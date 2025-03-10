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يساعد برنامج إدارة علاقات المرشحين، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج تجربة المرشح، متخصصي الموارد البشرية والقائمين بالتوظيف ومديري التوظيف في تعزيز مشاركة المرشحين طوال عملية التوظيف. تتيح هذه الأدوات تجارب شخصية للمرشحين، وبالتالي تعزيز مشاركتهم ورضاهم. يستفيد القائمون على التوظيف وفرق الموارد البشرية من حلول علاقات المرشحين لتنمية خط المواهب النشط، مما يسهل العثور على المرشحين المؤهلين للأدوار المتاحة. من المهم التمييز بين برنامج إدارة علاقات المرشحين وبرنامج CRM، على الرغم من تقديم وظائف مماثلة. تركز إدارة علاقات المرشحين بشكل خاص على تعزيز رحلة المرشح وخبرته. عادةً ما يتم دمج هذا البرنامج في منصات تسويق التوظيف، وغالبًا ما يتعاون بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وبرامج لوحة الوظائف.
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ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.
Handshake
joinhandshake.com
المصافحة هو تطبيق يربط طلاب الجامعات بفرص عمل وتدريب، مع ميزات لإنشاء ملفات تعريف مهنية ومطابقة مع أصحاب العمل.
Paychex
paychex.com
يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.
Factorial
factorialhr.com
يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد في تحسين عملية التوظيف وجذب المرشحين المؤهلين من خلال وظائف وقوائم شاملة.
TextUs
textus.com
TextUs هو منصة تواصل تسهل إدارة الرسائل القصيرة بين الشركات والعملاء، مع ميزات لتنظيم جهات الاتصال وتلقائية الردود.
Workstream
workstream.us
ووركستريم هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب والتوظيف للعمالة بالساعة، يسهل العمليات لأصحاب الأعمال.
Whippy
whippy.ai
Whippy هو تطبيق للاتصالات عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، يساعد الشركات في تحسين الإنتاجية وتفاعل العملاء باستخدام تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
Workable
workable.com
Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.
HiPeople
hipeople.io
تطبيق HiPeople يسهل عملية التوظيف من خلال أدوات فحص شاملة وأتمتة المراجع، مما يساعد الشركات على تقييم المرشحين بشكل دقيق وفعال.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby هو نظام تتبع المتقدمين يسهل عمليات التوظيف بفضل تحليلات دقيقة وسير عمل قابل للتخصيص، مع واجهة سهلة الاستخدام.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse هو برنامج لتتبع المتقدمين يُستخدم لتسهيل وتحسين عمليات التوظيف في الشركات بمختلف الأحجام.
Gem
gem.com
تطبيق جيم هو منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق في التوظيف على زيادة الإنتاجية وتوظيف أسرع. يتكامل مع أنظمة إدارة المتقدمين.
ClearCompany
clearcompany.com
تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.
Cutshort
cutshort.io
كوتشورت هو منصة نمو مهني تربط بين أكثر من 3 مليون محترف لمساعدة 20 ألف مجند في توظيف الكفاءات وتبادل الفرص والتعلم.
100Hires
100hires.com
100Hires هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات على إدارة عمليات التوظيف بكفاءة، مع ميزات مثل جدولة المقابلات وإدارة قاعدة البيانات.
flair HR
flair.hr
Flair HR هو تطبيق شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة غياب الموظفين وميزات الرواتب بفعالية.
hireEZ
hireez.com
Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.
Crelate
crelate.com
Crelate هو تطبيق لإدارة توظيف يركز على وكالات البحث والشركات. يقدم أدوات لتتبع المرشحين، والتقارير، وتخصيص سير العمل.
TurboHire
turbohire.co
تربوهاير هي منصة أتمتة توظيف شاملة تساعد الشركات في تحسين عمليات التوظيف وجذب المرشحين، مع ميزات مثل جدولة المقابلات وتصنيف المرشحين.
Hireology
hireology.com
تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale هو تطبيق يساعد في أتمتة عملية التوظيف من خلال التواصل الآلي وإدارة البيانات على منصات متعددة مثل LinkedIn والبريد الإلكتروني.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker هو نظام سحابي لإدارة الموارد البشرية والتوظيف والأداء، يسهل شركات إدارة بيانات الموظفين وعمليات التوظيف.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent هي منصة توظيف تساعد الشركات على جذب وإدارة وتوظيف المرشحين باستخدام أدوات ذكية لتحسين عمليات التوظيف.
Longlist
longlist.io
Longlist هو نظام إدارة علاقات العملاء ونظام تتبع المتقدمين للشركات المتنامية في مجال التوظيف والتوظيف.
Untapped
untapped.io
أب Untapped هو منصة توظيف تساعد الشركات في توظيف فرق متنوعة بشكل فعّال، وتعمل على إزالة العوائق أمام الفرص المتاحة.
Phenom
phenom.com
Phenom هي منصة لإدارة تجربة المواهب تساعد في توظيف الموظفين، تطوير مهاراتهم، وتحسين إنتاجية الفرق باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Sense
sensehq.com
تطبيق Sense هو منصة متطورة لإدارة التوظيف تساعد الشركات في تحسين تجربة المرشحين وزيادة كفاءة المجندين من خلال مجموعة متنوعة من الميزات.
Fountain
fountain.com
يتيح تطبيق Fountain توظيف الأشخاص بسهولة وسرعة، حيث يمكنك إدارة وتتبع عمليات التوظيف في جميع مواقع العمل من خلال الويب أو الأجهزة المحمولة.
Interseller
interseller.io
Interseller هو تطبيق لمساعدات التوظيف، يقدم أدوات للبحث والتواصل مع المرشحين عبر رسائل بريد إلكتروني مخصصة وأوتوماتيكية.
Criteria
criteriacorp.com
تطبيق المعايير يبسط عملية التوظيف من خلال assessments منهجية ويقدم أدوات لإنشاء معايير تقييم مخصصة للمساعدة في اتخاذ قرارات توظيف أفضل.
Top Echelon
topechelon.com
تطبيق Top Echelon يجمع بين تتبع المتقدمين وميزات إدارة العلاقة مع العملاء لتبسيط عمليات التوظيف مع أدوات مثل تحليل السيرة الذاتية والتكامل مع البريد الإلكتروني.
WayUp
wayup.com
WayUp هي منصة تربط الباحثين عن عمل بفرص وظيفية وتساعدهم في البحث والتقديم وبناء السيرة الذاتية والتطوير المهني.
Covey
getcovey.com
تطبيق Covey هو منصة توظيف تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم المرشحين والتواصل معهم، مما يسهل عملية التوظيف ويزيد من الإنتاجية.
Beamery
beamery.com
Beamery هي منصة لإدارة المواهب تساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف والاتصال بالمرشحين من خلال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
The Muse
themuse.com
تساعد شركة The Muse في توظيف مجموعة متنوعة من المواهب من خلال محتوى قصصي وحملات ترويجية، مما يقلل تكاليف التوظيف ويسرع عملية التعيين.
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers هو برنامج لإدارة التوظيف عبر الإنترنت يساعد الشركات على تنظيم عملية التوظيف والتواصل مع المتقدمين بكفاءة.
talentReef
jobappnetwork.com
تطبيق TalentReef هو نظام لإدارة التوظيف يساعد الشركات في تتبع وإدارة بيانات المتقدمين للوظائف بدوام جزئي بسهولة وفعالية.
Survale
survale.com
توفر منصة التغذية المرتدة من المواهب الحائزة على جوائز Survale أصحاب العمل حلاً "دائمًا على" لجمع وتحليل البيانات التجريبية والتوظيف تلقائيًا في كل مرحلة من مراحل عملية التوظيف وطوال دورة حياة المواهب. توفر وحدة المرشحين الحائزة على جائزة HR على Grouvale Grouvale تجارب مرشح مدفوعة بالبيانات ، ويقدم Oboardx العام الذي تعتمد على البيانات ، ويقوم Posterx بتحسين جميع برامج المواهب التي تواجهها. يجمع تلقائيًا ردود الفعل على جميع برامج المواهب الداخلية التي تواجهها تقريبًا. تعطي التحليلات التنبؤية لـ Survale أولويات القضايا وتوفير قيادة التوظيف والمواهب مع رؤى غير مسبوقة في عمليات التوظيف والمواهب الخاصة بهم من الاستئجار المسبق للخروج ، مما يتيح لهم تحسين ومواءمة الأشخاص والعمليات حول المقاييس المشتركة.
Bryq
bryq.com
Bryq عبارة عن منصة لذكاء المواهب تساعد المؤسسات على توظيف الأشخاص المناسبين بسرعة وتمكين المواهب الحالية من تحقيق إمكاناتها الكاملة. من خلال الاستفادة من أحدث التطورات في علم نفس IO، تقدم Bryq منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تمكن متخصصي وقادة الموارد البشرية من تقليل تكاليف التوظيف وتعزيز أداء الموظفين وإدارة المواهب بشكل فعال. يدعم Bryq التنقل الداخلي، ويعزز ثقافة التعلم والتطوير، ويعزز تحفيز الموظفين، ويحدد مجالات النمو، ويتنبأ بأفضل الأداء - كل ذلك باستخدام البيانات، وليس فقط الحدس. مع Bryq، يمكنك أيضًا ضمان الالتزام بقوانين التوظيف وتقليل مخاطر التحيز في التوظيف بشكل كبير.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
برنامج تتبع المتقدمين عبر الإنترنت لتوظيف خالي من المتاعب والتعاون. يتضمن نشر وظيفة واحدة إلى أفضل لوحات الوظائف ، وسير عمل التوظيف القابل للتخصيص ، وتقارير الامتثال ، والمزيد. Hire هو نظام تتبع مقدم الطلب (ATS) بواسطة Trakstar. إدارة السير الذاتية بسهولة ، وجذب المرشحين من مجموعة متنوعة من المصادر ، وإدارة موقع الويب الخاص بك ، والتعاون مع فريق التوظيف الخاص بك ، وإنشاء تقارير عن جهود التوظيف الخاصة بك - كل ذلك مع حل واحد. يساعد Hire الشركات على أتمتة عملية التوظيف من طرف إلى طرف ، من نشر وظيفة إلى اختيار المرشح المثالي. إدارة كل سيرة ذاتية. يتدفق السير الذاتية إلى استئجار ويتم تحليلها في ملفات تعريف المرشحين المنسقة باستمرار. التعاون مع فريق التوظيف. يمكن لمديري التوظيف والمقابلات تقديم ملاحظات المرشحين وقبول طلبات المقابلة مباشرة من بريدهم الإلكتروني والتقويم. قم بقياس نجاح التوظيف الخاص بك: قم بإنشاء تقارير في Trakstar Insights مع القياس الذي يساعدك على تحديد الاختناقات في عملية التوظيف وكيف تتكدس ضد مجموعات الأقران المماثلة. وصف المنتج Hire هو نظام تتبع مقدم الطلب بواسطة TrakStar. إدارة كل خطوة من عملية التوظيف من توظيف المواهب إلى اختيار المرشح المناسب.
Team Engine
teamengine.io
يستخدم أصحاب العمل المفضلون محرك الفريق لتوظيف القوى العاملة الميدانية والاحتفاظ بها وتحسينها. Team Engine هو مجموعة أتمتة الموارد البشرية التي تساعد على زراعة الشركات المتزايدة للحصول على أفضل المواهب وتنفيذ أفضل الممارسات في مشاركة الموظفين. يمكن للمؤسسات أن تقول وداعًا للعمليات اليدوية ، غير المرغوب فيها ، المستهلكة للوقت ومرحباً ببرنامج بديهي قابل للتخصيص الذي ينفذ تلقائيًا المكونات الحاسمة التي تناسبه الوقت لاستراتيجية مواهب استثنائية. تُستخدم منصة اتصال Team Engine الأولى التي تستخدمها حاليًا مئات الشركات المتنامية ، تلبي احتياجات المنظمات الفريدة للمؤسسات مع قوة عاملة موزعة في هذا المجال. ذلك لأن العمال الميدانيين يبحثون عن السرعة والبساطة ، سواء في عملية التوظيف أو في عملهم اليومي. من خلال محرك الفريق ، يمكن للمؤسسات التغلب على تحديات المشاركة الفريدة لصناعها لتخفيض وتوظيف أفضل الأشخاص أولاً ، ثم دفع الاحتفاظ بفرص التواصل والتعليقات المتسقة. سوف يساعد محرك الفريق المنظمات: * ابحث عن أشخاص رائعين واستئجارهم: أتمتة المهام الزائدة في عملية التوظيف حتى يتمكنوا من إضافة قيمة حيث تهم أكثر. * تحفيز الموظفين الجودة والاحتفاظ بهم: احصل على بداية جيدة من بداية جيدة مع On-on-on-ons وفرصة تقديم تعليقات حول التجربة. * تنفيذ وتحسين باستمرار: بناء الترابط عبر الشركة لإنجاز العمل ، وإنشاء عمليات فعالة ، ورعاية ثقافة النمو والتنمية. لمحة عن كيفية مساعدة محرك الفريق: * الرسائل النصية مع الموظفين بدون مكتب ومتقدمي الوظائف * الرسائل الآلية للاتصالات الحساسة للوقت (على سبيل المثال ، تذكيرات المقابلة والمواعيد النهائية للتسجيل) * إعلان التوظيف المدمج على Craigslist و Facebook و Instagram * الاتصالات المترجمة للمتحدثين الإسبان * مركز مركزي لتنظيم جميع أنشطة التوظيف وتفاصيل مقدم الطلب * تنويع مصادر المرشح لمزيد من الوصول
TalentLyft
talentlyft.com
برنامج التوظيف الذي يدمج نظام تتبع مقدم الطلب وتسويق التوظيف وتحديد المصادر وحل إدارة علاقات العملاء للمواهب في منصة واحدة.
LiveHire
livehire.com
يوفر برنامج التوظيف LiveHires تجربة عالمية المستوى للمرشحين ومسؤولي التوظيف، وهي بديهية وسهلة الاستخدام بينما تسمح لمؤسستك بما يلي: - بناء فريق توظيف أكثر إنتاجية وفعالية - حماية سمعة علامتك التجارية عن طريق تقليل رفض المرشحين - الوصول إلى أهداف التوظيف أثناء تقليل الإنفاق - توظيف الأشخاص المهتمين والمتفاعلين مع علامتك التجارية - إنشاء علاقات حقيقية وأصيلة مع المرشحين - بناء قوة عاملة أكثر تنوعًا
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch هو تطبيق يربط الشركات بالمواهب الشابة من خلال أتمتة عمليات التوظيف وتسهيل تواصل أصحاب العمل مع المرشحين.
Pinpoint
pinpointhq.com
يتيح تطبيق Pinpoint تحسين عمليات التوظيف من خلال تنظيم سير العمل، وتوفير تقارير جميلة، مما يساعد الفرق في اتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity عبارة عن منصة توظيف واحدة للشركات والأفراد، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للشركات العثور على المواهب بشكل كامل سواء للتوظيف أو التعاقد باستخدام برنامج ATS الخاص بـ SupportFinity والمتصل بواحد من أكبر المجتمعات المهنية المتنامية في العالم. يمكن للأشخاص والباحثين عن عمل الانضمام إلى SupportFinity للعثور على وظائف أو مشاريع والتواصل مع أقرانهم وأصدقائهم. يوفر مجتمع SupportFinity إمكانية الوصول إلى الوظائف والمشروعات بالإضافة إلى العديد من الامتيازات المجانية الأخرى مثل المكافآت والتدوين والوصول إلى ميزات المجتمع فقط.
Chattr
chattr.ai
برنامج أتمتة الموارد البشرية الذي يجعل توظيف القوى العاملة بالساعة أسهل جزء من يومك.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — منصة شاملة مصممة لتمكين مديري التوظيف. يمكنك تبسيط عملية التوظيف الخاصة بك بسهولة، بدءًا من مشاركة المرشحين وحتى التقييمات وتتبع الطلبات. التواصل بسلاسة وجدولة الأحداث وإجراء المقابلات عن بعد وحماية البيانات. استمتع بتجربة سير العمل الأمثل مع Tacitbase. الميزات الرئيسية: العمل التعاوني: استمتع بالتعاون السلس مع خطط الاشتراك المرنة الخاصة بـ Tacitbase. تعاون بسهولة مع أعضاء الفريق عبر قاعدة بيانات المرشحين ومراجعة المرشحين وتتبع الطلبات. قم بتعيين المهام وتتبع التقدم والحفاظ على التواصل في الوقت الفعلي، بغض النظر عن الموقع. استمتع بإدارة الأذونات الدقيقة للوصول المتحكم فيه. قاعدة بيانات المرشحين: يمكنك بسهولة إنشاء المرشحين وإدارتهم وتخزينهم من مصادر مختلفة. سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو قواعد البيانات الموجودة، يتيح Tacitbase تنظيم المرشحين بدون متاعب. قم بتخصيص قاعدة بيانات المرشحين الخاصة بك باستخدام أعمدة مخصصة وابحث عن المرشحين المحتملين بناءً على معايير محددة مثل التعليم والخبرة والمهارات والموقع. تتبع جميع أنشطة المرشحين بما في ذلك المراجعات والتطبيقات والاتصالات في موقع مركزي واحد. مراجعة المرشح: تبسيط وتسريع عملية التقييم من خلال مراجعات المرشحين التعاونية والبناءة. احصل على رؤية شاملة لمؤهلات كل مرشح ومدى ملاءمته للوظيفة، مما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وتحسين جودة التوظيف. قم باتخاذ خيارات مستنيرة وقم ببناء فريق قوي. البريد الضمني: التواصل بفعالية مع المرشحين من خلال عنوان بريد إلكتروني مخصص، ودمج جميع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمرشح في مكان واحد. استفد من قوالب البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص والاتصال الآلي لتوفير الوقت وتعزيز علاقات المرشحين وتوفير تجربة مخصصة طوال عملية التوظيف. ابق على اتصال دون عناء. تتبع التطبيق: يمكنك تتبع المرشحين بسلاسة عبر مسار التوظيف من خلال نظام تتبع التطبيقات (ATS) القائم على Kanban. قم بتخصيص عملية التوظيف الخاصة بك والتعاون مع أعضاء الفريق والتواصل مع المرشحين مباشرة داخل النظام. قم بتبسيط عملية التوظيف باستخدام التصنيفات والمرشحات، مما يضمن إدارة فعالة للمرشحين وسير عمل سلسًا. جدولة الحدث: قم بتبسيط جداول المقابلات والتقييم من خلال ميزة جدولة الأحداث المريحة لدينا. قم بإنشاء الأحداث وتحديد التفاصيل وإرسال الدعوات إلى المرشحين مباشرة من خلال Tacitbase. قم بإدارة جميع الأحداث المجدولة في التقويم وأرسل تذكيرات للمرشحين، مما يضمن تجربة توظيف سلسة وتجنب تعارض المواعيد. تكامل المؤتمر: قم بإجراء مقابلات وتقييمات آمنة عن بعد باستخدام إمكانات التكامل الخاصة بـ Tacitbase لمنصات المؤتمرات الشهيرة مثل Zoom وGoogle Meet. قم بجدولة المرشحين ودعوتهم لإجراء المقابلات الافتراضية، وتسجيل الجلسات للرجوع إليها مستقبلاً، وتبسيط أنشطة التوظيف عن بعد. جسر المسافات دون عناء. بحث متقدم: استفد من قوة مرشحات البحث المتقدم لدينا لتحديد المرشحين بناءً على معايير محددة، مثل المهارات والخبرة والتعليم والمزيد. قم بتحسين نتائج البحث باستخدام مجموعة من خيارات البحث والمرشحات، مما يوفر الوقت ويضمن اختيار المرشحين الأكثر ملاءمة لكل فرصة عمل. ابحث عن الشريك المثالي بكفاءة. أمن البيانات: في Tacitbase، يعد أمن البيانات هو أولويتنا القصوى. نحن نستخدم إجراءات أمنية قوية لحماية معلومات المرشح الحساسة، بما في ذلك الأمان على مستوى الصف والنسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات. تتوافق منصتنا مع لوائح حماية البيانات، وتتوافق عمليات التكامل مع خدمات الطرف الثالث مع معايير الأمان الصارمة. ثق بنا ببياناتك. ارفع مستوى نجاحك في التوظيف مع Tacitbase. أطلق العنان لقوة سير العمل المبسط والميزات المتقدمة والرؤى المستندة إلى البيانات. اختبر الميزة النهائية في التوظيف وأحدث ثورة في لعبة التوظيف الخاصة بك مع Tacitbase!
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire هو مساعد توظيف مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقلل بشكل كبير من وقت التوظيف (والتكلفة) من خلال المشاركة والفحص وجدولة المقابلات تلقائيًا مع أفضل المرشحين في دقائق.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna هي منصة توظيف تعيد تعريف كيفية توظيف كبار أصحاب العمل للشباب. تشتمل منصة Rakuna على Rakuna Recruit، أبسط تطبيق جوال لتجنيد الأحداث غير المتصلة بالإنترنت، وRakuna Recruit Dashboard، لوحة معلومات إدارة الأحداث وإدارة علاقات المرشحين لتوظيف الحرم الجامعي/الحدث. نحن مستمرون في توسيع مجموعات منتجاتنا لتشمل أدوات التوظيف التي تساعد في تبسيط عمليات التوظيف وزيادة الجهود التسويقية للتوظيف لدى الشركات مثل جدولة المقابلات، والتوظيف عبر الرسائل النصية القصيرة، وتوظيف إدارة علاقات العملاء، وما إلى ذلك. نحن نتبع الطريقة التي تقوم بها الشركات بتوظيف جيل الألفية: https://www.rakuna .co/
WizeHire
wizehire.com
Wizehire عبارة عن منصة توظيف شاملة حائزة على جوائز تجمع بين البرامج المبتكرة والدعم العملي من الخبراء الذي تحتاجه لتنمية فريقك بثقة. تثق أكثر من 18000 شركة في Wizehire للمساعدة في تنمية فرقها.
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