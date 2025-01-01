برامج إدارة الكتالوجات - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل برنامج إدارة الكتالوج على تبسيط بيانات منتجات التجارة الإلكترونية ومركزيتها في كتالوج رقمي، مما يفيد البائعين والمشترين على حدٍ سواء. إنه بمثابة مستودع لمعلومات المنتج في الأعمال التجارية عبر الإنترنت. وبتمييزه عن برنامج إدارة معلومات المنتج (PIM)، يركز برنامج إدارة الكتالوج على تحسين بيانات المنتج من خلال تحرير التفاصيل وإضافتها وتعديلها، بينما يأخذ برنامج PIM رؤية أوسع. فهو يضمن جودة البيانات من خلال تمكين المسؤولين من تحديث تفاصيل المنتج، وتمكين العملاء من إجراء عمليات شراء مستنيرة. يساعد البائعون المشترين من خلال تقديم المعلومات الأساسية مثل أسماء المنتجات والمرشحات والأوصاف والأسعار والرموز. غالبًا ما يتم دمجها مع أدوات تسويق محتوى التجارة الإلكترونية، وتتوفر بعض الحلول أيضًا كمنصات مفتوحة المصدر مدعومة من مجتمعات المستخدمين.
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ROI Hunter
roihunter.com
تطبيق ROI Hunter هو منصة لإدارة أداء المنتجات تساعد تجار التجزئة في فهم أداء المنتجات خلال دورة حياتها واتخاذ قرارات معتمدة لتحسين الهامش.
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack هو تطبيق لتحويل ملفات PDF إلى كتب رقمية تفاعلية مع إمكانية إضافة عناصر وسائط متعددة وتخصيص التصميم.
OnWhatsApp
onwhats.app
تطبيق OnWhatsApp يتيح إنشاء متجر ويب مخصص ومتوافق مع الهواتف المحمولة لاستقبال الطلبات عبر واتسآب برسم شهري دولار واحد.
Catalog Bar
catalogbar.com
تطبيق كتالوج بار هو واجهة متجر إلكتروني للأعمال التي تمتلك فريق مبيعات أو تجار أو متاجر لبيع منتجاتها.
Billtrust
billtrust.com
تطبيق Billtrust يساعد الشركات في إدارة الفواتير والمدفوعات بشكل فعال، مما يحسن التدفق النقدي ويدعم تجربة العملاء.
iPaper
ipaper.io
تطبيق iPaper يوفر منصة لتحويل الكتيبات المطبوعة إلى تجارب تسوق رقمية تفاعلية مع إمكانية الوصول عبر البريد الإلكتروني وواتساب.
STEL Order
stelorder.com
STEL Order تطبيق لإدارة خدمات الميدان، يساعد الشركات في تنظيم المهام، الفوترة، وتتبع الموقع، مع إمكانية الوصول الفوري للمستخدمين.
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud هو تطبيق لإدارة التجارة الإلكترونية يمكّن البائعين من إدارة المخزون والطلبيات عبر قنوات متعددة بسهولة وسلاسة.
Publitas
publitas.com
Publitas هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة منشورات رقمية تفاعلية، وتحويل المستندات الثابتة إلى محتوى جذاب وسهل الوصول.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Feedonomics منصة لإدارة بيانات المنتجات تساعد العلامات التجارية في تحسين قوائمها على الأسواق العالمية وتجعل إدارة المخزون والبيانات أسهل.
Akeneo
akeneo.com
Akeneo هو حل لإدارة معلومات المنتجات يساعد الشركات على تنظيم وتعزيز بياناتها عبر قنوات متعددة، مع التركيز على تجربة المنتج والامتثال البيئي.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi هو تطبيق لإدارة المشتريات والإنفاق، يقدم حلولاً رقمية لأتمتة عمليات الشراء والمشتريات وتحليل النفقات.
WizCommerce
wizcommerce.com
تطبيق WizCommerce هو منصة شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لعقد المبيعات B2B، تسهل إدارة الطلبات والمخزون وعلاقات العملاء.
GeekSeller
geekseller.com
GeekSeller هو منصة لإدارة المخزون والطلبات عبر الإنترنت، تدعم البيع على عدة منصات مثل Walmart وeBay وAmazon.
Productsup
productsup.com
Productsup هي منصة للمنتجات تتيح للعلامات التجارية والمصنعين إدارة محتوى المنتجات بفاعلية وزيادة الوصول إلى المستهلكين عبر قنوات متعددة.
Salsify
salsify.com
Salsify هو تطبيق لإدارة معلومات المنتج يركز على تنظيم بيانات المنتجات وتسهيل التحديثات عبر قنوات التجارة المختلفة.
ShopVibes
shop-vibes.de
تطبيق ShopVibes يدير معلومات المنتجات بشكل مركزي، ويعزز تحسين البيانات للمبيعات عبر قنوات متعددة في جميع أنحاء أوروبا.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo هو تطبيق سحابي يساعد تجار الجملة والتجزئة على إدارة الطلبات والمخزون وتحسين الكفاءة من خلال منصة متكاملة للتسويق والتحليل.
Cymbio
cym.bio
تطبيق Cymbio يدعم نمو المبيعات الرقمية للعلامات التجارية من خلال منصة متكاملة للتوزيع الذاتي والأسواق، تدعم أنظمة وبروتوكولات متعددة.
Plytix
plytix.com
Plytix هو برنامج لإدارة معلومات المنتجات يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنظيم وتوزيع بيانات المنتجات بشكل سهل وفعال.
1WorldSync
1worldsync.com
تطبيق 1WorldSync يساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على إدارة وتوزيع محتوى المنتج بدقة عبر القنوات الرقمية المختلفة.
Okkular.io
okkular.io
تطبيق Okkular.io يساعد المتاجر في مجالي الموضة والأثاث على تسهيل عملية وضع العلامات على المنتجات وتيسير اكتشافها عبر الإنترنت.
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror هو برنامج لإدارة قوائم المنتجات عبر منصات متعددة، يدعم مزامنة المخزون وتسهيل عملية الطلبات عبر الإنترنت.
Sales Layer
saleslayer.com
طبقة المبيعات هي منصة إدارة معلومات المنتج تساعد الشركات على أتمتة العمليات المرتبطة بالمنتجات وضمان دقتها عبر جميع قنوات المبيعات.
Stedger
stedger.com
تطبيق ستيدجر هو حل SaaS يتيح التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية لخلق المنتجات وإدارة الطلبات بشكل تلقائي وتحديث المخزون والأسعار.
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin هو منصة شاملة للتجارة الإلكترونية، تساعد العلامات التجارية والتجار على إدارة عملياتهم بكفاءة سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر.
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat هو منصة للتجارة الاجتماعية تتيح بيع المنتجات مباشرة من صناديق الرسائل، مع إدارة المخزون والدعم الآلي للعملاء.
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io هو نظام ERP سحابي مصمم لشركات التجارة الإلكترونية، يدير المخزون، الطلبات، وسير العمل لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.
Etail Solutions
etailsolutions.com
تطبيق Etail Solutions هو منصة تكامل التجارة الإلكترونية تُسهّل إدارة المخزون والطلب وتعزز تجربة العملاء للشركات بمختلف الأحجام.
Syndigo
syndigo.com
Syndigo هو حل سحابي لإدارة محتوى المنتجات، يدعم الشركات في تحسين بيانات المنتج وتجربة العملاء عبر قنوات متعددة.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint هو تطبيق سحابي لإدارة عمليات التجارة الإلكترونية، يربط سلسلة التوريد بقنوات المبيعات ويؤتمت عمليات الإدارة والمخزون.
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