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برنامج إدارة دورة حياة الشهادة (CLM). - التطبيقات الأكثر شعبية - الجزائر
تساعد برامج إدارة دورة حياة الشهادات (CLM) والبنية التحتية للمفتاح العام (PKI) الشركات في مصادقة المعلومات وتشفيرها باستخدام الشهادات الرقمية. البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) هي إطار عمل مشفر يؤمن الاتصالات الرقمية ويحمي البيانات والأجهزة والآلات والأفراد من انتحال الشخصية والاعتراض غير المصرح به والتلاعب والتهديدات السيبرانية الأخرى. الميزة الرئيسية لهذا البرنامج هي قدرته على توفير الرؤية والأتمتة طوال دورة حياة الشهادة بأكملها، بما في ذلك الإصدار والاكتشاف والجرد والتوفير والنشر والأمن والمراقبة والتجديد والإلغاء. من خلال أتمتة هذه العمليات، غالبًا ما تحل برامج CLM وPKI محل الأساليب اليدوية مثل تتبع جداول البيانات، مما يساعد الشركات على تجنب توقف النظام غير المخطط له ونقاط الضعف الناجمة عن الأخطاء أو الشهادات منتهية الصلاحية. يوفر برنامج CLM وPKI إمكانات شاملة لإصدار الشهادات الرقمية وإدارتها وأتمتتها، بما في ذلك شهادات SSL وTLS وشهادات مصادقة العميل والتوقيعات الرقمية وشهادات SSH. تشمل حالات الاستخدام الشائعة لبرامج PKI وCLM مصادقة المستخدم، والمصادقة من جهاز إلى جهاز للخوادم والحاويات، وتوقيع التعليمات البرمجية والمستندات رقميًا، وضمان التشفير والتكامل لأجهزة إنترنت الأشياء، من بين أمور أخرى.
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GlobalSign
globalsign.com
GlobalSign هي المزود الرائد لحلول الهوية والأمن الموثوقة التي تمكن الشركات والمؤسسات الكبيرة ومقدمي الخدمات السحابية ومبتكري إنترنت الأشياء حول العالم من تأمين الاتصالات عبر الإنترنت وإدارة الملايين من الهويات الرقمية التي تم التحقق منها وأتمتة المصادقة والتشفير. تدعم البنية التحتية للمفتاح العام (P...
ZeroSSL
zerossl.com
يتم إصدار شهادات SSL مجانية على الفور عبر الإنترنت، لدعم عملاء ACME ومراقبة SSL والتحقق السريع وتجديد SSL الآلي عبر ZeroSSL Bot أو REST API.
Xitoring
xitoring.com
Xitoring هو حل مراقبة شامل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بك لإبقائها سريعة وبسيطة! الميزات الرئيسية: - مراقبة وقت التشغيل (Ping، HTTP، API، DNS، FTP، Mail، Heartbeat، Cronjob، TCP، UDP) - فاصل زمني لمدة دقيقة واحدة - مراقبة خادم Linux - مراقبة خادم Windows - مراقبة SSL - مراقبة برنامج ا...
DoxyChain
doxychain.com
شهادات Doxychain هي حل SaaS لإصدار الشهادات والاعتماد وإدارة دورة حياة الاعتماد. بدءًا من الإصدار وحتى الإلغاء باستخدام عمليات التشغيل الآلي المجمعة لواجهة برمجة التطبيقات (API)، وأداة التحقق المخصصة عبر الإنترنت، ووضع العلامات البيضاء وتخصيص القالب. مع تقنية blockchain لجعل الشهادات آمنة ولامركزية....
Venafi
venafi.com
تقوم حلول Venafi بالعثور على هويات الأجهزة وحمايتها وتأمينها لعالمنا شديد الاتصال.
Keystash
keystash.io
Keystash عبارة عن إدارة كاملة للوصول إلى الهوية وإدارة مفاتيح SSH في منصة واحدة متكاملة. - حساب مستخدم Linux وإدارة المجموعة بالكامل - نشر وإدارة مفتاح SSH - إدارة سياسة خادم SSH - فرض المصادقة الثنائية لخادم SSH، وإدارة امتيازات المستخدم، وسجل سجل التدقيق الكامل، وغير ذلك الكثير. تم تصميم Keystash ...
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security هي الشركة التي تقف وراء Akeyless Platform، وهو نهج قائم على السحابة الأصلية SaaS للمساعدة في إدارة أسرار المؤسسة - بيانات الاعتماد والشهادات والمفاتيح - مع التخلص التدريجي من الخزائن التقليدية وخفض التكاليف المرتبطة بها بنسبة تصل إلى 70%. تم تصميم منصة Akeyless لمحترفي Infosec وDev...
TrackSSL
trackssl.com
تطبيق يقوم بفحص شهادات SSL بانتظام للتحقق من وجود أي أخطاء مثل تاريخ انتهاء الصلاحية السابق والتكوينات الخاطئة الشائعة. موثوق به من قبل ما يقرب من 2000 مستخدم لتتبع ما يقرب من 20000 شهادة.