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برنامج إدارة علاقات المرشحين - التطبيقات الأكثر شعبية - قيرغيزستان
يساعد برنامج إدارة علاقات المرشحين، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج تجربة المرشح، متخصصي الموارد البشرية والقائمين بالتوظيف ومديري التوظيف في تعزيز مشاركة المرشحين طوال عملية التوظيف. تتيح هذه الأدوات تجارب شخصية للمرشحين، وبالتالي تعزيز مشاركتهم ورضاهم. يستفيد القائمون على التوظيف وفرق الموارد البشرية من حلول علاقات المرشحين لتنمية خط المواهب النشط، مما يسهل العثور على المرشحين المؤهلين للأدوار المتاحة. من المهم التمييز بين برنامج إدارة علاقات المرشحين وبرنامج CRM، على الرغم من تقديم وظائف مماثلة. تركز إدارة علاقات المرشحين بشكل خاص على تعزيز رحلة المرشح وخبرته. عادةً ما يتم دمج هذا البرنامج في منصات تسويق التوظيف، وغالبًا ما يتعاون بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وبرامج لوحة الوظائف.
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة م...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC...
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers هي المنصة الوحيدة الشاملة لتوظيف المواهب المبكرة مع إمكانية الوصول إلى ما يزيد عن 10 ملايين من الطلاب والخريجين المستجيبين. عبر الجامعات وكليات المجتمع وبرامج التعليم البديلة (المعسكرات التدريبية وبرامج التعلم المؤسسي)، عندما يبحث الطلاب عن عمل هادف يتوافق مع اهتماماتهم ومهار...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® هو حل شامل للموارد البشرية مصمم مع مراعاة البساطة. مع التكنولوجيا التي تنمو وتتغير مع عملك، تمتلك Paychex المزيج الصحيح من حلول الأعمال المبتكرة والدعم المخصص لمساعدتك في تحقيق أهدافك، أينما كان عملك.• قم بتعيين الموظفين ودفع أجورهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم بثقة احصل على دعم من ذوي الخ...
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
Qualtrics
qualtrics.com
تعد Qualtrics CoreXM، التي تستخدمها أكثر من 13000 علامة تجارية و75% من قائمة Fortune 500، النظام الأساسي الشامل الأكثر موثوقية وذكاءً وقابلية للتطوير لإدارة الخبرة. Qualtrics CoreXM هي أداة البحث الأساسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. باستخدام CoreXM، يمكنك جلب العمليات المعزولة أو الاستعانة بمصا...
Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج الموارد البشرية الذكي للشركات المتنامية. باستخدام Freshteam، يمكنك جذب موظفين جدد وتوظيفهم وتأهيلهم، وإخراج الموظفين المغادرين، وإدارة معلومات الموظف، وإجازة - كل ذلك في مكان واحد. يساعد Freshteam في جذب أفضل المواهب والحصول عليها من خلال قنوات مختلفة - موقع وظائف قابل للتخصيص بس...
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم ...
CareerBuilder
careerbuilder.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام لمساعدتك على تبسيط عملية التوظيف وجذب المرشحين ذوي الجودة.
Crelate
crelate.com
Crelate عبارة عن حل حديث وسريع ومتكامل لتتبع المتقدمين وتوظيف إدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات المواهب مصمم خصيصًا لوكالات البحث المحتجزة وشركات البحث التنفيذية وموظفي التوظيف المحترفين في الشركات. يقدم Crelate جميع الميزات التي يريدها القائمون على التوظيف المشغولون مثل تكامل عميل Outlook، وتتبع ا...
Workstream
workstream.us
Workstream هي المنصة الرائدة للموارد البشرية والرواتب والتوظيف للقوى العاملة بالساعة. تعمل تقنيتها الذكية على تبسيط مهام الموارد البشرية حتى يتمكن أصحاب الامتياز والشركات من التحرك بسرعة وتقليل تكاليف العمالة وتبسيط العمليات - كل ذلك في مكان واحد. تعتمد 46 من أفضل 50 علامة تجارية لمطاعم الخدمة السري...
Gem
gem.com
Gem هي منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحبها فرق TA. فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، والتوظيف بشكل أسرع، وتوفير المال - كل ذلك مع منح مسؤولي التوظيف حلاً يجدونه سهل الاستخدام. استخدم Gem كمنصة توظيف متكاملة أو قم بتحسين ATS الحالي الخاص بك باستخدام منتجات متكاملة لإدارة علاق...
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين ...
HiPeople
hipeople.io
يعد توظيف أفضل المواهب مهمة بالغة الأهمية تتطلب عملية فحص شاملة. تستخدم فرق المساعدة الفنية الحديثة مجموعة أدوات الفحص الشاملة من HiPeople لتقليل وقت الفحص بنسبة 95%. تجمع مجموعة أدوات الفحص الحديثة لدينا بين قوة التقييمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والفحوصات المرجعية الآلية، مما يتيح لك اتخاذ قر...
Ashby
ashbyhq.com
يعمل Ashby على تمكين فرق المواهب من إدارة عمليات توظيف ذات مستوى عالمي من خلال تحليلات قابلة للتنفيذ وأفضل الممارسات المضمنة وحل شامل يلغي الوظائف الإضافية. ويكون التأثير عبارة عن بيانات موثوقة في الوقت الفعلي، وخبرة رائعة للمرشحين والقائمين بالتوظيف، ومصدر واحد للحقيقة. الدمج بدون تنازلات، والتوسع ...
Whippy
whippy.ai
Whippy عبارة عن منصة قوية للاتصالات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لرفع إنتاجية الأعمال ومشاركة العملاء من خلال تقنية الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تشمل المنتجات الرئيسية البريد الوارد للفريق، والحملات، والأتمتة، وتكامل الذكاء الاصطناعي، والتسلسلات، والتدفقات، والمراجعات. يعمل...
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير ...
100Hires
100hires.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام: خطة مجانية وتكاملات مع Gmail والتقويم. جذب أفضل المرشحين وإجراء مقابلات معهم وتوظيفهم بشكل أسرع. تستخدم من قبل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى مثل Siemens وMagna. قم بإنشاء قاعدة بيانات سيرتك الذاتية: محلل السيرة الذاتية، واستيراد ملف CS...
TextUs
textus.com
TextUs هي المنصة الرائدة لمشاركة المستهلكين للقائمين بالتوظيف والبائعين والتي تعمل على إنشاء خطوط الأنابيب وتحسين معدلات التحويل. يحب المستخدمون TextUs لأنه يسمح لهم بالتواصل بشكل أكثر فعالية مع المرشحين والمحتملين والعملاء. قم بزيادة إنتاجية الوظيفة إلى الحد الأقصى من خلال الحصول على المزيد من الاس...
Cutshort
cutshort.io
Cutshort هي منصة النمو الوظيفي للمهنيين المعاصرين. إنها توفر شبكة تضم أكثر من 3 ملايين من المحترفين المتميزين والذكاء الاصطناعي المتقدم لمساعدة 20 ألفًا من مسؤولي التوظيف على توظيف المواهب المناسبة أو إحالتها، والعثور على الفرص الوظيفية، ومشاركة الدروس التعليمية دون المتاعب المعتادة.
Fountain
fountain.com
يجلب Fountain التوظيف إلى مكان واحد حتى تتمكن من توظيف أشخاص أفضل بشكل أسرع، سواء كنت مؤسسة كبيرة أو صاحبة امتياز أو شركة صغيرة. تتبع وإدارة وانضم إلى كل مكان. سواء كان لديك موقعًا واحدًا أو 1000 موقع، فنحن نبقي الأمر بسيطًا. يتوفر Fountain على الويب والأجهزة المحمولة، حتى تتمكن من توظيف المرشحين، س...
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch هي منصة أتمتة التوظيف التي تغير الطريقة التي يجد بها الجيل Z العمل. من خلال استبدال لوحات الوظائف بالمطابقة والأتمتة، تعمل RippleMatch على التخلص من الأجزاء الأكثر استهلاكًا للوقت في عملية التوظيف لكل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل. يستفيد كبار أصحاب العمل من RippleMatch لبناء فرق متنوع...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire عبارة عن منصة أتمتة توظيف شاملة مصممة لمواجهة تحديات التوظيف المختلفة. تدمج الأداة الأتمتة والذكاء في كل خطوة من عملية التوظيف. تم تصميمه خصيصًا للتوظيف بكميات كبيرة، فهو يعمل على تحسين عملية توسيع نطاق الفرق في إطار زمني قصير. علاوة على ذلك، فهي قابلة للتبني بدرجة كبيرة ومليئة بالأتمتة. ...
Pinpoint
pinpointhq.com
سير العمل، والتقارير الجميلة، وعملية التوظيف الأسهل - ليس فقط لمرشحيك، ولكن لفريقك أيضًا. اتخذ قرارات توظيف أفضل — بشكل أسرع — باستخدام Pinpoint.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent هو مزود منصة لاكتساب المواهب يعمل على ربط الأشخاص لتنمية الشركات والمهن والمجتمعات. تقدم منصتنا مجموعة من الوحدات البرمجية وحلول اكتساب المواهب المتخصصة لمساعدة المؤسسات على جذب الأشخاص المناسبين وإدارتهم وتوظيفهم. برنامجنا الأول: يعد برنامج التوظيف نظامًا قويًا لإدارة المرشحين يمكّن ال...
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات وال...
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker هو نظام سحابي للموارد البشرية والتوظيف وإدارة الأداء. يمكّن HRLocker الشركات من أتمتة عمليات إدارة الأفراد والتوظيف، وتبسيط متطلبات الموارد البشرية، كل ذلك في مكان واحد.
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل...
Interseller
interseller.io
Interseller هي شركة SaaS مقرها مدينة نيويورك في مجال تكنولوجيا التوظيف، وقد استحوذت عليها Greenhouse Software مؤخرًا في أكتوبر 2021. منذ عام 2016، نساعد وكالات التوظيف في جميع أنحاء العالم على بناء خط أنابيب أكثر قابلية للتنبؤ بالعملاء والمرشحين. تساعد منصتنا على تقليل الوقت المستغرق للتعامل مع العم...
Criteria
criteriacorp.com
اتخاذ قرارات أفضل بشأن المواهب. هدفك هو بناء أفضل فريق. هدفنا هو مساعدتك في الوصول إلى هناك من خلال تقييمات متعددة الأبعاد، مدعومة بالعلم ويتم تقديمها من خلال منصتنا القوية وسهلة الاستخدام.
SourceWhale
sourcewhale.com
تم إنشاء SourceWhale لأتمتة الأمور المملة وتبسيط الأمور المملة والحفاظ على عقلانية مسؤولي التوظيف. نحن نساعد في أتمتة عملية تحديد المصادر والتواصل من خلال العمل على منصات مثل Linkedin (على الرغم من أننا نتعامل أيضًا مع Github وCrunchbase وAngel List وFacebook وTwitter والعديد من المواقع الأخرى) والت...
Beamery
beamery.com
منصة إدارة دورة حياة المواهب Beamery Talent هي الحل الشامل الذي يجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي والذكاء حتى تتمكن المؤسسات التي تعطي المواهب أولاً من قيادة التحول الاستراتيجي للمواهب وتقديم المزيد من التجارب الإنسانية لجميع المواهب وإطلاق العنان لمهارات وإمكانات القوى العاملة العالمية لديها. .
The Muse
themuse.com
تساعد The Muse الشركات على توظيف مزيج متنوع من المواهب المناسبة من خلال سرد قصة العلامة التجارية لصاحب العمل من خلال محتوى مقنع وحملات تضخيم العلامة التجارية، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التوظيف، وأوقات التوظيف الأسرع، ومعدلات الاحتفاظ المحسنة مقارنة بلوحات الوظائف التقليدية. توفر منصة Muse لمصادر الموا...
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef هي شركة رائدة في مجال توفير حلول تتبع المتقدمين وإدارة المواهب المستندة إلى SaaS والتي تم تصميمها خصيصًا للقوى العاملة اللامركزية كل ساعة. تعمل منصتنا المتنقلة أولاً على تبسيط عملية التوظيف للاحتفاظ بها لتحويل كيفية تتبع أصحاب العمل للعاملين بالساعة، بدءًا من التوظيف والتوظيف والتدريب وال...
Survale
survale.com
توفر منصة تعليقات المواهب الحائزة على جوائز Survale لأصحاب العمل حلاً "متاحًا دائمًا" لجمع البيانات التجريبية وتحليلها والتصرف بناءً عليها تلقائيًا من المرشحين والقائمين بالتوظيف ومديري التوظيف والموظفين في كل مرحلة من مراحل عملية التوظيف وطوال دورة حياة المواهب. توفر وحدة CandidateX الحائزة على جائ...
Bryq
bryq.com
Bryq عبارة عن منصة لذكاء المواهب تساعد المؤسسات على توظيف الأشخاص المناسبين بسرعة وتمكين المواهب الحالية من تحقيق إمكاناتها الكاملة. من خلال الاستفادة من أحدث التطورات في علم نفس IO، تقدم Bryq منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تمكن متخصصي وقادة الموارد البشرية من تقليل تكاليف التوظيف وتعزيز أداء الموظ...
Untapped
untapped.io
Untapped هي عبارة عن منصة توظيف شاملة ومتنوعة تساعد الشركات على توظيف فرق متنوعة بشكل فعال. الموهبة في كل مكان. الفرصة ليست كذلك. نحن هنا لتغيير ذلك – بسرعة. "غير مستغل" هو المكان الذي تتخلص فيه الشركات من التخمين عند توظيف فرق متنوعة. إنه المكان الذي يحولون فيه إبداعهم وابتكارهم ونموهم. وحيث يحولون...
hireEZ
hireez.com
HireEZ عبارة عن منصة توظيف خارجية حائزة على جوائز، تعمل على تركيز جميع جهود التوظيف لتوظيف فرق كبيرة وصغيرة لتسهيل عملية التوظيف الخارجية. استمتع بتجربة سريعة وبسيطة لمصادر الذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 800 مليون ملف شخصي مفتوح على الويب وأكثر من 45 منصة. قم بأتمتة وإنشاء حملات توظيف مخصصة باستخدام ا...
Covey
getcovey.com
منصة توظيف باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً والتي يمكنها تقييم المواهب بالطريقة التي تقوم بها أنت. من خلال الوصف، بكلماتك الخاصة، لكيفية تقييم ملف تعريف المرشح، إلى جانب أي مقايضات قد تقوم بها، سيقوم Scout بإنشاء روبوت لتنفيذ استراتيجيتك. فحص المرشحين الوافدين - يمكن تشغيله عبر آلاف الملف...
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire هو نظام تتبع المتقدمين (ATS) من Trakstar. يمكنك إدارة السير الذاتية بسهولة، وجذب المرشحين من مجموعة متنوعة من المصادر، وإدارة موقع الويب الخاص بالوظائف، والتعاون مع فريق التوظيف لديك، وإنشاء تقارير عن جهود التوظيف الخاصة بك - كل ذلك بحل واحد. تساعد Hire الشركات على أتمتة عملية التوظيف الشاملة، ...
TalentLyft
talentlyft.com
برنامج التوظيف الذي يدمج نظام تتبع مقدم الطلب وتسويق التوظيف وتحديد المصادر وحل إدارة علاقات العملاء للمواهب في منصة واحدة.
LiveHire
livehire.com
يوفر برنامج التوظيف LiveHires تجربة عالمية المستوى للمرشحين ومسؤولي التوظيف، وهي بديهية وسهلة الاستخدام بينما تسمح لمؤسستك بما يلي: - بناء فريق توظيف أكثر إنتاجية وفعالية - حماية سمعة علامتك التجارية عن طريق تقليل رفض المرشحين - الوصول إلى أهداف التوظيف أثناء تقليل الإنفاق - توظيف الأشخاص المهتمين و...
Top Echelon
topechelon.com
يجمع برنامج التوظيف Top Echelon بين ميزات تتبع المتقدمين القوية (ATS) والعلاقة مع العملاء (CRM) في حل توظيف واحد مصمم لتبسيط عملية التوظيف لفرق التوظيف والتعيين بدءًا من 67.15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. يقوم Top Echelon بأتمتة العديد من ميزات تتبع مقدم الطلب مثل تحليل السيرة الذاتية، وتحليل...
QJumpers
qjumpers.com
يعد برنامج QJumpers لتتبع مقدم الطلب عبارة عن منصة سهلة الاستخدام تعتمد على الويب، مما يسهل التعاون مع مديري التوظيف للحصول على أفضل توظيف سريعًا. يعمل سير العمل الآلي على تقليل وقت الإدارة بشكل كبير باستخدام أدوات التصنيف والفرز التلقائي باستخدام أحدث التقنيات. تعزيز تجربة المرشح الخاص بك وإدارة ال...
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity عبارة عن منصة توظيف واحدة للشركات والأفراد، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للشركات العثور على المواهب بشكل كامل سواء للتوظيف أو التعاقد باستخدام برنامج ATS الخاص بـ SupportFinity والمتصل بواحد من أكبر المجتمعات المهنية المتنامية في العالم. يمكن للأشخاص والباحثين عن عمل الانضمام إلى Sup...
Chattr
chattr.ai
برنامج أتمتة الموارد البشرية الذي يجعل توظيف القوى العاملة بالساعة أسهل جزء من يومك.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — منصة شاملة مصممة لتمكين مديري التوظيف. يمكنك تبسيط عملية التوظيف الخاصة بك بسهولة، بدءًا من مشاركة المرشحين وحتى التقييمات وتتبع الطلبات. التواصل بسلاسة وجدولة الأحداث وإجراء المقابلات عن بعد وحماية البيانات. استمتع بتجربة سير العمل الأمثل مع Tacitbase. الميزات الرئيسية: العمل التعاوني...
Longlist
longlist.io
Longlist عبارة عن نظام توظيف لإدارة علاقات العملاء (CRM) وATS لشركات التوظيف والتوظيف سريعة النمو.
Phenom
phenom.com
تعد منصة Phenom Intelligenct Talent Experience، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حلاً واحدًا يساعد المرشحين في العثور عليك واختيارك بشكل أسرع، ويساعد الموظفون على تطوير مهاراتهم ويتطورون، ويصبح القائمون على التوظيف منتجين إلى حد كبير، ويبني المديرون فرقًا أقوى.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire هو مساعد توظيف مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقلل بشكل كبير من وقت التوظيف (والتكلفة) من خلال المشاركة والفحص وجدولة المقابلات تلقائيًا مع أفضل المرشحين في دقائق.
Sense
sensehq.com
تعمل Sense - منصة مشاركة المواهب الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي - على إعادة تعريف عملية التوظيف من خلال المزج بسلاسة بين تجارب المرشحين الشخصية ومتعددة القنوات مع تعزيز كفاءة القائمين على التوظيف. تحظى Sense بثقة أكثر من 1000 مؤسسة، وتقدم مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك أتمتة التوظيف وإدارة ...
WayUp
wayup.com
الشركة الرائدة في الصناعة للمرشحين المؤهلين والمتنوعين الذين يتم اكتشافهم وتوظيفهم. ابحث عن فرص العمل والتدريب، واحصل على النصائح المهنية، وتواصل مباشرة مع كبار أصحاب العمل.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna هي منصة توظيف تعيد تعريف كيفية توظيف كبار أصحاب العمل للشباب. تشتمل منصة Rakuna على Rakuna Recruit، أبسط تطبيق جوال لتجنيد الأحداث غير المتصلة بالإنترنت، وRakuna Recruit Dashboard، لوحة معلومات إدارة الأحداث وإدارة علاقات المرشحين لتوظيف الحرم الجامعي/الحدث. نحن مستمرون في توسيع مجموعات منتجا...
Team Engine
teamengine.io
لكسب الحرب على المواهب، تحتاج إلى عملية توظيف سريعة للغاية ونظام مقاوم للفشل للتواصل المستمر مع المرشحين والموظفين على حد سواء. يساعدك Team Engine على جذب المزيد من المتقدمين، وتوظيفهم بشكل أسرع، والأهم من ذلك، الحفاظ على مشاركتهم طوال فترة عملهم. يعمل Team Engine على تسريع عملية التوظيف من خلال أتم...
WizeHire
wizehire.com
Wizehire عبارة عن منصة توظيف شاملة حائزة على جوائز تجمع بين البرامج المبتكرة والدعم العملي من الخبراء الذي تحتاجه لتنمية فريقك بثقة. تثق أكثر من 18000 شركة في Wizehire للمساعدة في تنمية فرقها.