثات مخصصة وفي الوقت الفعلي على نطاق واسع. بفضل حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، نق...
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot عبارة عن روبوت دردشة لـ Twitch وYouTube وTrovo يسمح لك بأتمتة دردشة البث المباشر الخاصة بك مع الإشراف والميزات الجديدة، مما يسمح لك بقضاء المزيد من الوقت في ترفيه المشاهدين.
Helpwise
helpwise.io
إن الاحتفاظ بالعملاء لا يقل أهمية عن اكتساب عملاء جدد. يحقق العملاء المخلصون المزيد من الإيرادات ويجلبون لك إحالات بدون تكلفة. يعد تقديم خدمة عملاء جيدة جزءًا لا يتجزأ من الاحتفاظ بالعملاء. مع Helpwise، أصبحت إدارة خدمة العملاء أمرًا سهلاً. 1. قم بإعداد مركز خدمة العملاء الخاص بك حرفيًا في دقائق. 2...
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT هو برنامج إنشاء مواقع على شبكة الإنترنت يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواقع الويب. يستغرق الأمر أقل من دقيقة واحدة للحصول على موقع الويب الاحترافي الخاص بك مجانًا تمامًا.
CustomGPT
customgpt.ai
تجربة فوائد الذكاء الاصطناعي المخصص مع CustomGPT: احصل على رؤى وحلول فريدة من نوعها مع الذكاء الاصطناعي المدرب على المحتوى الخاص بك
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة وتجربة العملاء الرقمية الأعلى تقييمًا للعلامات التجارية المحلية والشركات متعددة المواقع. تستفيد أكثر من 100000 شركة من منصة Birdeye المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل بسلاسة مع العملاء وتعزيز الولاء والتفوق في أسواقهم المحلية.
Cody
meetcody.ai
Cody هو مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في القدرة على تدريبه على أعمالك وفريقك وعملياتك وبيانات العميل. يمكنك استخدام كودي كموظف لدعم فريقك بعدة طرق: * تقديم إجابات فورية لأسئلة العمل من خلال تحليل المستندات المتراكمة لشركتك والعمل كخبير في عملياتك. * تعزيز كف...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة...
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat عبارة عن دردشة حية مجانية للشركات عبر الإنترنت للتحدث مع عملائها في الوقت الفعلي. فهو يوفر لك إنشاء نظام دعم عملاء 360 درجة وتوصيل مسارات الرسائل وتقديم المكالمات والتهيئة والتخصيص بحرية.
Engati
engati.com
فاز برنامج Engati chatbot ومنصة الدردشة المباشرة بجائزة CODiE لعام 2021. فهو يمكّنك من بناء روبوتات ذكية في دقائق دون برمجة. أنشئ مرة واحدة وانشر عبر 15 قناة - WhatsApp وMessenger وInstagram وKik وTelegram وLine وViber وSkype وSlack وWeChat وTwitter وSkype for Business وموقع الويب الخاص بك وتطبيق ال...
AITable
aitable.ai
AIBRIAL هي منصة تطوير AI ثورية بدون رمز تجعل بناء chatgpt من الذكاء الاصطناعى الخاص بك مع طاولات بنقرة واحدة. من خلال استخدام بياناتك الفريدة ، يتيح لك AITITY تدريب الإصدار الخاص بك من نظام ChatGPT المتقدم ، بمثابة chatbot خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو مساعد chatgpt للمؤسسة. إن...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قنا...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox هو حل اتصالات شامل مصمم لتعزيز مشاركة العملاء وتبسيط عمليات المبيعات من خلال استخدام WhatsApp Business APIs. تتيح هذه المنصة للشركات تحويل تفاعلات العملاء إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وذلك باستخدام WhatsApp Chatbots المتقدمة لتسهيل الاتصال السلس. ومن خلال الاستفادة من هذه الأدوات، يمكن للمؤسسات إ...
YourGPT
yourgpt.ai
يعمل YourGPT Chatbot على تبسيط عملية إنشاء روبوتات الدردشة المخصصة والمخصصة للصناعة دون الحاجة إلى برمجة. يسمح منشئ روبوتات الدردشة المستند إلى الذكاء الاصطناعي وGPT للمستخدمين بإنشاء روبوتات وتدريبها بسرعة باستخدام بياناتهم الخاصة في دقائق معدودة فقط. احصل على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي ووفر ...
Qualified
qualified.com
مؤهل هو النظام الأساسي لتوليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. العلامات التجارية الرائدة في مجال التعاملات بين الشركات (B2B)، مثل Adobe وLaunchDarkly وSurveyMonkey وThoughtSpot وVMWare تثق في أنها مؤهلة لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة من أعظم أصول المبيعات والتسويق لديها - م...
Payhip
payhip.com
Payhip هي أسهل طريقة لبيع التنزيلات والدورات الرقمية. نحن نجعل من السهل بيع وترويج كتبك الإلكترونية أو الدورات التدريبية أو البرامج أو أصول التصميم أو الموسيقى أو أي نوع من المنتجات الرقمية مباشرة إلى عملائك. لقد قمت بتغطية Payhip.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer عبارة عن منصة مساعدة شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدمج نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل ChatGPT من OpenAI، وGemini من Google وPaLM، وMeta's Llama، وAnthropic's Claude. فهو يوفر تجربة موحدة من خلال تطبيق الهاتف المحمول وتطبيق الويب وامتداد Chrome، مما يوفر حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية ا...
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة تمكن المستخدمين من إنشاء ونشر روبوتات الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية (GPTs) لمجموعة متنوعة من تطبيقات الأعمال. تشمل الميزات والقدرات الرئيسية للمنصة ما يلي: * سهولة الاستخدام: يؤكد موقع الويب على أن ChatBotBuilder.ai هو "الطر...
Cohere
cohere.com
Cohere هي منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة للمؤسسات. إن الذكاء الاصطناعي العالمي الخاص بنا مناسب بشكل فريد لاحتياجات الأعمال، مما يفتح المجال أمام سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول وخصوصية البيانات بشكل غير مسبوق. منصة Cohere هي منصة سحابية، ويمكن الوصول إليها من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) كخدمة مُ...
Formaloo
formaloo.com
Formaloo هي مساحة عمل يمكنك استخدامها لإنشاء أي شيء بدءًا من الاستطلاعات وحتى تطبيقات الويب والبوابات - كل ذلك في مكان واحد. يأتي Formaloo مزودًا بمجموعة من العناصر الأساسية القوية لجمع بياناتك وتنظيمها وفهمها. تستخدم الفرق من جميع الأحجام Formaloo لإنشاء استطلاعات المشاركة وبوابات العضوية ولوحات ال...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch عبارة عن منصة تواصل شاملة مع العملاء للدعم والتسويق والمبيعات. فهو يجمع بين مجموعة من الأدوات لمساعدتك على تنمية أعمالك: 👉 دردشة حية متعددة القنوات 👉 روبوتات الدردشة 👉 البريد الوارد المشترك 👉 قاعدة المعرفة 👉 التسويق عبر البريد الإلكتروني 👉 النوافذ المنبثقة 👉 إدارة علاقات العملاء
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا و...
yellow.ai
yellow.ai
تعمل Yellow.ai على تمكين المؤسسات من إنشاء محادثات لا تُنسى مع العملاء من خلال منصة أتمتة خدمة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتمثل رؤيتنا في التوجه نحو مستقبل دعم العملاء المستقل تمامًا والذي يفتح المجال لكفاءة لا مثيل لها ويقلل تكاليف التشغيل بشكل كبير. يقع المقر الرئيسي لشركة Yellow.ai في ...
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat هو منشئ Chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي. فهو يتيح لك إنشاء برنامج دردشة GPT المخصص الخاص بك عن طريق تحميل رابط أقسام الموقع الخاص بك. سيجيب برنامج chatbot على أي سؤال يتعلق برابط أقسام الموقع. قم ببناء Chatbot AI من خلال مشاركة رابط لقاعدة المعرفة الخاصة بك في 3 دقائق.
Chaport
chaport.com
Chaport عبارة عن منصة مراسلة شاملة توفر دردشة مباشرة متعددة القنوات وروبوتات الدردشة وقاعدة معرفية والمزيد. فهو يساعد الشركات على النمو والازدهار من خلال تزويدها بطريقة سهلة للتفاعل مع زوار موقع الويب، والحصول على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وتعزيز المبيعات، وتحسين خدمة العملاء. اليوم يتم ...
re:tune
retune.so
re:tune عبارة عن منصة شاملة مصممة لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى البرمجة. تسهل المنصة إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة لتحسين جوانب مختلفة من الأعمال، بدءًا من دعم العملاء وحتى المبيعات. وتشمل ميزاته الأساسية إنشاء روبوتات محادثة مخصصة وتدريبهم على أي مصدر بيانات يمكن تصوره، بد...
Atom
atomchat.io
تقدم Atom حل WhatsApp chatbot المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على توليد المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وإنشاء روبوتات دردشة أكثر ذكاءً، وقياس النتائج، والتكامل مع إدارة علاقات العملاء. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: * مساعد افتراضي ذكي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للرد عل...
Landbot
landbot.io
Landbot.io عبارة عن منصة chatbot بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الشركات من بناء تجارب محادثة سلسة من البداية إلى النهاية. من خلال تحويل المحادثات إلى نتائج مربحة، تساعد Landbot فرق التسويق والعمليات وخدمة العملاء على مضاعفة كفاءتها وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 30% أو أكثر. سواء كان الأمر يتعلق بـ W...
Glider AI
glider.ai
توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. ...
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لت...
Userlike
userlike.com
يعد Userlike هو الحل البرمجي الرائد لمراسلة العملاء وأتمتة الدعم في ألمانيا. إنه حل مراسلة موحد يتيح للشركات تلقي الرسائل من قنوات مختلفة في صندوق بريد مركزي واحد. يتم تلقي جميع الطلبات عبر الدردشة على موقع الويب وWhatsApp وFacebook Messenger وTelegram والمزيد مباشرة في مركز رسائل Userlike. يقدم Us...
OnceHub
oncehub.com
يساعد OneHub المؤسسات الكبيرة والصغيرة على تسريع المبيعات وتبسيط تقديم الخدمات من خلال جدولة المواعيد وحلول المشاركة الرقمية التي تتكيف مع تفضيلات عملائها في الوقت الفعلي. المعروف سابقًا باسم "ScheduleOnce"، نحن معروفون على نطاق واسع باعتبارنا الشركة الرائدة في الحجز والتقويم عبر الإنترنت، ولكن عر...
Simple Phones
simplephones.ai
توفر شركة Simple Phones للشركات وكيل هاتف يعمل بالذكاء الاصطناعي للرد على المكالمات نيابةً عنها، حتى لا تفوت أي مكالمة من العميل أبدًا. يمكن للوكيل أيضًا إجراء مكالمات صادرة للمتابعة مع العملاء، والبقاء على اتصال مع العملاء المحتملين، وإجراء مكالمات باردة على الطيار الآلي.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Apache Kafka هو نظام مراسلة عالي الإنتاجية يُستخدم لإرسال البيانات بين العمليات والتطبيقات والخوادم. يتم تنظيم جميع رسائل كافكا في موضوعات ضمن مجموعة Apache Kafka، ومن هناك يمكن للخدمات المتصلة استهلاك هذه الرسائل دون تأخير، مما يؤدي إلى إنشاء بنية سريعة وقوية وقابلة للتطوير. تم تصميم Apache Kafka ل...
orimon.ai
orimon.ai
Orimon AI عبارة عن منصة دردشة روبوتية حديثة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لتحويل كيفية تفاعل الشركات مع عملائها. تتفوق منصتنا في تقديم محادثات طبيعية شبيهة بالإنسان، مما يوفر تجربة لا مثيل لها للمستخدمين ويدفع المبيعات ورضا العملاء إلى آفاق جديدة. في قلب Orimon AI توجد القدرة على إجراء تجارة المحادث...