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يوفر برنامج تأجير السيارات أدوات قابلة للتخصيص تساعد شركات تأجير السيارات على تبسيط عملياتها وإدارة الموظفين وتعزيز تفاعلات العملاء. يستخدم مديرو المكاتب ومندوبو المبيعات هذه الحلول للإشراف على مخزونات السيارات المستأجرة ومساعدة العملاء والتعامل مع المهام الإدارية. غالبًا ما تتضمن الميزات الرئيسية إدارة المخزون وتقارير تاريخ المركبات وقواعد بيانات العملاء ومعالجة الدفع وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ووظائف المحاسبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا البرنامج الاتصال بالمرائب ومحلات تصليح السيارات لإصلاح المركبات وتسهيل التواصل مع تجار السيارات لشراء المركبات المستأجرة. تتكامل أيضًا العديد من أنظمة برامج تأجير السيارات مع بوابات الدفع لضمان المعاملات الآمنة، بالإضافة إلى برامج الفوترة والمحاسبة لتبسيط العمليات المالية.
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Turo
turo.com
تورو هو تطبيق لمشاركة السيارات يتيح للمستخدمين حجز مركبات من مالكيها المحليين في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.
Fleetlane
fleetlane.com
تطبيق فليتلين لإدارة سيارات الإيجار السحابية يدعم وكالات السيارات في تتبع المركبات وإدارة العقود والمدفوعات بسهولة.
RentSyst
rentsyst.com
Rentsyst هو برنامج لإدارة تأجير السيارات، يوفر أدوات لتحسين إدارة الأسطول، والحجوزات، والمدفوعات، ويعزز الكفاءة والربحية.
Fleetee
fleetee.io
تطبيق Fleetee هو أداة إدارة فعالة لتأجير المركبات، توفر جدولة تفاعلية، عقود أوتوماتيكية، وإدارة الصيانة والدفع.
Loopit
loopit.co
تطبيق Loopit يوفر برنامج شامل يمكن الشركات من إطلاق وإدارة اشتراكات السيارات الخاصة بها، مع إدارة الفواتير والعملاء والمخزون.
CarCort
carcort.com
تطبيق CarCort هو منصة متكاملة لإدارة تأجير السيارات، تسهل العمليات مثل إدارة العقود وتحويل المسؤوليات ونظام التذاكر في مدينة نيويورك.
RENTALL
rentallsoftware.com
RENTALL هو تطبيق سحابي متكامل لإدارة أعمال تأجير السيارات، يتيح إدارة الأسطول، العملاء، الحجوزات، والعقود بسهولة.
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