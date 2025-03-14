ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تساعد برامج الإدارة المهنية المؤسسات على دعم الموظفين في نموهم الوظيفي الفردي. تمكن هذه الأدوات فرق الموارد البشرية من تتبع التقدم والمهارات والخبرة، مما يسهل تطوير المواهب الداخلية والاحتفاظ بها. وفي الوقت نفسه، تساعد حلول إدارة الحياة المهنية الموظفين على صقل مهاراتهم وتحديد الأهداف المهنية. قد تشمل الميزات برامج تطوير الموظفين، والتقييمات الذاتية، ودعم المدير، واكتشاف المواهب الداخلية، وإدارة التنقل، والتحليلات التنبؤية، وإعداد التقارير، وفرص التواصل، والمزيد. تعتبر هذه الحلول ذات قيمة في جميع الصناعات وأحجام الشركات والأقسام. غالبًا ما يتم دمجها مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وبرامج إدارة الأداء.
إرسال تطبيق جديد
Lattice
lattice.com
Lattice هي منصة لإدارة الأفراد، تجمع بين أدوات إدارة الأداء واستطلاعات المشاركة وتطوير الموظفين لدعم المنظمات في تحسين أداء موظفيها.
Schoox
schoox.com
Schoox هو تطبيق لإدارة التعلم في مكان العمل، حيث يتيح تطوير المهارات وتقديم المحتوى التعليمي المتنوع للموظفين بشكل سهل وفعال.
Mesh AI
mesh.ai
Mesh هو منصة لإدارة الأداء تساعد الموظفين في تحقيق الأهداف والحصول على تعليقات فورية، وتدعم ثقافة الأداء الفعال في المنظمات.
BetterUp
betterup.com
BetterUp هو منصة تدعم النمو الشخصي والمهني من خلال أدوات التدريب المخصصة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتوجيه البشري.
Valence
valence.co
فالنيس هو تطبيق يتيح للمديرين مراقبة صحة فرقهم والتفاعل عبر محادثات موجهة، مما يساعد في تحسين الأداء والتواصل داخل الفريق.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome هي منصة تدعم عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك إدارة الأداء ومشاركة الموظفين، وتوفر تحليلات متقدمة لتحسين اتخاذ القرارات.
Kahuna
joinkahuna.com
تطبيق كاهونا يتيح لك بيع اشتراكات لاستشاراتك بمساعدة AI مخصص بناءً على خبرتك ومعرفتك الخاصة.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman هو تطبيق يتيح للشركات تعزيز تقدير الموظفين وتحفيزهم من خلال التعرف والمكافآت، مما يعزز رضاهم وولائهم.
Draup
draup.com
Draup هو منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم قادة الموارد البشرية والمبيعات من خلال توفير بيانات ورؤى حول تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات المبيعات.
Torch
torch.io
تطبيق تورش هو منصة لتطوير الأفراد وفرق العمل، توفر برامج تدريب وإرشاد لتعزيز نجاح الأفراد والمنظمات.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp هي منصة لتحليل ملاحظات الموظفين لتعزيز المشاركة والأداء في مكان العمل، مع أدوات استطلاع وتحليل مرنة.
EZRA Coaching
helloezra.com
تطبيق EZRA Coaching يقدم تدريبًا مخصصًا للموظفين باستخدام تكنولوجيا مبتكرة لزيادة كفاءة الأداء ودعم التطوير المستمر.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
تطبيق Fuel50 يدعم تطوير الموظفين من خلال تقديم تعليقات 360 درجة وإدارة المهارات، مما يسهل التنقل الوظيفي والنمو المهني داخل المؤسسات.
Edform
edform.com
تطبيق إدفورم هو منصة ذكية للتواصل بين أصحاب العمل والطلاب، تساعد في الحصول على المواهب ورعايتها.
Leadr
leadr.com
يعد تطبيق Leadr مساحة رقمية تساعد المؤسسات على تطوير القادة الفعّالين، من خلال تحسين التواصل والتغذية الراجعة وتحديد الأهداف وإدارة الأداء.
Progression
progression.co
تطبيق Progression يساعد المؤسسات في تحديد وقياس نمو الموظفين من خلال بناء أطر وظيفية، وتقديم رؤى واقعية لتشجيع التطور المهني.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic هو تطبيق لإدارة الأداء والموظفين، يوفر رؤى لتحسين إنتاجية الفرق واحتفاظ الموظفين، مع أدوات لمراقبة المشاركة والتعاون.
Marlee
getmarlee.com
مارلي هو تطبيق ذكي لتحسين الأداء والتعاون، يساعد الأفراد والفرق على تحقيق أهدافهم بناءً على أبحاث موثوقة وتحليلات دقيقة.
Sympa
sympa.com
Sympa هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات على أتمتة وإدارة بيانات الموظفين والتوظيف والأداء بسهولة.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub هو منصة لتطوير المواهب تقدم برامج تدريب مخصصة عبر الذكاء الاصطناعي، تربط الموظفين بمدربين معتمدين للتنمية المهنية.
TaskHuman
taskhuman.com
تطبيق TaskHuman يدعم تطوير الموظفين شخصياً ومهنياً من خلال جلسات تدريب فردية وجماعية، مما يعزز التفاعل مع المدربين وتحقيق الأهداف.
Growthspace
growthspace.com
تطبيق Growthspace يربط الموظفين بخبراء عالميين لتعزيز المهارات من خلال برامج تدريب شخصية موجهة. يدعم تنمية الأداء في المؤسسات.
OneRange
onerange.co
تطبيق OneRange يسهل التعلم المستمر من خلال منصة توفر موارد مخصصة، مما يساعد الأفراد والشركات على تطوير المهارات بكفاءة.
Juno Journey
junojourney.com
جونو جيرني هو منصة تطوير موظفين مخصصة توفر أدوات لجذب الموظفين وتمكينهم من النمو المهني خلال دورة حياتهم.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy هي منصة متكاملة لإدارة المواهب، تقدم أدوات لتقييم الأداء، التطوير، والتدريب باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
Thrive
thrivemycareer.com
تطبيق Thrive يقدم حلول دعم الانتقال الوظيفي للمنظمات والموظفين المنفصلين، مع التركيز على التكنولوجيا والدعم الشخصي.
Klaar
klaarhq.com
تطبيق كلار هو منصة SaaS لإدارة الأداء والتطوير والتفاعل في الأعمال، تساعد الشركات على تحسين أداء الفرق وتعزيزها باستخدام ذكاء اصطناعي.
Insala
insala.com
تطبيق إنسالا يقدم حلولا شاملة للتوجيه المهني والدعم من خلال الاستشارة والتدريب وبرامج التوجيه، لمساعدة المؤسسات في تحقيق نتائج ملموسة.
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
تطبيق Snapshot Reviews هو منصة لإدارة الأداء توفر رؤى بصرية حول تقدم الفرق في التطوير ومراجعات الكود، مع بيانات حقيقية من أدوات هندسية مثل Jira وGitHub.
WorkDove
workdove.com
تطبيق WorkDove لإدارة الأداء يعزز مشاركة الموظفين من خلال مواءمة الأهداف الفردية مع الأهداف التنظيمية وتقديم أدوات لتتبع التقدم والتغذية المرتدة.
© 2025 WebCatalog, Inc.