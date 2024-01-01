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برامج إدارة المهنة - التطبيقات الأكثر شعبية - إندونيسيا
تساعد برامج الإدارة المهنية المؤسسات على دعم الموظفين في نموهم الوظيفي الفردي. تمكن هذه الأدوات فرق الموارد البشرية من تتبع التقدم والمهارات والخبرة، مما يسهل تطوير المواهب الداخلية والاحتفاظ بها. وفي الوقت نفسه، تساعد حلول إدارة الحياة المهنية الموظفين على صقل مهاراتهم وتحديد الأهداف المهنية. قد تشمل الميزات برامج تطوير الموظفين، والتقييمات الذاتية، ودعم المدير، واكتشاف المواهب الداخلية، وإدارة التنقل، والتحليلات التنبؤية، وإعداد التقارير، وفرص التواصل، والمزيد. تعتبر هذه الحلول ذات قيمة في جميع الصناعات وأحجام الشركات والأقسام. غالبًا ما يتم دمجها مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وبرامج إدارة الأداء.
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Schoox
schoox.com
Schoox هو برنامج للتعلم في مكان العمل مع لمسة تركز على الأشخاص أولاً. الناس ليسوا تروسًا، وقد تم تصميم Schoox لكيفية تعلم البشر فعليًا. نحن نحافظ على فضول المتعلمين من خلال السماح لك بتقديم المزيد من أنواع المحتوى أينما كانوا، بدءًا من الخط الأمامي وحتى مكتب الشركة. ومن خلال جعل التعلم سهلاً وسهل ال...
Lattice
lattice.com
Lattice هي منصة إدارة الأفراد التي تجمع كل الأدوات وسير العمل والرؤى لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفين مشاركين وذوي أداء عالٍ ضمن ثقافة الفوز. من خلال الجمع بين إدارة الأداء المستمر، واستطلاعات مشاركة الموظفين، وإدارة التعويضات، وأدوات التطوير الوظيفي في حل واحد متصل، يمكن لـ Lattice تقديم تحليلات ق...
Leapsome
leapsome.com
يستخدم الرؤساء التنفيذيون وفرق الموارد البشرية في الشركات ذات التفكير التقدمي (بما في ذلك Spotify وmonday.com وUnity) منصة Leapsome لإغلاق الحلقة بين إدارة الأداء وإشراك الموظفين والتعلم. باعتبارها منصة لتمكين الأفراد، تجمع Leapsome بين أدوات إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية، ومراجعات الأداء...
BetterUp
betterup.com
دفع نتائج المواهب لتحويل نتائج الأعمال. استبدل عدم اليقين بالثقة من خلال النظام الأساسي الوحيد الذي يجمع بين التدريب والعلوم والخبرات التي يغذيها الذكاء الاصطناعي لبناء المرونة والمرونة والقدرة على التكيف التي تحتاجها مؤسستك للتغلب على أي عاصفة.
Valence
valence.co
Valence هي منصة العمل الجماعي الوحيدة للمديرين التي تعمل على تسريع صحة الفريق والاتصال والأداء المطلوب في مكان العمل اليوم. يمنح Valence كل مدير الأدوات والرؤى التي يحتاجها لفهم صحة فريقهم في الوقت الفعلي، والتدخل من خلال المحادثات الموجهة القوية وتعيين وتتبع الالتزامات المشتركة لتحسينات الفريق. إن ...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman هي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في فرامنغهام وماساتشوستس ودبلن، وتوفر حلولاً برمجية قائمة على السحابة (البرمجيات كخدمة) وإدارة رأس المال البشري (HCM). تم تصميم حلول الاعتراف الاجتماعي الخاصة بها للموظفين لتقدير ومكافأة بعضهم البعض كحافز للأداء والسلوكيات التي تتوافق مع قيم الشرك...
Culture Amp
cultureamp.com
باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في مجال تجربة الموظفين، أحدثت شركة Culture Amp ثورة في كيفية قيام أكثر من 25 مليون موظف في 6500 شركة بإنشاء عالم عمل أفضل. تعمل منصة Culture Amp سهلة الاستخدام والمتكاملة على تمكين الشركات من جميع الأحجام والصناعات من تحويل مشاركة الموظفين، وتطوير فرق عالية الأداء، و...
Torch
torch.io
Torch هي منصة تطوير الأفراد التي تطلق العنان لإمكانات الأشخاص والفرق والمنظمات. باستخدام Torch، يمكنك تقديم برامج تدريب وتوجيه شاملة ومتكاملة ومؤثرة تقود نجاح موظفيك ومؤسستك. تستخدم العلامات التجارية الرائدة Torch لتطوير موظفيها، وإنشاء قادة ومديرين أقوى، وتعزيز أداء الأعمال.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
تدعم ردود الفعل 360 من Fuel50 النمو الوظيفي المعتمد من قبل الأقران في الوقت الفعلي. ادعم النمو الوظيفي غير المحدود لموظفيك داخل مؤسستك. تسمح تقنية 360 Feedback للموظفين والقادة والموجهين والمدربين بطلب الملاحظات وتلقيها وتقديمها لبعضهم البعض. ادعم التطوير الوظيفي الذاتي للقوى العاملة لديك. امنح موظف...
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط الموا...
Kahuna
joinkahuna.com
بيع الاشتراكات لخبرتك بمساعدة الذكاء الاصطناعي. عزز قدرتك على تقديم المشورة باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المخصص استنادًا إلى قاعدة المعرفة الفريدة الخاصة بك.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub هي المنصة العالمية الرائدة لتنمية المواهب التي تمكن المؤسسات من إنشاء برنامج تدريب شخصي وقابل للقياس وقابل للتطوير للقوى العاملة بأكملها، بغض النظر عن مستوى الإدارة والأقدمية. ومن خلال القيام بذلك، تستطيع المؤسسات جني العديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة مشاركة الموظفين، ومستويات أعلى من الإ...
Edform
edform.com
منصة ذكية للمهن ومشاركة أصحاب العمل تساعد أصحاب العمل في العثور على الطلاب والخريجين الموهوبين ورعايتهم.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
يوفر Peoplelogic أدوات لإدارة الأفراد والأداء للشركات المتنامية. تجمع تقنيتنا المعلقة ببراءة الاختراع بين إشارات المشاركة والإرهاق في نتيجة واحدة من StayFactor™. إلى جانب الرسم البياني لتحليل الشبكة التنظيمية (ONA)، لديك كل ما تحتاجه لرعاية فرق عالية الأداء، والكشف عن أنماط التعاون الداخلي، وتحديد ا...
Progression
progression.co
قم بتحديد وقياس النمو الوظيفي في مؤسستك باستخدام Progression - المنصة الأولى للتطوير الوظيفي. باستخدام التقدم، يمكنك: - بناء وتصور أطر العمل المهنية في ساعات، وليس أشهر، باستخدام القوالب والذكاء الاصطناعي - إنشاء عادات بسيطة تثبت النمو أثناء حدوثه - تمكين فريقك من التقدم من خلال رؤى غنية في الوقت ال...
EZRA Coaching
helloezra.com
يطلق تدريب EZRA العنان لإمكانات غير محدودة لدى موظفيك من خلال التدريب على مستوى المؤسسة على نطاق واسع. EZRA هي واحدة من أكبر مقدمي خدمات التدريب على مستوى العالم. يقومون بتدريب الآلاف من الموظفين ضمن العلامات التجارية للمؤسسات مثل Microsoft وStarbucks وNetflix وNestle وVodafone وAstraZeneca وP&G. ال...
Mesh AI
mesh.ai
Mesh عبارة عن منصة لإدارة الأداء تسهل على الموظفين تحقيق الأهداف والحصول على التعليقات في الوقت المناسب، خاصة في الفرق البعيدة. يبدو الأمر مثل فيسبوك، وبدلاً من ملء نماذج الموارد البشرية المملة، يقوم الموظفون بالإعجاب والتعليق على التقدم الذي يحرزه بعضهم البعض.
Leadr
leadr.com
إن Leadr عبارة عن مساحة عمل رقمية تساعد المؤسسات على بناء قادة فعالين يقومون بإنشاء فرق سليمة، مما يؤدي إلى زيادة النتائج. يمنح برنامج Leadr المديرين الأدوات التي يحتاجونها لبناء عادات قيادية صحية من خلال توفير منصة لاجتماعات 1:1 واجتماعات الفريق، والمزيد من التعليقات المتعمدة، وتحديد الأهداف وتتبع ...
Klaar
klaarhq.com
قادة الأفراد وفرق الموارد البشرية في أكثر من 150 منظمة على مستوى العالم يثقون ويحبون Klaar ليكون نظام عملهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يجمع بين إدارة الأداء المستمرة وتخطيط التعاقب والاستعداد والتوجيه واستطلاعات مشاركة الموظفين. مع كلار، ولأول مرة، أصبح بإمكان قادة الموارد البشرية الوصول إلى رؤ...
TaskHuman
taskhuman.com
تدعم منصة TaskHuman الموظفين أثناء نموهم وتكيفهم في مجالات فريدة من الحالة الإنسانية على المستويين الشخصي والمهني. نحن نتبع نهجًا شاملاً للتميز المهني من خلال تلبية احتياجات الموظفين بالكامل من خلال التدريب على الرفاهية وتطوير القيادة وأداء المبيعات والإرشاد.
Insala
insala.com
قم بتمكين المشاركين وتحقيق نتائج قابلة للقياس من خلال حل التوجيه الشامل من Insala. احصل على الدعم حيثما تحتاج إليه - تتكون حلولنا من برامج الاستشارات والتدريب والتوجيه. لدينا أكثر من 25 عامًا من الخبرة في العمل مع العملاء في العديد من الصناعات. موثوق به من قبل بنك الولايات المتحدة، وسوسيتيه جنرال، و...
Growthspace
growthspace.com
قم بقيادة مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال من خلال برامج التطوير التي يقودها الخبراء باستخدام Growthspace. تم تصميم المنصة لإطلاق وإدارة وقياس التأثير عبر مجموعة كاملة من تجارب التعلم، بما في ذلك البرامج الفردية أو الجماعية، حيث توفر المنصة الكفاءة والتأثير عبر الأعمال. من خلال الاستفادة من أقوى مجموع...
OneRange
onerange.co
تعد OneRange رائدة في عصر جديد من برامج التطوير الاحترافي، المخصصة لإزالة العوائق التي تحول دون التعلم المستمر. تعمل منصتنا المبتكرة على تمكين المستخدمين من استكشاف مساعي تحسين المهارات والوصول إليها والإشراف عليها بسهولة من خلال سوق واسع النطاق من الموارد المنسقة. نحن ننجز المهمة من خلال: ● بناء تج...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هو نظام إدارة التعلم (LMS) الذي تستخدمه الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء - والتي تؤدي إلى تحقيق التأثير النهائي.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy عبارة عن منصة الكل في واحد معززة بالذكاء الاصطناعي لإدارة موهبتك. الأداء والتطوير والتدريب - كل ذلك في أداة واحدة.
Marlee
getmarlee.com
Marlee (بصمة النجاح) عبارة عن ذكاء اصطناعي للتعاون والأداء للأفراد والفرق لإبراز الأفضل لدى الجميع في تدفق العمل في أي مكان وفي أي وقت. استنادًا إلى أكثر من 20 عامًا من الأبحاث والبيانات القائمة على الأدلة، حققت تحليلاتنا الثورية موثوقية تزيد عن 90% في التنبؤ بالدوافع والسلوكيات والأداء الشخصية وال...
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews عبارة عن منصة للإدارة الهندسية تُحدث ثورة في قياس الأداء من خلال تزويد قادة الهندسة برؤى مرئية حول تقدم تطوير فرقهم، ومراجعات التعليمات البرمجية التي يقدمها الأفراد، والتعليمات البرمجية المكتوبة نفسها. من خلال استخلاص البيانات في الوقت الفعلي من الأدوات الهندسية مثل Jira وGitHub، تج...
WorkDove
workdove.com
تعمل منصة إدارة المشاركة والأداء والمواهب الخاصة بـ WorkDove على تعزيز تجربة الموظف. يقوم عملاؤنا بإنشاء فرق مشاركة وعالية الأداء ويجعلون من المواهب ميزة تنافسية لتحقيق نتائج الأعمال. تعمل منصة WorkDove على تمكين العملاء من مواءمة المنظمة (حول القيم الأساسية والأهداف والأهداف الرئيسية المتتالية/الأه...
Thrive
thrivemycareer.com
تقدم منصة Thrive Career Wellness Platform حلول توظيف خارجية حديثة لمساعدة المؤسسات على التعامل مع عمليات تسريح العمال وتزويد الموظفين المغادرين بدعم الانتقال الوظيفي. تعمل المنصة الرقمية الحائزة على جوائز على إعادة تصور التوظيف الخارجي لمستقبل العمل - من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والدعم ال...
Sympa
sympa.com
Sympa هو برنامج موارد بشرية كامل وقابل للتخصيص بالكامل ويتيح لك التركيز على موظفيك واتخاذ القرارات الذكية. استكشف الحل الذي نقدمه واحجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا.