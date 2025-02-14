برامج إدارة الكتالوجات - التطبيقات الأكثر شعبية - السلفادور

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل برنامج إدارة الكتالوج على تبسيط بيانات منتجات التجارة الإلكترونية ومركزيتها في كتالوج رقمي، مما يفيد البائعين والمشترين على حدٍ سواء. إنه بمثابة مستودع لمعلومات المنتج في الأعمال التجارية عبر الإنترنت. وبتمييزه عن برنامج إدارة معلومات المنتج (PIM)، يركز برنامج إدارة الكتالوج على تحسين بيانات المنتج من خلال تحرير التفاصيل وإضافتها وتعديلها، بينما يأخذ برنامج PIM رؤية أوسع. فهو يضمن جودة البيانات من خلال تمكين المسؤولين من تحديث تفاصيل المنتج، وتمكين العملاء من إجراء عمليات شراء مستنيرة. يساعد البائعون المشترين من خلال تقديم المعلومات الأساسية مثل أسماء المنتجات والمرشحات والأوصاف والأسعار والرموز. غالبًا ما يتم دمجها مع أدوات تسويق محتوى التجارة الإلكترونية، وتتوفر بعض الحلول أيضًا كمنصات مفتوحة المصدر مدعومة من مجتمعات المستخدمين.
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Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack هو أسرع محول PDF إلى دفتر صور متحركة في السوق. قم بإضفاء الحيوية على ملفات PDF الخاصة بك، وتحويلها إلى منشورات واقعية باستخدام تأثير صفحة التقليب ثلاثي الأبعاد. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام Design Studio الخاص بنا لإنشاء دفاتر صور متحركة جذابة من البداية بسهولة. قم بإحضار كتالوجاتك المطبوعة إلى العملاء الرقميين مع تبني مسار أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة لشركتك. ستساعدك الميزات القوية مثل أزرار التسوق، ومقاطع الفيديو، وملفات GIF، وعروض شرائح الصور الجذابة، ونماذج العملاء المحتملين القابلة للتخصيص، والتضمينات، وغيرها الكثير، على التميز بين المنافسين. تتوفر أيضًا إحصائيات متقدمة وخيارات العلامات التجارية لمساعدتك في تقديم تجربة لا تُنسى لقرائك. قم بإنشاء مساحات عمل وإدارة مشاريع مختلفة ودعوة أعضاء الفريق وتعيين أدوار مختلفة. تأكد من اتساق العلامة التجارية وتعاون مع فريقك لإنشاء منشورات مذهلة. كل ذلك في Flipsnack. يتيح لك النشر من خلال Flipsnack إضافة وسائط غنية إلى كتالوجاتك: الفيديو والصوت والنماذج عبر الإنترنت وأدوات التسوق والتسميات التوضيحية والمزيد. سيعمل الكتالوج الخاص بك على جميع أنواع الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويمكن دمجه بسهولة في أي موقع ويب.
Catalog Bar
catalogbar.com
يعد Catalog Bar واجهة متجر على الويب والهواتف المحمولة للمؤسسات التي لديها فريق مبيعات وتجار وتجار تجزئة ومتاجر لبيع منتجاتهم.
Stedger
stedger.com
الحل الذي نقدمه: Stedger هو برنامج SaaS متطور يتكامل بسهولة مع منصات التجارة الإلكترونية الرائدة مثل Shopify وPrestashop وMagento. يمتد تكاملنا إلى الموردين والعلامات التجارية المرتبطة بمتاجر التجارة الإلكترونية هذه. الميزات الرئيسية: إنشاء المنتج تلقائيًا: يمكن للعملاء إنشاء المنتجات بسرعة بمجرد تحديدها. وهذا يقلل من الجهد اليدوي والخطأ. تحديثات المخزون المباشر والأسعار: نحن نضمن أن بيانات منتجك محدثة دائمًا من خلال مزامنتها باستمرار مع بيانات المورد. وهذا يضمن توافر المخزون في الوقت الحقيقي ومعلومات دقيقة عن التسعير. طلبات Dropshipping الآلية: يتم توجيه الطلبات المستلمة على منصات التجارة الإلكترونية المتصلة تلقائيًا من خلال Stedger. يتم تقسيم هذه الطلبات بذكاء بين الموردين المختلفين ويتم نقلها بسلاسة إلى أنظمة الطلب الخاصة بهم. لماذا تختارنا شركات التجارة الإلكترونية: التوسع الخالي من المخاطر: توسيع تشكيلة المنتجات دون المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون. الأتمتة: تعمل على تبسيط عمليات إدارة المنتجات والطلبات، مما يوفر الوقت الثمين. الفوائد التي تعود على الموردين: تقدم Stedger خدماتها للموردين مجانًا. وهذا يمكّنهم من مساعدة بائعي التجارة الإلكترونية لديهم في التوسع بكفاءة. من خلال Stedger، لا يقوم الموردون بزيادة حجم طلباتهم عبر الدروبشيبينغ فحسب، بل يغامرون أيضًا بالدخول إلى أسواق جديدة، خاصة في أوروبا.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimpleDepo هو حل قائم على الويب والهواتف المحمولة يساعد تجار الجملة وتجار التجزئة الصغار والمتوسطين على زيادة الإيرادات وتوفير الوقت. وتشمل ميزاته إدارة الطلبات وكتالوج المنتجات وإدارة العملاء والتحليلات. يمكّن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها مندوبي المبيعات من كتابة الطلبات وإدارة المخزون أثناء التنقل، بينما يمكن لمديري التسليم تنظيم التنفيذ والتسليم بكفاءة. SimpleDepo هو حل قائم على SaaS بالكامل.
ShopVibes
shop-vibes.de
يجمع shopvibes بين إدارة معلومات المنتج (PIM) وإدارة الخلاصة/القناة وتحليلات الرف الرقمي في نظام مركزي واحد، وبالتالي يتيح التحسين الشامل عبر جميع قنوات المبيعات. وبالتالي، تدعم shopvibes العلامات التجارية والمصنعين وتجار التجزئة في مبيعات متعددة القنوات في جميع أنحاء أوروبا. باستخدام Shopvibes، يمكن إدارة جميع معلومات المنتج ذات الصلة مركزيًا ورقميًا وتحسينها لجميع قنوات البيع والشركاء. يمكّن حلنا القائم على السحابة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من العمل معًا بشكل تعاوني. من خلال بنية بيانات مركزية، توفر Shopvibes وظائف فريدة لزيادة جودة البيانات. وبالتالي، يمكن تحسين بيانات المنتج خصيصًا للقنوات أو شركاء المبيعات أو عمليات التشكيل. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، يتم تقديم توصيات واضحة للعمل لتحسين البيانات. يتم تشغيل البيانات إلى جميع القنوات والشركاء بشكل آلي بالكامل، دون إعداد أو معالجة يدوية. وهذا يوفر ما يصل إلى 90% من الجهد المبذول في التسوق ويضمن في الوقت نفسه الحد الأقصى من جودة البيانات المتسقة في جميع القنوات. وبمساعدة ميزات التحليلات، يتم تسليط الضوء على الرؤى المهمة ويمكن تنفيذها مباشرة في الحل. ونتيجة لذلك، يتم تنفيذ التحليلات مباشرة ويتم استغلال الإمكانات بسرعة أكبر. تم تصميم حل Shopvibes الشامل والبديهي بشكل مثالي للعلامات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين وتجار التجزئة في جميع أنحاء أوروبا الذين يبيعون منتجات متعددة على قنوات متعددة.
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin هي شركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية SaaS. مهمتنا هي تعطيل وابتكار صناعة حلول برمجيات التجارة الإلكترونية من خلال نهج منعش. من خلال مركزية عمليات التجارة الإلكترونية ذات المهام الحرجة في منصة واحدة قوية، فإننا نمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة من توسيع نطاق أعمالهم بثقة والتغلب على التعقيدات التي تأتي مع النمو والتوسعات. كان المؤسسون من أفضل البائعين عبر الإنترنت أداءً قبل تطوير OneChannelAdmin. من خلال خبرتنا في مجال التجارة الإلكترونية للبائعين ومهارات تطوير البرمجيات، فإننا نعرف التحديات التي تواجهها العلامات التجارية وتجار التجزئة في عملياتهم اليومية، ونسعى جاهدين للتركيز على توفير الحلول والقدرات ذات الصلة إلى جانب دعم العملاء في الوقت المناسب. منصة التجارة الإلكترونية الشاملة لأي شخص يبيع في المتجر وعبر الإنترنت.
Okkular.io
okkular.io
تساعد Okkular's Tag-Gen تجار التجزئة في مجال الأزياء والأثاث من خلال إنشاء عملية تسويق سلسة، مما يتيح اكتشاف المنتج بكفاءة وإعداد المنتج عبر الإنترنت. يساعد حل Okkular Tag-Gen على أتمتة عملية وضع علامات على المنتج باستخدام أحدث تقنيات التعلم العميق. يقترح حلنا العلامات ذات الصلة بناءً على صور منتج علامتك التجارية.
Billtrust
billtrust.com
قم بتسريع نمو الإيرادات عبر الإنترنت والتوسيع بسلاسة وتحسين تجربة العملاء الخاصة بك من خلال منصة ذكية لمتجر ويب B2B/B2C وتطبيق الهاتف المحمول. تم تصميم Billtrust للتجارة الإلكترونية خصيصًا لموزعي الجملة وشركات التصنيع لتظل قادرة على المنافسة والابتكار من خلال حل متكامل وشامل. التوسع بسلاسة: قم بإدارة كتالوجات المنتجات المعقدة والبيانات والأصول في أي حجم أو مرحلة من الأعمال باستخدام منصة واحدة جاهزة. احصل على الكفاءة والتبسيط باستخدام حل يتكامل مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بك ويتضمن كل شيء بدءًا من إدارة معلومات المنتج (PIM) والبحث وحتى إدارة المحتوى والتسويق والمدفوعات. توفير أفضل تجربة للعملاء: امنح عملائك المرونة والبساطة للعثور على ما يحتاجون إليه وطلبه، عندما يحتاجون إليه. من خلال محرك قوي لتوصيات المنتجات والبحث الذكي وتطبيق الهاتف المحمول المتكامل، يمكن لعملائك الطلب وإعادة الشراء والتتبع بسهولة في أي وقت وفي أي مكان. تحسين التدفق النقدي: قم بتقليل الاحتكاك بين إجراء عملية بيع وترحيل الدفع مع تعزيز التدفق النقدي الخاص بك عند دمج عمليات المبيعات والفواتير والدفع عبر بائع واحد.
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce عبارة عن منصة شاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد تجار الجملة والموزعين والمصنعين في مجال B2B على رقمنة مبيعاتهم الشاملة؛ بدءًا من تسجيل العملاء المحتملين الجدد وحتى تلقي الطلبات والمدفوعات والمزيد! يمكن للمستخدمين تلقي الطلبات في المعارض التجارية أو عبر الإنترنت أو في الميدان؛ ابحث عن فرص زيادة المبيعات المخفية، واتخذ قرارات مدعومة بالبيانات من خلال التقارير المتقدمة. يتكامل WizCommerce مع جميع مواقع الويب وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات التجارة الإلكترونية، مما يساعد المستخدمين على إدارة جميع أعمالهم داخل منصة واحدة.
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions هي شركة تقدم الحلول البرمجية لصناعة الخدمات الميدانية والمنزلية، وتتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات. يقع مقر الشركة في جنوب إسبانيا، ومنتجها الرئيسي هو STEL Order، الذي يساعد أكثر من 5000 عميل في أكثر من 100 دولة على تبسيط أعمالهم وتبسيط حياتهم كل يوم. يعد STEL Order برنامجًا شاملاً لإدارة الخدمة الميدانية يوفر نهجًا متكاملاً تمامًا لإدارة أعمال الخدمات المنزلية. فهو يلغي الحاجة إلى حلول برمجية متعددة لجوانب مختلفة من العمليات والإدارة. يوفر STEL Order موقعًا واحدًا لتنظيم الوظائف وأوامر العمل والجدولة والإرسال والفواتير وتتبع النفقات ووظائف المحاسبة وغير ذلك الكثير. إن نظامها الأساسي الموحد قادر على تقديم المعلومات في الوقت الفعلي لجميع المستخدمين مع إمكانية الوصول المتزامن عبر منصات ومواقع متعددة، حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت. عندما يستخدم العاملون الميدانيون STEL Order لإكمال أمر عمل، يمكنهم على الفور إنشاء فاتورة وتحصيل المدفوعات من العميل على أجهزتهم المحمولة باستخدام عمليات التكامل مع منصات معالجة الدفع الرائدة في الصناعة مثل Stripe وPayPal. تتوفر هذه المعلومات والوثائق في الوقت الفعلي للمستخدمين الآخرين بغض النظر عن الجهاز أو نظام التشغيل أو الموقع المستخدم للوصول إلى STEL Order (تطبيقات iOS وAndroid وتطبيقات الويب المستندة إلى السحابة). يمكن إنشاء أمر عمل من طلب وظيفة وتعيينه إلى فني ميداني يتم إخطاره عبر التطبيق، مما يضمن إمكانية تتبع المستندات من البداية إلى النهاية. يتضمن الإشعار موقع العمل والأجزاء المطلوبة ومعلومات الاتصال وأي تفاصيل أخرى ذات صلة. يمكن للتقني الاتصال بالعميل مباشرة من خلال التطبيق قبل الوصول أو تحديد موعد للزيارة في وقت لاحق، وإدراج أعضاء الفريق الآخرين في الحدث باستخدام ميزة التقويم المشترك. يمكن استخدام STEL Order لمراقبة حالة الفنيين وموقعهم باستخدام التقويم المدمج ووظائف تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). فهو يضمن عدم وقوع أي عقد صيانة للخدمة عبر الثغرات مع إدارة الأصول المتقدمة، بما في ذلك القدرة على أتمتة المهام وإخطار كل من المكتب الرئيسي والفنيين باحتياجات الخدمة المعلقة. يمكن للمستخدمين تخصيص القوالب وعمليات إعداد الفواتير لتلبية احتياجات العمل الفريدة. باستخدام STEL Order، يمكن للمستخدمين الاتصال بمديري الحسابات المخصصين عبر الهاتف والدردشة والبريد الإلكتروني لحل أي مشكلات. تتوفر مكتبة كاملة من مقاطع الفيديو ومقالات الدعم لضمان عملية تأهيل سلسة، بالإضافة إلى ورش عمل مجدولة بانتظام مع فريق سعادة العملاء الأعلى تقييمًا في STEL Order.
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية للبيع مباشرة من صندوق الوارد الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي. تشمل الميزات إدارة المخزون وكتالوج المنتجات، وسهولة الدفع، وروبوت الدردشة الآلي، وأتمتة التخلي عن عربة التسوق، والبث، والمزيد. يمكنك تقليل وقت الاستجابة من خلال دعم العملاء الآلي وإدارة أعمالك من خلال عمليات تكامل متنوعة.
Kentro.io
kentro.io
Kentro: الجيل التالي من تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتجارة الإلكترونية في عصر تتطلب فيه عمليات التجارة الإلكترونية السرعة والكفاءة، يظهر Kentro كبديل حديث لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التقليدية مثل NetSuite أو SAP. باعتباره نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) متعدد القنوات قائمًا على السحابة، تم تصميم Kentro خصيصًا لمشهد التجارة الإلكترونية، حيث يقدم مجموعة من الميزات التي تعمل على تبسيط العمليات بجزء بسيط من التكلفة والتعقيد. لماذا تختار كينترو؟ حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الحديث: مصمم خصيصًا لعصر التجارة الإلكترونية، يتفوق Kentro على أنظمة المدرسة القديمة بتصميمه البديهي وإمكانياته المتقدمة. فعالة من حيث التكلفة: استمتع بتجربة قوة نظام ERP المتطور مثل NetSuite أو SAP، ولكن بسعر يسهل الوصول إليه كثيرًا. واجهة سهلة الاستخدام: يمكنك التنقل عبر عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك باستخدام واجهة سهلة الاستخدام وفعالة للغاية. التشغيل في الوقت الفعلي: ابق في المقدمة من خلال إدارة المخزون في الوقت الفعلي، وتلبية الطلبات، ورؤى سلسلة التوريد. الميزات الرئيسية: متجر B2B مدمج عبر الإنترنت: إدارة سلسة لكل من مبيعات العملاء والشركات. إدارة المخزون في الوقت الفعلي: تعرف دائمًا على مستويات مخزونك وقم بإدارتها بكفاءة. تنفيذ الطلب وتوجيهه: معالجة الطلبات بشكل سلس وآلي. أتمتة Drop-Ship: قم بتبسيط عملية Drop-Ship الخاصة بك. إدارة سلسلة التوريد: تمتع بالتحكم الكامل في سلسلة التوريد الخاصة بك. إدارة كتالوج المنتجات: يمكنك إدارة قوائم منتجاتك وتحديثها بسهولة. قائمة متعددة القنوات: دمج ومزامنة مبيعاتك عبر منصات مختلفة. أتمتة سير العمل: محرك قواعد قابل للتخصيص لأتمتة مهامك اليومية. أتمتة المحاسبة: حافظ على مزامنة بياناتك المالية وتحديثها. لوحة معلومات البائع/المورد: بوابات مخصصة لشركاء عملك. أتمتة الاتصالات: إشعارات وتنبيهات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. إدارة استرداد الأموال: تبسيط عمليات استرداد الأموال الخاصة بك. تكامل واجهة برمجة التطبيقات المخصصة: افتح واجهات برمجة تطبيقات القناة والمتجر لإجراء عمليات تكامل مخصصة. عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك، إعادة تعريف Kentro هي أكثر من مجرد نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)؛ إنه شريك استراتيجي في رحلة التجارة الإلكترونية الخاصة بك. من خلال التكامل المباشر مع أكثر من 100 أداة خارجية وأكثر من 5000 عملية انطلق، يعمل Kentro على سد الفجوة بين العمليات المتباينة، وتحويل العمليات المعقدة إلى سير عمل مبسط. هل أنت مستعد لتحويل عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك؟ اكتشف الفرق في Kentro اليوم!
GeekSeller
geekseller.com
منصة متعددة القنوات لإدارة المخزون والطلب. قم بالبيع على Walmart وeBay وAmazon وShopify وWooCommerce وGoogle وWayfair والمزيد.
Cymbio
cym.bio
تعمل Cymbio على تمكين نمو المبيعات الرقمية للعلامات التجارية من خلال أول منصة شحن وسوق شاملة في العالم. يدعم مركز الأتمتة الشامل الخاص بنا B2B جميع الأنظمة والبروتوكولات والموردين بينما يعرض العلامات التجارية بسلاسة لنظام بيئي عالمي للبيع بالتجزئة. تدعم Cymbio أكثر من 800 من تجار التجزئة والأسواق والمتاجر متعددة الأقسام والبوتيكات (مثل Nordstrom وKohls وMacy's وFarfetch وUrban Outfitters) وتخدم مئات العلامات التجارية، بما في ذلك Steve Madden وMarchesa وCamper والمزيد. نحن فخورون بأتمتة إعداد البيع بالتجزئة الكامل للعلامات التجارية دون تغيير أي أنظمة أو عمليات حالية، وتبسيط بيانات المنتج والصور ورسم الخرائط والتصنيف ومزامنة المخزون والأوامر والفواتير والتتبع والمرتجعات وغير ذلك الكثير.
Productsup
productsup.com
Productsup هي المنصة الرائدة للمنتج إلى المستهلك (P2C) التي تمكن المصنعين والعلامات التجارية ومقدمي الخدمات والأسواق من تحويل الفوضى التجارية إلى نجاح تجاري. توفر منصة Productsup P2C مجموعة من الحلول مثل إدارة الموجز، وتجربة السوق والتجارة الاجتماعية، ومشاركة محتوى المنتج، وتأهيل البائع والبائعين. وهي تعالج أكثر من تريليوني منتج شهريًا لأكثر من 900 علامة تجارية، بما في ذلك IKEA وSephora وBeiersdorf وRedbubble وALDI، وتتعامل مع طلبات البيانات الشهرية أكثر من خدمة بحث المستهلك من Google.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions هي منصة رائدة في مجال التكامل التجاري، حيث تعمل على حل بعض مشكلات التكامل والأتمتة الأكثر تعقيدًا في التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية وشركات الخدمات الطرفية الثالثة وكبار الموزعين منذ عام 2010. وتتمثل مهمتنا في جعل كل معاملة تجارية رقمية مثالية لكل من المستهلك والبائع. باستخدام نسبة الطلب المثالي™ كمؤشر أداء رئيسي قياسي، تتمثل أهدافنا في زيادة الكفاءة والربحية ورضا العملاء لكل طلب. وللقيام بذلك، أنشأت Etail Solutions ترسانة كبيرة من الأدوات، المصممة خصيصًا لإدارة علاقات البيانات المتعددة الأطراف في عالم الإنترنت: • تتميز منصة التكامل الخاصة بنا بقدرتها على التعامل مع بروتوكولات متعددة (واجهات برمجة التطبيقات/تبادل البيانات الإلكترونية/ الملفات المسطحة، وما إلى ذلك)، وتجميع البيانات وتطبيعها عبر المصادر، ودمج نظام التجارة الإلكترونية الخاص بك بسلاسة في شبكة متكاملة تتحكم فيها وتراقبها وتديرها من منصة مركزية واحدة، كل ذلك مع توفير تكامل المعاملات و التكامل إلى أنظمة السجلات الأساسية الخاصة بك للحفاظ على بياناتك المالية والمخزون وجميع البيانات الأخرى محدثة. • توفر لك إمكانات إدارة الكتالوج والمخزون لدينا تحكمًا لا مثيل له لإدارة كيفية بيع المخزون وتخصيصه ونشره وتحسينه، عبر جميع قنوات البيع وأنواع قنوات البيع، بالإضافة إلى إدارة وتخطيط وضع مخزونك وتلبيته بكفاءة عبر شبكة متعددة شبكة تحقيق الموقع. يأتي ذلك من القدرة على ربط كل قائمة عبر جميع القنوات عبر الإنترنت وكل مصدر لتوافر المخزون بوحدة SKU رئيسية واحدة في وحدة القياس الأساسية لكل عنصر تبيعه. • نظام إدارة الطلبات الخاص بنا عبارة عن منصة كاملة لإدارة الطلبات الموزعة (DOM) وسيعمل على تحسين كل طلب عبر: • أي طريقة (المخزون المملوك أو المملوك للمورد، DC الخاص بك، الموزع، البيع بالتجزئة أو الشاحن المنسدل أو حتى عبر- الإرساء) • أي مواقع أو أنواع مواقع - 3PLs، والموزعون، ووحدات تحكم المجال المتعددة وحتى عبر أنظمة تسجيل متعددة. • أي تعبئة (كرتونة) - تحسين أحجام الصناديق أو الكميات أو حتى النطاقات لتقليل تكاليف الشحن. • أي شركات النقل ومستويات الخدمة، مما يوفر لك المال على كل طلب. كلما كانت شبكة تلبية الطلبات الخاصة بك أكثر اتساعًا، كلما تمكنا من توفير المزيد من الأموال. • تخطيط المخزون متعدد المواقع - تقليل تكاليف التنفيذ والتحمل من خلال فهم الطلب المثالي بواسطة SKU حسب موقع التنفيذ. قم بتجميع الطلب بسهولة عبر جميع القنوات وفهم السرعة الحقيقية حسب الموقع لوحدة SKU، استنادًا إلى المخزون الذي كان ينبغي شحنه من كل موقع، وليس ما تم شحنه من كل موقع. • يمكن لرؤى وتحليلات الطلب المثالية لدينا محاكاة أفضل سيناريو لجميع عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك وتمنحك بيانات حول كيفية تحقيق ذلك في الحياة الواقعية لكل طلب! سيساعدك الطلب المثالي على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية تقليل صافي الدخل المفقود وكيفية تعظيم الأرباح من التجارة الإلكترونية لشركتك - بدءًا من عمليات سلسلة التوريد وحتى إدارة المخزون وتلبية الطلبات والتسليم. • وأكثر من ذلك بكثير - إدارة معلومات المنتج (PIM) متعددة القنوات، وضوابط التسعير العالمية مع العملات المتعددة، وتكامل ERP وWMS، وإدارة دورة حياة القائمة، وإعادة التسعير التنافسية والآلية، وضوابط التصنيف، وأتمتة الوظائف والضوابط والمزيد... لدى Etail Solutions نمت على مر السنين من خلال حل مشكلة التجارة الواقعية المعقدة تلو الأخرى. نحن نبني كل ميزة ووظيفة لتحسين قدرة عملائنا على النمو والتوسع بشكل مربح، مع مهمة إنشاء بيئة تجارية مثالية لكل عميل من عملائنا! نجاح العميل: بعد تواجده على منصتنا لمدة عام واحد فقط، بلغ متوسط معدل نمو العملاء 138%. بعد تواجدهم على المنصة لمدة عامين، ارتفع متوسط معدل نمو العملاء بنسبة 70% أخرى مقارنة بنهاية العام الأول. عند مقارنتها ببداية عامهم الأول، بلغ متوسط معدل نمو العملاء 282% في أول عامين.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® هي الشركة الرائدة في تنسيق محتوى المنتج، حيث تمكن أكثر من 14000 شركة في أكثر من 60 دولة من تبسيط إنشاء وتوزيع محتوى مؤثر دقيق ومتسق وذو صلة في كل مكان تحدث فيه التجارة. من خلال منصتها التكنولوجية وخدماتها المتخصصة، تعمل 1WorldSync على حل تحديات محتوى المنتج التي تؤثر على الإيرادات والتي تواجهها العلامات التجارية الرائدة وتجار التجزئة في قطاعات السلع الاستهلاكية المعبأة/التجزئة، والأعمال اليدوية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والخدمات الغذائية. تعد شركة 1WorldSync واحدة من الشركات الوحيدة التي تقدم محتوى المنتج ومجموعات بيانات GDSN التي حصلت على شهادة ISO 27001. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.1worldsync.com.
Salsify
salsify.com
تساعد Salsify الآلاف من الشركات المصنعة للعلامات التجارية والموزعين وتجار التجزئة في أكثر من 140 دولة على التعاون للفوز على الرف الرقمي. تتيح منصة إدارة تجربة المنتج (PXM) الخاصة بالشركة للمؤسسات مركزية جميع محتويات منتجاتها، والاتصال بالنظام البيئي التجاري، وأتمتة العمليات التجارية من أجل تقديم أفضل تجارب المنتجات الممكنة عبر كل وجهة بيع. تعرف على كيفية قيام أكبر العلامات التجارية في العالم، بما في ذلك Mars وL'Oreal وCoca-Cola وBosch وASICS، بالإضافة إلى تجار التجزئة والموزعين مثل DoorDash وE.Leclerc وCarrefour وMetro وIntermarché، باستخدام Salsify يوميًا لتعزيز الكفاءة ونمو القوة وقيادة الرف الرقمي.
Listing Mirror
listingmirror.com
List Mirror هو برنامج إدارة متعدد القنوات مصمم للأشخاص والشركات التي تبيع عبر الإنترنت. تتكامل List Mirror مع الأسواق الشائعة وتسمح لك بإدارة القوائم والشحن والمخزون من واجهة مستخدم واحدة. -نسخ قوائم المنتجات وإدارتها وإرسالها إلى الأسواق التي تختارها. -إدارة ومزامنة المخزونات بين كل مكان تبيعه. - الاتصال بعملية التنفيذ الحالية لديك، بما في ذلك Amazon FBA وغيرها من 3PLs. -استخدم أدوات رائعة أخرى في البرنامج، مثل التنبؤ بالمخزون. -وفر الكثير من الوقت عن طريق مزامنة جميع قنوات المبيعات الخاصة بك في دقائق! بدءًا من بيانات قائمة المنتجات وحتى إدارة المخزون، نقدم حلولاً شاملة ومتعددة القنوات لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء عند البيع عبر الإنترنت. يقوم برنامجنا القوي بأتمتة عمليات البيع متعددة القنوات والاستفادة منها حتى تتمكن من التفكير في النمو. وأفضل ما في الأمر هو أن List Mirror يقدم دعمًا مخصصًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، بحيث يعمل كل شيء بالطريقة التي تريدها. تحديث يوليو 2022: لقد أصدرنا للتو أداة مذهلة للتنبؤ بالمخزون. تأتي هذه الأداة الآن مع اشتراك List Mirror الخاص بك! بيع أكثر، اعمل أقل™ مع مرآة القائمة.
iPaper
ipaper.io
iPaper عبارة عن منصة كتالوج رقمية تتيح لك تحويل المنشورات والكتالوجات المطبوعة الخاصة بك إلى تجارب تسوق رقمية تفاعلية بالكامل. اجذب انتباه المتسوق من خلال صور ومقاطع فيديو المنتج. قم بزيادة حركة المرور والمبيعات من خلال التسوق داخل الكتالوج عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو التكامل المباشر مع متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك. تم تصميم منصة iPaper لتناسب أعمالك ونقدم ميزات متقدمة لأتمتة عملية الإعداد الخاصة بك بالكامل.
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer عبارة عن منصة PIM (إدارة معلومات المنتج) رائدة عالميًا تساعد الشركات على أتمتة عمليات B2B المعقدة وربط منتجاتها بأي منصة أو أداة مبيعات مؤسسية داخل المؤسسة أو خارجها عبر سلسلة التوريد بأكملها. من خلال الإعداد الفردي المصمم خصيصًا لشركتك إلى جانب الإعداد الأسرع في الصناعة (متوسط 6 أسابيع، مقارنة بأكثر من 6 أشهر مع الحلول القديمة)، لم يكن تنفيذ PIM أسهل من أي وقت مضى. نحن ملتزمون بتزويدك بأفضل PIM في السوق، ولهذا السبب نقدم لك: - PIM رقم 1 في جميع أنحاء العالم من أجل رضا العملاء - تجربة وصول شاملة حصرية، مجانًا لمدة 30 يومًا - موصلات التوصيل والتشغيل لـ جميع قنواتك - جميع الميزات مضمنة بشكل قياسي هل تريد معرفة ما يقوله عملاؤنا عن العمل معنا؟ تحقق من دراسات الحالة لدينا على saleslayer.com/casestudies
Akeneo
akeneo.com
Akeneo هي شركة تجربة المنتج (PX) والرائدة عالميًا في إدارة معلومات المنتج (PIM)؛ خلق عالم يكون فيه كل تفاعل مع المنتج بمثابة تجربة توجه المستهلكين والمهنيين إلى أفضل عملية شراء، في أي وقت وفي أي مكان. يعمل Akeneo على تمكين قادة الأعمال من خلال البرامج والتعليم ومجتمع مشارك يركز جميعه على ممارسة إدارة تجربة المنتج. العلامات التجارية العالمية الرائدة والمصنعون والموزعون وتجار التجزئة، بما في ذلك Chico's وCarParts.com وTaylorMade Golf وRail Europe وKering والمزيد، يثقون في Akeneo لتوسيع نطاق مبادراتهم التجارية متعددة القنوات وتخصيصها. وباستخدام سحابة المنتجات الذكية من "أكينيو"، يمكن للشركات إنشاء تجارب منتجات رفيعة المستوى من خلال إثراء بيانات المنتج سهلة الاستخدام والمدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارتها ومشاركتها وإعداد بيانات الموردين؛ بالإضافة إلى سوق تطبيقات شامل وشبكة شركاء لتلبية احتياجات الأعمال والمشتري. لمزيد من المعلومات: https://www.akeneo.com
Syndigo
syndigo.com
Syndigo هو أول حل سحابي أصلي تم تصميمه خصيصًا لتقديم تجارب استثنائية عبر المؤسسات والمجالات والعملاء. تعمل حلول MDM وPIM وPXM وDigital Shelf Analytics والنشر والمحتوى المحسن، جنبًا إلى جنب مع أكبر شبكة متكاملة متاحة لتوزيع المحتوى، على تسريع نجاح تجار التجزئة والعلامات التجارية والموزعين والمصنعين في رحلتهم التجارية مع وقت أسرع لتحقيق الكفاءة. والإنتاجية وقابلية التوسع. نحن نحظى بثقة أكثر من 14000 مؤسسة في جميع أنحاء العالم لتعزيز نجاحها على الرف الرقمي والعمل مع المؤسسات عبر مجموعة متنوعة من الصناعات الرئيسية التي تشمل البقالة، والخدمات الغذائية، والمتشددين، وتحسين المنزل / الأعمال اليدوية، والحيوانات الأليفة، والصحة والجمال، والسيارات، والملابس، الطاقة، والرعاية الصحية.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint هي منصة عمليات البيع بالتجزئة الحديثة المصممة للتجارة المتصلة. تقوم Flxpoint بربط سلسلة التوريد الخاصة بك بقنوات المبيعات الخاصة بك وأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية بالكامل. قم بالبيع على نطاق واسع دون أن تؤدي العمليات اليدوية أو التطوير المخصص إلى إبطاء تقدمك.
Plytix
plytix.com
Plytix PIM هو برنامج إدارة معلومات المنتج (PIM) المفضل في العالم للشركات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لواجهته سهلة الاستخدام وأسعاره المعقولة والتنفيذ السهل والسريع ودعم العملاء الممتاز. مع برنامج Plytix PIM، لم تعد بحاجة إلى التنقل ذهابًا وإيابًا بين آلاف جداول البيانات والمجلدات وملفات الوسائط للعثور على معلومات منتجك وتحريرها وتوزيعها. يمكنك الحصول على أداة تعاون تساعدك على تبسيط عمليات إدارة معلومات منتجك من خلال توفير مصدر مركزي للحقيقة يسمح لك ولفريقك بأكمله بتنظيم معلومات المنتج وإثرائها وتوزيعها بسهولة - لا مزيد من جداول البيانات ولا مزيد من المتاعب. يساعدك Plytix PIM على: * تخلص من صوامع البيانات نهائيًا * قطع المهام اليدوية والمتكررة * بيع المزيد بعمل أقل * قهر التجارة متعددة القنوات * تقليل الوقت الخاص بك إلى السوق …وأكثر من ذلك بكثير!
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، والتسويق، والتوزيع) إلى المنتجات بشكل مختلف، وتستخدم مقاييس مختلفة لإدارة أنشطتها. نحن نرى الاحتكاك الأكبر بين التسويق وبقية المؤسسة، حيث أنه من الصعب تقسيم جهود التسويق إلى مستوى SKU، بالإضافة إلى جعل البيانات على مستوى SKU قابلة للتنفيذ في التسويق. ويؤدي هذا إلى عدم احتساب التكلفة الحقيقية للترويج في هامش المنتج، مما يؤدي إلى الإفراط في الاستثمار في المنتجات السيئة وقلة الاستثمار في المنتجات التي يحتمل أن تكون جيدة. تتغلب إدارة أداء المنتج على الصعوبات الموضحة أعلاه من خلال دمج بيانات المنتج عبر قنوات التسويق مع بيانات الأعمال حول وحدات SKU لإنشاء رؤية مجمعة لأداء المنتج الحقيقي. ويمكن استخدام ذلك لدفع جهود التسويق أو دعم قرارات العمل الحاسمة (مثل التسعير أو شراء المنتجات). تتصل منصة PPM أيضًا مباشرةً بشبكات الإعلانات. باستخدام ROI Hunter، يمكن لمسوقي التجارة الإلكترونية إنشاء وإطلاق حملات أكثر ربحية من نفس النظام الأساسي.
OnWhatsApp
onwhats.app
أسرع أداة تمكين للتجارة لبدء البث المباشر من خلال متجر ويب متوافق مع الأجهزة المحمولة وتلقي الطلبات على WhatsApp. فكر في الأمر مثل Shopify للجماهير بدولار واحد فقط شهريًا!
Publitas
publitas.com
ساعد المتسوقين عبر الإنترنت على اكتشاف ما يحبونه. بيع المزيد. ~50% من المتسوقين يعرفون ما يريدون؛ يقومون بالبحث والاختيار والخروج. الآخرين؟ إنهم يحبون التصفح والاكتشاف والاستلهام. المتجر الإلكتروني مناسب للمجموعة الأولى؛ لكن ربط العلامة التجارية بالمجموعة الثانية يتطلب شيئًا أكثر... وهذا ما توفره Publitas. إنه يوفر تجربة تسوق غامرة مصممة لإلهام المتسوقين مع استكمال المتجر عبر الإنترنت والمتجر غير المتصل بالإنترنت وأهداف التجارة الإلكترونية. أبلغ أحد العملاء عن معدلات تحويل أعلى من 40% إلى 308% من جمهور "التصفح فقط" عندما شاهد منشور Publitas. يقوم أكثر من 2000 عميل - بما في ذلك كبار تجار التجزئة مثل METRO Cash & Carry وCrate & Barrel وWilliams-Sonoma - بنشر كتالوجاتهم عبر الإنترنت باستخدام Publitas لزيادة مدى وصولهم وتحويلاتهم. كصاحب عمل، تهتم Publitas بالناس والتأثير. وهذا يعني أن النتائج مهمة أكثر من الساعات التي يقضيها. إنها تريد من الجميع أن يعملوا وفقًا لشروطهم الخاصة وأن يستمتعوا بالحياة كبدو رقمي. سافر حول العالم أو اعمل ببساطة على أريكة موثوقة. يمكن للمستخدم الاتصال عن بعد ويكون مستقلاً تمامًا عن الموقع. إذا حصل المستخدم على المزيد من يومه، كذلك يفعل Publitas! إنها تقدر كل فرد وتركز على مساعدتهم في العثور على نقاط قوتهم وشغفهم وتحسينها. أثناء عملية التوظيف، يضمن ذلك حصول المرشحين على خبرة عملية حقيقية في الوظيفة التي يتقدمون لها. سوف يمرون بعينة من التحديات ويلتقون بأعضاء فريقهم المستقبلي. تحب بوبليتاس أن ترى نفسها كفريق رياضي متنوع وعالمي، حيث يتفوق كل فرد في مركز اللعب المفضل لديه. لتوظيف أفضل الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارات المناسبة والتناسب الثقافي، يتم توظيفهم في جميع أنحاء العالم.
Feedonomics
app.feedonomics.com
ومن خلال منصتها الرائدة لإدارة موجز البيانات، تساعد Feedonomics العلامات التجارية وتجار التجزئة على تحسين كتالوجات منتجاتهم وإدراجها في المئات من وجهات التسوق الخاصة بالتجارة الإلكترونية حول العالم. تعمل حلولنا كاملة الخدمات للأسواق والقنوات الإعلانية على أتمتة العديد من العمليات، مثل إعداد الموجز وإدارة الطلبات وحماية البيانات. تمنحك Feedonomics الحرية للتركيز على مجالات أخرى من عملك. باعتبارك تاجرًا أو وكالة تدعم ذلك، لا يتعين عليك تخصيص الوقت والموارد لتنظيف بيانات المنتج، وإعداد الصادرات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والبقاء على اطلاع بمتطلبات الخلاصة فقط لإدارة خلاصات منتجك.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi هي المنصة الرائدة في مجال شراء الأعمال السحابية وأتمتة AP. يساعدك حل الشراء إلى الدفع المؤتمت بالكامل الخاص بنا على النمو بشكل أسرع وأكثر ربحية من خلال رقمنة مشترياتك وفواتير البائعين والنفقات والمدفوعات. يعد حل Vroozi المدعوم بالذكاء الاصطناعي بمثابة مشتريات حديثة لبيئة الأعمال المعقدة اليوم. تعمل المنصة سهلة الاستخدام للغاية على توفير الوقت والمال للقادة الماليين، مع زيادة ضوابط الإنفاق وتعزيز الكفاءة. تم تصميم Vroozi للمؤسسات ذات النمو المرتفع التي ترغب في تمكين موظفيها، وأتمتة نقاط الوصول والشراء، والحفاظ على رؤية الإنفاق من أي مكان وفي أي وقت. يتم استخدام منصة Vroozi's P2P من قبل الشركات من جميع الأحجام لخفض التكاليف وزيادة الرقابة المالية وتحقيق المزيد من القيمة. يقوم Vroozi برقمنة 100% من عمليات التمويل والمشتريات للحصول على تجربة مستخدم سلسة، بما في ذلك: • السوق: العثور بسرعة على الموردين المعتمدين والشراء منهم في أي وقت وفي أي مكان • الشراء: تتبع الطلبات والموافقة على أوامر الشراء ومركزية الإنفاق في مكان واحد • الفاتورة: القضاء على الفواتير الورقية بنظام رقمي متكامل. زيادة الكفاءة والدقة والدورات • الدفع: الموافقة بسهولة على الدفعات وجدولتها وأتمتتها • النفقات: تبسيط تقارير النفقات وتتبعها • تحليلات الإنفاق: اتخاذ قرارات أكثر استنارة باستخدام رؤى الإنفاق والذكاء • تكامل تخطيط موارد المؤسسات (ERP): زيادة اعتماد الموظفين من خلال زيادة الموارد المالية الحالية ونظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أنظمة ذات تجربة شراء حديثة وسهلة الاستخدام
Sellercloud
sellercloud.com
في Sellercloud، نحن ملتزمون بمساعدة تجار التجزئة عبر الإنترنت على البيع أينما يتم بيع المنتجات. تم دمج منصتنا مع أكثر من 200 قناة مبيعات وسوق، مما يساعدك على الوصول إلى المزيد من العملاء وتحقيق المزيد من المبيعات. يوفر برنامج إدارة المخزون والطلب لدينا مجموعة قوية من الأدوات لمواجهة تحديات المبيعات متعددة القنوات من خلال المزامنة والتبسيط والأتمتة. قم بإدارة الطلبات وأوامر الشراء والمخزون والشحن وكل مرحلة بينهما باستخدام حل Sellercloud الكامل لأي علامة تجارية أو شركة تبيع عبر الإنترنت.
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