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برامج تقديم الطعام - التطبيقات الأكثر شعبية

لدى شركات تقديم الطعام متطلبات فريدة لإدارة إعداد الطعام وتوزيعه، والتي تم تصميم برامج تقديم الطعام لتلبيتها. يساعد هذا البرنامج في المقام الأول مقدمي الطعام في إدارة الطلبات وتخطيط الإنتاج والخدمات اللوجستية للتسليم والفواتير. بالإضافة إلى ذلك، توفر بعض الحلول ميزات تعزز جهود التسويق والمبيعات. باستخدام برامج تقديم الطعام، يمكن للشركات مواءمة إنتاج الغذاء مع طلب العملاء، مما يحسن دقة التسليم. كما أنه يساعد في تحليل كفاءة ونوعية خدماتهم. ونظرًا لأن تقديم الطعام يلعب دورًا حيويًا في تنظيم الأحداث، فيجب أن يتكامل هذا البرنامج بسلاسة مع أدوات إدارة الأحداث. في حين أن معظم برامج تقديم الطعام تتضمن إمكانات معالجة الدفع، إلا أن بعض الحلول يمكن أن تتكامل أيضًا مع برامج معالجة الدفع المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل العديد من خيارات برامج تقديم الطعام بشكل جيد مع برامج المحاسبة لتبسيط الإدارة المالية.

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SevenRooms

SevenRooms

sevenrooms.com

SevenRooms هي منصة تساعد مشغلي الضيافة في إدارة الحجوزات وقوائم الانتظار وبروفايلات الضيوف وتحسين تجربة العملاء.

Caterease

Caterease

caterease.com

Caterease هو تطبيق لإدارة الأحداث، يساعد على تتبع التكاليف والأرباح، إدارة الموظفين، وتنفيذ المدفوعات بشكل سهل وقابل للتخصيص.

Kafoodle

Kafoodle

kafoodle.com

Kafoodle هو تطبيق لإدارة المطابخ التجارية، يسهل تتبع المكونات وإدارة القوائم وتخطيط الوجبات، مما يعزز الكفاءة والامتثال لمعايير السلامة الغذائية.

Spoonfed

Spoonfed

getspoonfed.com

تطبيق Spoonfed يقدم حلول إدارة تقديم الطعام للمناسبات والاجتماعات عبر السحابة، مع إمكانية تخصيص عالية لعقود بسيطة أو معقدة.

Event Staff

Event Staff

eventstaffapp.com

تطبيق موظفي الحدث يسهل جدولة وتنسيق الموظفين في الأحداث، مع أدوات لإدارة الجداول والاتصالات والمهام لضمان نجاح الفعاليات.

Total Party Planner

Total Party Planner

totalpartyplanner.com

تطبيق Total Party Planner يساعد شركات التموين في إرسال المقترحات، تخطيط إنتاج الطعام، وإدارة التكاليف.

QuickStaff

QuickStaff

quickstaffpro.com

QuickStaff هو برنامج جدولة سهل الاستخدام مصمم لمهنيي الفعاليات، يسمح بادعاء الموظفين ومراقبة إجاباتهم، مع إمكانية إنشاء وظائف وأدوار مخصصة.

FoodStorm

FoodStorm

foodstorm.com

تطبيق FoodStorm يتيح لترتيب الوجبات والطعام مسبقًا لمتاجر التجزئة، مما يسهل إدارة الطلبات وتحسين تجربة العملاء عبر الإنترنت وفي المتاجر.

Crafty

Crafty

craftydelivers.com

تطبيق Crafty يقدم خدمات الطعام والمشروبات لمواقع العمل في الشركات بمختلف الأحجام، مع تكنولوجيا حديثة لضمان برامج طعام شاملة.

Curate

Curate

curate.co

تطبيق Curate هو برنامج لتصميم الزهور للفعاليات والز weddings، يتيح إنشاء مقترحات تصميم الزهور وإصدار طلبات مفصلة للبائعين.

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برامج تقديم الطعام - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog