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برامج تاجر السيارات - التطبيقات الأكثر شعبية

تتضمن برامج وكلاء السيارات، أو أنظمة إدارة الوكلاء (DMS)، أدوات مصممة لتبسيط عمليات تجار تجزئة السيارات. تدعم هذه الأنظمة كلاً من وظائف المكتب الأمامي والخلفي، وتوفر ميزات لإدارة المخزون وحسابات التكلفة وخيارات التمويل وتفويض العميل (مثل التحقق من الائتمان وتاريخ الحوادث). بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج تاجر السيارات المساعدة في إدارة تفاصيل الضمان وعقود المبيعات وإصلاح المركبات والتقييمات والمدفوعات الإلكترونية المتكررة. تُستخدم هذه الحلول عادةً من قبل فرق المبيعات ومديري المكاتب في وكلاء السيارات الجديدة والمستعملة، وقد تتكامل أيضًا مع برامج الفوترة أو أنظمة إدارة المخزون أو منشئي مواقع الويب أو أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM).

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DealerCenter

DealerCenter

dealercenter.com

DealerCenter هو نظام لإدارة الوكلاء المستقلين يوفر تتبع المخزون وقاعدة بيانات العملاء وتقارير ائتمانية. يساعد في تحسين كفاءة العمليات وزيادة الربحية.

TruVideo

TruVideo

truvideo.com

تطبيق TruVideo يساعد وكلاء السيارات في إرسال مقاطع فيديو مخصصة للسيارات للعملاء، مما يسهل التواصل الفعال ويعزز تجربة الشراء.

Carsforsale.com

Carsforsale.com

carsforsale.com

تطبيق Carsforsale.com يسهل شراء وبيع السيارات من خلال منصة للبحث، مقارنة، وشراء السيارات، مع ميزات مثل قوائم تفصيلية وبيانات تسعير.

CDK

CDK

cdkglobal.com

تطبيق CDK Global يربطك ببرمجيات متكاملة لمعاملات السيارات، موفرًا حلولًا لمساعدة الوكلاء في تحسين أداءهم.

AutoRaptor CRM

AutoRaptor CRM

autoraptor.com

تطبيق AutoRaptor CRM يسهل إدارة علاقات العملاء لوكلاء السيارات من خلال أتمتة المتابعات وتحسين سير العمل وتكامل خدمات الصيانة.

Space Auto

Space Auto

space.auto

تطبيق Space Auto CRM يمكّن من تتبع رحلة العملاء وتوليد الصفقات على سطح المكتب والموبايل، ويتكامل بسلاسة مع مواقع Space Auto.

EverLogic

EverLogic

everlogic.com

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