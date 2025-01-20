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برنامج إدارة دورة حياة الشهادة (CLM). - التطبيقات الأكثر شعبية - رومانيا
تساعد برامج إدارة دورة حياة الشهادات (CLM) والبنية التحتية للمفتاح العام (PKI) الشركات في مصادقة المعلومات وتشفيرها باستخدام الشهادات الرقمية. البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) هي إطار عمل مشفر يؤمن الاتصالات الرقمية ويحمي البيانات والأجهزة والآلات والأفراد من انتحال الشخصية والاعتراض غير المصرح به والتلاعب والتهديدات السيبرانية الأخرى. الميزة الرئيسية لهذا البرنامج هي قدرته على توفير الرؤية والأتمتة طوال دورة حياة الشهادة بأكملها، بما في ذلك الإصدار والاكتشاف والجرد والتوفير والنشر والأمن والمراقبة والتجديد والإلغاء. من خلال أتمتة هذه العمليات، غالبًا ما تحل برامج CLM وPKI محل الأساليب اليدوية مثل تتبع جداول البيانات، مما يساعد الشركات على تجنب توقف النظام غير المخطط له ونقاط الضعف الناجمة عن الأخطاء أو الشهادات منتهية الصلاحية. يوفر برنامج CLM وPKI إمكانات شاملة لإصدار الشهادات الرقمية وإدارتها وأتمتتها، بما في ذلك شهادات SSL وTLS وشهادات مصادقة العميل والتوقيعات الرقمية وشهادات SSH. تشمل حالات الاستخدام الشائعة لبرامج PKI وCLM مصادقة المستخدم، والمصادقة من جهاز إلى جهاز للخوادم والحاويات، وتوقيع التعليمات البرمجية والمستندات رقميًا، وضمان التشفير والتكامل لأجهزة إنترنت الأشياء، من بين أمور أخرى.
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GlobalSign
globalsign.com
GlobalSign هي المزود الرائد لحلول الهوية والأمن الموثوقة التي تمكن الشركات والمؤسسات الكبيرة ومقدمي الخدمات السحابية ومبتكري إنترنت الأشياء حول العالم من تأمين الاتصالات عبر الإنترنت وإدارة الملايين من الهويات الرقمية التي تم التحقق منها وأتمتة المصادقة والتشفير. تدعم البنية التحتية للمفتاح العام (PKI) وحلول الهوية واسعة النطاق مليارات الخدمات والأجهزة والأشخاص والأشياء التي تشكل إنترنت كل شيء (IoE).
ZeroSSL
zerossl.com
يتم إصدار شهادات SSL مجانية على الفور عبر الإنترنت، لدعم عملاء ACME ومراقبة SSL والتحقق السريع وتجديد SSL الآلي عبر ZeroSSL Bot أو REST API.
TrackSSL
trackssl.com
تطبيق يقوم بفحص شهادات SSL بانتظام للتحقق من وجود أي أخطاء مثل تاريخ انتهاء الصلاحية السابق والتكوينات الخاطئة الشائعة. موثوق به من قبل ما يقرب من 2000 مستخدم لتتبع ما يقرب من 20000 شهادة.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security هي الشركة التي تقف وراء Akeyless Platform، وهو نهج قائم على السحابة الأصلية SaaS للمساعدة في إدارة أسرار المؤسسة - بيانات الاعتماد والشهادات والمفاتيح - مع التخلص التدريجي من الخزائن التقليدية وخفض التكاليف المرتبطة بها بنسبة تصل إلى 70%. تم تصميم منصة Akeyless لمحترفي Infosec وDevOps في البيئات المختلطة والمتعددة السحابية للمؤسسات، وهي تتحكم بكفاءة في انتشار الأسرار وتقوم بأتمتة إدارة الأسرار. توفر المنصة أيضًا امتدادات لحلول الوصول الآمن عن بعد وإدارة المفاتيح وإدارة كلمات المرور. من خلال الاستفادة من تقنية تشفير الأجزاء الموزعة الحاصلة على براءة اختراع (DFC™)، تعد Akeyless شريكًا موثوقًا به للعديد من شركات Fortune 500 وتمكنها من التحكم الآمن والكامل في أسرارها.
Keystash
keystash.io
Keystash عبارة عن إدارة كاملة للوصول إلى الهوية وإدارة مفاتيح SSH في منصة واحدة متكاملة. - حساب مستخدم Linux وإدارة المجموعة بالكامل - نشر وإدارة مفتاح SSH - إدارة سياسة خادم SSH - فرض المصادقة الثنائية لخادم SSH، وإدارة امتيازات المستخدم، وسجل سجل التدقيق الكامل، وغير ذلك الكثير. تم تصميم Keystash للشركات التي تعمل على التوسع باستخدام نموذج التسعير المدمر والحزم السخية من حسابات المستخدمين المضمنة.
Venafi
venafi.com
تقوم حلول Venafi بالعثور على هويات الأجهزة وحمايتها وتأمينها لعالمنا شديد الاتصال.
DoxyChain
doxychain.com
شهادات Doxychain هي حل SaaS لإصدار الشهادات والاعتماد وإدارة دورة حياة الاعتماد. بدءًا من الإصدار وحتى الإلغاء باستخدام عمليات التشغيل الآلي المجمعة لواجهة برمجة التطبيقات (API)، وأداة التحقق المخصصة عبر الإنترنت، ووضع العلامات البيضاء وتخصيص القالب. مع تقنية blockchain لجعل الشهادات آمنة ولامركزية. تعرف على المزيد على www.doxychain.com
Xitoring
xitoring.com
Xitoring هو حل مراقبة شامل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك لإبقائها سريعة وبسيطة! الميزات الرئيسية: - مراقبة وقت التشغيل (Ping، HTTP، API، DNS، FTP، Mail، Heartbeat، Cronjob، TCP، UDP) - فاصل زمني لمدة دقيقة واحدة - مراقبة خادم Linux - مراقبة خادم Windows - مراقبة SSL - مراقبة برنامج الخادم الخاص بك (خوادم الويب) وقواعد البيانات وDocker وما إلى ذلك) - صفحة الحالة العامة والخاصة - أكثر من 20 قناة إشعار متضمنة (البريد الإلكتروني، WhatsApp، الرسائل النصية القصيرة، Telegram، Pagerduty، والمزيد!) - أكثر من 15 قناة استقصاء عالمية العقد - تنبيهات وإشعارات تطبيقات iOS وAndroid عبر: - البريد الإلكتروني - الرسائل القصيرة - إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول - المكالمات الهاتفية - Telegram - WhatsApp - Slack - Microsoft Teams - Mattermost - Discord - Google Chat - Atlassian OpsGenie - Ntfy - Gotify - Spike.sh - Splunk عند الطلب - PushOver - Pushbullet - PagerDuty - Webhooks - دعم نظام التشغيل Zapier وعمليات التكامل: - Windows Server 2012 والإصدارات السابقة - توزيعات Linux الرئيسية (Ubuntu +14، CentOS +6) عمليات التكامل: - مقاييس الخادم الأساسية (وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة، استخدام القرص والإدخال والإخراج، الشبكة، إلخ) - الخدمات والعمليات - Apache - Nginx - PHP - MySql - MongoDB - HAProxy - Redis - KeyDB - MariaDB - مضيف Docker والحاويات - المشرف - IIS - Varnish - RabbitMQ - CouchDB - كافكا - وأكثر! سجل وابدأ المراقبة مجانًا لخادمين و8 عمليات فحص لوقت التشغيل إلى الأبد.