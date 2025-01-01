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برامج إدارة القنوات - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم برنامج إدارة القنوات لمساعدة الفنادق وأماكن المبيت والإفطار وشركات الضيافة الأخرى في إدارة حجوزاتها عبر منصات ومواقع حجز متعددة عبر الإنترنت. بالنسبة للشركات التي تركز على حجز الغرف، تضمن هذه الحلول أن تكون الحجوزات دقيقة وحديثة، مما يقلل من مخاطر التعارضات. ويؤدي هذا إلى تجربة سلسة ومتسقة للضيوف، بغض النظر عن مكان أو كيفية إجراء حجوزاتهم. يُستخدم هذا البرنامج عادةً من قبل أصحاب الضيافة والمسؤولين عن إدارة الحجوزات، وغالبًا ما يتكامل مع أنظمة حجز الفنادق أو منصات الإدارة لتبسيط العمليات. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعاون برنامج إدارة القنوات مع أدوات التسويق المختلفة لتعزيز الحجوزات عبر القنوات المختلفة.

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Guesty

Guesty

guesty.com

Guesty هو تطبيق لإدارة الضيافة يساعد مديري الممتلكات على تبسيط العمليات وتحسين التجارب مع أدوات مثل الرسائل الآلية وإدارة الحجوزات.

Hostaway

Hostaway

hostaway.com

Hostaway هو برنامج إدارة شامل لتأجير العطلات، يساعد في أتمتة وتنظيم إدارة الممتلكات عبر منصات متعددة.

Cloudbeds

Cloudbeds

cloudbeds.com

Cloudbeds هو برنامج شامل لإدارة الفنادق يساعد في إدارة الحجوزات وتجربة الضيوف مع أدوات لتحليل البيانات ودعم معالجة المدفوعات.

Lodgify

Lodgify

lodgify.com

Lodgify هو نظام لإدارة إيجارات العطلات، يسمح بإنشاء مواقع ويب قابلة للحجز، ومزامنة البيانات، وإدارة الحجوزات والاتصالات في واجهة واحدة.

HotelRunner

HotelRunner

hotelrunner.com

تطبيق HotelRunner يدعم الفنادق ووكالات السفر في إدارة الحجوزات والتسويق وقنوات التوزيع بشكل فعال عبر الإنترنت.

SiteMinder

SiteMinder

siteminder.com

SiteMinder هي منصة لإدارة توزيع الفنادق وحلول الإيرادات، تقدم أدوات لتحسين العمليات والوجود الإلكتروني لأصحاب الفنادق.

Preno

Preno

prenohq.com

Preno هو نظام حديث لإدارة العقارات يهدف إلى تبسيط عمليات الحجز والإدارة للفنادق، بما في ذلك أدوات التقارير والتسعير الديناميكي.

TalkGuest

TalkGuest

talkguest.com

تطبيق TalkGuest هو برنامج متطور لإدارة الإقامات المحلية، يساعد في أتمتة وتبسيط تحسين الأعمال. التسجيل مجاني بالكامل.

Hostfully

Hostfully

hostfully.com

تطبيق Hostfully يمكّن مديري الإيجارات قصيرة الأجل من إدارة الممتلكات والتواصل مع الضيوف بكفاءة من خلال مجموعة من الأدوات والميزات المتنوعة.

Sirvoy

Sirvoy

sirvoy.com

Sirvoy هو برنامج لإدارة الفنادق يساعد مقدمي الإقامة في إدارة الحجوزات، وتكاليف السعر، والتواصل مع الضيوف بسهولة.

Exely

Exely

exely.com

تطبيق Exely يدير مبيعات الغرف عبر منصات الحجز عبر الإنترنت، ويحدث الأسعار والتوافر تلقائيًا لتقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة.

Hosthub

Hosthub

hosthub.com

Hosthub تطبيق لإدارة الممتلكات القصيرة الأجل، يوفر أدوات لتسهيل عمليات الحجز وإدارة الإيجارات عبر منصات متعددة.

Tashi

Tashi

tashi.travel

تطبيق Tashi هو برنامج حجز عبر الإنترنت لمقدمي الإقامة وموظفي الجولات، يساعدهم في زيادة الإيرادات وحجوزاتهم وتلبية احتياجات الضيوف.

Uplisting

Uplisting

uplisting.io

Uplisting هو نظام إدارة عقارات للمستأجرين ومالكي العطلات يدير الحجوزات ويسهل الاتصالات ويجنب الحجز المزدوج.

RoomRaccoon

RoomRaccoon

roomraccoon.com

RoomRaccoon هو نظام إدارة فنادق شامل يساعد الفنادق المستقلة في إدارة الحجوزات، التدبير المنزلي والمالية، مع ميزات متعددة اللغات وتكامل مع منصات الحجز.

Avantio

Avantio

avantio.com

Avantio هو برنامج لإدارة تأجير العطلات يقدم حلولاً شاملة للحجز والتسعير وإدارة القنوات لتحسين الكفاءة وزيادة الإيرادات.

Rezdy

Rezdy

rezdy.com

Rezdy هو تطبيق لإدارة الحجوزات عبر الإنترنت، يساعد الشركات في قطاع السياحة على تنظيم العمليات وزيادة الحجوزات من خلال منصة مرنة وسهلة الاستخدام.

Booking Automation

Booking Automation

bookingautomation.com

تطبيق حجز آلي يسهل إدارة المواعيد والحجوزات، يتيح الحجز على مدار الساعة، يدمج مع التقويمات القائمة، يدعم الدفع الآمن، ويقدم تذكيرات أوتوماتيكية.

Zeevou

Zeevou

zeevou.com

Zeevou هو نظام إدارة عقارات يتيح للمستأجرين تنظيم الإيجارات العطلات بسهولة، مع أدوات للتسعير وإدارة الحجوزات عبر منصات متعددة.

Revivo

Revivo

revivotech.in

Revivo هو تطبيق لإدارة الضيافة يشمل أتمتة العمليات وتحسين الربحية وتحسين تجربة الضيوف باستخدام الذكاء الاصطناعي.

RMS Cloud

RMS Cloud

rmscloud.com

RMS Cloud هو نظام إدارة حجوزات قائم على السحابة يساعد الشركات في إدارة الحجوزات، العمليات، والمدفوعات بكفاءة.

Profitroom

Profitroom

profitroom.com

Proffroom هو تطبيق لإدارة حجوزات الفنادق، يساعد في تعزيز الحجوزات المباشرة وتحسين تجربة الضيوف عبر أدوات متكاملة مثل CRM وأتمتة التسويق.

HotelBee

HotelBee

hotelbee.co

HotelBee هو تطبيق شامل لإدارة الفنادق، يوفر أدوات لتحسين الكفاءة وتجربة الضيوف وزيادة الأرباح من خلال إدارة الحجوزات والعمليات.

MappingMaster

MappingMaster

mappingmaster.com

برنامج إدارة القنوات من MappingMaster يتيح لمقدمي خدمات الإقامة تحديث توافر الغرف والأسعار والوصف عبر قنوات متعددة في الوقت الحقيقي.

StayFantastic

StayFantastic

app.fantasticstay.com

تطبيق StayFantastic يوفر برنامج إدارة سهل الاستخدام لمالكي ومديري إيجارات العطلات ومضيفي Airbnb، حيث يقوم بأتمتة عمليات التشغيل لزيادة الوقت والأرباح.

Visitor

Visitor

visitor.de

تطبيق Visitor هو منصة مركزية لإدارة الإقامة، تساعدك على تنظيم العمليات وزيادة عدد العملاء والدخل دون الحاجة لعقد أو بطاقة ائتمان.

NextPax

NextPax

nextpax.com

NextPax هو تطبيق لإدارة قنوات الحجز يرتبط بأنظمة إدارة الممتلكات ويساعد مديري العقارات على مزامنة القوائم والبيانات عبر منصات متعددة.

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