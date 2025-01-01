برنامج إدارة علاقات المرشحين - التطبيقات الأكثر شعبية

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يساعد برنامج إدارة علاقات المرشحين، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج تجربة المرشح، متخصصي الموارد البشرية والقائمين بالتوظيف ومديري التوظيف في تعزيز مشاركة المرشحين طوال عملية التوظيف. تتيح هذه الأدوات تجارب شخصية للمرشحين، وبالتالي تعزيز مشاركتهم ورضاهم. يستفيد القائمون على التوظيف وفرق الموارد البشرية من حلول علاقات المرشحين لتنمية خط المواهب النشط، مما يسهل العثور على المرشحين المؤهلين للأدوار المتاحة. من المهم التمييز بين برنامج إدارة علاقات المرشحين وبرنامج CRM، على الرغم من تقديم وظائف مماثلة. تركز إدارة علاقات المرشحين بشكل خاص على تعزيز رحلة المرشح وخبرته. عادةً ما يتم دمج هذا البرنامج في منصات تسويق التوظيف، وغالبًا ما يتعاون بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وبرامج لوحة الوظائف.
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ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.
Handshake
joinhandshake.com
المصافحة هو تطبيق يربط طلاب الجامعات بفرص عمل وتدريب، مع ميزات لإنشاء ملفات تعريف مهنية ومطابقة مع أصحاب العمل.
Paychex
paychex.com
يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.
Factorial
factorialhr.com
يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد في تحسين عملية التوظيف وجذب المرشحين المؤهلين من خلال وظائف وقوائم شاملة.
TextUs
textus.com
TextUs هو منصة تواصل تسهل إدارة الرسائل القصيرة بين الشركات والعملاء، مع ميزات لتنظيم جهات الاتصال وتلقائية الردود.
Workstream
workstream.us
ووركستريم هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب والتوظيف للعمالة بالساعة، يسهل العمليات لأصحاب الأعمال.
Whippy
whippy.ai
Whippy هو تطبيق للاتصالات عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، يساعد الشركات في تحسين الإنتاجية وتفاعل العملاء باستخدام تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
Workable
workable.com
Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby هو نظام تتبع المتقدمين يسهل عمليات التوظيف بفضل تحليلات دقيقة وسير عمل قابل للتخصيص، مع واجهة سهلة الاستخدام.
HiPeople
hipeople.io
تطبيق HiPeople يسهل عملية التوظيف من خلال أدوات فحص شاملة وأتمتة المراجع، مما يساعد الشركات على تقييم المرشحين بشكل دقيق وفعال.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse هو برنامج لتتبع المتقدمين يُستخدم لتسهيل وتحسين عمليات التوظيف في الشركات بمختلف الأحجام.
Gem
gem.com
تطبيق جيم هو منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق في التوظيف على زيادة الإنتاجية وتوظيف أسرع. يتكامل مع أنظمة إدارة المتقدمين.
ClearCompany
clearcompany.com
تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.
Cutshort
cutshort.io
كوتشورت هو منصة نمو مهني تربط بين أكثر من 3 مليون محترف لمساعدة 20 ألف مجند في توظيف الكفاءات وتبادل الفرص والتعلم.
100Hires
100hires.com
100Hires هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات على إدارة عمليات التوظيف بكفاءة، مع ميزات مثل جدولة المقابلات وإدارة قاعدة البيانات.
flair HR
flair.hr
Flair HR هو تطبيق شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة غياب الموظفين وميزات الرواتب بفعالية.
hireEZ
hireez.com
Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.
Crelate
crelate.com
Crelate هو تطبيق لإدارة توظيف يركز على وكالات البحث والشركات. يقدم أدوات لتتبع المرشحين، والتقارير، وتخصيص سير العمل.
TurboHire
turbohire.co
تربوهاير هي منصة أتمتة توظيف شاملة تساعد الشركات في تحسين عمليات التوظيف وجذب المرشحين، مع ميزات مثل جدولة المقابلات وتصنيف المرشحين.
Hireology
hireology.com
تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale هو تطبيق يساعد في أتمتة عملية التوظيف من خلال التواصل الآلي وإدارة البيانات على منصات متعددة مثل LinkedIn والبريد الإلكتروني.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker هو نظام سحابي لإدارة الموارد البشرية والتوظيف والأداء، يسهل شركات إدارة بيانات الموظفين وعمليات التوظيف.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent هي منصة توظيف تساعد الشركات على جذب وإدارة وتوظيف المرشحين باستخدام أدوات ذكية لتحسين عمليات التوظيف.
Longlist
longlist.io
Longlist هو نظام إدارة علاقات العملاء ونظام تتبع المتقدمين للشركات المتنامية في مجال التوظيف والتوظيف.
Untapped
untapped.io
أب Untapped هو منصة توظيف تساعد الشركات في توظيف فرق متنوعة بشكل فعّال، وتعمل على إزالة العوائق أمام الفرص المتاحة.
Phenom
phenom.com
Phenom هي منصة لإدارة تجربة المواهب تساعد في توظيف الموظفين، تطوير مهاراتهم، وتحسين إنتاجية الفرق باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Sense
sensehq.com
تطبيق Sense هو منصة متطورة لإدارة التوظيف تساعد الشركات في تحسين تجربة المرشحين وزيادة كفاءة المجندين من خلال مجموعة متنوعة من الميزات.
Fountain
fountain.com
يتيح تطبيق Fountain توظيف الأشخاص بسهولة وسرعة، حيث يمكنك إدارة وتتبع عمليات التوظيف في جميع مواقع العمل من خلال الويب أو الأجهزة المحمولة.
Interseller
interseller.io
Interseller هو تطبيق لمساعدات التوظيف، يقدم أدوات للبحث والتواصل مع المرشحين عبر رسائل بريد إلكتروني مخصصة وأوتوماتيكية.
Criteria
criteriacorp.com
تطبيق المعايير يبسط عملية التوظيف من خلال assessments منهجية ويقدم أدوات لإنشاء معايير تقييم مخصصة للمساعدة في اتخاذ قرارات توظيف أفضل.
Top Echelon
topechelon.com
تطبيق Top Echelon يجمع بين تتبع المتقدمين وميزات إدارة العلاقة مع العملاء لتبسيط عمليات التوظيف مع أدوات مثل تحليل السيرة الذاتية والتكامل مع البريد الإلكتروني.
WayUp
wayup.com
WayUp هي منصة تربط الباحثين عن عمل بفرص وظيفية وتساعدهم في البحث والتقديم وبناء السيرة الذاتية والتطوير المهني.
Covey
getcovey.com
تطبيق Covey هو منصة توظيف تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم المرشحين والتواصل معهم، مما يسهل عملية التوظيف ويزيد من الإنتاجية.
Beamery
beamery.com
Beamery هي منصة لإدارة المواهب تساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف والاتصال بالمرشحين من خلال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
The Muse
themuse.com
تساعد شركة The Muse في توظيف مجموعة متنوعة من المواهب من خلال محتوى قصصي وحملات ترويجية، مما يقلل تكاليف التوظيف ويسرع عملية التعيين.
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers هو برنامج لإدارة التوظيف عبر الإنترنت يساعد الشركات على تنظيم عملية التوظيف والتواصل مع المتقدمين بكفاءة.
talentReef
jobappnetwork.com
تطبيق TalentReef هو نظام لإدارة التوظيف يساعد الشركات في تتبع وإدارة بيانات المتقدمين للوظائف بدوام جزئي بسهولة وفعالية.
Survale
survale.com
تطبيق Survale يجمع ويحلل آراء المرشحين والمجندين في كل مراحل التوظيف لتحسين تجربة التوظيف وتيسير العمليات. يوفر بيانات حقيقية لدعم اتخاذ القرارات.
Bryq
bryq.com
Bryq هو تطبيق يدعم المؤسسات في توظيف الأشخاص المناسبين عن طريق تقييم المهارات والقدرات بشكل فعال وآلي.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات في إدارة عملية التوظيف بكفاءة، بدءًا من نشر الوظائف حتى اختيار المرشحين.
Team Engine
teamengine.io
تطبيق Team Engine يساعد الشركات في توظيف والاحتفاظ بالموظفين، ويستخدم لأتمتة عمليات الموارد البشرية والتواصل مع القوى العاملة الميدانية.
TalentLyft
talentlyft.com
تطبيق TalentLyft هو برنامج توظيف يجمع بين نظام تتبع المتقدمين وأدوات تسويق التوظيف لإدارة عمليات التوظيف بكفاءة.
LiveHire
livehire.com
LiveHire هو تطبيق لتتبع المتقدمين يدعم عمليات التوظيف من خلال أدوات لإدارة المرشحين وتحليلات البيانات، مما يسهل اتخاذ قرارات توظيف مستندة إلى البيانات.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch هو تطبيق يربط الشركات بالمواهب الشابة من خلال أتمتة عمليات التوظيف وتسهيل تواصل أصحاب العمل مع المرشحين.
Pinpoint
pinpointhq.com
يتيح تطبيق Pinpoint تحسين عمليات التوظيف من خلال تنظيم سير العمل، وتوفير تقارير جميلة، مما يساعد الفرق في اتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع.
SupportFinity
supportfinity.com
تطبيق SupportFinity هو منصة توظيف ذكية تربط بين الشركات والباحثين عن عمل، وتوفر فرص عمل ومشاريع ومميزات مجانية أخرى.
Chattr
chattr.ai
تطبيق شاتر هو برنامج لأتمتة الموارد البشرية يسهل عملية توظيف العمالة اليومية بفعالية وسلاسة.
Tacitbase
tacitbase.com
تطبيق Tacitbase هو منصة شاملة لتسهيل عملية التوظيف، تشمل إدارة المرشحين، تتبع الطلبات، جدولة المقابلات والتواصل مع المرشحين.
Hellohire
tryhellohire.com
HelloHire هو مساعد توظيف مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يسرع عملية التوظيف من خلال التفاعل مع المرشحين، فرزهم، وجدولة المقابلات بشكل تلقائي.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna هو تطبيق للتوظيف يساعد الشركات في إدارة عمليات التوظيف والمرشحين خلال الأحداث الجامعية، مع أدوات مثل جدولة المقابلات وإدارة علاقات المرشحين.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire هو نظام تتبع المتقدمين يساعد الشركات في إدارة عمليات التوظيف بفعالية، مع أدوات لتقييم المرشحين ودعم من خبراء لمساعدتها في بناء فرق قوية.
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