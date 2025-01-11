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برنامج إدارة علاقات المرشحين - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا
يساعد برنامج إدارة علاقات المرشحين، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج تجربة المرشح، متخصصي الموارد البشرية والقائمين بالتوظيف ومديري التوظيف في تعزيز مشاركة المرشحين طوال عملية التوظيف. تتيح هذه الأدوات تجارب شخصية للمرشحين، وبالتالي تعزيز مشاركتهم ورضاهم. يستفيد القائمون على التوظيف وفرق الموارد البشرية من حلول علاقات المرشحين لتنمية خط المواهب النشط، مما يسهل العثور على المرشحين المؤهلين للأدوار المتاحة. من المهم التمييز بين برنامج إدارة علاقات المرشحين وبرنامج CRM، على الرغم من تقديم وظائف مماثلة. تركز إدارة علاقات المرشحين بشكل خاص على تعزيز رحلة المرشح وخبرته. عادةً ما يتم دمج هذا البرنامج في منصات تسويق التوظيف، وغالبًا ما يتعاون بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وبرامج لوحة الوظائف.
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BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC Magazine أن BambooHR "أغلى ثمناً من المنتجات المنافسة" و"يفتقر إلى ميزات إدارة الفوائد (BA) مقارنة بالحلول المنافسة" ولكن "مجموعة الميزات القوية والواجهة سهلة الاستخدام تدفعه إلى قمة منتجاتنا". قائمة".
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين تم فحصهم مسبقًا، ويجري أول شاشة هاتف لك. تحظى شركة Braintrust AIR بثقة المئات من شركات Fortune 1000، بما في ذلك Nestlé وPorsche وAtlassian وGoldman Sachs وNike، مما يجعل محترفي اكتساب المواهب أكثر فعالية بمقدار 100 مرة ويوفر للشركات مئات الآلاف من الدولارات من تكاليف التوظيف.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة موظفيك لم تكن أسهل من أي وقت مضى. يزودك ADP Workforce Now بالأدوات ليس فقط لتتبع معلومات الموارد البشرية، ولكن أيضًا لمساعدتك في إدارة القوى العاملة لديك واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ومع تقدمك، يمكنك إضافة الوظائف التي تحتاجها. قم بتمكين جميع مستويات مؤسستك باستخدام الأدوات والإمكانيات المصممة خصيصًا لتوفير تجربة جذابة لقادة الأعمال والمديرين والعاملين. • الكل في واحد: نظام أساسي للموارد البشرية قابل للتكوين لإدارة جميع وظائف إدارة الأفراد بكفاءة - كشوف المرتبات والموارد البشرية والوقت والمواهب والمزايا - ضمن قاعدة بيانات واحدة. • الامتثال الواثق: يحافظ الأمان الرائد في الصناعة لدينا على أمان بياناتك، بينما تساعدك خبرتنا وحلولنا العميقة في مجال الامتثال على حماية أعمالك. • سهولة الاستخدام: ميزات مبتكرة وسهلة الاستخدام في متناول يدك، مما يجعل من السهل العمل بطرق تناسب احتياجاتك مع توفير تجربة أفضل للقوى العاملة لديك أيضًا. • رؤى حول تدفق العمل: اتخذ القرارات بثقة، مستنيرًا برؤى من أغنى وأقوى قاعدة بيانات للقوى العاملة في الأعمال. • نظام بيئي متكامل ومتصل: قم بتوسيع قدرات إدارة الأفراد لديك من خلال أكبر نظام بيئي للموارد البشرية والذي يتكامل بسهولة وأمان مع حلول الطرف الثالث الرائدة. تواصل بسهولة مع الشركاء الحيويين مثل المحاسبين والوسطاء ومقدمي الخدمات المالية. كشوف المرتبات. يمكنك توفير الوقت وتقليل الأخطاء باستخدام المجموعة المتكاملة التي تم تصميمها خصيصًا لمساعدتك في إدارة أعمالك وتلبية احتياجات الامتثال الخاصة بك.
WayUp
wayup.com
الشركة الرائدة في الصناعة للمرشحين المؤهلين والمتنوعين الذين يتم اكتشافهم وتوظيفهم. ابحث عن فرص العمل والتدريب، واحصل على النصائح المهنية، وتواصل مباشرة مع كبار أصحاب العمل.
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم مجموعة من المنتجات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي الخاص بنا والذي تم تطويره من خلال معالجة 260 مليون مرشح وأكثر من 1.5 مليون موظف. تتمثل مهمة Workable في مضاعفة إنتاجية الموارد البشرية لشركتك بمقدار 10 أضعاف. يعد Workable Recruiting نظامًا عالميًا لتتبع المتقدمين يجعل القائمين على التوظيف ومديري التوظيف أفضل. يساعد الذكاء الاصطناعي العملي في تنفيذ معظم المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحديد المصادر والفحص وإرسال البريد الإلكتروني وإنشاء الأوصاف الوظيفية ومجموعات أدوات المقابلات والمزيد. تم دمج Workable بشكل وثيق مع جميع لوحات الوظائف الرئيسية ويقدم جميع الميزات التي تبحث عنها أفضل فرق التوظيف. تتيح إدارة الموارد البشرية القابلة للتطبيق إدارة الموظفين بشكل شامل من خلال نظام قابل للتكوين بدرجة عالية يتعامل بشكل آمن مع بيانات الموظفين، ويدير الإجازات، ويتكامل مع كشوف المرتبات، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. Jobs by Workable عبارة عن لوحة وظائف تربط ملايين المرشحين بالفرص المتاحة في الشركات التي تعمل بالطاقة Workable. ساعدت Workable أكثر من 27000 شركة في أكثر من 100 دولة في العثور على أفضل المواهب وتوظيفها وإدارتها. نحن نقدم تحسينات إنتاجية غير مسبوقة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، مما يضمن بقاء عملائنا في المقدمة في المشهد التكنولوجي سريع التطور.
Whippy
whippy.ai
Whippy عبارة عن منصة قوية للاتصالات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لرفع إنتاجية الأعمال ومشاركة العملاء من خلال تقنية الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تشمل المنتجات الرئيسية البريد الوارد للفريق، والحملات، والأتمتة، وتكامل الذكاء الاصطناعي، والتسلسلات، والتدفقات، والمراجعات. يعمل حل Whippy الشامل على تبسيط الاتصالات، ويستبدل الأدوات المتعددة بسلاسة، ويمكّن الشركات من تحسين الإنتاجية وتحقيق أقصى قدر من النمو.
TextUs
textus.com
TextUs هي المنصة الرائدة لمشاركة المستهلكين للقائمين بالتوظيف والبائعين والتي تعمل على إنشاء خطوط الأنابيب وتحسين معدلات التحويل. يحب المستخدمون TextUs لأنه يسمح لهم بالتواصل بشكل أكثر فعالية مع المرشحين والمحتملين والعملاء. قم بزيادة إنتاجية الوظيفة إلى الحد الأقصى من خلال الحصول على المزيد من الاستجابات بشكل أسرع، وتحسين تحويل دورة المبيعات وسرعة وصول المرشح إلى السوق.
hireEZ
hireez.com
HireEZ عبارة عن منصة توظيف خارجية حائزة على جوائز، تعمل على تركيز جميع جهود التوظيف لتوظيف فرق كبيرة وصغيرة لتسهيل عملية التوظيف الخارجية. استمتع بتجربة سريعة وبسيطة لمصادر الذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 800 مليون ملف شخصي مفتوح على الويب وأكثر من 45 منصة. قم بأتمتة وإنشاء حملات توظيف مخصصة باستخدام القوالب والتسلسلات والتتبع وجدولة التقويم. حقق جودة التوظيف من خلال سحابة بيانات المواهب لدينا لمركزة البيانات المنعزلة سابقًا وتحديثها وإعادة اكتشافها مع إدارة قريبة من الصفر ومركز بيانات آمن. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Hireez.com.
Covey
getcovey.com
منصة توظيف باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً والتي يمكنها تقييم المواهب بالطريقة التي تقوم بها أنت. من خلال الوصف، بكلماتك الخاصة، لكيفية تقييم ملف تعريف المرشح، إلى جانب أي مقايضات قد تقوم بها، سيقوم Scout بإنشاء روبوت لتنفيذ استراتيجيتك. فحص المرشحين الوافدين - يمكن تشغيله عبر آلاف الملفات الشخصية والكشف عن أفضل 5% من المتقدمين في غضون ساعة. تحديد مصادر المرشحين الخارجيين - سوف يقوم Scout بالبحث في ملايين المرشحين، وتقييمهم (تمامًا كما تفعل أنت)، والتواصل معهم من خلال حملات التنقيط المخصصة، والتكامل بسلاسة مع صندوق الوارد الخاص بك وأنظمة المواهب الموجودة الأخرى. باعتبارك مدير التوظيف أو مسؤول التوظيف، لديك سيطرة كاملة على استراتيجية الفحص وتحديد المصادر الخاصة بك، وCovey Scout هو صديقك الموثوق به. عليك أن تقرر الشكل الرائع للملف الشخصي، ودع Scout يقوم بالباقي! يقدم Covey أيضًا مجموعة من أدوات حصص الطاولة لتسريع إنتاجية التوظيف لديك مع تقليل التكاليف. Covey CRM: منصة إدارة علاقات المرشحين من Covey، وأداة أتمتة العثور على البريد الإلكتروني والتواصل، ومجموعة التحليلات، وبوابة الإحالة هي مجرد عدد قليل من الميزات التي ستعزز مصادرك.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire هو نظام تتبع المتقدمين (ATS) من Trakstar. يمكنك إدارة السير الذاتية بسهولة، وجذب المرشحين من مجموعة متنوعة من المصادر، وإدارة موقع الويب الخاص بالوظائف، والتعاون مع فريق التوظيف لديك، وإنشاء تقارير عن جهود التوظيف الخاصة بك - كل ذلك بحل واحد. تساعد Hire الشركات على أتمتة عملية التوظيف الشاملة، بدءًا من نشر الوظيفة وحتى اختيار المرشح المثالي. إدارة كل السيرة الذاتية. تتدفق السير الذاتية إلى Hire ويتم تحليلها في ملفات تعريف المرشحين ذات التنسيق المستمر. التعاون مع فريق التوظيف. يمكن لمديري التوظيف والقائمين بالمقابلات تقديم تعليقات المرشحين وقبول طلبات المقابلة مباشرة من بريدهم الإلكتروني والتقويم. قياس نجاح التوظيف لديك: قم بإنشاء تقارير في Trakstar Insights مع قياس الأداء الذي يساعدك على تحديد الاختناقات في عملية التوظيف الخاصة بك وكيفية مواجهتك لمجموعات النظراء المماثلة. وصف المنتج Hire هو نظام تتبع مقدم الطلب من Trakstar. إدارة كل خطوة من عملية التوظيف بدءًا من توظيف المواهب وحتى اختيار المرشح المناسب.
Interseller
interseller.io
Interseller هي شركة SaaS مقرها مدينة نيويورك في مجال تكنولوجيا التوظيف، وقد استحوذت عليها Greenhouse Software مؤخرًا في أكتوبر 2021. منذ عام 2016، نساعد وكالات التوظيف في جميع أنحاء العالم على بناء خط أنابيب أكثر قابلية للتنبؤ بالعملاء والمرشحين. تساعد منصتنا على تقليل الوقت المستغرق للتعامل مع العملاء المحتملين والمرشحين. يمكن لـ Interseller العثور على أي عنوان بريد إلكتروني شخصي أو خاص بالعمل والتواصل معه من خلال تسلسلات بريد إلكتروني تلقائية ومخصصة، كل ذلك مع تحديث أكثر من 30 نظامًا لإدارة علاقات العملاء (CRM) ونظام ATS (ATS).
Beamery
beamery.com
منصة إدارة دورة حياة المواهب Beamery Talent هي الحل الشامل الذي يجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي والذكاء حتى تتمكن المؤسسات التي تعطي المواهب أولاً من قيادة التحول الاستراتيجي للمواهب وتقديم المزيد من التجارب الإنسانية لجميع المواهب وإطلاق العنان لمهارات وإمكانات القوى العاملة العالمية لديها. .
Cutshort
cutshort.io
Cutshort هي منصة النمو الوظيفي للمهنيين المعاصرين. إنها توفر شبكة تضم أكثر من 3 ملايين من المحترفين المتميزين والذكاء الاصطناعي المتقدم لمساعدة 20 ألفًا من مسؤولي التوظيف على توظيف المواهب المناسبة أو إحالتها، والعثور على الفرص الوظيفية، ومشاركة الدروس التعليمية دون المتاعب المعتادة.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch هي منصة أتمتة التوظيف التي تغير الطريقة التي يجد بها الجيل Z العمل. من خلال استبدال لوحات الوظائف بالمطابقة والأتمتة، تعمل RippleMatch على التخلص من الأجزاء الأكثر استهلاكًا للوقت في عملية التوظيف لكل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل. يستفيد كبار أصحاب العمل من RippleMatch لبناء فرق متنوعة وعالية الأداء، ويثق الباحثون عن عمل من الجيل Z في جميع أنحاء البلاد في RippleMatch لإطلاق حياتهم المهنية وتنميتها.
The Muse
themuse.com
تساعد The Muse الشركات على توظيف مزيج متنوع من المواهب المناسبة من خلال سرد قصة العلامة التجارية لصاحب العمل من خلال محتوى مقنع وحملات تضخيم العلامة التجارية، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التوظيف، وأوقات التوظيف الأسرع، ومعدلات الاحتفاظ المحسنة مقارنة بلوحات الوظائف التقليدية. توفر منصة Muse لمصادر المواهب والمشاركة حلاً شاملاً للتوظيف يجمع بين أدوات تضخيم العلامة التجارية القابلة للتطوير ومحتوى رواية قصص العلامة التجارية الأصلية والوصول المستهدف إلى مجتمعنا المنسق والمتنوع الذي يضم 5 ملايين عامل في مجال المعرفة.
Workstream
workstream.us
Workstream هي المنصة الرائدة للموارد البشرية والرواتب والتوظيف للقوى العاملة بالساعة. تعمل تقنيتها الذكية على تبسيط مهام الموارد البشرية حتى يتمكن أصحاب الامتياز والشركات من التحرك بسرعة وتقليل تكاليف العمالة وتبسيط العمليات - كل ذلك في مكان واحد. تعتمد 46 من أفضل 50 علامة تجارية لمطاعم الخدمة السريعة - بما في ذلك Burger King وJimmy John's وTaco Bell - على Workstream لتوظيف فرقها والاحتفاظ بها ودفع أجورها. تعرف على المزيد على Workstream.us.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity عبارة عن منصة توظيف واحدة للشركات والأفراد، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للشركات العثور على المواهب بشكل كامل سواء للتوظيف أو التعاقد باستخدام برنامج ATS الخاص بـ SupportFinity والمتصل بواحد من أكبر المجتمعات المهنية المتنامية في العالم. يمكن للأشخاص والباحثين عن عمل الانضمام إلى SupportFinity للعثور على وظائف أو مشاريع والتواصل مع أقرانهم وأصدقائهم. يوفر مجتمع SupportFinity إمكانية الوصول إلى الوظائف والمشروعات بالإضافة إلى العديد من الامتيازات المجانية الأخرى مثل المكافآت والتدوين والوصول إلى ميزات المجتمع فقط.
Sense
sensehq.com
تعمل Sense - منصة مشاركة المواهب الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي - على إعادة تعريف عملية التوظيف من خلال المزج بسلاسة بين تجارب المرشحين الشخصية ومتعددة القنوات مع تعزيز كفاءة القائمين على التوظيف. تحظى Sense بثقة أكثر من 1000 مؤسسة، وتقدم مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك أتمتة التوظيف وإدارة علاقات العملاء Talent CRM والحملات وتسجيل نتائج المرشحين ومطابقتها وAI Chatbot والمراسلة النصية وجدولة المقابلات والإحالات. قم بتحسين كل خطوة من رحلة اكتساب المواهب باستخدام Sense، حيث تتقارب التكنولوجيا المتطورة مع الوظائف البديهية.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire هو مساعد توظيف مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقلل بشكل كبير من وقت التوظيف (والتكلفة) من خلال المشاركة والفحص وجدولة المقابلات تلقائيًا مع أفضل المرشحين في دقائق.
Phenom
phenom.com
تعد منصة Phenom Intelligenct Talent Experience، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حلاً واحدًا يساعد المرشحين في العثور عليك واختيارك بشكل أسرع، ويساعد الموظفون على تطوير مهاراتهم ويتطورون، ويصبح القائمون على التوظيف منتجين إلى حد كبير، ويبني المديرون فرقًا أقوى.
Untapped
untapped.io
Untapped هي عبارة عن منصة توظيف شاملة ومتنوعة تساعد الشركات على توظيف فرق متنوعة بشكل فعال. الموهبة في كل مكان. الفرصة ليست كذلك. نحن هنا لتغيير ذلك – بسرعة. "غير مستغل" هو المكان الذي تتخلص فيه الشركات من التخمين عند توظيف فرق متنوعة. إنه المكان الذي يحولون فيه إبداعهم وابتكارهم ونموهم. وحيث يحولون الأهداف إلى أفعال لإحداث التغيير الذي يطلبه المجتمع. لماذا؟ لأن التنوع لا يمكنه الانتظار ولن ينتظر. المستقبل يشبهك.
Longlist
longlist.io
Longlist عبارة عن نظام توظيف لإدارة علاقات العملاء (CRM) وATS لشركات التوظيف والتوظيف سريعة النمو.
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل. ابدأ بالميزات القياسية أو قم بتكييف كل عملية وفقًا للاحتياجات الفريدة لمؤسستك - فالخيار لك. اجذب المواهب وقلل الوقت اللازم للتوظيف باستخدام ميزات التوظيف، مثل أداة إنشاء صفحات الوظائف بالسحب والإفلات ومسارات تحويل المرشحين القابلة للتخصيص. حوّل المبتدئين المتحمسين إلى مؤيدين مخلصين للعلامة التجارية من خلال رحلات تأهيل مخصصة. وقم بتبسيط مهام الموارد البشرية الأساسية، مثل إدارة الغياب وكشوف المرتبات ومراجعات الأداء وتتبع الوقت والمزيد. الحل الخاص بنا مبني على Salesforce، مما يسمح لك بالاستفادة من قوة وأمان منصة CRM الرائدة في العالم. ولكن حتى إذا كنت لا تستخدم Salesforce، فسنوفر لك إمكانية الوصول. أضف بعض الذوق إلى مؤسستك – وحقق الانسجام في الموارد البشرية.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker هو نظام سحابي للموارد البشرية والتوظيف وإدارة الأداء. يمكّن HRLocker الشركات من أتمتة عمليات إدارة الأفراد والتوظيف، وتبسيط متطلبات الموارد البشرية، كل ذلك في مكان واحد.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — منصة شاملة مصممة لتمكين مديري التوظيف. يمكنك تبسيط عملية التوظيف الخاصة بك بسهولة، بدءًا من مشاركة المرشحين وحتى التقييمات وتتبع الطلبات. التواصل بسلاسة وجدولة الأحداث وإجراء المقابلات عن بعد وحماية البيانات. استمتع بتجربة سير العمل الأمثل مع Tacitbase. الميزات الرئيسية: العمل التعاوني: استمتع بالتعاون السلس مع خطط الاشتراك المرنة الخاصة بـ Tacitbase. تعاون بسهولة مع أعضاء الفريق عبر قاعدة بيانات المرشحين ومراجعة المرشحين وتتبع الطلبات. قم بتعيين المهام وتتبع التقدم والحفاظ على التواصل في الوقت الفعلي، بغض النظر عن الموقع. استمتع بإدارة الأذونات الدقيقة للوصول المتحكم فيه. قاعدة بيانات المرشحين: يمكنك بسهولة إنشاء المرشحين وإدارتهم وتخزينهم من مصادر مختلفة. سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو قواعد البيانات الموجودة، يتيح Tacitbase تنظيم المرشحين بدون متاعب. قم بتخصيص قاعدة بيانات المرشحين الخاصة بك باستخدام أعمدة مخصصة وابحث عن المرشحين المحتملين بناءً على معايير محددة مثل التعليم والخبرة والمهارات والموقع. تتبع جميع أنشطة المرشحين بما في ذلك المراجعات والتطبيقات والاتصالات في موقع مركزي واحد. مراجعة المرشح: تبسيط وتسريع عملية التقييم من خلال مراجعات المرشحين التعاونية والبناءة. احصل على رؤية شاملة لمؤهلات كل مرشح ومدى ملاءمته للوظيفة، مما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وتحسين جودة التوظيف. قم باتخاذ خيارات مستنيرة وقم ببناء فريق قوي. البريد الضمني: التواصل بفعالية مع المرشحين من خلال عنوان بريد إلكتروني مخصص، ودمج جميع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمرشح في مكان واحد. استفد من قوالب البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص والاتصال الآلي لتوفير الوقت وتعزيز علاقات المرشحين وتوفير تجربة مخصصة طوال عملية التوظيف. ابق على اتصال دون عناء. تتبع التطبيق: يمكنك تتبع المرشحين بسلاسة عبر مسار التوظيف من خلال نظام تتبع التطبيقات (ATS) القائم على Kanban. قم بتخصيص عملية التوظيف الخاصة بك والتعاون مع أعضاء الفريق والتواصل مع المرشحين مباشرة داخل النظام. قم بتبسيط عملية التوظيف باستخدام التصنيفات والمرشحات، مما يضمن إدارة فعالة للمرشحين وسير عمل سلسًا. جدولة الحدث: قم بتبسيط جداول المقابلات والتقييم من خلال ميزة جدولة الأحداث المريحة لدينا. قم بإنشاء الأحداث وتحديد التفاصيل وإرسال الدعوات إلى المرشحين مباشرة من خلال Tacitbase. قم بإدارة جميع الأحداث المجدولة في التقويم وأرسل تذكيرات للمرشحين، مما يضمن تجربة توظيف سلسة وتجنب تعارض المواعيد. تكامل المؤتمر: قم بإجراء مقابلات وتقييمات آمنة عن بعد باستخدام إمكانات التكامل الخاصة بـ Tacitbase لمنصات المؤتمرات الشهيرة مثل Zoom وGoogle Meet. قم بجدولة المرشحين ودعوتهم لإجراء المقابلات الافتراضية، وتسجيل الجلسات للرجوع إليها مستقبلاً، وتبسيط أنشطة التوظيف عن بعد. جسر المسافات دون عناء. بحث متقدم: استفد من قوة مرشحات البحث المتقدم لدينا لتحديد المرشحين بناءً على معايير محددة، مثل المهارات والخبرة والتعليم والمزيد. قم بتحسين نتائج البحث باستخدام مجموعة من خيارات البحث والمرشحات، مما يوفر الوقت ويضمن اختيار المرشحين الأكثر ملاءمة لكل فرصة عمل. ابحث عن الشريك المثالي بكفاءة. أمن البيانات: في Tacitbase، يعد أمن البيانات هو أولويتنا القصوى. نحن نستخدم إجراءات أمنية قوية لحماية معلومات المرشح الحساسة، بما في ذلك الأمان على مستوى الصف والنسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات. تتوافق منصتنا مع لوائح حماية البيانات، وتتوافق عمليات التكامل مع خدمات الطرف الثالث مع معايير الأمان الصارمة. ثق بنا ببياناتك. ارفع مستوى نجاحك في التوظيف مع Tacitbase. أطلق العنان لقوة سير العمل المبسط والميزات المتقدمة والرؤى المستندة إلى البيانات. اختبر الميزة النهائية في التوظيف وأحدث ثورة في لعبة التوظيف الخاصة بك مع Tacitbase!
Bryq
bryq.com
Bryq عبارة عن منصة لذكاء المواهب تساعد المؤسسات على توظيف الأشخاص المناسبين بسرعة وتمكين المواهب الحالية من تحقيق إمكاناتها الكاملة. من خلال الاستفادة من أحدث التطورات في علم نفس IO، تقدم Bryq منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تمكن متخصصي وقادة الموارد البشرية من تقليل تكاليف التوظيف وتعزيز أداء الموظفين وإدارة المواهب بشكل فعال. يدعم Bryq التنقل الداخلي، ويعزز ثقافة التعلم والتطوير، ويعزز تحفيز الموظفين، ويحدد مجالات النمو، ويتنبأ بأفضل الأداء - كل ذلك باستخدام البيانات، وليس فقط الحدس. مع Bryq، يمكنك أيضًا ضمان الالتزام بقوانين التوظيف وتقليل مخاطر التحيز في التوظيف بشكل كبير.
SourceWhale
sourcewhale.com
تم إنشاء SourceWhale لأتمتة الأمور المملة وتبسيط الأمور المملة والحفاظ على عقلانية مسؤولي التوظيف. نحن نساعد في أتمتة عملية تحديد المصادر والتواصل من خلال العمل على منصات مثل Linkedin (على الرغم من أننا نتعامل أيضًا مع Github وCrunchbase وAngel List وFacebook وTwitter والعديد من المواقع الأخرى) والتكامل مع عميل البريد الإلكتروني الحالي لديك وATS/CRM.
Chattr
chattr.ai
برنامج أتمتة الموارد البشرية الذي يجعل توظيف القوى العاملة بالساعة أسهل جزء من يومك.
Survale
survale.com
توفر منصة تعليقات المواهب الحائزة على جوائز Survale لأصحاب العمل حلاً "متاحًا دائمًا" لجمع البيانات التجريبية وتحليلها والتصرف بناءً عليها تلقائيًا من المرشحين والقائمين بالتوظيف ومديري التوظيف والموظفين في كل مرحلة من مراحل عملية التوظيف وطوال دورة حياة المواهب. توفر وحدة CandidateX الحائزة على جائزة أفضل منتج للموارد البشرية من Survale تجارب مرشحين تعتمد على البيانات، وتقدم OboardX تجارب مدفوعة بالبيانات للعام الأول، وتعمل EmployX على تحسين جميع البرامج التي تواجه المواهب. يجمع تلقائيًا التعليقات حول جميع البرامج الداخلية التي تواجه المواهب تقريبًا. تعطي تحليلات Survale التنبؤية الأولوية للقضايا وتوفر قيادة التوظيف والمواهب برؤى غير مسبوقة حول عمليات التوظيف والمواهب بدءًا من مرحلة ما قبل التوظيف وحتى الخروج، مما يسمح لهم بتحسين ومواءمة موظفيهم وعملياتهم حول المقاييس المشتركة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: https://survale.com.
100Hires
100hires.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام: خطة مجانية وتكاملات مع Gmail والتقويم. جذب أفضل المرشحين وإجراء مقابلات معهم وتوظيفهم بشكل أسرع. تستخدم من قبل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى مثل Siemens وMagna. قم بإنشاء قاعدة بيانات سيرتك الذاتية: محلل السيرة الذاتية، واستيراد ملف CSV، وكاشف التكرارات. إرسال حملات البريد الإلكتروني المجمعة. جدولة وإجراء المقابلات، وتذكير ردود الفعل للمقابلات. لوحة كانبان لتصور مسار التوظيف الخاص بك. ملحق Chrome لاستيراد المرشحين من Linkedin وGithub وما إلى ذلك.
LiveHire
livehire.com
يوفر برنامج التوظيف LiveHires تجربة عالمية المستوى للمرشحين ومسؤولي التوظيف، وهي بديهية وسهلة الاستخدام بينما تسمح لمؤسستك بما يلي: - بناء فريق توظيف أكثر إنتاجية وفعالية - حماية سمعة علامتك التجارية عن طريق تقليل رفض المرشحين - الوصول إلى أهداف التوظيف أثناء تقليل الإنفاق - توظيف الأشخاص المهتمين والمتفاعلين مع علامتك التجارية - إنشاء علاقات حقيقية وأصيلة مع المرشحين - بناء قوة عاملة أكثر تنوعًا
Ashby
ashbyhq.com
يعمل Ashby على تمكين فرق المواهب من إدارة عمليات توظيف ذات مستوى عالمي من خلال تحليلات قابلة للتنفيذ وأفضل الممارسات المضمنة وحل شامل يلغي الوظائف الإضافية. ويكون التأثير عبارة عن بيانات موثوقة في الوقت الفعلي، وخبرة رائعة للمرشحين والقائمين بالتوظيف، ومصدر واحد للحقيقة. الدمج بدون تنازلات، والتوسع بلا حدود. يجمع الحل الموحد الشامل Ashby بين ATS وCRM والجدولة والتحليلات في حل واحد قابل للتطوير مع الميزات الأفضل في فئتها. تخلص من الوظائف الإضافية وخفض تكاليف برامج التوظيف. قم بتدريب فريقك على استخدام أداة واحدة فقط لتنفيذ عمليات التوظيف ذات المستوى العالمي. تحليلات توظيف قوية احصل على بيانات موثوقة في الوقت الفعلي ورؤى قابلة للتنفيذ لفريقك لتحسين سير العمل، والتواصل بسلاسة مع أصحاب المصلحة، ودفع تحسينات العملية على نطاق واسع. استفد من تحليلات Ashby لتصبح رواة بيانات إستراتيجية، وتتنبأ بقدرات التوظيف، وتتتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف التوظيف وتحسينه. تخلص من جداول البيانات التي لا معنى لها، وأوقات الانتظار الطويلة لإنشاء التقارير، وأي شكوك حول دقة بياناتك. أفضل الممارسات المضمنة توفر لك Ashby البنية المضمنة وسير العمل الآلي اللازم لتحقيق نتائج توظيف متسقة ومنصفة. قم دائمًا بتقديم تجربة استثنائية للمرشح مع توفير الوقت باستخدام القوالب التي تم فحصها والتنبيهات القابلة للتخصيص وتصورات خطوط الأنابيب القابلة للمشاركة. قم بتمكين فريقك من التركيز على الجوانب المجزية والصعبة للتوظيف التي يحبونها.
CareerBuilder
careerbuilder.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام لمساعدتك على تبسيط عملية التوظيف وجذب المرشحين ذوي الجودة.
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير بالخبراء، وأدوات البرامج المخصصة لتوظيف الموظفين وتعزيزهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم، وتوحيد الأشخاص والعمليات لتحقيق نجاح الأعمال. يتم تحقيق تعظيم المواهب عندما تمتلك الموارد البشرية الأدوات التي تحتاجها للتخطيط بدقة، وتنفيذ مبادرات الأفراد بشكل لا تشوبه شائبة، وبناء الثقافة بشكل متعمد - هذه الركائز الأساسية لتعظيم المواهب هي جوهر منصة إدارة المواهب لدينا.
Crelate
crelate.com
Crelate عبارة عن حل حديث وسريع ومتكامل لتتبع المتقدمين وتوظيف إدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات المواهب مصمم خصيصًا لوكالات البحث المحتجزة وشركات البحث التنفيذية وموظفي التوظيف المحترفين في الشركات. يقدم Crelate جميع الميزات التي يريدها القائمون على التوظيف المشغولون مثل تكامل عميل Outlook، وتتبع البريد الإلكتروني، وسير العمل المرن، وبوابة المرشح، والوصول عبر الهاتف المحمول، وتقديمات العميل والمزيد؛ بالإضافة إلى الإعداد والتدريب والخدمة التي يتوقعونها ونقوم بكل ذلك بسعر معقول.
Criteria
criteriacorp.com
اتخاذ قرارات أفضل بشأن المواهب. هدفك هو بناء أفضل فريق. هدفنا هو مساعدتك في الوصول إلى هناك من خلال تقييمات متعددة الأبعاد، مدعومة بالعلم ويتم تقديمها من خلال منصتنا القوية وسهلة الاستخدام.
Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة بسيطة وبديهية تسمح لك بتحسين جميع عملياتك اليدوية ورقمنتها. حل كامل للموارد البشرية يعمل على أتمتة وتبسيط وتبسيط العمليات الإدارية من خلال توفير المعلومات والرؤى لمساعدة الشركات على تحسين إدارتها وخفض التكاليف.
Fountain
fountain.com
يجلب Fountain التوظيف إلى مكان واحد حتى تتمكن من توظيف أشخاص أفضل بشكل أسرع، سواء كنت مؤسسة كبيرة أو صاحبة امتياز أو شركة صغيرة. تتبع وإدارة وانضم إلى كل مكان. سواء كان لديك موقعًا واحدًا أو 1000 موقع، فنحن نبقي الأمر بسيطًا. يتوفر Fountain على الويب والأجهزة المحمولة، حتى تتمكن من توظيف المرشحين، سواء كنت في مكتبك أو أثناء التنقل.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج الموارد البشرية الذكي للشركات المتنامية. باستخدام Freshteam، يمكنك جذب موظفين جدد وتوظيفهم وتأهيلهم، وإخراج الموظفين المغادرين، وإدارة معلومات الموظف، وإجازة - كل ذلك في مكان واحد. يساعد Freshteam في جذب أفضل المواهب والحصول عليها من خلال قنوات مختلفة - موقع وظائف قابل للتخصيص بسرعة، والتكامل مع العديد من لوحات الوظائف المجانية والمتميزة، وقنوات التواصل الاجتماعي. بمجرد وصول المرشحين، يمكن للقائمين بالتوظيف التعاون مع مديري التوظيف لفحصهم وإجراء مقابلات معهم، ومشاركة التعليقات، وترك ملاحظات لبعضهم البعض، وأخيرًا، توظيف العروض وطرحها لأفضل المرشحين. يمكّن Freshteam أيضًا فريق الموارد البشرية من تعيين موظفين جدد حتى قبل اليوم الأول - سواء كان ذلك عن طريق ملء النماذج أو التوقيع على المستندات أو توزيع الكتيبات، يمكن لـ Freshteam القيام بذلك ببضع نقرات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح لك أيضًا بإنشاء قائمة مهام الإعداد وتعيينها للأشخاص المعنيين. يمكنك جمع كل المعلومات الضرورية وإنشاء ملفات تعريف للموظفين (والتي تتجسد في دليل)، وإدارة أذونات الوصول إلى معلومات الموظف ومستنداته، وما إلى ذلك. ويهتم برنامج الموارد البشرية أيضًا بشكل كامل بإجازات الموظف والخدمة الذاتية للموظفين والمديرين للموظفين لرفع الطلبات، وسير عمل موافقة المدير، وتقارير الإجازات للفرق والمؤسسة بأكملها والتي تعطي نظرة سريعة على الإجازات القادمة، واتجاهات التغيب، والمزيد. تتيح لك تطبيقات Android وiOS تنفيذ الإجراءات المهمة أثناء التنقل. Freshteam هو جزء من عائلة منتجات Freshworks، التي تشمل منتجاتها برنامج Freshdesk لدعم العملاء، وبرنامج Freshservice لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج Freshsales CRM، وما إلى ذلك - مع أكثر من 150000 شركة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Cisco، وHonda، وChargebee، وThe Atlantic، وJCDecaaux، و فارمايسي.
Gem
gem.com
Gem هي منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحبها فرق TA. فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، والتوظيف بشكل أسرع، وتوفير المال - كل ذلك مع منح مسؤولي التوظيف حلاً يجدونه سهل الاستخدام. استخدم Gem كمنصة توظيف متكاملة أو قم بتحسين ATS الحالي الخاص بك باستخدام منتجات متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتحديد المصادر والجدولة والتحليلات ومواقع التوظيف والأحداث والمزيد. أكثر من 1000 شركة - بدءًا من الشركات الناشئة إلى رواد الصناعة مثل Airbnb وWayfair وCintas وCarmax وDoordash وZillow - تثق في Gem للتوظيف بسرعة وسهولة.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون دولار في جولة السلسلة B في عام 2015، و35 مليون دولار في جولة السلسلة C في عام 2015، و50 مليون دولار في جولة السلسلة D. في عام 2018. أدرجت شركة الأبحاث CB Insights، في دراسة بتكليف من صحيفة نيويورك تايمز، شركة Greenhouse ضمن خمسين شركة ناشئة من المتوقع أن تصبح شركات وحيدة القرن، وهي شركات تبلغ قيمتها على الأقل مليار دولار.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers هي المنصة الوحيدة الشاملة لتوظيف المواهب المبكرة مع إمكانية الوصول إلى ما يزيد عن 10 ملايين من الطلاب والخريجين المستجيبين. عبر الجامعات وكليات المجتمع وبرامج التعليم البديلة (المعسكرات التدريبية وبرامج التعلم المؤسسي)، عندما يبحث الطلاب عن عمل هادف يتوافق مع اهتماماتهم ومهاراتهم، فإنهم يبدأون تلك الرحلة على Handshake. تعرف على الموظف الرائع التالي على Handshake. طلب عرض توضيحي: https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
HiPeople
hipeople.io
يعد توظيف أفضل المواهب مهمة بالغة الأهمية تتطلب عملية فحص شاملة. تستخدم فرق المساعدة الفنية الحديثة مجموعة أدوات الفحص الشاملة من HiPeople لتقليل وقت الفحص بنسبة 95%. تجمع مجموعة أدوات الفحص الحديثة لدينا بين قوة التقييمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والفحوصات المرجعية الآلية، مما يتيح لك اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات حول توظيف الشخص الأفضل لمؤسستك. من خلال تقييماتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تقييم المرشحين بناءً على المهارات الصعبة والمهارات الشخصية والسمات الشخصية والملاءمة الثقافية والقدرات المعرفية. اختبر المرشحين على مئات المهارات المحددة المتعلقة بالوظيفة، بدءًا من مدير نجاح العملاء وحتى الاهتمام بالتفاصيل. من خلال تحليل نتائج المرشح، يمكنك مقارنة الرؤى القابلة للتنفيذ لتقييم مدى ملاءمة وظيفته وتحديد ما إذا كان يمتلك المهارات اللازمة للنجاح في مؤسستك. توفر عمليات التحقق المرجعية الآلية لدينا رؤى لا تقدر بثمن من المديرين السابقين أو مجموعات الأقران أو التقارير المباشرة حول الأداء السابق للمرشح. من خلال التخلص من الحاجة إلى إجراء فحوصات مرجعية يدوية، تعمل عمليات الفحص المرجعي الآلية لدينا على تبسيط عملية التوظيف لديك وتقليل مخاطر توظيف الشخص الخطأ. باستخدام مجموعة أدوات الفحص الخاصة بـ HiPeople، يمكنك اتخاذ قرارات توظيف أفضل، وتقليل مخاطر التعيينات السيئة، ورفع الجودة العامة لمؤسستك. مع HiPeople، يمكنك أن تطمئن إلى أنك تقوم بتعيين المواهب المناسبة لهذا المنصب. مؤتمتة بالكامل، قم بجمع وتحليل المواهب الغنية وتحليلات التوظيف بسلاسة، أسرع بنسبة 95% من عملياتك العادية. اختر من بين مكتبة واسعة من النماذج المدعومة علميًا واحصل على رؤى عميقة يمكنك الوثوق بها. أو قم بإنشاء أسئلتك المخصصة. الأمر متروك لك! تجربة مستخدم موحدة على منصة واحدة أنشئ تجربة مستخدم رائعة للمرشحين وفريق التوظيف لديك. HiPeople هو متجرك الشامل لجميع تحليلات المواهب والتوظيف، مما يسمح لك بتقليل أدواتك بنسبة 75%. تتميز منصة Secure HiPeople بأنها خاصة من حيث التصميم، ومتوافقة تمامًا مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وحاصلة على شهادة SOC 2 Type II. استخدم HiPeople عالميًا أثناء تطبيق سياسات عمليات البيانات المخصصة على مناطق جغرافية مختلفة.
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات والتحققات. تثق أكثر من 7500 شركة اليوم في Hireology للعثور على الأشخاص الذين يحتاجون إليهم وتوظيفهم.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire عبارة عن منصة توظيف شاملة حائزة على جوائز تجمع بين البرامج المبتكرة والدعم العملي من الخبراء الذي تحتاجه لتنمية فريقك بثقة. تثق أكثر من 18000 شركة في Wizehire للمساعدة في تنمية فرقها.
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® هو حل شامل للموارد البشرية مصمم مع مراعاة البساطة. مع التكنولوجيا التي تنمو وتتغير مع عملك، تمتلك Paychex المزيج الصحيح من حلول الأعمال المبتكرة والدعم المخصص لمساعدتك في تحقيق أهدافك، أينما كان عملك.• قم بتعيين الموظفين ودفع أجورهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم بثقة احصل على دعم من ذوي الخبرة والحائز على جوائز أينما ومتى كنت في حاجة إليه من خلال فريق الدعم المباشر لدينا والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في الولايات المتحدة • كن مطلعًا على تغيير القوانين واللوائح مع خبراء الامتثال لدينا • يمكنك الوصول إلى معلوماتك أثناء التنقل باستخدام إدارة المواهب في تطبيق Paychex Flex Mobile: قم بتوظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها وتطويرها من منصة واحدة للموارد البشرية وتبسيط عملية التوظيف والتأهيل. إدارة القوى العاملة: تحسين كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم من خلال مواردنا الحيوية لإدارة القوى العاملة. كشوف المرتبات والدعم المالي: يمكنك بسهولة دفع رواتب الموظفين وإدارة الضرائب والنفقات وغير ذلك الكثير، حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على عملك. مزايا الموظفين: اجذب أفضل المواهب واحتفظ بها من خلال تقديم مزايا قيمة للموظفين مع تبسيط إدارة خطتك. الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية والموارد البشرية: ادعم عملك طوال دورة حياة الموظف بأكملها من خلال حلول الاستعانة بمصادر خارجية شاملة للموارد البشرية. تجربة الموظف: توفير الوقت وتحسين الدقة من خلال منح الموظفين إمكانية الوصول إلى أدوات الموارد البشرية والتدريب والأدوات المالية ذاتية الخدمة. عمليات التكامل: قم بتوصيل البيانات ومشاركتها تلقائيًا ودقيقًا بين برنامجك وPaychex Flex. اختر المستوى المناسب من التكنولوجيا والدعم لعملك الآن - مع الحفاظ على القدرة على النمو مع تغير احتياجاتك. تعرف على سبب كون Paychex أكبر شركة موارد بشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعنا نبسط تجربة كشوف المرتبات الخاصة بك.
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة من خلال ميزات مبتكرة مثل إدارة التعويضات ومكتب مساعدة الموارد البشرية والأداء والتطوير والاستطلاعات. لدينا أكثر من 300 موظف يقدمون الدعم بمستوى رضا العملاء بنسبة 90% وأكثر من 180 عملية تكامل متاحة. قم بترقية فريق الموارد البشرية لديك من جداول البيانات إلى الإستراتيجية الآن - احجز عرضك التجريبي المجاني اليوم: https://www.personio.com/webdemo/
Pinpoint
pinpointhq.com
سير العمل، والتقارير الجميلة، وعملية التوظيف الأسهل - ليس فقط لمرشحيك، ولكن لفريقك أيضًا. اتخذ قرارات توظيف أفضل — بشكل أسرع — باستخدام Pinpoint.
QJumpers
qjumpers.com
يعد برنامج QJumpers لتتبع مقدم الطلب عبارة عن منصة سهلة الاستخدام تعتمد على الويب، مما يسهل التعاون مع مديري التوظيف للحصول على أفضل توظيف سريعًا. يعمل سير العمل الآلي على تقليل وقت الإدارة بشكل كبير باستخدام أدوات التصنيف والفرز التلقائي باستخدام أحدث التقنيات. تعزيز تجربة المرشح الخاص بك وإدارة التوظيف الخاص بك بسهولة عن بعد. تفويض اتخاذ القرار بما يتناسب مع طريقة توظيفك.
Qualtrics
qualtrics.com
تعد Qualtrics CoreXM، التي تستخدمها أكثر من 13000 علامة تجارية و75% من قائمة Fortune 500، النظام الأساسي الشامل الأكثر موثوقية وذكاءً وقابلية للتطوير لإدارة الخبرة. Qualtrics CoreXM هي أداة البحث الأساسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. باستخدام CoreXM، يمكنك جلب العمليات المعزولة أو الاستعانة بمصادر خارجية إلى منصة شاملة وشاملة لجميع الأفكار التي تتطلع إلى جمعها والتصرف بناءً عليها. يتميز CoreXM بإمكانيات وحلول لكل قسم، ويساعدك على الوصول إلى جمهورك أينما كانوا، مما يضمن حصولك على الرؤى بشكل أسرع من أي وقت مضى. يمكنك أيضًا إنشاء مشاريعك الخاصة، أو استخدام المشاريع التي صممها خبراء Qualtrics — للعلامة التجارية أو رؤى العملاء أو أبحاث المنتجات أو تجربة الموظفين — حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها. باستخدام Qualtrics CoreXM، يمكنك تمكين الجميع من التقاط وتحليل ومشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ واستخدامها لتحديد أو تحسين المنتجات والخدمات والخبرات الحالية. لقد حان الوقت لزيادة كفاءة بيانات تجربتك باستخدام الحل الأكثر مرونة في العالم للبحث والتعليقات في العصر الحديث. 1) التركيز على النتائج الصحيحة قم بتمكين كل قرار من خلال الرؤى التنبؤية والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحسين التجارب. يتضمن ذلك تحليلات نصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم التعليقات المفتوحة على نطاق واسع، وإعداد التقارير لكل صاحب مصلحة، وغير ذلك الكثير. 2) أصبح البحث المتطور أمرًا بسيطًا قم بإنشاء أي مشروع بحثي وتخصيصه وتعديله في دقائق باستخدام واجهة المستخدم التي تعمل بالتوجيه والنقر والمنهجيات المدعومة بالدكتوراه ومكتبة قوية تضم أكثر من 100 نوع من الأسئلة والقوالب التي صممها علماء الاستطلاع. كلها جاهزة للاستخدام، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية، على الإطلاق. 3) زيادة السرعة وخفة الحركة قم بتوسيع نطاق الوصول إلى رؤى الخبرة عبر المؤسسة من خلال الحلول المصممة لهذا الغرض وسير العمل والتعاون السهل. أضف إلى ذلك منصة مرنة مع عمليات تكامل لا مثيل لها في الأنظمة التي تستخدمها مؤسستك بالفعل. 4) توفير الوقت والمال قم بتوحيد أبحاثك على منصة واحدة لإنشاء نظام تسجيل شامل لجميع بيانات المستجيبين. كن خبيرًا في الأبحاث باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يتولى المهمة الصعبة نيابةً عنك، ويقدم توصيات لتحسين جودة الاستطلاع وتوافقه. 5) توحيد وتبسيط البحث من خلال نظام واحد موحد يربط ويركز قدرة الجميع على الاستماع والفهم والتصرف بناءً على التعليقات وفرص الخبرة، والتعمق في البيانات، وتصميم التجارب الشخصية على نطاق واسع، وزيادة كفاءة البحث بشكل كبير. 6) تقليل التعرض للمخاطر بفضل وظائف الأمان والامتثال والحوكمة التي لا تقبل المنافسة على مستوى المؤسسات، فإن Qualtrics CoreXM حاصلة على شهادة القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وHITRUST وISO 27001 ومتوافقة مع FedRAMP. 7) قم بتوسيع النطاق الترددي الخاص بك مع الخبراء حسب الطلب، اجعل بياناتك تعمل بشكل أكثر صعوبة بالنسبة لك. قم بإدراج خدماتنا البحثية وشبكة الشركاء للحصول على الدعم في التصميم والتحليلات وإعداد التقارير وتحديد مصادر المستجيبين. بالإضافة إلى ذلك، بفضل نموذج المشاركة المرن تمامًا، استخدمنا كثيرًا أو قليلاً حسب حاجتك. ميزات منتج Qualtrics CoreXM الرئيسية - قوالب مصممة الخبراء - منشئ المسح بالسحب والإفلات - حلول XM الآلية - موضوعات المسح قابلة للتخصيص - أدوات التعاون الكاملة - منطق المسح المتقدم - إدارة الحصص - منهجية مدمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل جودة الأسئلة (ExpertReview) - التحليلات والذكاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي (Stats iQ وText iQ) - الجداول المتقاطعة - الوصول إلى REST API لتكامل النظام - توزيع الرسائل القصيرة - متوافق مع WCAG 2.0 - دعم البريد الإلكتروني والدردشة
Rakuna
rakuna.co
Rakuna هي منصة توظيف تعيد تعريف كيفية توظيف كبار أصحاب العمل للشباب. تشتمل منصة Rakuna على Rakuna Recruit، أبسط تطبيق جوال لتجنيد الأحداث غير المتصلة بالإنترنت، وRakuna Recruit Dashboard، لوحة معلومات إدارة الأحداث وإدارة علاقات المرشحين لتوظيف الحرم الجامعي/الحدث. نحن مستمرون في توسيع مجموعات منتجاتنا لتشمل أدوات التوظيف التي تساعد في تبسيط عمليات التوظيف وزيادة الجهود التسويقية للتوظيف لدى الشركات مثل جدولة المقابلات، والتوظيف عبر الرسائل النصية القصيرة، وتوظيف إدارة علاقات العملاء، وما إلى ذلك. نحن نتبع الطريقة التي تقوم بها الشركات بتوظيف جيل الألفية: https://www.rakuna .co/
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent هو مزود منصة لاكتساب المواهب يعمل على ربط الأشخاص لتنمية الشركات والمهن والمجتمعات. تقدم منصتنا مجموعة من الوحدات البرمجية وحلول اكتساب المواهب المتخصصة لمساعدة المؤسسات على جذب الأشخاص المناسبين وإدارتهم وتوظيفهم. برنامجنا الأول: يعد برنامج التوظيف نظامًا قويًا لإدارة المرشحين يمكّن المؤسسات من اعتماد نهج استباقي لاكتساب المواهب ودفع النمو الاستراتيجي. :يقلل التوظيف من المعالجة المزدوجة، ويوفر لك الوقت، ويقلل من خطر الخطأ البشري على طول الطريق. Scout :Recruit يسمح لك بما يلي: - إدارة دورة حياة التوظيف - إنشاء وإدارة ونشر صفحات الويب الخاصة بالتوظيف ذات العلامات التجارية - النشر مباشرة على لوحات الوظائف لضمان رؤية المرشحين المناسبين لدورك - فحص المرشحين بسهولة للحصول على أفضل النتائج - التقييم والتصنيف والتعليق على أفضل المرشحين لديك لتتبعهم - تتبع المرشحين طوال عملية التوظيف - التكامل مع حلول التوظيف وتكنولوجيا الموارد البشرية المفضلة لديك
TalentLyft
talentlyft.com
برنامج التوظيف الذي يدمج نظام تتبع مقدم الطلب وتسويق التوظيف وتحديد المصادر وحل إدارة علاقات العملاء للمواهب في منصة واحدة.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef هي شركة رائدة في مجال توفير حلول تتبع المتقدمين وإدارة المواهب المستندة إلى SaaS والتي تم تصميمها خصيصًا للقوى العاملة اللامركزية كل ساعة. تعمل منصتنا المتنقلة أولاً على تبسيط عملية التوظيف للاحتفاظ بها لتحويل كيفية تتبع أصحاب العمل للعاملين بالساعة، بدءًا من التوظيف والتوظيف والتدريب والمشاركة. تثق العديد من أفضل العلامات التجارية العالمية المعروفة في TalentReef لتوفير الرؤى القابلة للتنفيذ اللازمة لتحسين عمليات إدارة المواهب الخاصة بها وقيادتها.
Team Engine
teamengine.io
لكسب الحرب على المواهب، تحتاج إلى عملية توظيف سريعة للغاية ونظام مقاوم للفشل للتواصل المستمر مع المرشحين والموظفين على حد سواء. يساعدك Team Engine على جذب المزيد من المتقدمين، وتوظيفهم بشكل أسرع، والأهم من ذلك، الحفاظ على مشاركتهم طوال فترة عملهم. يعمل Team Engine على تسريع عملية التوظيف من خلال أتمتة الخطوات اليدوية (ولكنها حساسة للوقت) اللازمة للحفاظ على تقدم المرشحين للأمام - حتى عندما يكون فريقك خارج الساعة! يمكنك الوصول إلى المرشحين والموظفين حيث يفضلون المشاركة (في نصوصهم) من خلال نظام المراسلة الآلي الخاص بنا والذي يبقي الجميع على اطلاع. من خلال أتمتة أفضل الممارسات للتوظيف والاحتفاظ، ستضمن أفضل تجربة للمتقدمين والموظفين لديك. سيساعدك Team Engine على: البحث عن أشخاص رائعين وتوظيفهم - أتمتة المهام الزائدة في عملية التوظيف الخاصة بك حتى تتمكن من إضافة قيمة حيثما تكون أكثر أهمية. تحفيز الموظفين المتميزين والاحتفاظ بهم - احصل على بداية جيدة للموظفين الجدد من خلال لقاءات فردية منظمة وفرصة لتقديم تعليقات حول التجربة. التنفيذ والتحسين المستمر — قم ببناء التواصل عبر شركتك لإنجاز العمل، وإنشاء عمليات فعالة، وتعزيز ثقافة النمو والتطور. لمحة عن الطريقة التي نقدم بها المساعدة: • إرسال رسائل نصية مع الموظفين الذين لا يعملون في المكاتب والمتقدمين للوظائف • إرسال رسائل آلية للاتصالات الحساسة للوقت (مثل تذكير المقابلة والمواعيد النهائية للتسجيل المفتوح) • إعلانات التوظيف المدمجة على Craigslist وFacebook وInstagram • الاتصالات المترجمة للغة الإسبانية- المتحدثون • مركز مركزي لتنظيم جميع أنشطة التوظيف وتفاصيل المتقدمين • تنويع مصادر المرشحين لزيادة الوصول.
Top Echelon
topechelon.com
يجمع برنامج التوظيف Top Echelon بين ميزات تتبع المتقدمين القوية (ATS) والعلاقة مع العملاء (CRM) في حل توظيف واحد مصمم لتبسيط عملية التوظيف لفرق التوظيف والتعيين بدءًا من 67.15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. يقوم Top Echelon بأتمتة العديد من ميزات تتبع مقدم الطلب مثل تحليل السيرة الذاتية، وتحليل البريد الإلكتروني، وتحميل السيرة الذاتية المجمعة، والحقول المخصصة، وسير العمل المخصص، وجداول بيانات الاستيراد/التصدير، والتحقق من التكرارات، ودمج السجلات، ووضع العلامات، والبحث عن النص الكامل، والبحث في نصف القطر، واختياري بوابة المرشح. للمساعدة في إدارة عملية التوظيف، يحتوي Top Echelon على ميزات CRM للتواصل مع المرشحين خلال دورة حياة التوظيف مع مراحل المسار المخصصة، وتكامل البريد الإلكتروني، وتكامل التقويم، والقوائم الساخنة المخصصة، ومخطط الأنشطة، وقوالب البريد الإلكتروني، والأنشطة المخصصة، وإعداد التقارير، ونظام الإشعارات، والمزيد. كل هذا يأتي مع الإعداد والتدريب والدعم دون أي رسوم إضافية.
TurboHire
turbohire.co
TurboHire عبارة عن منصة أتمتة توظيف شاملة مصممة لمواجهة تحديات التوظيف المختلفة. تدمج الأداة الأتمتة والذكاء في كل خطوة من عملية التوظيف. تم تصميمه خصيصًا للتوظيف بكميات كبيرة، فهو يعمل على تحسين عملية توسيع نطاق الفرق في إطار زمني قصير. علاوة على ذلك، فهي قابلة للتبني بدرجة كبيرة ومليئة بالأتمتة. يعطي TurboHire الأولوية لتجربة المرشح، ويعزز علاقات المرشحين بدءًا من المشاركة الأولية وحتى الإعداد. تضمن الأداة الامتثال عبر مواقع متعددة من خلال نظامها الأساسي الآمن. يمكن أيضًا دمج ذكاء TurboHire في الأنظمة المفضلة للمستخدم من خلال Restful APIs. يتضمن العرض سبع وحدات حيوية تغطي التوظيف الشامل، مثل التوظيف الخارجي لتحديد مصادر المرشحين السلبيين، وتسجيل مرشح الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية فحص المواهب، وجدولة الأتمتة لتسهيل المقابلة، وروبوت التوظيف لمشاركة المرشحين، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي. لتحليلات التوظيف. يعد TurboHire خيارًا موثوقًا به للشركات عبر الصناعات الرئيسية، وهو يفي بمعايير الامتثال العالمية ولديه دراسات حالة عبر قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والتصنيع وBFSI والأدوية.