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تساعد برامج الإدارة المهنية المؤسسات على دعم الموظفين في نموهم الوظيفي الفردي. تمكن هذه الأدوات فرق الموارد البشرية من تتبع التقدم والمهارات والخبرة، مما يسهل تطوير المواهب الداخلية والاحتفاظ بها. وفي الوقت نفسه، تساعد حلول إدارة الحياة المهنية الموظفين على صقل مهاراتهم وتحديد الأهداف المهنية. قد تشمل الميزات برامج تطوير الموظفين، والتقييمات الذاتية، ودعم المدير، واكتشاف المواهب الداخلية، وإدارة التنقل، والتحليلات التنبؤية، وإعداد التقارير، وفرص التواصل، والمزيد. تعتبر هذه الحلول ذات قيمة في جميع الصناعات وأحجام الشركات والأقسام. غالبًا ما يتم دمجها مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وبرامج إدارة الأداء.
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WorkDove
workdove.com
تعمل مشاركة WorkDove وأداءها وإدارة المواهب على تشغيل تجربة الموظف. يقوم عملائها بإنشاء فرق مشاركة وعالية الأداء وجعل المواهب ميزة تنافسية لدفع نتائج العمل. تمكّن منصة WorkDove من المؤسسات من التوافق حول القيم الأساسية وتتابع OKRs/الأهداف ، وتنفيذ وتوثيق التدريب والتطوير المنتظم (Check-INS ، IDPs) ، وزيادة مشاركة الموظفين والحوار (معنويات الموظفين/النبض ، والاعتراف ، والدراسات الاستقصائية) ، أتمتة مراجعات الأداء و 360 ردود الفعل ، وتبسيط الخلافة القيادة (9-box). من خلال الجمع بين البرامج القوية سهلة الاستخدام مع فريق نجاح العملاء على مستوى عالمي ، تبني WorkDove علاقات طويلة الأمد مع عملائها. بصفته شريكًا في سوق ADP ، يمكن لـ WorkDove الاتصال مباشرة ببيانات الأشخاص مع حزمة مواهب ADP مخصصة مع الاندماج أيضًا مع أكثر من 30 أنظمة HRIs/كشوف المرتبات.
Edform
edform.com
منصة ذكية للمهن ومشاركة أصحاب العمل تساعد أصحاب العمل في العثور على الطلاب والخريجين الموهوبين ورعايتهم.
Leadr
leadr.com
Leadr هي مساحة عمل رقمية تساعد المؤسسات على بناء قادة فعالين يخلقون فرقًا صحية ، مما يؤدي إلى زيادة النتائج. Leadr gives managers the tools they need to build healthy leadership habits by providing a platform for 1:1 and team meetings, more intentional feedback, goal setting and tracking performance reviews, employee engagement, and more. أفضل جزء؟ يمكنك القيام بكل هذا وأكثر ضمن منصة سهلة الاستخدام. يعزز المنصة تطوير قيادة 1: 1 في كل مستوى من مستويات المنظمة ، وخلق ثقافات صحية من التعليقات والتعلم. كل موظف صوت. كل مدير مدرب. حان الوقت لتحويل إدارة الأفراد إلى تنمية الناس.
Progression
progression.co
قم بتحديد وقياس النمو الوظيفي في مؤسستك باستخدام Progression - المنصة الأولى للتطوير الوظيفي. باستخدام التقدم، يمكنك: - بناء وتصور أطر العمل المهنية في ساعات، وليس أشهر، باستخدام القوالب والذكاء الاصطناعي - إنشاء عادات بسيطة تثبت النمو أثناء حدوثه - تمكين فريقك من التقدم من خلال رؤى غنية في الوقت الفعلي - المشاركة والتحفيز والتمكين يمتلك موظفوك حياتهم المهنية الخاصة - أطلق العنان للنمو الاستثنائي للموظفين في وقت قياسي. قم ببناء ونشر والحفاظ على أفضل المهارات والمسارات المهنية من خلال التقدم. انضم إلى الآلاف من الفرق التي تقود النمو الحقيقي للموظفين وتقلل من الاستنزاف اليوم.
Klaar
klaarhq.com
Klaar هي منصة B2B SaaS للأداء والتطوير والمشاركة التي تناسب الطريقة التي تعمل بها. وحداتها المتعلقة بإدارة الأداء والأهداف و OKRS ، 360 ردود فعل ، التوجيه والتدريب ، المشاركة ، وتمكين الشركات المخططات ORG من تطوير والاحتفاظ بفرق عالية الأداء ومشاركة. تقوم منصة إدارة أداء المحادثة التي تعمل بالنيابة عن الذكاء الاصطناعى في KLAAR بإلغاء التوتر والتحيز في إدارة الأداء من خلال رؤى تعمل في الوقت المناسب والتي تساعد الفرق في تحديد مجالات التحسين ، واتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات ، وقيادة أداء ومهن أفضل في نهاية المطاف. تم تصميم Klaar وتنفيذه من قبل قادة HR السابقين ، وهو المنصة الوحيدة التي لا تساعدك فقط على إدارة الأداء - فهو يمكّنك أيضًا من التنبؤ بالأداء وتحسينه في الوقت الفعلي. مرنة ومدمجة مع جميع أدوات عملك ، يتم تحديث Klaar دائمًا ويزيل أي عمل مزدوج لفرق الأعمال والموارد البشرية. يمكنك بسهولة إطلاق مراجعات أداء مرنة ، وتحديد أفضل أداء الفنانين عبر المعايرة ، ومواءمة وتتبع أهداف OKRs ، وأتمتة 360 ردود فعل ، وإنشاء ثقافة التعلم المستمر من خلال التوجيه ، والاستماع إلى أهم ملاحظات الموظف عبر ENPS ، والمسوحات ، والنبض.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
يوفر Peoplelogic أدوات لإدارة الأفراد والأداء للشركات المتنامية. تجمع تقنيتنا المعلقة ببراءة الاختراع بين إشارات المشاركة والإرهاق في نتيجة واحدة من StayFactor™. إلى جانب الرسم البياني لتحليل الشبكة التنظيمية (ONA)، لديك كل ما تحتاجه لرعاية فرق عالية الأداء، والكشف عن أنماط التعاون الداخلي، وتحديد الصوامع والاختناقات، وتسليط الضوء على الموظفين الأكثر اتصالاً وانقطاعًا. مع Peoplelogic، سيكون لديك كل البيانات والرؤى التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل مؤثرة.
TaskHuman
taskhuman.com
تدعم منصة TaskHuman الموظفين أثناء نموهم وتكيفهم في مجالات فريدة من الحالة الإنسانية على المستويين الشخصي والمهني. نحن نتبع نهجًا شاملاً للتميز المهني من خلال تلبية احتياجات الموظفين بالكامل من خلال التدريب على الرفاهية وتطوير القيادة وأداء المبيعات والإرشاد.
Insala
insala.com
قم بتمكين المشاركين وتحقيق نتائج قابلة للقياس من خلال حل التوجيه الشامل من Insala. احصل على الدعم حيثما تحتاج إليه - تتكون حلولنا من برامج الاستشارات والتدريب والتوجيه. لدينا أكثر من 25 عامًا من الخبرة في العمل مع العملاء في العديد من الصناعات. موثوق به من قبل بنك الولايات المتحدة، وسوسيتيه جنرال، والجامعة المفتوحة، والقناة الرابعة، ونستله بورينا، ورالف لورين والمزيد. استفد من قوة برنامج التوجيه الخاص بك من خلال حل مصمم خصيصًا ليناسب الاحتياجات الفريدة لمؤسستك.
EZRA Coaching
helloezra.com
يطلق تدريب EZRA العنان لإمكانات غير محدودة لدى موظفيك من خلال التدريب على مستوى المؤسسة على نطاق واسع. EZRA هي واحدة من أكبر مقدمي خدمات التدريب على مستوى العالم. يقومون بتدريب الآلاف من الموظفين ضمن العلامات التجارية للمؤسسات مثل Microsoft وStarbucks وNetflix وNestle وVodafone وAstraZeneca وP&G. الشركة الأم، The Adecco Group، هي من بين 500 شركة تقدم خدمات الموارد البشرية وتتمتع بأكثر من 50 عامًا من الخبرة في التدريب التنفيذي، مما يوفر لـ EZRA مجموعة تضم أكثر من 2000 مدرب في جميع أنحاء العالم. يوفر مدربو EZRA التعلم والتطوير الشخصي، وتتيح التكنولوجيا الخاصة بهم ذلك على نطاق واسع عن طريق إزالة العبء الإداري والتحديات اللوجستية والتكاليف المرتبطة تقليديًا بالتدريب. تعمل هذه التقنية على تمكين القادة من قياس التأثير على كل برنامج وتوفير الرؤية والتقارير داخل التطبيق. يمكن للمسؤولين قياس عدد جلسات التدريب التي تم عقدها، والتعليقات والمشاعر الخاصة بتلك الجلسات، وتقييمات جودة الفيديو والصوت والمدرب. يتيح تقييم قياس EZRA المدمج للقادة فهم البيانات المجمعة حول النتائج التي حصلوا عليها والتغييرات السلوكية التي حدثت. تتضمن نتائج الأعمال النموذجية زيادة بنسبة 14% في الاحتفاظ بالموظفين، وزيادة بنسبة 77% في الولاء للشركة. تشمل النتائج السلوكية النموذجية زيادات كبيرة في الكفاءات مثل الذكاء العاطفي، والتواصل، وإدارة الصراع، والمرونة، وقيادة التغيير. يتم دعم EZRA بجميع اللغات والبلدان والقارات الرئيسية.
Growthspace
growthspace.com
قم بقيادة مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال من خلال برامج التطوير التي يقودها الخبراء باستخدام Growthspace. تم تصميم المنصة لإطلاق وإدارة وقياس التأثير عبر مجموعة كاملة من تجارب التعلم، بما في ذلك البرامج الفردية أو الجماعية، حيث توفر المنصة الكفاءة والتأثير عبر الأعمال. من خلال الاستفادة من أقوى مجموعة بيانات لتنمية المواهب في العالم وشبكتنا التي تضم أكثر من 2000 خبير عالمي، تغطي أكثر من 80 مجموعة من المهارات وأكثر من 50 لغة - تساعد Growthspace مئات العملاء، بما في ذلك Siemens وMicrosoft وEY وDeloitte وحكومة الولايات المتحدة، على التحسين أداء الأعمال بنسبة تزيد عن 5%، وتقليل الاستنزاف بنسبة 10%، وزيادة القاعدة القابلة للترقية بنسبة 30% - مما يضمن أن التعلم والتطوير أمر بالغ الأهمية للمهمة. تتميز المنصة بالكفاءة الفريدة: تضمن مطابقة الذكاء الاصطناعي لدينا مطابقة الخبير المناسب مع كل فرد أو مجموعة، ويضمن نموذج السباق الفريد الخاص بنا معدلات إنجاز تزيد عن 95% ونتائج يمكن إثباتها. إن Growthspace موجود هنا لمساعدتك في تحقيق أعلى إمكانات مؤسستك. سريع. سهل. مرن. تعرف على المزيد والتقي بنا.
OneRange
onerange.co
تعد OneRange رائدة في عصر جديد من برامج التطوير الاحترافي، المخصصة لإزالة العوائق التي تحول دون التعلم المستمر. تعمل منصتنا المبتكرة على تمكين المستخدمين من استكشاف مساعي تحسين المهارات والوصول إليها والإشراف عليها بسهولة من خلال سوق واسع النطاق من الموارد المنسقة. نحن ننجز المهمة من خلال: ● بناء تجربة مستخدم سلسة تستفيد من البيانات والتكنولوجيا المتقدمة ● تقديم محتوى مخصص ومتميز لكل مستخدم، بغض النظر عن مقدمي الخدمة ● تمكين الشركات من وضع إستراتيجيات تنمية المهارات والإشراف عليها وتعزيزها من خلال تحليلات شاملة نحن نقود ثورة تحسين المهارات من خلال مواءمة أهداف الشركة والتطلعات الفردية وعروض مقدمي خدمات التعلم. من خلال التركيز على الاستخدام وأتمتة سير العمل، نقوم بتحسين استثمارات التعلم، مما يوفر الوقت والمال لعملائنا.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هي منصة مخصصة لتطوير الموظفين توفر للشركات الأدوات اللازمة لإشراك أفرادها وتمكينهم من النمو بشكل احترافي من خلال كيفية - على متنها وتمكين وتطوير والاحتفاظ بها طوال دورة حياة الموظف. Juno Journey هي LMS التي تستخدمها الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء-والتي تدفع تأثير القاع. تمكن Juno Journey فقط فرق L+ D من دمج المحتوى الخارجي ذي الصلة بسلاسة من أكثر من 100 منصة إلى مسارات تطوير لكل موظف على حدة ، وتتبع وإدارة رحلات التعلم بسهولة على مستوى الشركة. والنتيجة هي فرق L+D التي تقضي وقتًا أقل في إدارة البرامج ، والموظفين الأكثر انخراطًا ، والشركات التي تفوز في الاقتصاد التكنولوجي العالمي. تشارك الشركات ذات النمو المرتفع مع Juno Journey لتنمو ، والانخراط ، والتعليق ، والاحتفاظ بها في القوى العاملة في جزء صغير من الوقت وتكلفة حلول التعلم التقليدية.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy عبارة عن منصة الكل في واحد معززة بالذكاء الاصطناعي لإدارة موهبتك. الأداء والتطوير والتدريب - كل ذلك في أداة واحدة.
Marlee
getmarlee.com
Marlee (بصمة النجاح) عبارة عن ذكاء اصطناعي للتعاون والأداء للأفراد والفرق لإبراز الأفضل لدى الجميع في تدفق العمل في أي مكان وفي أي وقت. استنادًا إلى أكثر من 20 عامًا من الأبحاث والبيانات القائمة على الأدلة، حققت تحليلاتنا الثورية موثوقية تزيد عن 90% في التنبؤ بالدوافع والسلوكيات والأداء الشخصية والجماعية. في عام 2020، أطلقنا أول مدرب مارلي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، لمساعدة الجميع على تطوير أهدافهم وتحقيقها. مع تصنيف العملاء 4.4 نجوم، تدرب Marlee على 1000 نوع مختلف من الأهداف لدعم العمل، والوظيفة، والقيادة، والمالية، والرفاهية، والعلاقات. 90% من الناس يحققون أهدافهم خلال أربعة أسابيع فقط!
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews عبارة عن منصة للإدارة الهندسية تُحدث ثورة في قياس الأداء من خلال تزويد قادة الهندسة برؤى مرئية حول تقدم تطوير فرقهم، ومراجعات التعليمات البرمجية التي يقدمها الأفراد، والتعليمات البرمجية المكتوبة نفسها. من خلال استخلاص البيانات في الوقت الفعلي من الأدوات الهندسية مثل Jira وGitHub، تجعل Snapshot عملية تطوير البرامج أكثر وضوحًا. من خلال المساعدة في تدوين وقياس التقدم، فإنه يوفر الشفافية والمواءمة بين الأفراد والفرق مما يؤدي إلى زيادة السرعة والبيانات في الوقت الحقيقي والرضا الوظيفي. تربط Snapshot بين النشاط اليومي والأداء العام للشركة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يدمج السياق والأهمية في العمل اليومي مما يؤدي إلى مهندسين ذوي أداء أعلى وأكثر إرضاءً.
BetterUp
betterup.com
دفع نتائج المواهب لتحويل نتائج الأعمال. استبدل عدم اليقين بالثقة من خلال النظام الأساسي الوحيد الذي يجمع بين التدريب والعلوم والخبرات التي يغذيها الذكاء الاصطناعي لبناء المرونة والمرونة والقدرة على التكيف التي تحتاجها مؤسستك للتغلب على أي عاصفة.
Mesh AI
mesh.ai
يحتاج المديرون التنفيذيون وقادة الموارد البشرية اليوم إلى بناء منظمات رائدة في السوق في مواجهة الاضطراب المتزايد باستمرار وتوقعات المواهب المتطورة. أشارت الأبحاث إلى أن أقل من 5 ٪ من أدوار المنظمة تمثل 95 ٪ من قدرتها على تقديم نتائج أعمال. تتطلب الإستراتيجية الكاملة اليوم رفع أداء كل فرد. ومع ذلك ، فإن عمليات إدارة الأداء التقليدية والتكنولوجيا لا تفعل شيئًا لبناء كثافة المواهب كخندق. Mesh هي منصة لإدارة الأداء تجعل من السهل على الموظفين تحقيق الأهداف والحصول على ملاحظات في الوقت المناسب ، خاصة في الفرق النائية. يبدو أن Facebook ، وبدلاً من ملء نماذج الموارد البشرية الممل ، يحب الموظفون والتعليق على تقدم بعضهم البعض. يساعد Mesh المنظمات على بناء ثقافة تمكين الأداء من خلال أهدافها/OKRs ، والتعليقات المستمرة ، والمدير 1: 1 ، والمحادثات الوظيفية ، ومراجعات الأداء/360 ، ووظائف مشاركة الموظفين. مع شبكة ، يمكن للمنظمات إجراء محادثات أداء في الوقت المناسب عادة على مستوى المنظمة: * الواجهة الاجتماعية التي تدفع أفضل عمل تالي * لحظات تشكيل العادة من خلال منظمة العفو الدولية * رؤى قابلة للتنفيذ متجذرة في علم الناس * يتم تسليمها في تدفق العمل من خلال عمليات التكامل مع البريد الإلكتروني والدردشة والإنتاجية وبرامج الأعمال الأخرى. يساعد Mesh منظمات في تحسين فرصها في تحقيق أهداف العمل من خلال تعزيز كثافة الأداء العالي من 5 ٪ إلى حوالي 10-20 ٪. بالنسبة للموهبة ، فإنه يوفر رؤية واضحة على النمو والتنمية من خلال المسارات الوظيفية الشفافة ، والتدريب في الوقت المناسب ، والتعليقات من الفرق والأقران والمديرين على حد سواء.
Thrive
thrivemycareer.com
تقدم منصة Thrive Career Wellness Platform حلول توظيف خارجية حديثة لمساعدة المؤسسات على التعامل مع عمليات تسريح العمال وتزويد الموظفين المغادرين بدعم الانتقال الوظيفي. تعمل المنصة الرقمية الحائزة على جوائز على إعادة تصور التوظيف الخارجي لمستقبل العمل - من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والدعم المخصص عالي اللمس. تم تصميم نهجنا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل فرد حيث نساعدهم على المضي قدمًا في حياتهم المهنية. يستحق الجميع الحصول على وظيفة يحبونها، حيث يمكنهم النمو وتحقيق إمكاناتهم. هذه هي الطريقة التي نحدد بها تحقيق العافية المهنية. تعرف على المزيد على موقع Growthmycareer.com
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط المواهب، وإنشاء استراتيجيات إعادة المهارات. توفر Draup أيضًا رؤى حول الأدوار الناشئة ونقاط المواهب والمهارات المطلوبة للمساعدة في تخطيط احتياجات القوى العاملة المستقبلية. بالنسبة لقادة المبيعات، تقدم Draup أدوات استخباراتية للمبيعات تتجاوز معلومات المشتري الأساسية. فهو يتيح الاستهداف الجزئي للعملاء المحتملين بناءً على الاهتمامات والاحتياجات التكنولوجية وعلاقات الاستعانة بمصادر خارجية. يوفر Draup تقارير تفصيلية عن الحساب، وخرائط لأصحاب المصلحة، ويساعد في تحديد صناع القرار المناسبين لاستراتيجيات المبيعات المستهدفة. كما أنه يساعد فرق المبيعات على استكشاف فرص جديدة لمقدمي الخدمات عبر مختلف الصناعات. تم إنشاء Draup بواسطة خبراء في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، مما يجمع بين التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي والتصميم البشري. توفر المنصة رؤى شديدة الاستهداف استنادًا إلى ملايين نقاط البيانات، مما يوفر استراتيجيات قابلة للتنفيذ مدعومة ببيانات حديثة وتم التحقق من صحتها. يتم فحص بيانات Draup بواسطة باحثين ومحللين خبراء لضمان الحصول على معلومات غير متحيزة. وتتميز المنصة بالإعداد السريع والدعم المستمر والنشر السريع لتلبية الاحتياجات المتغيرة. فهو يوفر تحديثًا للبيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، ونماذج توصيل مرنة، ورسومًا يمكن التنبؤ بها. توفر Draup وصولاً متعدد القنوات إلى نظامها الأساسي والتقارير المخصصة وتصدير البيانات/واجهات برمجة تطبيقات REST من أجل التكامل السلس في حلول المؤسسات. بشكل عام، تهدف Draup إلى دعم فرق المواهب والمبيعات في اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتسريع نمو الإيرادات في المؤسسات في جميع أنحاء العالم.
Schoox
schoox.com
Schoox هو برنامج للتعلم في مكان العمل مع لمسة تركز على الأشخاص أولاً. الناس ليسوا تروسًا، وقد تم تصميم Schoox لكيفية تعلم البشر فعليًا. نحن نحافظ على فضول المتعلمين من خلال السماح لك بتقديم المزيد من أنواع المحتوى أينما كانوا، بدءًا من الخط الأمامي وحتى مكتب الشركة. ومن خلال جعل التعلم سهلاً وسهل المنال ومجزيًا وممتعًا، فإننا نساعدك على جعل الجميع أكثر حماسًا بشأن تطورهم المهني. يمكن للمتعلمين "تحسين" مهاراتهم، والنمو في العمل، وإنجاز المزيد من المهام - ويمكنك قياس تأثير إنجازاتهم الرائعة. تجمع Schoox بين أدوات التعلم والمحتوى والمشاركة وتنمية المواهب وتأثير الأعمال في حل واحد شامل يشجع المتعلمين على التفاعل مع محتوى بناء المهارات ذي الصلة من خلال واجهات مستخدم حديثة وبديهية.
Kahuna
joinkahuna.com
بيع الاشتراكات لخبرتك بمساعدة الذكاء الاصطناعي. عزز قدرتك على تقديم المشورة باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المخصص استنادًا إلى قاعدة المعرفة الفريدة الخاصة بك.
Valence
valence.co
يعد Dalence منصة العمل الجماعي الوحيدة للمديرين الذين يسارعون صحة الفريق والاتصال والأداء المطلوب لمكان العمل اليوم. يمنح "فالنس" كل مدير الأدوات والرؤى التي يحتاجون إليها لفهم صحة فريقهم في الوقت الفعلي ، والتدخل في محادثات موجهة قوية وتحديد وتتبع الالتزامات المشتركة لتحسين الفريق. وحدات خبرة الفريق السهلة للاستخدام في Waleence ، تلغي الحاجة إلى مدربين باهظ الثمن وتدخلات فريق المواهب ، مما يضع المديرين في مقعد السائق في تجربة فريقهم. لم تكن الإدارة أكثر صعوبة ، وتخفف التكافؤ من عبء مديريهم من خلال مساعدتهم على تطوير ودعم فرقهم مع قيادة الأداء والتحسين.
Workhuman
workhuman.com
تأسست Workhuman في عام 1999 ، وقد التزمت ببناء أماكن عمل بشرية تعترف بقيمة وإمكانات كل موظف. اليوم ، يساعد قادة الموارد البشرية وقادة الأعمال من بعض أكبر المنظمات في العالم مثل LinkedIn و Cisco و Eaton و Whirlpool و Intuit على بناء اتصالات بشرية على نطاق عالمي لقيادة العائد على الاستثمار. تجارب الموظف الإيجابية لم تعد لطيفة ؛ هم حتمية العمل. Workhuman Cloud هي منصة SaaS آمنة تضم أكثر من ستة ملايين مستخدم في أكثر من 30 لغة في 180 دولة ، مما يولد 100 مليون حالة من التواصل البشري. حلولها تدعم ثقافة الشركة من خلال الاعتراف والمشاركة والأداء والوئام والحياة العمل والانتماء والانتماء. إلى جانب رؤى الأعمال الفريدة التي لا مثيل لها من WorkHuman IQ ، فإنه يوفر للقادة رؤية وأدوات استباقية لا يمكن العثور عليها في أي حل آخر للموارد البشرية. تُستخدم هذه الرؤى لفهم المشكلات أثناء تطويرها وللمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة لمواءمة أهداف العمل وتحقيق تأثير فوري. لدى الشركة مقر مزدوج في فرامنغهام ، ماساتشوستس ، ودبلن ، أيرلندا. تم عرضه في قائمة الأماكن الرائعة للعمل في أيرلندا لمدة ثماني سنوات متتالية وتم تسميته رقم 1 في عام 2019 ؛ إنه مكان أعلى في بوسطن غلوب للعمل لمدة سبع سنوات وهو مكان رائع للعمل معتمد في الولايات المتحدة الأمريكية.
Torch
torch.io
Torch هي منصة تطوير الأشخاص التي تفتح إمكانات الأشخاص والفرق والمنظمات. مع Torch ، يمكنك تقديم برامج تدريب وتوجيه شاملة ومتكاملة وفعالة والتي تدفع نجاح موظفيك - ومؤسستك. تستخدم العلامات التجارية الرائدة Torch لتطوير أفرادها ، وإنشاء قادة ومديرين أقوى ، وقيادة أداء الأعمال.
Sympa
sympa.com
Sympa هو برنامج موارد بشرية كامل وقابل للتخصيص بالكامل ويتيح لك التركيز على موظفيك واتخاذ القرارات الذكية. استكشف الحل الذي نقدمه واحجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome هي منصة الأشخاص الذين تعمل من الذكاء الاصطناعى لتميز الموارد البشرية والفرق عالية الأداء. إنه يقوم بأتمتة وتوصيل وتبسيط جميع عمليات الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظفين بأكملها ، من الإدارة الداخلية وإدارة الأداء إلى مشاركة الموظفين وتطويرهم. قفزة الرؤساء التنفيذيين والمديرين وفرق الموارد البشرية في أكثر من 1600 شركة تفكر في التفكير الأمامي لرفع استراتيجية أفرادهم من خلال رؤى ذكية لقرارات أفضل للأشخاص ، وقدرات الذكاء الاصطناعى لاستقبال مجموعة أدوات الموارد البشرية الخاصة بهم ، وأفضل الممارسات المدمجة لتطوير ، والانخراط. والاحتفاظ بالموهبة العليا.
Lattice
lattice.com
Lattice هي منصة إدارة الأفراد التي تجمع جميع الأدوات وسير العمل والرؤى لمساعدة المؤسسات على تطوير الموظفين المشاركين وعالي الأداء ضمن ثقافة رابحة. من خلال الجمع بين إدارة الأداء المستمر ، ومسوحات مشاركة الموظفين ، وإدارة التعويضات ، وأدوات التطوير الوظيفي في حل واحد متصل ، يمكن لشبكة الشبكة تقديم تحليلات للأشخاص الأقوياء المستخدمة من قبل فرق الموارد البشرية والفرق لدفع نتائج الأعمال المؤثرة. تم تصنيفها على شركة 500 الشركات الخاصة الأسرع نمواً في قائمة ثلاث سنوات على التوالي وتم تصنيفها كمكان رائع للعمل بنسبة 99 في المائة من موظفيها ، تخدم Lattice أكثر من 5000 عميل في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك Slack و Cruise و Reddit.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
تدعم ردود الفعل 360 من Fuel50 النمو الوظيفي المعتمد من قبل الأقران في الوقت الفعلي. ادعم النمو الوظيفي غير المحدود لموظفيك داخل مؤسستك. تسمح تقنية 360 Feedback للموظفين والقادة والموجهين والمدربين بطلب الملاحظات وتلقيها وتقديمها لبعضهم البعض. ادعم التطوير الوظيفي الذاتي للقوى العاملة لديك. امنح موظفيك التعليقات المنتظمة التي يحتاجون إليها للتحسين المستمر والتقدم في حياتهم المهنية معك.
Culture Amp
cultureamp.com
باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في مجال تجربة الموظفين، أحدثت شركة Culture Amp ثورة في كيفية قيام أكثر من 25 مليون موظف في 6500 شركة بإنشاء عالم عمل أفضل. تعمل منصة Culture Amp سهلة الاستخدام والمتكاملة على تمكين الشركات من جميع الأحجام والصناعات من تحويل مشاركة الموظفين، وتطوير فرق عالية الأداء، والاعتراف بالنجاح، ودفع تطوير الموظفين والاحتفاظ بالمواهب. مدعومًا بأحدث الأبحاث وأحدث التقنيات وأكبر مجموعة بيانات للموظفين في العالم، تجعل Culture Amp من السهل بناء إستراتيجية أشخاص واثقة ومعتمدة على البيانات والتي تفيد الموظفين وتحفز نجاح الأعمال.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub هي المنصة العالمية الرائدة لتنمية المواهب التي تمكن المؤسسات من إنشاء برنامج تدريب شخصي وقابل للقياس وقابل للتطوير للقوى العاملة بأكملها، بغض النظر عن مستوى الإدارة والأقدمية. ومن خلال القيام بذلك، تستطيع المؤسسات جني العديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة مشاركة الموظفين، ومستويات أعلى من الإنتاجية، وتحسين الأداء الوظيفي، وزيادة الاحتفاظ بهم. تتكون مجموعة مدربي CoachHub العالمية من أكثر من 3500 مدرب أعمال معتمد في 70 دولة عبر ست قارات مع جلسات تدريب متاحة بأكثر من 60 لغة، لخدمة أكثر من 500 عميل. تعتمد برامجنا على البحث والتطوير المتقدم من مختبر التدريب لدينا، بقيادة البروفيسور جوناثان باسمور ومجلس العلوم لدينا. يتم دعم CoachHub من قبل كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك Draper Esprit وHoltzbrinck Ventures وPartech وRTP Global وSignals Venture Capital وSpeedinvest. في سبتمبر 2021، استحوذت CoachHub على شركة MoovOne الفرنسية الرائدة في مجال التدريب الرقمي لبناء بطل عالمي يركز على إضفاء الطابع الديمقراطي على التدريب بشكل مشترك.
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