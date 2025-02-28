برامج إدارة الكتالوجات - التطبيقات الأكثر شعبية - تركيا

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions هي منصة رائدة في مجال التكامل التجاري، حيث تعمل على حل بعض مشكلات التكامل والأتمتة الأكثر تعقيدًا في التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية وشركات الخدمات الطرفية الثالثة وكبار الموزعين منذ عام 2010. وتتمثل مهمتنا في جعل كل معاملة تجارية رقمية مثالية لكل من المستهلك والبائع. باستخدام نسبة الطلب المثالي™ كمؤشر أداء رئيسي قياسي، تتمثل أهدافنا في زيادة الكفاءة والربحية ورضا العملاء لكل طلب. وللقيام بذلك، أنشأت Etail Solutions ترسانة كبيرة من الأدوات، المصممة خصيصًا لإدارة علاقات البيانات المتعددة الأطراف في عالم الإنترنت: • تتميز منصة التكامل الخاصة بنا بقدرتها على التعامل مع بروتوكولات متعددة (واجهات برمجة التطبيقات/تبادل البيانات الإلكترونية/ الملفات المسطحة، وما إلى ذلك)، وتجميع البيانات وتطبيعها عبر المصادر، ودمج نظام التجارة الإلكترونية الخاص بك بسلاسة في شبكة متكاملة تتحكم فيها وتراقبها وتديرها من منصة مركزية واحدة، كل ذلك مع توفير تكامل المعاملات و التكامل إلى أنظمة السجلات الأساسية الخاصة بك للحفاظ على بياناتك المالية والمخزون وجميع البيانات الأخرى محدثة. • توفر لك إمكانات إدارة الكتالوج والمخزون لدينا تحكمًا لا مثيل له لإدارة كيفية بيع المخزون وتخصيصه ونشره وتحسينه، عبر جميع قنوات البيع وأنواع قنوات البيع، بالإضافة إلى إدارة وتخطيط وضع مخزونك وتلبيته بكفاءة عبر شبكة متعددة شبكة تحقيق الموقع. يأتي ذلك من القدرة على ربط كل قائمة عبر جميع القنوات عبر الإنترنت وكل مصدر لتوافر المخزون بوحدة SKU رئيسية واحدة في وحدة القياس الأساسية لكل عنصر تبيعه. • نظام إدارة الطلبات الخاص بنا عبارة عن منصة كاملة لإدارة الطلبات الموزعة (DOM) وسيعمل على تحسين كل طلب عبر: • أي طريقة (المخزون المملوك أو المملوك للمورد، DC الخاص بك، الموزع، البيع بالتجزئة أو الشاحن المنسدل أو حتى عبر- الإرساء) • أي مواقع أو أنواع مواقع - 3PLs، والموزعون، ووحدات تحكم المجال المتعددة وحتى عبر أنظمة تسجيل متعددة. • أي تعبئة (كرتونة) - تحسين أحجام الصناديق أو الكميات أو حتى النطاقات لتقليل تكاليف الشحن. • أي شركات النقل ومستويات الخدمة، مما يوفر لك المال على كل طلب. كلما كانت شبكة تلبية الطلبات الخاصة بك أكثر اتساعًا، كلما تمكنا من توفير المزيد من الأموال. • تخطيط المخزون متعدد المواقع - تقليل تكاليف التنفيذ والتحمل من خلال فهم الطلب المثالي بواسطة SKU حسب موقع التنفيذ. قم بتجميع الطلب بسهولة عبر جميع القنوات وفهم السرعة الحقيقية حسب الموقع لوحدة SKU، استنادًا إلى المخزون الذي كان ينبغي شحنه من كل موقع، وليس ما تم شحنه من كل موقع. • يمكن لرؤى وتحليلات الطلب المثالية لدينا محاكاة أفضل سيناريو لجميع عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك وتمنحك بيانات حول كيفية تحقيق ذلك في الحياة الواقعية لكل طلب! سيساعدك الطلب المثالي على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية تقليل صافي الدخل المفقود وكيفية تعظيم الأرباح من التجارة الإلكترونية لشركتك - بدءًا من عمليات سلسلة التوريد وحتى إدارة المخزون وتلبية الطلبات والتسليم. • وأكثر من ذلك بكثير - إدارة معلومات المنتج (PIM) متعددة القنوات، وضوابط التسعير العالمية مع العملات المتعددة، وتكامل ERP وWMS، وإدارة دورة حياة القائمة، وإعادة التسعير التنافسية والآلية، وضوابط التصنيف، وأتمتة الوظائف والضوابط والمزيد... لدى Etail Solutions نمت على مر السنين من خلال حل مشكلة التجارة الواقعية المعقدة تلو الأخرى. نحن نبني كل ميزة ووظيفة لتحسين قدرة عملائنا على النمو والتوسع بشكل مربح، مع مهمة إنشاء بيئة تجارية مثالية لكل عميل من عملائنا! نجاح العميل: بعد تواجده على منصتنا لمدة عام واحد فقط، بلغ متوسط ​​معدل نمو العملاء 138%. بعد تواجدهم على المنصة لمدة عامين، ارتفع متوسط ​​معدل نمو العملاء بنسبة 70% أخرى مقارنة بنهاية العام الأول. عند مقارنتها ببداية عامهم الأول، بلغ متوسط ​​معدل نمو العملاء 282% في أول عامين.