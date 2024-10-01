برامج إدارة الكتالوجات - التطبيقات الأكثر شعبية - المكسيك الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج إدارة الكتالوج على تبسيط بيانات منتجات التجارة الإلكترونية ومركزيتها في كتالوج رقمي، مما يفيد البائعين والمشترين على حدٍ سواء. إنه بمثابة مستودع لمعلومات المنتج في الأعمال التجارية عبر الإنترنت. وبتمييزه عن برنامج إدارة معلومات المنتج (PIM)، يركز برنامج إدارة الكتالوج على تحسين بيانات المنتج من خلال تحرير التفاصيل وإضافتها وتعديلها، بينما يأخذ برنامج PIM رؤية أوسع. فهو يضمن جودة البيانات من خلال تمكين المسؤولين من تحديث تفاصيل المنتج، وتمكين العملاء من إجراء عمليات شراء مستنيرة. يساعد البائعون المشترين من خلال تقديم المعلومات الأساسية مثل أسماء المنتجات والمرشحات والأوصاف والأسعار والرموز. غالبًا ما يتم دمجها مع أدوات تسويق محتوى التجارة الإلكترونية، وتتوفر بعض الحلول أيضًا كمنصات مفتوحة المصدر مدعومة من مجتمعات المستخدمين.