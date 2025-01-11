الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج إدارة دورة حياة الشهادة (CLM). - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان

تساعد برامج إدارة دورة حياة الشهادات (CLM) والبنية التحتية للمفتاح العام (PKI) الشركات في مصادقة المعلومات وتشفيرها باستخدام الشهادات الرقمية. البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) هي إطار عمل مشفر يؤمن الاتصالات الرقمية ويحمي البيانات والأجهزة والآلات والأفراد من انتحال الشخصية والاعتراض غير المصرح به والتلاعب والتهديدات السيبرانية الأخرى. الميزة الرئيسية لهذا البرنامج هي قدرته على توفير الرؤية والأتمتة طوال دورة حياة الشهادة بأكملها، بما في ذلك الإصدار والاكتشاف والجرد والتوفير والنشر والأمن والمراقبة والتجديد والإلغاء. من خلال أتمتة هذه العمليات، غالبًا ما تحل برامج CLM وPKI محل الأساليب اليدوية مثل تتبع جداول البيانات، مما يساعد الشركات على تجنب توقف النظام غير المخطط له ونقاط الضعف الناجمة عن الأخطاء أو الشهادات منتهية الصلاحية. يوفر برنامج CLM وPKI إمكانات شاملة لإصدار الشهادات الرقمية وإدارتها وأتمتتها، بما في ذلك شهادات SSL وTLS وشهادات مصادقة العميل والتوقيعات الرقمية وشهادات SSH. تشمل حالات الاستخدام الشائعة لبرامج PKI وCLM مصادقة المستخدم، والمصادقة من جهاز إلى جهاز للخوادم والحاويات، وتوقيع التعليمات البرمجية والمستندات رقميًا، وضمان التشفير والتكامل لأجهزة إنترنت الأشياء، من بين أمور أخرى.