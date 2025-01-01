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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج تاجر السيارات - التطبيقات الأكثر شعبية

تتضمن برامج وكلاء السيارات، أو أنظمة إدارة الوكلاء (DMS)، أدوات مصممة لتبسيط عمليات تجار تجزئة السيارات. تدعم هذه الأنظمة كلاً من وظائف المكتب الأمامي والخلفي، وتوفر ميزات لإدارة المخزون وحسابات التكلفة وخيارات التمويل وتفويض العميل (مثل التحقق من الائتمان وتاريخ الحوادث). بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج تاجر السيارات المساعدة في إدارة تفاصيل الضمان وعقود المبيعات وإصلاح المركبات والتقييمات والمدفوعات الإلكترونية المتكررة. تُستخدم هذه الحلول عادةً من قبل فرق المبيعات ومديري المكاتب في وكلاء السيارات الجديدة والمستعملة، وقد تتكامل أيضًا مع برامج الفوترة أو أنظمة إدارة المخزون أو منشئي مواقع الويب أو أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM).