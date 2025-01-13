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برامج إدارة المهنة - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر بيتكيرن
تساعد برامج الإدارة المهنية المؤسسات على دعم الموظفين في نموهم الوظيفي الفردي. تمكن هذه الأدوات فرق الموارد البشرية من تتبع التقدم والمهارات والخبرة، مما يسهل تطوير المواهب الداخلية والاحتفاظ بها. وفي الوقت نفسه، تساعد حلول إدارة الحياة المهنية الموظفين على صقل مهاراتهم وتحديد الأهداف المهنية. قد تشمل الميزات برامج تطوير الموظفين، والتقييمات الذاتية، ودعم المدير، واكتشاف المواهب الداخلية، وإدارة التنقل، والتحليلات التنبؤية، وإعداد التقارير، وفرص التواصل، والمزيد. تعتبر هذه الحلول ذات قيمة في جميع الصناعات وأحجام الشركات والأقسام. غالبًا ما يتم دمجها مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وبرامج إدارة الأداء.
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WorkDove
workdove.com
تعمل منصة إدارة المشاركة والأداء والمواهب الخاصة بـ WorkDove على تعزيز تجربة الموظف. يقوم عملاؤنا بإنشاء فرق مشاركة وعالية الأداء ويجعلون من المواهب ميزة تنافسية لتحقيق نتائج الأعمال. تعمل منصة WorkDove على تمكين العملاء من مواءمة المنظمة (حول القيم الأساسية والأهداف والأهداف الرئيسية المتتالية/الأهداف)، وتنفيذ وتوثيق التدريب والتطوير المنتظم (تسجيلات الوصول، والنازحين داخليًا)، وزيادة مشاركة الموظفين والحوار (مشاعر/نبض الموظف، والتقدير، والاستطلاعات) وأتمتة مراجعات الأداء والتعليقات الشاملة وتبسيط تعاقب القيادة (9-box). من خلال الجمع بين البرامج القوية وسهلة الاستخدام وفريق نجاح العملاء ذو المستوى العالمي لدينا، فإننا نبني علاقات طويلة الأمد مع عملائنا. باعتبارك شريكًا ذهبيًا في ADP Marketplace، يمكن لـ WorkDove الاتصال مباشرة ببيانات الأشخاص لديك من خلال حزمة ADP Talent Bundle المخصصة، بينما تعمل أيضًا مع العديد من أنظمة HRIS الأخرى.
Edform
edform.com
منصة ذكية للمهن ومشاركة أصحاب العمل تساعد أصحاب العمل في العثور على الطلاب والخريجين الموهوبين ورعايتهم.
Leadr
leadr.com
إن Leadr عبارة عن مساحة عمل رقمية تساعد المؤسسات على بناء قادة فعالين يقومون بإنشاء فرق سليمة، مما يؤدي إلى زيادة النتائج. يمنح برنامج Leadr المديرين الأدوات التي يحتاجونها لبناء عادات قيادية صحية من خلال توفير منصة لاجتماعات 1:1 واجتماعات الفريق، والمزيد من التعليقات المتعمدة، وتحديد الأهداف وتتبع مراجعات الأداء، ومشاركة الموظفين، والمزيد. أفضل جزء؟ يمكنك القيام بكل هذا وأكثر ضمن منصة واحدة سهلة الاستخدام. تعمل المنصة على تعزيز تطوير القيادة بنسبة 1:1 على كل مستوى من مستويات المنظمة، مما يخلق ثقافات صحية للتغذية الراجعة والتعلم. لكل موظف صوت. كل مدير مدرب . لقد حان الوقت لتحويل إدارة الأفراد إلى تنمية الأفراد.
Progression
progression.co
قم بتحديد وقياس النمو الوظيفي في مؤسستك باستخدام Progression - المنصة الأولى للتطوير الوظيفي. باستخدام التقدم، يمكنك: - بناء وتصور أطر العمل المهنية في ساعات، وليس أشهر، باستخدام القوالب والذكاء الاصطناعي - إنشاء عادات بسيطة تثبت النمو أثناء حدوثه - تمكين فريقك من التقدم من خلال رؤى غنية في الوقت الفعلي - المشاركة والتحفيز والتمكين يمتلك موظفوك حياتهم المهنية الخاصة - أطلق العنان للنمو الاستثنائي للموظفين في وقت قياسي. قم ببناء ونشر والحفاظ على أفضل المهارات والمسارات المهنية من خلال التقدم. انضم إلى الآلاف من الفرق التي تقود النمو الحقيقي للموظفين وتقلل من الاستنزاف اليوم.
Klaar
klaarhq.com
قادة الأفراد وفرق الموارد البشرية في أكثر من 150 منظمة على مستوى العالم يثقون ويحبون Klaar ليكون نظام عملهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يجمع بين إدارة الأداء المستمرة وتخطيط التعاقب والاستعداد والتوجيه واستطلاعات مشاركة الموظفين. مع كلار، ولأول مرة، أصبح بإمكان قادة الموارد البشرية الوصول إلى رؤى خارجية مرجعية تساعد في الإجابة على هذا السؤال
Peoplelogic
peoplelogic.ai
يوفر Peoplelogic أدوات لإدارة الأفراد والأداء للشركات المتنامية. تجمع تقنيتنا المعلقة ببراءة الاختراع بين إشارات المشاركة والإرهاق في نتيجة واحدة من StayFactor™. إلى جانب الرسم البياني لتحليل الشبكة التنظيمية (ONA)، لديك كل ما تحتاجه لرعاية فرق عالية الأداء، والكشف عن أنماط التعاون الداخلي، وتحديد الصوامع والاختناقات، وتسليط الضوء على الموظفين الأكثر اتصالاً وانقطاعًا. مع Peoplelogic، سيكون لديك كل البيانات والرؤى التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل مؤثرة.
TaskHuman
taskhuman.com
تدعم منصة TaskHuman الموظفين أثناء نموهم وتكيفهم في مجالات فريدة من الحالة الإنسانية على المستويين الشخصي والمهني. نحن نتبع نهجًا شاملاً للتميز المهني من خلال تلبية احتياجات الموظفين بالكامل من خلال التدريب على الرفاهية وتطوير القيادة وأداء المبيعات والإرشاد.
Insala
insala.com
قم بتمكين المشاركين وتحقيق نتائج قابلة للقياس من خلال حل التوجيه الشامل من Insala. احصل على الدعم حيثما تحتاج إليه - تتكون حلولنا من برامج الاستشارات والتدريب والتوجيه. لدينا أكثر من 25 عامًا من الخبرة في العمل مع العملاء في العديد من الصناعات. موثوق به من قبل بنك الولايات المتحدة، وسوسيتيه جنرال، والجامعة المفتوحة، والقناة الرابعة، ونستله بورينا، ورالف لورين والمزيد. استفد من قوة برنامج التوجيه الخاص بك من خلال حل مصمم خصيصًا ليناسب الاحتياجات الفريدة لمؤسستك.
EZRA Coaching
helloezra.com
يطلق تدريب EZRA العنان لإمكانات غير محدودة لدى موظفيك من خلال التدريب على مستوى المؤسسة على نطاق واسع. EZRA هي واحدة من أكبر مقدمي خدمات التدريب على مستوى العالم. يقومون بتدريب الآلاف من الموظفين ضمن العلامات التجارية للمؤسسات مثل Microsoft وStarbucks وNetflix وNestle وVodafone وAstraZeneca وP&G. الشركة الأم، The Adecco Group، هي من بين 500 شركة تقدم خدمات الموارد البشرية وتتمتع بأكثر من 50 عامًا من الخبرة في التدريب التنفيذي، مما يوفر لـ EZRA مجموعة تضم أكثر من 2000 مدرب في جميع أنحاء العالم. يوفر مدربو EZRA التعلم والتطوير الشخصي، وتتيح التكنولوجيا الخاصة بهم ذلك على نطاق واسع عن طريق إزالة العبء الإداري والتحديات اللوجستية والتكاليف المرتبطة تقليديًا بالتدريب. تعمل هذه التقنية على تمكين القادة من قياس التأثير على كل برنامج وتوفير الرؤية والتقارير داخل التطبيق. يمكن للمسؤولين قياس عدد جلسات التدريب التي تم عقدها، والتعليقات والمشاعر الخاصة بتلك الجلسات، وتقييمات جودة الفيديو والصوت والمدرب. يتيح تقييم قياس EZRA المدمج للقادة فهم البيانات المجمعة حول النتائج التي حصلوا عليها والتغييرات السلوكية التي حدثت. تتضمن نتائج الأعمال النموذجية زيادة بنسبة 14% في الاحتفاظ بالموظفين، وزيادة بنسبة 77% في الولاء للشركة. تشمل النتائج السلوكية النموذجية زيادات كبيرة في الكفاءات مثل الذكاء العاطفي، والتواصل، وإدارة الصراع، والمرونة، وقيادة التغيير. يتم دعم EZRA بجميع اللغات والبلدان والقارات الرئيسية.
Growthspace
growthspace.com
قم بقيادة مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال من خلال برامج التطوير التي يقودها الخبراء باستخدام Growthspace. تم تصميم المنصة لإطلاق وإدارة وقياس التأثير عبر مجموعة كاملة من تجارب التعلم، بما في ذلك البرامج الفردية أو الجماعية، حيث توفر المنصة الكفاءة والتأثير عبر الأعمال. من خلال الاستفادة من أقوى مجموعة بيانات لتنمية المواهب في العالم وشبكتنا التي تضم أكثر من 2000 خبير عالمي، تغطي أكثر من 80 مجموعة من المهارات وأكثر من 50 لغة - تساعد Growthspace مئات العملاء، بما في ذلك Siemens وMicrosoft وEY وDeloitte وحكومة الولايات المتحدة، على التحسين أداء الأعمال بنسبة تزيد عن 5%، وتقليل الاستنزاف بنسبة 10%، وزيادة القاعدة القابلة للترقية بنسبة 30% - مما يضمن أن التعلم والتطوير أمر بالغ الأهمية للمهمة. تتميز المنصة بالكفاءة الفريدة: تضمن مطابقة الذكاء الاصطناعي لدينا مطابقة الخبير المناسب مع كل فرد أو مجموعة، ويضمن نموذج السباق الفريد الخاص بنا معدلات إنجاز تزيد عن 95% ونتائج يمكن إثباتها. إن Growthspace موجود هنا لمساعدتك في تحقيق أعلى إمكانات مؤسستك. سريع. سهل. مرن. تعرف على المزيد والتقي بنا.
OneRange
onerange.co
تعد OneRange رائدة في عصر جديد من برامج التطوير الاحترافي، المخصصة لإزالة العوائق التي تحول دون التعلم المستمر. تعمل منصتنا المبتكرة على تمكين المستخدمين من استكشاف مساعي تحسين المهارات والوصول إليها والإشراف عليها بسهولة من خلال سوق واسع النطاق من الموارد المنسقة. نحن ننجز المهمة من خلال: ● بناء تجربة مستخدم سلسة تستفيد من البيانات والتكنولوجيا المتقدمة ● تقديم محتوى مخصص ومتميز لكل مستخدم، بغض النظر عن مقدمي الخدمة ● تمكين الشركات من وضع إستراتيجيات تنمية المهارات والإشراف عليها وتعزيزها من خلال تحليلات شاملة نحن نقود ثورة تحسين المهارات من خلال مواءمة أهداف الشركة والتطلعات الفردية وعروض مقدمي خدمات التعلم. من خلال التركيز على الاستخدام وأتمتة سير العمل، نقوم بتحسين استثمارات التعلم، مما يوفر الوقت والمال لعملائنا.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هو نظام إدارة التعلم (LMS) الذي تستخدمه الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء - والتي تؤدي إلى تحقيق التأثير النهائي.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy عبارة عن منصة الكل في واحد معززة بالذكاء الاصطناعي لإدارة موهبتك. الأداء والتطوير والتدريب - كل ذلك في أداة واحدة.
Marlee
getmarlee.com
Marlee (بصمة النجاح) عبارة عن ذكاء اصطناعي للتعاون والأداء للأفراد والفرق لإبراز الأفضل لدى الجميع في تدفق العمل في أي مكان وفي أي وقت. استنادًا إلى أكثر من 20 عامًا من الأبحاث والبيانات القائمة على الأدلة، حققت تحليلاتنا الثورية موثوقية تزيد عن 90% في التنبؤ بالدوافع والسلوكيات والأداء الشخصية والجماعية. في عام 2020، أطلقنا أول مدرب مارلي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، لمساعدة الجميع على تطوير أهدافهم وتحقيقها. مع تصنيف العملاء 4.4 نجوم، تدرب Marlee على 1000 نوع مختلف من الأهداف لدعم العمل، والوظيفة، والقيادة، والمالية، والرفاهية، والعلاقات. 90% من الناس يحققون أهدافهم خلال أربعة أسابيع فقط!
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews عبارة عن منصة للإدارة الهندسية تُحدث ثورة في قياس الأداء من خلال تزويد قادة الهندسة برؤى مرئية حول تقدم تطوير فرقهم، ومراجعات التعليمات البرمجية التي يقدمها الأفراد، والتعليمات البرمجية المكتوبة نفسها. من خلال استخلاص البيانات في الوقت الفعلي من الأدوات الهندسية مثل Jira وGitHub، تجعل Snapshot عملية تطوير البرامج أكثر وضوحًا. من خلال المساعدة في تدوين وقياس التقدم، فإنه يوفر الشفافية والمواءمة بين الأفراد والفرق مما يؤدي إلى زيادة السرعة والبيانات في الوقت الحقيقي والرضا الوظيفي. تربط Snapshot بين النشاط اليومي والأداء العام للشركة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يدمج السياق والأهمية في العمل اليومي مما يؤدي إلى مهندسين ذوي أداء أعلى وأكثر إرضاءً.
BetterUp
betterup.com
دفع نتائج المواهب لتحويل نتائج الأعمال. استبدل عدم اليقين بالثقة من خلال النظام الأساسي الوحيد الذي يجمع بين التدريب والعلوم والخبرات التي يغذيها الذكاء الاصطناعي لبناء المرونة والمرونة والقدرة على التكيف التي تحتاجها مؤسستك للتغلب على أي عاصفة.
Mesh AI
mesh.ai
Mesh عبارة عن منصة لإدارة الأداء تسهل على الموظفين تحقيق الأهداف والحصول على التعليقات في الوقت المناسب، خاصة في الفرق البعيدة. يبدو الأمر مثل فيسبوك، وبدلاً من ملء نماذج الموارد البشرية المملة، يقوم الموظفون بالإعجاب والتعليق على التقدم الذي يحرزه بعضهم البعض.
Thrive
thrivemycareer.com
تقدم منصة Thrive Career Wellness Platform حلول توظيف خارجية حديثة لمساعدة المؤسسات على التعامل مع عمليات تسريح العمال وتزويد الموظفين المغادرين بدعم الانتقال الوظيفي. تعمل المنصة الرقمية الحائزة على جوائز على إعادة تصور التوظيف الخارجي لمستقبل العمل - من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والدعم المخصص عالي اللمس. تم تصميم نهجنا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل فرد حيث نساعدهم على المضي قدمًا في حياتهم المهنية. يستحق الجميع الحصول على وظيفة يحبونها، حيث يمكنهم النمو وتحقيق إمكاناتهم. هذه هي الطريقة التي نحدد بها تحقيق العافية المهنية. تعرف على المزيد على موقع Growthmycareer.com
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط المواهب، وإنشاء استراتيجيات إعادة المهارات. توفر Draup أيضًا رؤى حول الأدوار الناشئة ونقاط المواهب والمهارات المطلوبة للمساعدة في تخطيط احتياجات القوى العاملة المستقبلية. بالنسبة لقادة المبيعات، تقدم Draup أدوات استخباراتية للمبيعات تتجاوز معلومات المشتري الأساسية. فهو يتيح الاستهداف الجزئي للعملاء المحتملين بناءً على الاهتمامات والاحتياجات التكنولوجية وعلاقات الاستعانة بمصادر خارجية. يوفر Draup تقارير تفصيلية عن الحساب، وخرائط لأصحاب المصلحة، ويساعد في تحديد صناع القرار المناسبين لاستراتيجيات المبيعات المستهدفة. كما أنه يساعد فرق المبيعات على استكشاف فرص جديدة لمقدمي الخدمات عبر مختلف الصناعات. تم إنشاء Draup بواسطة خبراء في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، مما يجمع بين التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي والتصميم البشري. توفر المنصة رؤى شديدة الاستهداف استنادًا إلى ملايين نقاط البيانات، مما يوفر استراتيجيات قابلة للتنفيذ مدعومة ببيانات حديثة وتم التحقق من صحتها. يتم فحص بيانات Draup بواسطة باحثين ومحللين خبراء لضمان الحصول على معلومات غير متحيزة. وتتميز المنصة بالإعداد السريع والدعم المستمر والنشر السريع لتلبية الاحتياجات المتغيرة. فهو يوفر تحديثًا للبيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، ونماذج توصيل مرنة، ورسومًا يمكن التنبؤ بها. توفر Draup وصولاً متعدد القنوات إلى نظامها الأساسي والتقارير المخصصة وتصدير البيانات/واجهات برمجة تطبيقات REST من أجل التكامل السلس في حلول المؤسسات. بشكل عام، تهدف Draup إلى دعم فرق المواهب والمبيعات في اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتسريع نمو الإيرادات في المؤسسات في جميع أنحاء العالم.
Schoox
schoox.com
Schoox هو برنامج للتعلم في مكان العمل مع لمسة تركز على الأشخاص أولاً. الناس ليسوا تروسًا، وقد تم تصميم Schoox لكيفية تعلم البشر فعليًا. نحن نحافظ على فضول المتعلمين من خلال السماح لك بتقديم المزيد من أنواع المحتوى أينما كانوا، بدءًا من الخط الأمامي وحتى مكتب الشركة. ومن خلال جعل التعلم سهلاً وسهل المنال ومجزيًا وممتعًا، فإننا نساعدك على جعل الجميع أكثر حماسًا بشأن تطورهم المهني. يمكن للمتعلمين "تحسين" مهاراتهم، والنمو في العمل، وإنجاز المزيد من المهام - ويمكنك قياس تأثير إنجازاتهم الرائعة. تجمع Schoox بين أدوات التعلم والمحتوى والمشاركة وتنمية المواهب وتأثير الأعمال في حل واحد شامل يشجع المتعلمين على التفاعل مع محتوى بناء المهارات ذي الصلة من خلال واجهات مستخدم حديثة وبديهية.
Kahuna
joinkahuna.com
بيع الاشتراكات لخبرتك بمساعدة الذكاء الاصطناعي. عزز قدرتك على تقديم المشورة باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المخصص استنادًا إلى قاعدة المعرفة الفريدة الخاصة بك.
Valence
valence.co
Valence هي منصة العمل الجماعي الوحيدة للمديرين التي تعمل على تسريع صحة الفريق والاتصال والأداء المطلوب في مكان العمل اليوم. يمنح Valence كل مدير الأدوات والرؤى التي يحتاجها لفهم صحة فريقهم في الوقت الفعلي، والتدخل من خلال المحادثات الموجهة القوية وتعيين وتتبع الالتزامات المشتركة لتحسينات الفريق. إن وحدات تجربة الفريق سهلة الاستخدام والمتاحة عبر الويب من Valence تلغي الحاجة إلى المدربين المكلفين وتدخلات فريق المواهب، مما يضع المديرين في مقعد السائق في تجربة فريقهم. لم تكن الإدارة أصعب من أي وقت مضى، وتخفف شركة Valence العبء الذي يتحمله المديرون من خلال مساعدتهم على تطوير فرقهم ودعمها مع تعزيز الأداء والتحسين أيضًا.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman هي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في فرامنغهام وماساتشوستس ودبلن، وتوفر حلولاً برمجية قائمة على السحابة (البرمجيات كخدمة) وإدارة رأس المال البشري (HCM). تم تصميم حلول الاعتراف الاجتماعي الخاصة بها للموظفين لتقدير ومكافأة بعضهم البعض كحافز للأداء والسلوكيات التي تتوافق مع قيم الشركة. بعض عملاء Workhuman هم Symantec وIntuit وJetBlue وCisco ومجموعة فنادق InterContinental. في فبراير 2019، غيرت الشركة اسمها من Globoforce إلى Workhuman.
Torch
torch.io
Torch هي منصة تطوير الأفراد التي تطلق العنان لإمكانات الأشخاص والفرق والمنظمات. باستخدام Torch، يمكنك تقديم برامج تدريب وتوجيه شاملة ومتكاملة ومؤثرة تقود نجاح موظفيك ومؤسستك. تستخدم العلامات التجارية الرائدة Torch لتطوير موظفيها، وإنشاء قادة ومديرين أقوى، وتعزيز أداء الأعمال.
Sympa
sympa.com
Sympa هو برنامج موارد بشرية كامل وقابل للتخصيص بالكامل ويتيح لك التركيز على موظفيك واتخاذ القرارات الذكية. استكشف الحل الذي نقدمه واحجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا.
Leapsome
leapsome.com
يستخدم الرؤساء التنفيذيون وفرق الموارد البشرية في الشركات ذات التفكير التقدمي (بما في ذلك Spotify وmonday.com وUnity) منصة Leapsome لإغلاق الحلقة بين إدارة الأداء وإشراك الموظفين والتعلم. باعتبارها منصة لتمكين الأفراد، تجمع Leapsome بين أدوات إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية، ومراجعات الأداء و360 درجة، وأطر التطوير، وتعلم الموظفين وإعدادهم، واستطلاعات مشاركة الموظفين، والتعليقات والثناء، والتعويضات والترقيات، والاجتماعات. معرفة المزيد: ليبسوم.كوم
Lattice
lattice.com
Lattice هي منصة إدارة الأفراد التي تجمع كل الأدوات وسير العمل والرؤى لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفين مشاركين وذوي أداء عالٍ ضمن ثقافة الفوز. من خلال الجمع بين إدارة الأداء المستمر، واستطلاعات مشاركة الموظفين، وإدارة التعويضات، وأدوات التطوير الوظيفي في حل واحد متصل، يمكن لـ Lattice تقديم تحليلات قوية للأشخاص تستخدمها فرق الموارد البشرية والأفراد لتحقيق نتائج أعمال مؤثرة. تم تصنيفها في قائمة Inc. 500 من الشركات الخاصة الأسرع نموًا لمدة ثلاث سنوات متتالية وتم تصنيفها كمكان رائع للعمل من قبل 99 بالمائة من موظفيها، وتخدم Lattice أكثر من 5000 عميل حول العالم، بما في ذلك Slack وCruise وReddit.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
تدعم ردود الفعل 360 من Fuel50 النمو الوظيفي المعتمد من قبل الأقران في الوقت الفعلي. ادعم النمو الوظيفي غير المحدود لموظفيك داخل مؤسستك. تسمح تقنية 360 Feedback للموظفين والقادة والموجهين والمدربين بطلب الملاحظات وتلقيها وتقديمها لبعضهم البعض. ادعم التطوير الوظيفي الذاتي للقوى العاملة لديك. امنح موظفيك التعليقات المنتظمة التي يحتاجون إليها للتحسين المستمر والتقدم في حياتهم المهنية معك.
Culture Amp
cultureamp.com
باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في مجال تجربة الموظفين، أحدثت شركة Culture Amp ثورة في كيفية قيام أكثر من 25 مليون موظف في 6500 شركة بإنشاء عالم عمل أفضل. تعمل منصة Culture Amp سهلة الاستخدام والمتكاملة على تمكين الشركات من جميع الأحجام والصناعات من تحويل مشاركة الموظفين، وتطوير فرق عالية الأداء، والاعتراف بالنجاح، ودفع تطوير الموظفين والاحتفاظ بالمواهب. مدعومًا بأحدث الأبحاث وأحدث التقنيات وأكبر مجموعة بيانات للموظفين في العالم، تجعل Culture Amp من السهل بناء إستراتيجية أشخاص واثقة ومعتمدة على البيانات والتي تفيد الموظفين وتحفز نجاح الأعمال.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub هي المنصة العالمية الرائدة لتنمية المواهب التي تمكن المؤسسات من إنشاء برنامج تدريب شخصي وقابل للقياس وقابل للتطوير للقوى العاملة بأكملها، بغض النظر عن مستوى الإدارة والأقدمية. ومن خلال القيام بذلك، تستطيع المؤسسات جني العديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة مشاركة الموظفين، ومستويات أعلى من الإنتاجية، وتحسين الأداء الوظيفي، وزيادة الاحتفاظ بهم. تتكون مجموعة مدربي CoachHub العالمية من أكثر من 3500 مدرب أعمال معتمد في 70 دولة عبر ست قارات مع جلسات تدريب متاحة بأكثر من 60 لغة، لخدمة أكثر من 500 عميل. تعتمد برامجنا على البحث والتطوير المتقدم من مختبر التدريب لدينا، بقيادة البروفيسور جوناثان باسمور ومجلس العلوم لدينا. يتم دعم CoachHub من قبل كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك Draper Esprit وHoltzbrinck Ventures وPartech وRTP Global وSignals Venture Capital وSpeedinvest. في سبتمبر 2021، استحوذت CoachHub على شركة MoovOne الفرنسية الرائدة في مجال التدريب الرقمي لبناء بطل عالمي يركز على إضفاء الطابع الديمقراطي على التدريب بشكل مشترك.