متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج إدارة الكتالوجات - التطبيقات الأكثر شعبية - النرويج
يعمل برنامج إدارة الكتالوج على تبسيط بيانات منتجات التجارة الإلكترونية ومركزيتها في كتالوج رقمي، مما يفيد البائعين والمشترين على حدٍ سواء. إنه بمثابة مستودع لمعلومات المنتج في الأعمال التجارية عبر الإنترنت. وبتمييزه عن برنامج إدارة معلومات المنتج (PIM)، يركز برنامج إدارة الكتالوج على تحسين بيانات المنتج من خلال تحرير التفاصيل وإضافتها وتعديلها، بينما يأخذ برنامج PIM رؤية أوسع. فهو يضمن جودة البيانات من خلال تمكين المسؤولين من تحديث تفاصيل المنتج، وتمكين العملاء من إجراء عمليات شراء مستنيرة. يساعد البائعون المشترين من خلال تقديم المعلومات الأساسية مثل أسماء المنتجات والمرشحات والأوصاف والأسعار والرموز. غالبًا ما يتم دمجها مع أدوات تسويق محتوى التجارة الإلكترونية، وتتوفر بعض الحلول أيضًا كمنصات مفتوحة المصدر مدعومة من مجتمعات المستخدمين.
إرسال تطبيق جديد
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack هو أسرع محول PDF إلى دفتر صور متحركة في السوق. قم بإضفاء الحيوية على ملفات PDF الخاصة بك، وتحويلها إلى منشورات واقعية باستخدام تأثير صفحة التقليب ثلاثي الأبعاد. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام Design Studio الخاص بنا لإنشاء دفاتر صور متحركة جذابة من البداية بسهولة. قم بإحضار كتالوجاتك المطبوع...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، و...
OnWhatsApp
onwhats.app
أسرع أداة تمكين للتجارة لبدء البث المباشر من خلال متجر ويب متوافق مع الأجهزة المحمولة وتلقي الطلبات على WhatsApp. فكر في الأمر مثل Shopify للجماهير بدولار واحد فقط شهريًا!
Billtrust
billtrust.com
قم بتسريع نمو الإيرادات عبر الإنترنت والتوسيع بسلاسة وتحسين تجربة العملاء الخاصة بك من خلال منصة ذكية لمتجر ويب B2B/B2C وتطبيق الهاتف المحمول. تم تصميم Billtrust للتجارة الإلكترونية خصيصًا لموزعي الجملة وشركات التصنيع لتظل قادرة على المنافسة والابتكار من خلال حل متكامل وشامل. التوسع بسلاسة: قم بإدار...
iPaper
ipaper.io
iPaper عبارة عن منصة كتالوج رقمية تتيح لك تحويل المنشورات والكتالوجات المطبوعة الخاصة بك إلى تجارب تسوق رقمية تفاعلية بالكامل. اجذب انتباه المتسوق من خلال صور ومقاطع فيديو المنتج. قم بزيادة حركة المرور والمبيعات من خلال التسوق داخل الكتالوج عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو التكامل المباشر مع متج...
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions هي شركة تقدم الحلول البرمجية لصناعة الخدمات الميدانية والمنزلية، وتتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات. يقع مقر الشركة في جنوب إسبانيا، ومنتجها الرئيسي هو STEL Order، الذي يساعد أكثر من 5000 عميل في أكثر من 100 دولة على تبسيط أعمالهم وتبسيط حياتهم كل يوم. يعد STEL Order برنامجًا شاملاً لإدار...
Publitas
publitas.com
ساعد المتسوقين عبر الإنترنت على اكتشاف ما يحبونه. بيع المزيد. ~50% من المتسوقين يعرفون ما يريدون؛ يقومون بالبحث والاختيار والخروج. الآخرين؟ إنهم يحبون التصفح والاكتشاف والاستلهام. المتجر الإلكتروني مناسب للمجموعة الأولى؛ لكن ربط علامتك التجارية بالمجموعة الثانية يتطلب شيئًا أكثر... وهذا ما توفره Pub...
Feedonomics
app.feedonomics.com
ومن خلال منصتها الرائدة لإدارة موجز البيانات، تساعد Feedonomics العلامات التجارية وتجار التجزئة على تحسين كتالوجات منتجاتهم وإدراجها في المئات من وجهات التسوق الخاصة بالتجارة الإلكترونية حول العالم. تعمل حلولنا كاملة الخدمات للأسواق والقنوات الإعلانية على أتمتة العديد من العمليات، مثل إعداد الموجز و...
Salsify
salsify.com
تساعد Salsify الآلاف من الشركات المصنعة للعلامات التجارية والموزعين وتجار التجزئة في أكثر من 140 دولة على التعاون للفوز على الرف الرقمي. تتيح منصة إدارة تجربة المنتج (PXM) الخاصة بالشركة للمؤسسات مركزية جميع محتويات منتجاتها، والاتصال بالنظام البيئي التجاري، وأتمتة العمليات التجارية من أجل تقديم أفض...
Catalog Bar
catalogbar.com
يعد Catalog Bar واجهة متجر على الويب والهواتف المحمولة للمؤسسات التي لديها فريق مبيعات وتجار وتجار تجزئة ومتاجر لبيع منتجاتهم.
Sellercloud
sellercloud.com
في Sellercloud، نحن ملتزمون بمساعدة تجار التجزئة عبر الإنترنت على البيع أينما يتم بيع المنتجات. تم دمج منصتنا مع أكثر من 200 قناة مبيعات وسوق، مما يساعدك على الوصول إلى المزيد من العملاء وتحقيق المزيد من المبيعات. يوفر برنامج إدارة المخزون والطلب لدينا مجموعة قوية من الأدوات لمواجهة تحديات المبيعات ...
Akeneo
akeneo.com
Akeneo هي شركة تجربة المنتج (PX) والرائدة عالميًا في إدارة معلومات المنتج (PIM)؛ خلق عالم يكون فيه كل تفاعل مع المنتج بمثابة تجربة توجه المستهلكين والمهنيين إلى أفضل عملية شراء، في أي وقت وفي أي مكان. يعمل Akeneo على تمكين قادة الأعمال من خلال البرامج والتعليم ومجتمع مشارك يركز جميعه على ممارسة إدار...
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce عبارة عن منصة شاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد تجار الجملة والموزعين والمصنعين في مجال B2B على رقمنة مبيعاتهم الشاملة؛ بدءًا من تسجيل العملاء المحتملين الجدد وحتى تلقي الطلبات والمدفوعات والمزيد! يمكن للمستخدمين تلقي الطلبات في المعارض التجارية أو عبر الإنترنت أو في الميدان؛ ابحث عن فر...
GeekSeller
geekseller.com
منصة متعددة القنوات لإدارة المخزون والطلب. قم بالبيع على Walmart وeBay وAmazon وShopify وWooCommerce وGoogle وWayfair والمزيد.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi هي المنصة الرائدة في مجال شراء الأعمال السحابية وأتمتة AP. يساعدك حل الشراء إلى الدفع المؤتمت بالكامل الخاص بنا على النمو بشكل أسرع وأكثر ربحية من خلال رقمنة مشترياتك وفواتير البائعين والنفقات والمدفوعات. يعد حل Vroozi المدعوم بالذكاء الاصطناعي بمثابة مشتريات حديثة لبيئة الأعمال المعقدة اليوم...
SimplyDepo
simplydepo.com
SimpleDepo هو حل قائم على الويب والهواتف المحمولة يساعد تجار الجملة وتجار التجزئة الصغار والمتوسطين على زيادة الإيرادات وتوفير الوقت. وتشمل ميزاته إدارة الطلبات وكتالوج المنتجات وإدارة العملاء والتحليلات. يمكّن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها مندوبي المبيعات من كتابة الطلبات وإدارة المخزون أثناء التن...
ShopVibes
shop-vibes.de
يجمع shopvibes بين إدارة معلومات المنتج (PIM) وإدارة الخلاصة/القناة وتحليلات الرف الرقمي في نظام مركزي واحد، وبالتالي يتيح التحسين الشامل عبر جميع قنوات المبيعات. وبالتالي، تدعم shopvibes العلامات التجارية والمصنعين وتجار التجزئة في مبيعات متعددة القنوات في جميع أنحاء أوروبا. باستخدام Shopvibes، يمك...
Productsup
productsup.com
Productsup هي المنصة الرائدة للمنتج إلى المستهلك (P2C) التي تمكن المصنعين والعلامات التجارية ومقدمي الخدمات والأسواق من تحويل الفوضى التجارية إلى نجاح تجاري. توفر منصة Productsup P2C مجموعة من الحلول مثل إدارة الموجز، وتجربة السوق والتجارة الاجتماعية، ومشاركة محتوى المنتج، وتأهيل البائع والبائعين. و...
Plytix
plytix.com
Plytix PIM هو برنامج إدارة معلومات المنتج (PIM) المفضل في العالم للشركات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لواجهته سهلة الاستخدام وأسعاره المعقولة والتنفيذ السهل والسريع ودعم العملاء الممتاز. مع برنامج Plytix PIM، لم تعد بحاجة إلى التنقل ذهابًا وإيابًا بين آلاف جداول البيانات والمجلدات وملفات الوسائط للعثور...
Okkular.io
okkular.io
تساعد Okkular's Tag-Gen تجار التجزئة في مجال الأزياء والأثاث من خلال إنشاء عملية تسويق سلسة، مما يتيح اكتشاف المنتج بكفاءة وإعداد المنتج عبر الإنترنت. يساعد حل Okkular Tag-Gen على أتمتة عملية وضع علامات على المنتج باستخدام أحدث تقنيات التعلم العميق. يقترح حلنا العلامات ذات الصلة بناءً على صور منتج ع...
Cymbio
cym.bio
تعمل Cymbio على تمكين نمو المبيعات الرقمية للعلامات التجارية من خلال أول منصة شحن وسوق شاملة في العالم. يدعم مركز الأتمتة الشامل الخاص بنا B2B جميع الأنظمة والبروتوكولات والموردين بينما يعرض العلامات التجارية بسلاسة لنظام بيئي عالمي للبيع بالتجزئة. تدعم Cymbio أكثر من 800 من تجار التجزئة والأسواق وا...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® هي الشركة الرائدة في تنسيق محتوى المنتج، حيث تمكن أكثر من 14000 شركة في أكثر من 60 دولة من تبسيط إنشاء وتوزيع محتوى مؤثر دقيق ومتسق وذو صلة في كل مكان تحدث فيه التجارة. من خلال منصتها التكنولوجية وخدماتها المتخصصة، تعمل 1WorldSync على حل تحديات محتوى المنتج التي تؤثر على الإيرادات والتي ...
Listing Mirror
listingmirror.com
List Mirror هو برنامج إدارة متعدد القنوات مصمم للأشخاص والشركات التي تبيع عبر الإنترنت. تتكامل List Mirror مع الأسواق الشائعة وتسمح لك بإدارة القوائم والشحن والمخزون من واجهة مستخدم واحدة. -نسخ قوائم المنتجات وإدارتها وإرسالها إلى الأسواق التي تختارها. -إدارة ومزامنة المخزونات بين كل مكان تبيعه. - ا...
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer عبارة عن منصة PIM (إدارة معلومات المنتج) رائدة عالميًا تساعد الشركات على أتمتة عمليات B2B المعقدة وربط منتجاتها بأي منصة أو أداة مبيعات مؤسسية داخل المؤسسة أو خارجها عبر سلسلة التوريد بأكملها. من خلال الإعداد الفردي المصمم خصيصًا لشركتك إلى جانب الإعداد الأسرع في الصناعة (متوسط 6 أسابي...
Stedger
stedger.com
الحل الذي نقدمه: Stedger هو برنامج SaaS متطور يتكامل بسهولة مع منصات التجارة الإلكترونية الرائدة مثل Shopify وPrestashop وMagento. يمتد تكاملنا إلى الموردين والعلامات التجارية المرتبطة بمتاجر التجارة الإلكترونية هذه. الميزات الرئيسية: إنشاء المنتج تلقائيًا: يمكن للعملاء إنشاء المنتجات بسرعة بمجرد تح...
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin هي شركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية SaaS. مهمتنا هي تعطيل وابتكار صناعة حلول برمجيات التجارة الإلكترونية من خلال نهج منعش. من خلال مركزية عمليات التجارة الإلكترونية ذات المهام الحرجة في منصة واحدة قوية، فإننا نمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة من توسيع نطاق أعمالهم بثقة والتغ...
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية للبيع مباشرة من صندوق الوارد الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي. تشمل الميزات إدارة المخزون وكتالوج المنتجات، وسهولة الدفع، وروبوت الدردشة الآلي، وأتمتة التخلي عن عربة التسوق، والبث، والمزيد. يمكنك تقليل وقت الاستجابة من خلال دعم العملاء الآلي وإدارة أعمال...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: الجيل التالي من تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتجارة الإلكترونية في عصر تتطلب فيه عمليات التجارة الإلكترونية السرعة والكفاءة، يظهر Kentro كبديل حديث لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التقليدية مثل NetSuite أو SAP. باعتباره نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) متعدد القنوات قائمًا على السحابة، تم تص...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions هي منصة رائدة في مجال التكامل التجاري، حيث تعمل على حل بعض مشكلات التكامل والأتمتة الأكثر تعقيدًا في التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية وشركات الخدمات الطرفية الثالثة وكبار الموزعين منذ عام 2010. وتتمثل مهمتنا في جعل كل معاملة تجارية رقمية مثالية لكل من المستهلك والبائع. باستخدام ...
Syndigo
syndigo.com
Syndigo هو أول حل سحابي أصلي تم تصميمه خصيصًا لتقديم تجارب استثنائية عبر المؤسسات والمجالات والعملاء. تعمل حلول MDM وPIM وPXM وDigital Shelf Analytics والنشر والمحتوى المحسن، جنبًا إلى جنب مع أكبر شبكة متكاملة متاحة لتوزيع المحتوى، على تسريع نجاح تجار التجزئة والعلامات التجارية والموزعين والمصنعين ف...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint هي منصة عمليات البيع بالتجزئة الحديثة المصممة للتجارة المتصلة. تقوم Flxpoint بربط سلسلة التوريد الخاصة بك بقنوات المبيعات الخاصة بك وأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية بالكامل. قم بالبيع على نطاق واسع دون أن تؤدي العمليات اليدوية أو التطوير المخصص إلى إبطاء تقدمك.