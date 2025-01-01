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تم تصميم برنامج إدارة القنوات لمساعدة الفنادق وأماكن المبيت والإفطار وشركات الضيافة الأخرى في إدارة حجوزاتها عبر منصات ومواقع حجز متعددة عبر الإنترنت. بالنسبة للشركات التي تركز على حجز الغرف، تضمن هذه الحلول أن تكون الحجوزات دقيقة وحديثة، مما يقلل من مخاطر التعارضات. ويؤدي هذا إلى تجربة سلسة ومتسقة للضيوف، بغض النظر عن مكان أو كيفية إجراء حجوزاتهم. يُستخدم هذا البرنامج عادةً من قبل أصحاب الضيافة والمسؤولين عن إدارة الحجوزات، وغالبًا ما يتكامل مع أنظمة حجز الفنادق أو منصات الإدارة لتبسيط العمليات. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعاون برنامج إدارة القنوات مع أدوات التسويق المختلفة لتعزيز الحجوزات عبر القنوات المختلفة.
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Guesty
guesty.com
Guesty هو تطبيق لإدارة الضيافة يساعد مديري الممتلكات على تبسيط العمليات وتحسين التجارب مع أدوات مثل الرسائل الآلية وإدارة الحجوزات.
Hostaway
hostaway.com
Hostaway هو برنامج إدارة شامل لتأجير العطلات، يساعد في أتمتة وتنظيم إدارة الممتلكات عبر منصات متعددة.
Cloudbeds
cloudbeds.com
Cloudbeds هو برنامج شامل لإدارة الفنادق يساعد في إدارة الحجوزات وتجربة الضيوف مع أدوات لتحليل البيانات ودعم معالجة المدفوعات.
Lodgify
lodgify.com
Lodgify هو نظام لإدارة إيجارات العطلات، يسمح بإنشاء مواقع ويب قابلة للحجز، ومزامنة البيانات، وإدارة الحجوزات والاتصالات في واجهة واحدة.
HotelRunner
hotelrunner.com
تطبيق HotelRunner يدعم الفنادق ووكالات السفر في إدارة الحجوزات والتسويق وقنوات التوزيع بشكل فعال عبر الإنترنت.
SiteMinder
siteminder.com
SiteMinder هي منصة لإدارة توزيع الفنادق وحلول الإيرادات، تقدم أدوات لتحسين العمليات والوجود الإلكتروني لأصحاب الفنادق.
Preno
prenohq.com
Preno هو نظام حديث لإدارة العقارات يهدف إلى تبسيط عمليات الحجز والإدارة للفنادق، بما في ذلك أدوات التقارير والتسعير الديناميكي.
TalkGuest
talkguest.com
تطبيق TalkGuest هو برنامج متطور لإدارة الإقامات المحلية، يساعد في أتمتة وتبسيط تحسين الأعمال. التسجيل مجاني بالكامل.
Hostfully
hostfully.com
تطبيق Hostfully يمكّن مديري الإيجارات قصيرة الأجل من إدارة الممتلكات والتواصل مع الضيوف بكفاءة من خلال مجموعة من الأدوات والميزات المتنوعة.
Sirvoy
sirvoy.com
Sirvoy هو برنامج لإدارة الفنادق يساعد مقدمي الإقامة في إدارة الحجوزات، وتكاليف السعر، والتواصل مع الضيوف بسهولة.
Exely
exely.com
تطبيق Exely يدير مبيعات الغرف عبر منصات الحجز عبر الإنترنت، ويحدث الأسعار والتوافر تلقائيًا لتقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة.
Hosthub
hosthub.com
Hosthub تطبيق لإدارة الممتلكات القصيرة الأجل، يوفر أدوات لتسهيل عمليات الحجز وإدارة الإيجارات عبر منصات متعددة.
Tashi
tashi.travel
تطبيق Tashi هو برنامج حجز عبر الإنترنت لمقدمي الإقامة وموظفي الجولات، يساعدهم في زيادة الإيرادات وحجوزاتهم وتلبية احتياجات الضيوف.
Uplisting
uplisting.io
Uplisting هو نظام إدارة عقارات للمستأجرين ومالكي العطلات يدير الحجوزات ويسهل الاتصالات ويجنب الحجز المزدوج.
RoomRaccoon
roomraccoon.com
RoomRaccoon هو نظام إدارة فنادق شامل يساعد الفنادق المستقلة في إدارة الحجوزات، التدبير المنزلي والمالية، مع ميزات متعددة اللغات وتكامل مع منصات الحجز.
Avantio
avantio.com
Avantio هو برنامج لإدارة تأجير العطلات يقدم حلولاً شاملة للحجز والتسعير وإدارة القنوات لتحسين الكفاءة وزيادة الإيرادات.
Rezdy
rezdy.com
Rezdy هو تطبيق لإدارة الحجوزات عبر الإنترنت، يساعد الشركات في قطاع السياحة على تنظيم العمليات وزيادة الحجوزات من خلال منصة مرنة وسهلة الاستخدام.
Booking Automation
bookingautomation.com
تطبيق حجز آلي يسهل إدارة المواعيد والحجوزات، يتيح الحجز على مدار الساعة، يدمج مع التقويمات القائمة، يدعم الدفع الآمن، ويقدم تذكيرات أوتوماتيكية.
Zeevou
zeevou.com
Zeevou هو نظام إدارة عقارات يتيح للمستأجرين تنظيم الإيجارات العطلات بسهولة، مع أدوات للتسعير وإدارة الحجوزات عبر منصات متعددة.
Revivo
revivotech.in
Revivo هو تطبيق لإدارة الضيافة يشمل أتمتة العمليات وتحسين الربحية وتحسين تجربة الضيوف باستخدام الذكاء الاصطناعي.
RMS Cloud
rmscloud.com
RMS Cloud هو نظام إدارة حجوزات قائم على السحابة يساعد الشركات في إدارة الحجوزات، العمليات، والمدفوعات بكفاءة.
Profitroom
profitroom.com
Proffroom هو تطبيق لإدارة حجوزات الفنادق، يساعد في تعزيز الحجوزات المباشرة وتحسين تجربة الضيوف عبر أدوات متكاملة مثل CRM وأتمتة التسويق.
HotelBee
hotelbee.co
HotelBee هو تطبيق شامل لإدارة الفنادق، يوفر أدوات لتحسين الكفاءة وتجربة الضيوف وزيادة الأرباح من خلال إدارة الحجوزات والعمليات.
MappingMaster
mappingmaster.com
برنامج إدارة القنوات من MappingMaster يتيح لمقدمي خدمات الإقامة تحديث توافر الغرف والأسعار والوصف عبر قنوات متعددة في الوقت الحقيقي.
StayFantastic
app.fantasticstay.com
تطبيق StayFantastic يوفر برنامج إدارة سهل الاستخدام لمالكي ومديري إيجارات العطلات ومضيفي Airbnb، حيث يقوم بأتمتة عمليات التشغيل لزيادة الوقت والأرباح.
Visitor
visitor.de
تطبيق Visitor هو منصة مركزية لإدارة الإقامة، تساعدك على تنظيم العمليات وزيادة عدد العملاء والدخل دون الحاجة لعقد أو بطاقة ائتمان.
NextPax
nextpax.com
NextPax هو تطبيق لإدارة قنوات الحجز يرتبط بأنظمة إدارة الممتلكات ويساعد مديري العقارات على مزامنة القوائم والبيانات عبر منصات متعددة.
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