برامج إدارة المهنة - التطبيقات الأكثر شعبية

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تساعد برامج الإدارة المهنية المؤسسات على دعم الموظفين في نموهم الوظيفي الفردي. تمكن هذه الأدوات فرق الموارد البشرية من تتبع التقدم والمهارات والخبرة، مما يسهل تطوير المواهب الداخلية والاحتفاظ بها. وفي الوقت نفسه، تساعد حلول إدارة الحياة المهنية الموظفين على صقل مهاراتهم وتحديد الأهداف المهنية. قد تشمل الميزات برامج تطوير الموظفين، والتقييمات الذاتية، ودعم المدير، واكتشاف المواهب الداخلية، وإدارة التنقل، والتحليلات التنبؤية، وإعداد التقارير، وفرص التواصل، والمزيد. تعتبر هذه الحلول ذات قيمة في جميع الصناعات وأحجام الشركات والأقسام. غالبًا ما يتم دمجها مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وبرامج إدارة الأداء.
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Lattice
lattice.com
Lattice هي منصة لإدارة الأفراد، تجمع بين أدوات إدارة الأداء واستطلاعات المشاركة وتطوير الموظفين لدعم المنظمات في تحسين أداء موظفيها.
Schoox
schoox.com
Schoox هو تطبيق لإدارة التعلم في مكان العمل، حيث يتيح تطوير المهارات وتقديم المحتوى التعليمي المتنوع للموظفين بشكل سهل وفعال.
Mesh AI
mesh.ai
Mesh هو منصة لإدارة الأداء تساعد الموظفين في تحقيق الأهداف والحصول على تعليقات فورية، وتدعم ثقافة الأداء الفعال في المنظمات.
BetterUp
betterup.com
BetterUp هو منصة تدعم النمو الشخصي والمهني من خلال أدوات التدريب المخصصة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتوجيه البشري.
Valence
valence.co
فالنيس هو تطبيق يتيح للمديرين مراقبة صحة فرقهم والتفاعل عبر محادثات موجهة، مما يساعد في تحسين الأداء والتواصل داخل الفريق.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome هي منصة تدعم عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك إدارة الأداء ومشاركة الموظفين، وتوفر تحليلات متقدمة لتحسين اتخاذ القرارات.
Kahuna
joinkahuna.com
تطبيق كاهونا يتيح لك بيع اشتراكات لاستشاراتك بمساعدة AI مخصص بناءً على خبرتك ومعرفتك الخاصة.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman هو تطبيق يتيح للشركات تعزيز تقدير الموظفين وتحفيزهم من خلال التعرف والمكافآت، مما يعزز رضاهم وولائهم.
Draup
draup.com
Draup هو منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم قادة الموارد البشرية والمبيعات من خلال توفير بيانات ورؤى حول تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات المبيعات.
Torch
torch.io
تطبيق تورش هو منصة لتطوير الأفراد وفرق العمل، توفر برامج تدريب وإرشاد لتعزيز نجاح الأفراد والمنظمات.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp هي منصة لتحليل ملاحظات الموظفين لتعزيز المشاركة والأداء في مكان العمل، مع أدوات استطلاع وتحليل مرنة.
EZRA Coaching
helloezra.com
تطبيق EZRA Coaching يقدم تدريبًا مخصصًا للموظفين باستخدام تكنولوجيا مبتكرة لزيادة كفاءة الأداء ودعم التطوير المستمر.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
تطبيق Fuel50 يدعم تطوير الموظفين من خلال تقديم تعليقات 360 درجة وإدارة المهارات، مما يسهل التنقل الوظيفي والنمو المهني داخل المؤسسات.
Edform
edform.com
تطبيق إدفورم هو منصة ذكية للتواصل بين أصحاب العمل والطلاب، تساعد في الحصول على المواهب ورعايتها.
Leadr
leadr.com
يعد تطبيق Leadr مساحة رقمية تساعد المؤسسات على تطوير القادة الفعّالين، من خلال تحسين التواصل والتغذية الراجعة وتحديد الأهداف وإدارة الأداء.
Progression
progression.co
تطبيق Progression يساعد المؤسسات في تحديد وقياس نمو الموظفين من خلال بناء أطر وظيفية، وتقديم رؤى واقعية لتشجيع التطور المهني.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic هو تطبيق لإدارة الأداء والموظفين، يوفر رؤى لتحسين إنتاجية الفرق واحتفاظ الموظفين، مع أدوات لمراقبة المشاركة والتعاون.
Marlee
getmarlee.com
مارلي هو تطبيق ذكي لتحسين الأداء والتعاون، يساعد الأفراد والفرق على تحقيق أهدافهم بناءً على أبحاث موثوقة وتحليلات دقيقة.
Sympa
sympa.com
Sympa هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات على أتمتة وإدارة بيانات الموظفين والتوظيف والأداء بسهولة.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub هو منصة لتطوير المواهب تقدم برامج تدريب مخصصة عبر الذكاء الاصطناعي، تربط الموظفين بمدربين معتمدين للتنمية المهنية.
TaskHuman
taskhuman.com
تدعم منصة TaskHuman الموظفين أثناء نموهم وتكيفهم في مجالات فريدة من الحالة الإنسانية على المستويين الشخصي والمهني. نحن نتبع نهجًا شاملاً للتميز المهني من خلال تلبية احتياجات الموظفين بالكامل من خلال التدريب على الرفاهية وتطوير القيادة وأداء المبيعات والإرشاد.
Growthspace
growthspace.com
قم بقيادة مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال من خلال برامج التطوير التي يقودها الخبراء باستخدام Growthspace. تم تصميم المنصة لإطلاق وإدارة وقياس التأثير عبر مجموعة كاملة من تجارب التعلم، بما في ذلك البرامج الفردية أو الجماعية، حيث توفر المنصة الكفاءة والتأثير عبر الأعمال. من خلال الاستفادة من أقوى مجموعة بيانات لتنمية المواهب في العالم وشبكتنا التي تضم أكثر من 2000 خبير عالمي، تغطي أكثر من 80 مجموعة من المهارات وأكثر من 50 لغة - تساعد Growthspace مئات العملاء، بما في ذلك Siemens وMicrosoft وEY وDeloitte وحكومة الولايات المتحدة، على التحسين أداء الأعمال بنسبة تزيد عن 5%، وتقليل الاستنزاف بنسبة 10%، وزيادة القاعدة القابلة للترقية بنسبة 30% - مما يضمن أن التعلم والتطوير أمر بالغ الأهمية للمهمة. تتميز المنصة بالكفاءة الفريدة: تضمن مطابقة الذكاء الاصطناعي لدينا مطابقة الخبير المناسب مع كل فرد أو مجموعة، ويضمن نموذج السباق الفريد الخاص بنا معدلات إنجاز تزيد عن 95% ونتائج يمكن إثباتها. إن Growthspace موجود هنا لمساعدتك في تحقيق أعلى إمكانات مؤسستك. سريع. سهل. مرن. تعرف على المزيد والتقي بنا.
OneRange
onerange.co
تعد OneRange رائدة في عصر جديد من برامج التطوير الاحترافي، المخصصة لإزالة العوائق التي تحول دون التعلم المستمر. تعمل منصتنا المبتكرة على تمكين المستخدمين من استكشاف مساعي تحسين المهارات والوصول إليها والإشراف عليها بسهولة من خلال سوق واسع النطاق من الموارد المنسقة. نحن ننجز المهمة من خلال: ● بناء تجربة مستخدم سلسة تستفيد من البيانات والتكنولوجيا المتقدمة ● تقديم محتوى مخصص ومتميز لكل مستخدم، بغض النظر عن مقدمي الخدمة ● تمكين الشركات من وضع إستراتيجيات تنمية المهارات والإشراف عليها وتعزيزها من خلال تحليلات شاملة نحن نقود ثورة تحسين المهارات من خلال مواءمة أهداف الشركة والتطلعات الفردية وعروض مقدمي خدمات التعلم. من خلال التركيز على الاستخدام وأتمتة سير العمل، نقوم بتحسين استثمارات التعلم، مما يوفر الوقت والمال لعملائنا.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هي منصة مخصصة لتطوير الموظفين توفر للشركات الأدوات اللازمة لإشراك أفرادها وتمكينهم من النمو بشكل احترافي من خلال كيفية - على متنها وتمكين وتطوير والاحتفاظ بها طوال دورة حياة الموظف. Juno Journey هي LMS التي تستخدمها الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء-والتي تدفع تأثير القاع. تمكن Juno Journey فقط فرق L+ D من دمج المحتوى الخارجي ذي الصلة بسلاسة من أكثر من 100 منصة إلى مسارات تطوير لكل موظف على حدة ، وتتبع وإدارة رحلات التعلم بسهولة على مستوى الشركة. والنتيجة هي فرق L+D التي تقضي وقتًا أقل في إدارة البرامج ، والموظفين الأكثر انخراطًا ، والشركات التي تفوز في الاقتصاد التكنولوجي العالمي. تشارك الشركات ذات النمو المرتفع مع Juno Journey لتنمو ، والانخراط ، والتعليق ، والاحتفاظ بها في القوى العاملة في جزء صغير من الوقت وتكلفة حلول التعلم التقليدية.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy عبارة عن منصة الكل في واحد معززة بالذكاء الاصطناعي لإدارة موهبتك. الأداء والتطوير والتدريب - كل ذلك في أداة واحدة.
Thrive
thrivemycareer.com
تقدم منصة Thrive Career Wellness Platform حلول توظيف خارجية حديثة لمساعدة المؤسسات على التعامل مع عمليات تسريح العمال وتزويد الموظفين المغادرين بدعم الانتقال الوظيفي. تعمل المنصة الرقمية الحائزة على جوائز على إعادة تصور التوظيف الخارجي لمستقبل العمل - من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والدعم المخصص عالي اللمس. تم تصميم نهجنا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل فرد حيث نساعدهم على المضي قدمًا في حياتهم المهنية. يستحق الجميع الحصول على وظيفة يحبونها، حيث يمكنهم النمو وتحقيق إمكاناتهم. هذه هي الطريقة التي نحدد بها تحقيق العافية المهنية. تعرف على المزيد على موقع Growthmycareer.com
Klaar
klaarhq.com
Klaar هي منصة B2B SaaS للأداء والتطوير والمشاركة التي تناسب الطريقة التي تعمل بها. وحداتها المتعلقة بإدارة الأداء والأهداف و OKRS ، 360 ردود فعل ، التوجيه والتدريب ، المشاركة ، وتمكين الشركات المخططات ORG من تطوير والاحتفاظ بفرق عالية الأداء ومشاركة. تقوم منصة إدارة أداء المحادثة التي تعمل بالنيابة عن الذكاء الاصطناعى في KLAAR بإلغاء التوتر والتحيز في إدارة الأداء من خلال رؤى تعمل في الوقت المناسب والتي تساعد الفرق في تحديد مجالات التحسين ، واتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات ، وقيادة أداء ومهن أفضل في نهاية المطاف. تم تصميم Klaar وتنفيذه من قبل قادة HR السابقين ، وهو المنصة الوحيدة التي لا تساعدك فقط على إدارة الأداء - فهو يمكّنك أيضًا من التنبؤ بالأداء وتحسينه في الوقت الفعلي. مرنة ومدمجة مع جميع أدوات عملك ، يتم تحديث Klaar دائمًا ويزيل أي عمل مزدوج لفرق الأعمال والموارد البشرية. يمكنك بسهولة إطلاق مراجعات أداء مرنة ، وتحديد أفضل أداء الفنانين عبر المعايرة ، ومواءمة وتتبع أهداف OKRs ، وأتمتة 360 ردود فعل ، وإنشاء ثقافة التعلم المستمر من خلال التوجيه ، والاستماع إلى أهم ملاحظات الموظف عبر ENPS ، والمسوحات ، والنبض.
Insala
insala.com
قم بتمكين المشاركين وتحقيق نتائج قابلة للقياس من خلال حل التوجيه الشامل من Insala. احصل على الدعم حيثما تحتاج إليه - تتكون حلولنا من برامج الاستشارات والتدريب والتوجيه. لدينا أكثر من 25 عامًا من الخبرة في العمل مع العملاء في العديد من الصناعات. موثوق به من قبل بنك الولايات المتحدة، وسوسيتيه جنرال، والجامعة المفتوحة، والقناة الرابعة، ونستله بورينا، ورالف لورين والمزيد. استفد من قوة برنامج التوجيه الخاص بك من خلال حل مصمم خصيصًا ليناسب الاحتياجات الفريدة لمؤسستك.
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews عبارة عن منصة للإدارة الهندسية تُحدث ثورة في قياس الأداء من خلال تزويد قادة الهندسة برؤى مرئية حول تقدم تطوير فرقهم، ومراجعات التعليمات البرمجية التي يقدمها الأفراد، والتعليمات البرمجية المكتوبة نفسها. من خلال استخلاص البيانات في الوقت الفعلي من الأدوات الهندسية مثل Jira وGitHub، تجعل Snapshot عملية تطوير البرامج أكثر وضوحًا. من خلال المساعدة في تدوين وقياس التقدم، فإنه يوفر الشفافية والمواءمة بين الأفراد والفرق مما يؤدي إلى زيادة السرعة والبيانات في الوقت الحقيقي والرضا الوظيفي. تربط Snapshot بين النشاط اليومي والأداء العام للشركة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يدمج السياق والأهمية في العمل اليومي مما يؤدي إلى مهندسين ذوي أداء أعلى وأكثر إرضاءً.
WorkDove
workdove.com
تعمل مشاركة WorkDove وأداءها وإدارة المواهب على تشغيل تجربة الموظف. يقوم عملائها بإنشاء فرق مشاركة وعالية الأداء وجعل المواهب ميزة تنافسية لدفع نتائج العمل. تمكّن منصة WorkDove من المؤسسات من التوافق حول القيم الأساسية وتتابع OKRs/الأهداف ، وتنفيذ وتوثيق التدريب والتطوير المنتظم (Check-INS ، IDPs) ، وزيادة مشاركة الموظفين والحوار (معنويات الموظفين/النبض ، والاعتراف ، والدراسات الاستقصائية) ، أتمتة مراجعات الأداء و 360 ردود الفعل ، وتبسيط الخلافة القيادة (9-box). من خلال الجمع بين البرامج القوية سهلة الاستخدام مع فريق نجاح العملاء على مستوى عالمي ، تبني WorkDove علاقات طويلة الأمد مع عملائها. بصفته شريكًا في سوق ADP ، يمكن لـ WorkDove الاتصال مباشرة ببيانات الأشخاص مع حزمة مواهب ADP مخصصة مع الاندماج أيضًا مع أكثر من 30 أنظمة HRIs/كشوف المرتبات.
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