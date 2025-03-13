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برامج إدارة الكتالوجات
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برامج إدارة الكتالوجات - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج إدارة الكتالوج على تبسيط بيانات منتجات التجارة الإلكترونية ومركزيتها في كتالوج رقمي، مما يفيد البائعين والمشترين على حدٍ سواء. إنه بمثابة مستودع لمعلومات المنتج في الأعمال التجارية عبر الإنترنت. وبتمييزه عن برنامج إدارة معلومات المنتج (PIM)، يركز برنامج إدارة الكتالوج على تحسين بيانات المنتج من خلال تحرير التفاصيل وإضافتها وتعديلها، بينما يأخذ برنامج PIM رؤية أوسع. فهو يضمن جودة البيانات من خلال تمكين المسؤولين من تحديث تفاصيل المنتج، وتمكين العملاء من إجراء عمليات شراء مستنيرة. يساعد البائعون المشترين من خلال تقديم المعلومات الأساسية مثل أسماء المنتجات والمرشحات والأوصاف والأسعار والرموز. غالبًا ما يتم دمجها مع أدوات تسويق محتوى التجارة الإلكترونية، وتتوفر بعض الحلول أيضًا كمنصات مفتوحة المصدر مدعومة من مجتمعات المستخدمين.

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ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

تطبيق ROI Hunter هو منصة لإدارة أداء المنتجات تساعد تجار التجزئة في فهم أداء المنتجات خلال دورة حياتها واتخاذ قرارات معتمدة لتحسين الهامش.

Flipsnack

Flipsnack

flipsnack.com

Flipsnack هو تطبيق لتحويل ملفات PDF إلى كتب رقمية تفاعلية مع إمكانية إضافة عناصر وسائط متعددة وتخصيص التصميم.

OnWhatsApp

OnWhatsApp

onwhats.app

تطبيق OnWhatsApp يتيح إنشاء متجر ويب مخصص ومتوافق مع الهواتف المحمولة لاستقبال الطلبات عبر واتسآب برسم شهري دولار واحد.

Catalog Bar

Catalog Bar

catalogbar.com

تطبيق كتالوج بار هو واجهة متجر إلكتروني للأعمال التي تمتلك فريق مبيعات أو تجار أو متاجر لبيع منتجاتها.

Billtrust

Billtrust

billtrust.com

تطبيق Billtrust يساعد الشركات في إدارة الفواتير والمدفوعات بشكل فعال، مما يحسن التدفق النقدي ويدعم تجربة العملاء.

iPaper

iPaper

ipaper.io

تطبيق iPaper يوفر منصة لتحويل الكتيبات المطبوعة إلى تجارب تسوق رقمية تفاعلية مع إمكانية الوصول عبر البريد الإلكتروني وواتساب.

STEL Order

STEL Order

stelorder.com

STEL Order تطبيق لإدارة خدمات الميدان، يساعد الشركات في تنظيم المهام، الفوترة، وتتبع الموقع، مع إمكانية الوصول الفوري للمستخدمين.

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Sellercloud هو تطبيق لإدارة التجارة الإلكترونية يمكّن البائعين من إدارة المخزون والطلبيات عبر قنوات متعددة بسهولة وسلاسة.

Publitas

Publitas

publitas.com

Publitas هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة منشورات رقمية تفاعلية، وتحويل المستندات الثابتة إلى محتوى جذاب وسهل الوصول.

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Feedonomics منصة لإدارة بيانات المنتجات تساعد العلامات التجارية في تحسين قوائمها على الأسواق العالمية وتجعل إدارة المخزون والبيانات أسهل.

Akeneo

Akeneo

akeneo.com

Akeneo هو حل لإدارة معلومات المنتجات يساعد الشركات على تنظيم وتعزيز بياناتها عبر قنوات متعددة، مع التركيز على تجربة المنتج والامتثال البيئي.

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi هو تطبيق لإدارة المشتريات والإنفاق، يقدم حلولاً رقمية لأتمتة عمليات الشراء والمشتريات وتحليل النفقات.

WizCommerce

WizCommerce

wizcommerce.com

تطبيق WizCommerce هو منصة شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لعقد المبيعات B2B، تسهل إدارة الطلبات والمخزون وعلاقات العملاء.

GeekSeller

GeekSeller

geekseller.com

GeekSeller هو منصة لإدارة المخزون والطلبات عبر الإنترنت، تدعم البيع على عدة منصات مثل Walmart وeBay وAmazon.

Productsup

Productsup

productsup.com

Productsup هي منصة للمنتجات تتيح للعلامات التجارية والمصنعين إدارة محتوى المنتجات بفاعلية وزيادة الوصول إلى المستهلكين عبر قنوات متعددة.

Salsify

Salsify

salsify.com

Salsify هو تطبيق لإدارة معلومات المنتج يركز على تنظيم بيانات المنتجات وتسهيل التحديثات عبر قنوات التجارة المختلفة.

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

تطبيق ShopVibes يدير معلومات المنتجات بشكل مركزي، ويعزز تحسين البيانات للمبيعات عبر قنوات متعددة في جميع أنحاء أوروبا.

SimplyDepo

SimplyDepo

simplydepo.com

SimplyDepo هو تطبيق سحابي يساعد تجار الجملة والتجزئة على إدارة الطلبات والمخزون وتحسين الكفاءة من خلال منصة متكاملة للتسويق والتحليل.

Cymbio

Cymbio

cym.bio

تطبيق Cymbio يدعم نمو المبيعات الرقمية للعلامات التجارية من خلال منصة متكاملة للتوزيع الذاتي والأسواق، تدعم أنظمة وبروتوكولات متعددة.

Plytix

Plytix

plytix.com

Plytix هو برنامج لإدارة معلومات المنتجات يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنظيم وتوزيع بيانات المنتجات بشكل سهل وفعال.

Okkular.io

Okkular.io

okkular.io

تطبيق Okkular.io يساعد المتاجر في مجالي الموضة والأثاث على تسهيل عملية وضع العلامات على المنتجات وتيسير اكتشافها عبر الإنترنت.

1WorldSync

1WorldSync

1worldsync.com

تطبيق 1WorldSync يساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على إدارة وتوزيع محتوى المنتج بدقة عبر القنوات الرقمية المختلفة.

Listing Mirror

Listing Mirror

listingmirror.com

Listing Mirror هو برنامج لإدارة قوائم المنتجات عبر منصات متعددة، يدعم مزامنة المخزون وتسهيل عملية الطلبات عبر الإنترنت.

Sales Layer

Sales Layer

saleslayer.com

طبقة المبيعات هي منصة إدارة معلومات المنتج تساعد الشركات على أتمتة العمليات المرتبطة بالمنتجات وضمان دقتها عبر جميع قنوات المبيعات.

Stedger

Stedger

stedger.com

تطبيق ستيدجر هو حل SaaS يتيح التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية لخلق المنتجات وإدارة الطلبات بشكل تلقائي وتحديث المخزون والأسعار.

OneChannelAdmin

OneChannelAdmin

onechanneladmin.com

OneChannelAdmin هو منصة شاملة للتجارة الإلكترونية، تساعد العلامات التجارية والتجار على إدارة عملياتهم بكفاءة سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر.

LazyChat

LazyChat

lazychat-landing.vercel.app

LazyChat هو منصة للتجارة الاجتماعية تتيح بيع المنتجات مباشرة من صناديق الرسائل، مع إدارة المخزون والدعم الآلي للعملاء.

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

Kentro.io هو نظام ERP سحابي مصمم لشركات التجارة الإلكترونية، يدير المخزون، الطلبات، وسير العمل لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.

Etail Solutions

Etail Solutions

etailsolutions.com

تطبيق Etail Solutions هو منصة تكامل التجارة الإلكترونية تُسهّل إدارة المخزون والطلب وتعزز تجربة العملاء للشركات بمختلف الأحجام.

Syndigo

Syndigo

syndigo.com

Syndigo هو حل سحابي لإدارة محتوى المنتجات، يدعم الشركات في تحسين بيانات المنتج وتجربة العملاء عبر قنوات متعددة.

Flxpoint

Flxpoint

flxpoint.com

Flxpoint هو تطبيق سحابي لإدارة عمليات التجارة الإلكترونية، يربط سلسلة التوريد بقنوات المبيعات ويؤتمت عمليات الإدارة والمخزون.

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