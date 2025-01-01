برنامج إدارة دورة حياة الشهادة (CLM). - التطبيقات الأكثر شعبية

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تساعد برامج إدارة دورة حياة الشهادات (CLM) والبنية التحتية للمفتاح العام (PKI) الشركات في مصادقة المعلومات وتشفيرها باستخدام الشهادات الرقمية. البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) هي إطار عمل مشفر يؤمن الاتصالات الرقمية ويحمي البيانات والأجهزة والآلات والأفراد من انتحال الشخصية والاعتراض غير المصرح به والتلاعب والتهديدات السيبرانية الأخرى. الميزة الرئيسية لهذا البرنامج هي قدرته على توفير الرؤية والأتمتة طوال دورة حياة الشهادة بأكملها، بما في ذلك الإصدار والاكتشاف والجرد والتوفير والنشر والأمن والمراقبة والتجديد والإلغاء. من خلال أتمتة هذه العمليات، غالبًا ما تحل برامج CLM وPKI محل الأساليب اليدوية مثل تتبع جداول البيانات، مما يساعد الشركات على تجنب توقف النظام غير المخطط له ونقاط الضعف الناجمة عن الأخطاء أو الشهادات منتهية الصلاحية. يوفر برنامج CLM وPKI إمكانات شاملة لإصدار الشهادات الرقمية وإدارتها وأتمتتها، بما في ذلك شهادات SSL وTLS وشهادات مصادقة العميل والتوقيعات الرقمية وشهادات SSH. تشمل حالات الاستخدام الشائعة لبرامج PKI وCLM مصادقة المستخدم، والمصادقة من جهاز إلى جهاز للخوادم والحاويات، وتوقيع التعليمات البرمجية والمستندات رقميًا، وضمان التشفير والتكامل لأجهزة إنترنت الأشياء، من بين أمور أخرى.
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ZeroSSL
zerossl.com
Zerossl هو تطبيق لإصدار وإدارة شهادات SSL بسهولة، يدعم بروتوكول ACME والتجديد التلقائي عبر API.
GlobalSign
globalsign.com
تطبيق GlobalSign يتيح للمستخدمين إدارة هوياتهم الرقمية ومصادقتها بطرق آمنة، مما يسهل الوصول إلى الأنظمة باعتماد بروتوكولات أمان قوية.
Xitoring
xitoring.com
Xitoring هو تطبيق مراقبة شامل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، يوفر مراقبة للوقت التشغيلي، الخوادم، البرمجيات وقنوات الإشعارات المتعددة.
DoxyChain
doxychain.com
DoxyChain هو تطبيق لإدارة شهادات الاعتماد باستخدام تقنية blockchain، يوفر أدوات لإصدار، إلغاء، والتحقق من الشهادات بطريقة آمنة وفعالة.
Keystash
keystash.io
Keystash هو تطبيق لإدارة الهوية والوصول و إدارة مفاتيح SSH، يحتوي على إدارة حسابات المستخدمين ومجموعات لينوكس، وصلاحيات الخادم، وسجل تدقيق كامل.
Venafi
venafi.com
Venafi هو تطبيق لإدارة وتأمين هويات الآلات، يساعد المنظمات في حماية البيانات وضمان الاتصال الآمن عبر أتمتة إدارة الشهادات الرقمية.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless هو تطبيق لإدارة وإ 보호 البيانات الحساسة مثل الشهادات والمفاتيح عبر بيئات سحابية متعددة، مما يضمن الأمان والوصول الفعال.
TrackSSL
trackssl.com
تطبيق TrackSSL يقوم بمراقبة شهادات SSL الخاصة بك بشكل منتظم للكشف عن الأخطاء أو انتهاء الصلاحية، مما يضمن أمان الاتصال بموقعك.
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