برامج إدارة المهنة - التطبيقات الأكثر شعبية

Klaar

klaarhq.com

Klaar هي منصة B2B SaaS للأداء والتطوير والمشاركة التي تناسب الطريقة التي تعمل بها. وحداتها المتعلقة بإدارة الأداء والأهداف و OKRS ، 360 ردود فعل ، التوجيه والتدريب ، المشاركة ، وتمكين الشركات المخططات ORG من تطوير والاحتفاظ بفرق عالية الأداء ومشاركة. تقوم منصة إدارة أداء المحادثة التي تعمل بالنيابة عن الذكاء الاصطناعى في KLAAR بإلغاء التوتر والتحيز في إدارة الأداء من خلال رؤى تعمل في الوقت المناسب والتي تساعد الفرق في تحديد مجالات التحسين ، واتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات ، وقيادة أداء ومهن أفضل في نهاية المطاف. تم تصميم Klaar وتنفيذه من قبل قادة HR السابقين ، وهو المنصة الوحيدة التي لا تساعدك فقط على إدارة الأداء - فهو يمكّنك أيضًا من التنبؤ بالأداء وتحسينه في الوقت الفعلي. مرنة ومدمجة مع جميع أدوات عملك ، يتم تحديث Klaar دائمًا ويزيل أي عمل مزدوج لفرق الأعمال والموارد البشرية. يمكنك بسهولة إطلاق مراجعات أداء مرنة ، وتحديد أفضل أداء الفنانين عبر المعايرة ، ومواءمة وتتبع أهداف OKRs ، وأتمتة 360 ردود فعل ، وإنشاء ثقافة التعلم المستمر من خلال التوجيه ، والاستماع إلى أهم ملاحظات الموظف عبر ENPS ، والمسوحات ، والنبض.