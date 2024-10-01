الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج إدارة علاقات المرشحين - التطبيقات الأكثر شعبية - النيجر

يساعد برنامج إدارة علاقات المرشحين، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج تجربة المرشح، متخصصي الموارد البشرية والقائمين بالتوظيف ومديري التوظيف في تعزيز مشاركة المرشحين طوال عملية التوظيف. تتيح هذه الأدوات تجارب شخصية للمرشحين، وبالتالي تعزيز مشاركتهم ورضاهم. يستفيد القائمون على التوظيف وفرق الموارد البشرية من حلول علاقات المرشحين لتنمية خط المواهب النشط، مما يسهل العثور على المرشحين المؤهلين للأدوار المتاحة. من المهم التمييز بين برنامج إدارة علاقات المرشحين وبرنامج CRM، على الرغم من تقديم وظائف مماثلة. تركز إدارة علاقات المرشحين بشكل خاص على تعزيز رحلة المرشح وخبرته. عادةً ما يتم دمج هذا البرنامج في منصات تسويق التوظيف، وغالبًا ما يتعاون بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وبرامج لوحة الوظائف.