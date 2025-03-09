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يساعد برنامج إدارة علاقات المرشحين، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج تجربة المرشح، متخصصي الموارد البشرية والقائمين بالتوظيف ومديري التوظيف في تعزيز مشاركة المرشحين طوال عملية التوظيف. تتيح هذه الأدوات تجارب شخصية للمرشحين، وبالتالي تعزيز مشاركتهم ورضاهم. يستفيد القائمون على التوظيف وفرق الموارد البشرية من حلول علاقات المرشحين لتنمية خط المواهب النشط، مما يسهل العثور على المرشحين المؤهلين للأدوار المتاحة. من المهم التمييز بين برنامج إدارة علاقات المرشحين وبرنامج CRM، على الرغم من تقديم وظائف مماثلة. تركز إدارة علاقات المرشحين بشكل خاص على تعزيز رحلة المرشح وخبرته. عادةً ما يتم دمج هذا البرنامج في منصات تسويق التوظيف، وغالبًا ما يتعاون بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وبرامج لوحة الوظائف.
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WayUp
wayup.com
الشركة الرائدة في الصناعة للمرشحين المؤهلين والمتنوعين الذين يتم اكتشافهم وتوظيفهم. ابحث عن فرص العمل والتدريب، واحصل على النصائح المهنية، وتواصل مباشرة مع كبار أصحاب العمل.
TurboHire
turbohire.co
تربوهاير هي منصة أتمتة توظيف شاملة تساعد الشركات في تحسين عمليات التوظيف وجذب المرشحين، مع ميزات مثل جدولة المقابلات وتصنيف المرشحين.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire عبارة عن منصة توظيف شاملة حائزة على جوائز تجمع بين البرامج المبتكرة والدعم العملي من الخبراء الذي تحتاجه لتنمية فريقك بثقة. تثق أكثر من 18000 شركة في Wizehire للمساعدة في تنمية فرقها.
Workable
workable.com
Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.
Workstream
workstream.us
WorksTream هو منصة الموارد البشرية الرائدة ، كشوف المرتبات ، وقوة العمل للساعة. تعمل التكنولوجيا الذكية على تبسيط مهام الموارد البشرية بحيث يمكن لأصحاب الامتياز والأعمال التحرك بسرعة ، وتقليل تكاليف العمالة ، وتبسيط العمليات - كل ذلك في مكان واحد. 46 من أفضل 50 علامة تجارية للمطاعم السريعة-بما في ذلك Burger King ، Jimmy John's ، Taco Bell-على قيد الحياة لتوظيف فرقهم والاحتفاظ بها ودفعها.
The Muse
themuse.com
تساعد The Muse الشركات على توظيف مزيج متنوع من المواهب المناسبة من خلال سرد قصة العلامة التجارية لصاحب العمل من خلال محتوى مقنع وحملات تضخيم العلامة التجارية، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التوظيف، وأوقات التوظيف الأسرع، ومعدلات الاحتفاظ المحسنة مقارنة بلوحات الوظائف التقليدية. توفر منصة Muse لمصادر المواهب والمشاركة حلاً شاملاً للتوظيف يجمع بين أدوات تضخيم العلامة التجارية القابلة للتطوير ومحتوى رواية قصص العلامة التجارية الأصلية والوصول المستهدف إلى مجتمعنا المنسق والمتنوع الذي يضم 5 ملايين عامل في مجال المعرفة.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch هو تطبيق يربط الشركات بالمواهب الشابة من خلال أتمتة عمليات التوظيف وتسهيل تواصل أصحاب العمل مع المرشحين.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort هي منصة النمو الوظيفي للمهنيين المعاصرين. إنها توفر شبكة تضم أكثر من 3 ملايين من المحترفين المتميزين والذكاء الاصطناعي المتقدم لمساعدة 20 ألفًا من مسؤولي التوظيف على توظيف المواهب المناسبة أو إحالتها، والعثور على الفرص الوظيفية، ومشاركة الدروس التعليمية دون المتاعب المعتادة.
Beamery
beamery.com
منصة إدارة دورة حياة المواهب Beamery Talent هي الحل الشامل الذي يجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي والذكاء حتى تتمكن المؤسسات التي تعطي المواهب أولاً من قيادة التحول الاستراتيجي للمواهب وتقديم المزيد من التجارب الإنسانية لجميع المواهب وإطلاق العنان لمهارات وإمكانات القوى العاملة العالمية لديها. .
Interseller
interseller.io
Interseller هي شركة SaaS مقرها مدينة نيويورك في مجال تكنولوجيا التوظيف، وقد استحوذت عليها Greenhouse Software مؤخرًا في أكتوبر 2021. منذ عام 2016، نساعد وكالات التوظيف في جميع أنحاء العالم على بناء خط أنابيب أكثر قابلية للتنبؤ بالعملاء والمرشحين. تساعد منصتنا على تقليل الوقت المستغرق للتعامل مع العملاء المحتملين والمرشحين. يمكن لـ Interseller العثور على أي عنوان بريد إلكتروني شخصي أو خاص بالعمل والتواصل معه من خلال تسلسلات بريد إلكتروني تلقائية ومخصصة، كل ذلك مع تحديث أكثر من 30 نظامًا لإدارة علاقات العملاء (CRM) ونظام ATS (ATS).
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
برنامج تتبع المتقدمين عبر الإنترنت لتوظيف خالي من المتاعب والتعاون. يتضمن نشر وظيفة واحدة إلى أفضل لوحات الوظائف ، وسير عمل التوظيف القابل للتخصيص ، وتقارير الامتثال ، والمزيد. Hire هو نظام تتبع مقدم الطلب (ATS) بواسطة Trakstar. إدارة السير الذاتية بسهولة ، وجذب المرشحين من مجموعة متنوعة من المصادر ، وإدارة موقع الويب الخاص بك ، والتعاون مع فريق التوظيف الخاص بك ، وإنشاء تقارير عن جهود التوظيف الخاصة بك - كل ذلك مع حل واحد. يساعد Hire الشركات على أتمتة عملية التوظيف من طرف إلى طرف ، من نشر وظيفة إلى اختيار المرشح المثالي. إدارة كل سيرة ذاتية. يتدفق السير الذاتية إلى استئجار ويتم تحليلها في ملفات تعريف المرشحين المنسقة باستمرار. التعاون مع فريق التوظيف. يمكن لمديري التوظيف والمقابلات تقديم ملاحظات المرشحين وقبول طلبات المقابلة مباشرة من بريدهم الإلكتروني والتقويم. قم بقياس نجاح التوظيف الخاص بك: قم بإنشاء تقارير في Trakstar Insights مع القياس الذي يساعدك على تحديد الاختناقات في عملية التوظيف وكيف تتكدس ضد مجموعات الأقران المماثلة. وصف المنتج Hire هو نظام تتبع مقدم الطلب بواسطة TrakStar. إدارة كل خطوة من عملية التوظيف من توظيف المواهب إلى اختيار المرشح المناسب.
Covey
getcovey.com
منصة توظيف باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً والتي يمكنها تقييم المواهب بالطريقة التي تقوم بها أنت. من خلال الوصف، بكلماتك الخاصة، لكيفية تقييم ملف تعريف المرشح، إلى جانب أي مقايضات قد تقوم بها، سيقوم Scout بإنشاء روبوت لتنفيذ استراتيجيتك. فحص المرشحين الوافدين - يمكن تشغيله عبر آلاف الملفات الشخصية والكشف عن أفضل 5% من المتقدمين في غضون ساعة. تحديد مصادر المرشحين الخارجيين - سوف يقوم Scout بالبحث في ملايين المرشحين، وتقييمهم (تمامًا كما تفعل أنت)، والتواصل معهم من خلال حملات التنقيط المخصصة، والتكامل بسلاسة مع صندوق الوارد الخاص بك وأنظمة المواهب الموجودة الأخرى. باعتبارك مدير التوظيف أو مسؤول التوظيف، لديك سيطرة كاملة على استراتيجية الفحص وتحديد المصادر الخاصة بك، وCovey Scout هو صديقك الموثوق به. عليك أن تقرر الشكل الرائع للملف الشخصي، ودع Scout يقوم بالباقي! يقدم Covey أيضًا مجموعة من أدوات حصص الطاولة لتسريع إنتاجية التوظيف لديك مع تقليل التكاليف. Covey CRM: منصة إدارة علاقات المرشحين من Covey، وأداة أتمتة العثور على البريد الإلكتروني والتواصل، ومجموعة التحليلات، وبوابة الإحالة هي مجرد عدد قليل من الميزات التي ستعزز مصادرك.
hireEZ
hireez.com
Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.
TextUs
textus.com
TextUs هو منصة تواصل تسهل إدارة الرسائل القصيرة بين الشركات والعملاء، مع ميزات لتنظيم جهات الاتصال وتلقائية الردود.
Whippy
whippy.ai
Whippy هو تطبيق للاتصالات عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، يساعد الشركات في تحسين الإنتاجية وتفاعل العملاء باستخدام تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
Top Echelon
topechelon.com
يجمع برنامج التوظيف Top Echelon بين ميزات تتبع المتقدمين القوية (ATS) والعلاقة مع العملاء (CRM) في حل توظيف واحد مصمم لتبسيط عملية التوظيف لفرق التوظيف والتعيين بدءًا من 67.15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. يقوم Top Echelon بأتمتة العديد من ميزات تتبع مقدم الطلب مثل تحليل السيرة الذاتية، وتحليل البريد الإلكتروني، وتحميل السيرة الذاتية المجمعة، والحقول المخصصة، وسير العمل المخصص، وجداول بيانات الاستيراد/التصدير، والتحقق من التكرارات، ودمج السجلات، ووضع العلامات، والبحث عن النص الكامل، والبحث في نصف القطر، واختياري بوابة المرشح. للمساعدة في إدارة عملية التوظيف، يحتوي Top Echelon على ميزات CRM للتواصل مع المرشحين خلال دورة حياة التوظيف مع مراحل المسار المخصصة، وتكامل البريد الإلكتروني، وتكامل التقويم، والقوائم الساخنة المخصصة، ومخطط الأنشطة، وقوالب البريد الإلكتروني، والأنشطة المخصصة، وإعداد التقارير، ونظام الإشعارات، والمزيد. كل هذا يأتي مع الإعداد والتدريب والدعم دون أي رسوم إضافية.
Sense
sensehq.com
تعمل Sense - منصة مشاركة المواهب الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي - على إعادة تعريف عملية التوظيف من خلال المزج بسلاسة بين تجارب المرشحين الشخصية ومتعددة القنوات مع تعزيز كفاءة القائمين على التوظيف. تحظى Sense بثقة أكثر من 1000 مؤسسة، وتقدم مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك أتمتة التوظيف وإدارة علاقات العملاء Talent CRM والحملات وتسجيل نتائج المرشحين ومطابقتها وAI Chatbot والمراسلة النصية وجدولة المقابلات والإحالات. قم بتحسين كل خطوة من رحلة اكتساب المواهب باستخدام Sense، حيث تتقارب التكنولوجيا المتطورة مع الوظائف البديهية.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire هو مساعد توظيف مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقلل بشكل كبير من وقت التوظيف (والتكلفة) من خلال المشاركة والفحص وجدولة المقابلات تلقائيًا مع أفضل المرشحين في دقائق.
Phenom
phenom.com
تعد منصة Phenom Intelligenct Talent Experience، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حلاً واحدًا يساعد المرشحين في العثور عليك واختيارك بشكل أسرع، ويساعد الموظفون على تطوير مهاراتهم ويتطورون، ويصبح القائمون على التوظيف منتجين إلى حد كبير، ويبني المديرون فرقًا أقوى.
Untapped
untapped.io
Untapped هي عبارة عن منصة توظيف شاملة ومتنوعة تساعد الشركات على توظيف فرق متنوعة بشكل فعال. الموهبة في كل مكان. الفرصة ليست كذلك. نحن هنا لتغيير ذلك – بسرعة. "غير مستغل" هو المكان الذي تتخلص فيه الشركات من التخمين عند توظيف فرق متنوعة. إنه المكان الذي يحولون فيه إبداعهم وابتكارهم ونموهم. وحيث يحولون الأهداف إلى أفعال لإحداث التغيير الذي يطلبه المجتمع. لماذا؟ لأن التنوع لا يمكنه الانتظار ولن ينتظر. المستقبل يشبهك.
Longlist
longlist.io
Longlist عبارة عن نظام توظيف لإدارة علاقات العملاء (CRM) وATS لشركات التوظيف والتوظيف سريعة النمو.
flair HR
flair.hr
Flair HR هو تطبيق شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة غياب الموظفين وميزات الرواتب بفعالية.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker هو نظام سحابي للموارد البشرية والتوظيف وإدارة الأداء. يمكّن HRLocker الشركات من أتمتة عمليات إدارة الأفراد والتوظيف، وتبسيط متطلبات الموارد البشرية، كل ذلك في مكان واحد.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — منصة شاملة مصممة لتمكين مديري التوظيف. يمكنك تبسيط عملية التوظيف الخاصة بك بسهولة، بدءًا من مشاركة المرشحين وحتى التقييمات وتتبع الطلبات. التواصل بسلاسة وجدولة الأحداث وإجراء المقابلات عن بعد وحماية البيانات. استمتع بتجربة سير العمل الأمثل مع Tacitbase. الميزات الرئيسية: العمل التعاوني: استمتع بالتعاون السلس مع خطط الاشتراك المرنة الخاصة بـ Tacitbase. تعاون بسهولة مع أعضاء الفريق عبر قاعدة بيانات المرشحين ومراجعة المرشحين وتتبع الطلبات. قم بتعيين المهام وتتبع التقدم والحفاظ على التواصل في الوقت الفعلي، بغض النظر عن الموقع. استمتع بإدارة الأذونات الدقيقة للوصول المتحكم فيه. قاعدة بيانات المرشحين: يمكنك بسهولة إنشاء المرشحين وإدارتهم وتخزينهم من مصادر مختلفة. سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو قواعد البيانات الموجودة، يتيح Tacitbase تنظيم المرشحين بدون متاعب. قم بتخصيص قاعدة بيانات المرشحين الخاصة بك باستخدام أعمدة مخصصة وابحث عن المرشحين المحتملين بناءً على معايير محددة مثل التعليم والخبرة والمهارات والموقع. تتبع جميع أنشطة المرشحين بما في ذلك المراجعات والتطبيقات والاتصالات في موقع مركزي واحد. مراجعة المرشح: تبسيط وتسريع عملية التقييم من خلال مراجعات المرشحين التعاونية والبناءة. احصل على رؤية شاملة لمؤهلات كل مرشح ومدى ملاءمته للوظيفة، مما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وتحسين جودة التوظيف. قم باتخاذ خيارات مستنيرة وقم ببناء فريق قوي. البريد الضمني: التواصل بفعالية مع المرشحين من خلال عنوان بريد إلكتروني مخصص، ودمج جميع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمرشح في مكان واحد. استفد من قوالب البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص والاتصال الآلي لتوفير الوقت وتعزيز علاقات المرشحين وتوفير تجربة مخصصة طوال عملية التوظيف. ابق على اتصال دون عناء. تتبع التطبيق: يمكنك تتبع المرشحين بسلاسة عبر مسار التوظيف من خلال نظام تتبع التطبيقات (ATS) القائم على Kanban. قم بتخصيص عملية التوظيف الخاصة بك والتعاون مع أعضاء الفريق والتواصل مع المرشحين مباشرة داخل النظام. قم بتبسيط عملية التوظيف باستخدام التصنيفات والمرشحات، مما يضمن إدارة فعالة للمرشحين وسير عمل سلسًا. جدولة الحدث: قم بتبسيط جداول المقابلات والتقييم من خلال ميزة جدولة الأحداث المريحة لدينا. قم بإنشاء الأحداث وتحديد التفاصيل وإرسال الدعوات إلى المرشحين مباشرة من خلال Tacitbase. قم بإدارة جميع الأحداث المجدولة في التقويم وأرسل تذكيرات للمرشحين، مما يضمن تجربة توظيف سلسة وتجنب تعارض المواعيد. تكامل المؤتمر: قم بإجراء مقابلات وتقييمات آمنة عن بعد باستخدام إمكانات التكامل الخاصة بـ Tacitbase لمنصات المؤتمرات الشهيرة مثل Zoom وGoogle Meet. قم بجدولة المرشحين ودعوتهم لإجراء المقابلات الافتراضية، وتسجيل الجلسات للرجوع إليها مستقبلاً، وتبسيط أنشطة التوظيف عن بعد. جسر المسافات دون عناء. بحث متقدم: استفد من قوة مرشحات البحث المتقدم لدينا لتحديد المرشحين بناءً على معايير محددة، مثل المهارات والخبرة والتعليم والمزيد. قم بتحسين نتائج البحث باستخدام مجموعة من خيارات البحث والمرشحات، مما يوفر الوقت ويضمن اختيار المرشحين الأكثر ملاءمة لكل فرصة عمل. ابحث عن الشريك المثالي بكفاءة. أمن البيانات: في Tacitbase، يعد أمن البيانات هو أولويتنا القصوى. نحن نستخدم إجراءات أمنية قوية لحماية معلومات المرشح الحساسة، بما في ذلك الأمان على مستوى الصف والنسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات. تتوافق منصتنا مع لوائح حماية البيانات، وتتوافق عمليات التكامل مع خدمات الطرف الثالث مع معايير الأمان الصارمة. ثق بنا ببياناتك. ارفع مستوى نجاحك في التوظيف مع Tacitbase. أطلق العنان لقوة سير العمل المبسط والميزات المتقدمة والرؤى المستندة إلى البيانات. اختبر الميزة النهائية في التوظيف وأحدث ثورة في لعبة التوظيف الخاصة بك مع Tacitbase!
Bryq
bryq.com
Bryq عبارة عن منصة لذكاء المواهب تساعد المؤسسات على توظيف الأشخاص المناسبين بسرعة وتمكين المواهب الحالية من تحقيق إمكاناتها الكاملة. من خلال الاستفادة من أحدث التطورات في علم نفس IO، تقدم Bryq منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تمكن متخصصي وقادة الموارد البشرية من تقليل تكاليف التوظيف وتعزيز أداء الموظفين وإدارة المواهب بشكل فعال. يدعم Bryq التنقل الداخلي، ويعزز ثقافة التعلم والتطوير، ويعزز تحفيز الموظفين، ويحدد مجالات النمو، ويتنبأ بأفضل الأداء - كل ذلك باستخدام البيانات، وليس فقط الحدس. مع Bryq، يمكنك أيضًا ضمان الالتزام بقوانين التوظيف وتقليل مخاطر التحيز في التوظيف بشكل كبير.
SourceWhale
sourcewhale.com
تم إنشاء SourceWhale لأتمتة الأمور المملة وتبسيط الأمور المملة والحفاظ على عقلانية مسؤولي التوظيف. نحن نساعد في أتمتة عملية تحديد المصادر والتواصل من خلال العمل على منصات مثل Linkedin (على الرغم من أننا نتعامل أيضًا مع Github وCrunchbase وAngel List وFacebook وTwitter والعديد من المواقع الأخرى) والتكامل مع عميل البريد الإلكتروني الحالي لديك وATS/CRM.
Chattr
chattr.ai
برنامج أتمتة الموارد البشرية الذي يجعل توظيف القوى العاملة بالساعة أسهل جزء من يومك.
Survale
survale.com
توفر منصة التغذية المرتدة من المواهب الحائزة على جوائز Survale أصحاب العمل حلاً "دائمًا على" لجمع وتحليل البيانات التجريبية والتوظيف تلقائيًا في كل مرحلة من مراحل عملية التوظيف وطوال دورة حياة المواهب. توفر وحدة المرشحين الحائزة على جائزة HR على Grouvale Grouvale تجارب مرشح مدفوعة بالبيانات ، ويقدم Oboardx العام الذي تعتمد على البيانات ، ويقوم Posterx بتحسين جميع برامج المواهب التي تواجهها. يجمع تلقائيًا ردود الفعل على جميع برامج المواهب الداخلية التي تواجهها تقريبًا. تعطي التحليلات التنبؤية لـ Survale أولويات القضايا وتوفير قيادة التوظيف والمواهب مع رؤى غير مسبوقة في عمليات التوظيف والمواهب الخاصة بهم من الاستئجار المسبق للخروج ، مما يتيح لهم تحسين ومواءمة الأشخاص والعمليات حول المقاييس المشتركة.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity عبارة عن منصة توظيف واحدة للشركات والأفراد، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للشركات العثور على المواهب بشكل كامل سواء للتوظيف أو التعاقد باستخدام برنامج ATS الخاص بـ SupportFinity والمتصل بواحد من أكبر المجتمعات المهنية المتنامية في العالم. يمكن للأشخاص والباحثين عن عمل الانضمام إلى SupportFinity للعثور على وظائف أو مشاريع والتواصل مع أقرانهم وأصدقائهم. يوفر مجتمع SupportFinity إمكانية الوصول إلى الوظائف والمشروعات بالإضافة إلى العديد من الامتيازات المجانية الأخرى مثل المكافآت والتدوين والوصول إلى ميزات المجتمع فقط.
Handshake
joinhandshake.com
المصافحة هو تطبيق يربط طلاب الجامعات بفرص عمل وتدريب، مع ميزات لإنشاء ملفات تعريف مهنية ومطابقة مع أصحاب العمل.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby هو نظام تتبع المتقدمين يسهل عمليات التوظيف بفضل تحليلات دقيقة وسير عمل قابل للتخصيص، مع واجهة سهلة الاستخدام.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين تم فحصهم مسبقًا، ويجري أول شاشة هاتف لك. تحظى شركة Braintrust AIR بثقة المئات من شركات Fortune 1000، بما في ذلك Nestlé وPorsche وAtlassian وGoldman Sachs وNike، مما يجعل محترفي اكتساب المواهب أكثر فعالية بمقدار 100 مرة ويوفر للشركات مئات الآلاف من الدولارات من تكاليف التوظيف.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد في تحسين عملية التوظيف وجذب المرشحين المؤهلين من خلال وظائف وقوائم شاملة.
ClearCompany
clearcompany.com
تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.
Crelate
crelate.com
Crelate هو تطبيق لإدارة توظيف يركز على وكالات البحث والشركات. يقدم أدوات لتتبع المرشحين، والتقارير، وتخصيص سير العمل.
Criteria
criteriacorp.com
اتخاذ قرارات أفضل بشأن المواهب. هدفك هو بناء أفضل فريق. هدفنا هو مساعدتك في الوصول إلى هناك من خلال تقييمات متعددة الأبعاد، مدعومة بالعلم ويتم تقديمها من خلال منصتنا القوية وسهلة الاستخدام.
Factorial
factorialhr.com
يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.
Fountain
fountain.com
يجلب Fountain التوظيف إلى مكان واحد حتى تتمكن من توظيف أشخاص أفضل بشكل أسرع، سواء كنت مؤسسة كبيرة أو صاحبة امتياز أو شركة صغيرة. تتبع وإدارة وانضم إلى كل مكان. سواء كان لديك موقعًا واحدًا أو 1000 موقع، فنحن نبقي الأمر بسيطًا. يتوفر Fountain على الويب والأجهزة المحمولة، حتى تتمكن من توظيف المرشحين، سواء كنت في مكتبك أو أثناء التنقل.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.
Gem
gem.com
Gem هي منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحبها فرق TA. فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، والتوظيف بشكل أسرع، وتوفير المال - كل ذلك مع منح مسؤولي التوظيف حلاً يجدونه سهل الاستخدام. استخدم Gem كمنصة توظيف متكاملة أو قم بتحسين ATS الحالي الخاص بك باستخدام منتجات متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتحديد المصادر والجدولة والتحليلات ومواقع التوظيف والأحداث والمزيد. أكثر من 1000 شركة - بدءًا من الشركات الناشئة إلى رواد الصناعة مثل Airbnb وWayfair وCintas وCarmax وDoordash وZillow - تثق في Gem للتوظيف بسرعة وسهولة.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse هو برنامج لتتبع المتقدمين يُستخدم لتسهيل وتحسين عمليات التوظيف في الشركات بمختلف الأحجام.
100Hires
100hires.com
100Hires هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات على إدارة عمليات التوظيف بكفاءة، مع ميزات مثل جدولة المقابلات وإدارة قاعدة البيانات.
HiPeople
hipeople.io
تطبيق HiPeople يسهل عملية التوظيف من خلال أدوات فحص شاملة وأتمتة المراجع، مما يساعد الشركات على تقييم المرشحين بشكل دقيق وفعال.
Hireology
hireology.com
تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.
LiveHire
livehire.com
يوفر برنامج التوظيف LiveHires تجربة عالمية المستوى للمرشحين ومسؤولي التوظيف، وهي بديهية وسهلة الاستخدام بينما تسمح لمؤسستك بما يلي: - بناء فريق توظيف أكثر إنتاجية وفعالية - حماية سمعة علامتك التجارية عن طريق تقليل رفض المرشحين - الوصول إلى أهداف التوظيف أثناء تقليل الإنفاق - توظيف الأشخاص المهتمين والمتفاعلين مع علامتك التجارية - إنشاء علاقات حقيقية وأصيلة مع المرشحين - بناء قوة عاملة أكثر تنوعًا
Paychex
paychex.com
يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Pinpoint
pinpointhq.com
سير العمل، والتقارير الجميلة، وعملية التوظيف الأسهل - ليس فقط لمرشحيك، ولكن لفريقك أيضًا. اتخذ قرارات توظيف أفضل — بشكل أسرع — باستخدام Pinpoint.
QJumpers
qjumpers.com
يعد برنامج QJumpers لتتبع مقدم الطلب عبارة عن منصة سهلة الاستخدام تعتمد على الويب، مما يسهل التعاون مع مديري التوظيف للحصول على أفضل توظيف سريعًا. يعمل سير العمل الآلي على تقليل وقت الإدارة بشكل كبير باستخدام أدوات التصنيف والفرز التلقائي باستخدام أحدث التقنيات. تعزيز تجربة المرشح الخاص بك وإدارة التوظيف الخاص بك بسهولة عن بعد. تفويض اتخاذ القرار بما يتناسب مع طريقة توظيفك.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna هي منصة توظيف تعيد تعريف كيفية توظيف كبار أصحاب العمل للشباب. تشتمل منصة Rakuna على Rakuna Recruit، أبسط تطبيق جوال لتجنيد الأحداث غير المتصلة بالإنترنت، وRakuna Recruit Dashboard، لوحة معلومات إدارة الأحداث وإدارة علاقات المرشحين لتوظيف الحرم الجامعي/الحدث. نحن مستمرون في توسيع مجموعات منتجاتنا لتشمل أدوات التوظيف التي تساعد في تبسيط عمليات التوظيف وزيادة الجهود التسويقية للتوظيف لدى الشركات مثل جدولة المقابلات، والتوظيف عبر الرسائل النصية القصيرة، وتوظيف إدارة علاقات العملاء، وما إلى ذلك. نحن نتبع الطريقة التي تقوم بها الشركات بتوظيف جيل الألفية: https://www.rakuna .co/
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent هو مزود منصة لاكتساب المواهب يعمل على ربط الأشخاص لتنمية الشركات والمهن والمجتمعات. تقدم منصتنا مجموعة من الوحدات البرمجية وحلول اكتساب المواهب المتخصصة لمساعدة المؤسسات على جذب الأشخاص المناسبين وإدارتهم وتوظيفهم. برنامجنا الأول: يعد برنامج التوظيف نظامًا قويًا لإدارة المرشحين يمكّن المؤسسات من اعتماد نهج استباقي لاكتساب المواهب ودفع النمو الاستراتيجي. :يقلل التوظيف من المعالجة المزدوجة، ويوفر لك الوقت، ويقلل من خطر الخطأ البشري على طول الطريق. Scout :Recruit يسمح لك بما يلي: - إدارة دورة حياة التوظيف - إنشاء وإدارة ونشر صفحات الويب الخاصة بالتوظيف ذات العلامات التجارية - النشر مباشرة على لوحات الوظائف لضمان رؤية المرشحين المناسبين لدورك - فحص المرشحين بسهولة للحصول على أفضل النتائج - التقييم والتصنيف والتعليق على أفضل المرشحين لديك لتتبعهم - تتبع المرشحين طوال عملية التوظيف - التكامل مع حلول التوظيف وتكنولوجيا الموارد البشرية المفضلة لديك
TalentLyft
talentlyft.com
برنامج التوظيف الذي يدمج نظام تتبع مقدم الطلب وتسويق التوظيف وتحديد المصادر وحل إدارة علاقات العملاء للمواهب في منصة واحدة.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef هي شركة رائدة في مجال توفير حلول تتبع المتقدمين وإدارة المواهب المستندة إلى SaaS والتي تم تصميمها خصيصًا للقوى العاملة اللامركزية كل ساعة. تعمل منصتنا المتنقلة أولاً على تبسيط عملية التوظيف للاحتفاظ بها لتحويل كيفية تتبع أصحاب العمل للعاملين بالساعة، بدءًا من التوظيف والتوظيف والتدريب والمشاركة. تثق العديد من أفضل العلامات التجارية العالمية المعروفة في TalentReef لتوفير الرؤى القابلة للتنفيذ اللازمة لتحسين عمليات إدارة المواهب الخاصة بها وقيادتها.
Team Engine
teamengine.io
يستخدم أصحاب العمل المفضلون محرك الفريق لتوظيف القوى العاملة الميدانية والاحتفاظ بها وتحسينها. Team Engine هو مجموعة أتمتة الموارد البشرية التي تساعد على زراعة الشركات المتزايدة للحصول على أفضل المواهب وتنفيذ أفضل الممارسات في مشاركة الموظفين. يمكن للمؤسسات أن تقول وداعًا للعمليات اليدوية ، غير المرغوب فيها ، المستهلكة للوقت ومرحباً ببرنامج بديهي قابل للتخصيص الذي ينفذ تلقائيًا المكونات الحاسمة التي تناسبه الوقت لاستراتيجية مواهب استثنائية. تُستخدم منصة اتصال Team Engine الأولى التي تستخدمها حاليًا مئات الشركات المتنامية ، تلبي احتياجات المنظمات الفريدة للمؤسسات مع قوة عاملة موزعة في هذا المجال. ذلك لأن العمال الميدانيين يبحثون عن السرعة والبساطة ، سواء في عملية التوظيف أو في عملهم اليومي. من خلال محرك الفريق ، يمكن للمؤسسات التغلب على تحديات المشاركة الفريدة لصناعها لتخفيض وتوظيف أفضل الأشخاص أولاً ، ثم دفع الاحتفاظ بفرص التواصل والتعليقات المتسقة. سوف يساعد محرك الفريق المنظمات: * ابحث عن أشخاص رائعين واستئجارهم: أتمتة المهام الزائدة في عملية التوظيف حتى يتمكنوا من إضافة قيمة حيث تهم أكثر. * تحفيز الموظفين الجودة والاحتفاظ بهم: احصل على بداية جيدة من بداية جيدة مع On-on-on-ons وفرصة تقديم تعليقات حول التجربة. * تنفيذ وتحسين باستمرار: بناء الترابط عبر الشركة لإنجاز العمل ، وإنشاء عمليات فعالة ، ورعاية ثقافة النمو والتنمية. لمحة عن كيفية مساعدة محرك الفريق: * الرسائل النصية مع الموظفين بدون مكتب ومتقدمي الوظائف * الرسائل الآلية للاتصالات الحساسة للوقت (على سبيل المثال ، تذكيرات المقابلة والمواعيد النهائية للتسجيل) * إعلان التوظيف المدمج على Craigslist و Facebook و Instagram * الاتصالات المترجمة للمتحدثين الإسبان * مركز مركزي لتنظيم جميع أنشطة التوظيف وتفاصيل مقدم الطلب * تنويع مصادر المرشح لمزيد من الوصول
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