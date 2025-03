برامج إدارة المهنة - التطبيقات الأكثر شعبية - تايوان

Leadr

leadr.com

Leadr هي مساحة عمل رقمية تساعد المؤسسات على بناء قادة فعالين يخلقون فرقًا صحية ، مما يؤدي إلى زيادة النتائج. Leadr gives managers the tools they need to build healthy leadership habits by providing a platform for 1:1 and team meetings, more intentional feedback, goal setting and tracking performance reviews, employee engagement, and more. أفضل جزء؟ يمكنك القيام بكل هذا وأكثر ضمن منصة سهلة الاستخدام. يعزز المنصة تطوير قيادة 1: 1 في كل مستوى من مستويات المنظمة ، وخلق ثقافات صحية من التعليقات والتعلم. كل موظف صوت. كل مدير مدرب. حان الوقت لتحويل إدارة الأفراد إلى تنمية الناس.