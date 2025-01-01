برامج تاجر السيارات - التطبيقات الأكثر شعبية

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تتضمن برامج وكلاء السيارات، أو أنظمة إدارة الوكلاء (DMS)، أدوات مصممة لتبسيط عمليات تجار تجزئة السيارات. تدعم هذه الأنظمة كلاً من وظائف المكتب الأمامي والخلفي، وتوفر ميزات لإدارة المخزون وحسابات التكلفة وخيارات التمويل وتفويض العميل (مثل التحقق من الائتمان وتاريخ الحوادث). بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج تاجر السيارات المساعدة في إدارة تفاصيل الضمان وعقود المبيعات وإصلاح المركبات والتقييمات والمدفوعات الإلكترونية المتكررة. تُستخدم هذه الحلول عادةً من قبل فرق المبيعات ومديري المكاتب في وكلاء السيارات الجديدة والمستعملة، وقد تتكامل أيضًا مع برامج الفوترة أو أنظمة إدارة المخزون أو منشئي مواقع الويب أو أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM).
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DealerCenter
dealercenter.com
DealerCenter هو نظام لإدارة الوكلاء المستقلين يوفر تتبع المخزون وقاعدة بيانات العملاء وتقارير ائتمانية. يساعد في تحسين كفاءة العمليات وزيادة الربحية.
TruVideo
truvideo.com
تطبيق TruVideo يساعد وكلاء السيارات في إرسال مقاطع فيديو مخصصة للسيارات للعملاء، مما يسهل التواصل الفعال ويعزز تجربة الشراء.
Carsforsale.com
carsforsale.com
تطبيق Carsforsale.com يسهل شراء وبيع السيارات من خلال منصة للبحث، مقارنة، وشراء السيارات، مع ميزات مثل قوائم تفصيلية وبيانات تسعير.
CDK
cdkglobal.com
تطبيق CDK Global يربطك ببرمجيات متكاملة لمعاملات السيارات، موفرًا حلولًا لمساعدة الوكلاء في تحسين أداءهم.
Space Auto
space.auto
تطبيق Space Auto CRM يمكّن من تتبع رحلة العملاء وتوليد الصفقات على سطح المكتب والموبايل، ويتكامل بسلاسة مع مواقع Space Auto.
AutoRaptor CRM
autoraptor.com
تطبيق AutoRaptor CRM يسهل إدارة علاقات العملاء لوكلاء السيارات من خلال أتمتة المتابعات وتحسين سير العمل وتكامل خدمات الصيانة.
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