برامج التقويم - التطبيقات الأكثر شعبية

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تم تصميم برنامج التقويم لمساعدة المستخدمين على تنظيم المهام والاجتماعات والأهداف بتنسيق مرئي بسيط، مما يؤدي إلى تبسيط الأنشطة الداخلية للشركة بأكملها. فهو يسمح بإنشاء جداول أعمال إلكترونية يمكن الوصول إليها وتحريرها ومشاركتها مع الموظفين في جميع أنحاء الشركة. يمكن استخدام هذا البرنامج لجدولة المهام للفرق ومشاركة الأحداث على مستوى الشركة وإخطار أعضاء الفريق بإجازات زملائهم المدفوعة الأجر وأعياد الميلاد والمزيد. يمكن بيع برنامج التقويم كمنتج مستقل ولكن غالبًا ما يتم تضمينه كجزء من مجموعة مكتبية أكبر. عندما يكون برنامج التقويم جزءًا من مجموعة أكبر، فإنه يتكامل مع الأدوات المكتبية القياسية الأخرى مثل البريد الإلكتروني وبطاقات العمل الرقمية وأدوات مؤتمرات الفيديو. يختلف برنامج التقويم عن برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت. بينما يركز برنامج التقويم بشكل أساسي على تنظيم الاجتماعات والمهام والأحداث بتنسيق مرئي للمشاركة الداخلية، فإن أدوات جدولة المواعيد عبر الإنترنت مصممة لجدولة المواعيد للمستخدمين الخارجيين، ومعالجة المدفوعات للمواعيد، والتواصل مع العملاء. قد يفكر المشترون في الحلول التي توفر وظائف جدولة المواعيد والتقويم عبر الإنترنت في منتج واحد، ولكن هذه الأدوات تخدم أغراضًا مختلفة.
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Calendly
calendly.com
Calendly هو تطبيق يساعد الفرق في جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة الجداول الزمنية، مما يعزز التعاون ويقلل من الضغط الناتج عن تنسيق المواعيد.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هو خدمة بريد إلكتروني آمنة تستهدف الشركات، توفر أدوات للتعاون، تنظيم الرسائل، وتكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى.
Outlook Calendar
outlook.live.com
تقويم Outlook أداة لإدارة المواعيد والاجتماعات، تتيح جدولة ومشاركة المواعيد والتذكيرات، وتدعم التعاون بين المستخدمين.
Zoho Calendar
zoho.com
تقويم Zoho هو تقويم عمل عبر الإنترنت لتسهيل تنظيم الأحداث والمواعيد وتعاون الفرق، يدعم جدولة ذكية وإدارة موارد الفرق.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو تطبيق جدولة يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام والاجتماعات، مما يساعد المستخدمين على تنظيم أوقاتهم بفعالية.
Teamup
teamup.com
تطبيق Teamup هو أداة تقويم إلكتروني لتنظيم المجموعات، يساعد في جدولة العمل وإدارة الموارد وتنسيق الأنشطة والمواعيد بين الأعضاء.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
تطبيق جدولة Acuity هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الحجوزات، يتيح للمستخدمين حجز المواعيد، وإرسال التذكيرات، ومزامنة التقويمات.
Spike
spikenow.com
سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.
Planyway
planyway.com
Planyway تطبيق لإدارة الوقت يتيح لك تنظيم المهام والأحداث في تقويم واحد، مما يسهل التعاون والجدولة بشكل فعّال.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
تطبيق BeforeSunset AI هو أداة تخطيط يومي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق والمحترفين على إدارة وتنظيم مهامهم اليومية.
OneCal
onecal.io
OneCal هي أداة لمزامنة تقويمات Outlook وGoogle، تسهل إدارة المواعيد وتوفر عرضًا موحدًا لكافة الجداول.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us هو تطبيق لإدارة وتنظيم الاجتماعات والورش عبر منصة واحدة تشمل الجدولة، الملاحظات، الغرف، والتخزين السحابي.
Akiflow
akiflow.com
أكفلو هو تطبيق لإدارة المهام والتقويم يساعدك على التنظيم بكفاءة عبر مهمات مشتركة وتقويمات ومواعيد، مما يسهل متابعة الأنشطة اليومية.
Morgen
morgen.so
Morgen هو تطبيق يساعد على إدارة المهام والتقويم، يدمج مع خدمات متعددة ويوفر ميزات لتنظيم الوقت والتنسيق مع الآخرين.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.
Calendar.online
calendar.online
تقويم عبر الإنترنت مجاني للفرق والمجموعات، يتيح إنشاء وتنظيم الأحداث بسهولة، مع إمكانية الوصول من أي جهاز دون تسجيل دخول.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise هو تطبيق لإدارة الوقت يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جداول الأفراد والفرق، مع التركيز على إنجاز المهام وتقليل الانحرافات.
AddEvent
addevent.com
AddEvent هو تطبيق يسهل جدولة ومشاركة الأحداث والتقويمات، مع ميزات مثل RSVP ودمج مع منصات تقويم شهيرة.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper هو برنامج جدولة متقدم يساعد فرق المبيعات في إدارة المواعيد وتوزيع العملاء المحتملين بكفاءة، ويكامل مع أنظمة CRM.
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz هو تطبيق لإدارة الأحداث والمواعيد مع إمكانية التعاون بين الفرق ومشاركة الجداول الزمنية كما يدعم التخصيص والتكامل مع أنظمة الطرف الثالث.
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge هو تطبيق يزامن التقاويم في الوقت الحقيقي ويساعد المستخدمين على جدولة الأحداث بفعالية.
Retime
retime.so
Retime هو تطبيق لإدارة الاجتماعات يساعد على تنظيم التقويم، إنشاء جداول، تدوين الملاحظات، وتحديد المهام لتحسين الإنتاجية.
TimeTackle
timetackle.com
تطبيق TimeTackle يساعد في تتبع الوقت تلقائيًا من تقويم المستخدم وأدوات إدارة المشاريع، مما يوفر رؤى حول الإنتاجية وكفاءة العمل.
3veta
3veta.com
تطبيق 3Veta يوفر أدوات جدولة المواعيد ومؤتمرات الفيديو للفرق عن بُعد، مع دعم تكامل مع أكثر من 5000 تطبيق ويب.
imeetify
imeetify.com
iMeetify هو تطبيق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، يساعد على إدارة الاجتماعات وأتمتة سير العمل بشكل فعال.
Pyas
pyas.io
باياس هو حل واجهة برمجة التطبيقات لتكامل التقويم لمطوري البرمجيات والمشاريع الناشئة، يتيح دمج سلاسة مع جوجل كالندر وآوتلوك وزوم وغوغل ميت.
Planzer
planzer.io
تطبيق Planzer.io يساعد المستخدمين في إدارة المهام اليومية وجمعها من مصادر متعددة، بما في ذلك تكامل مع Trello، Notion، والبريد الإلكتروني.
Bookeo
bookeo.com
Bookeo هو تطبيق لإدارة المواعيد والحجوزات، يسهل على مزودي الخدمات تنظيم جدولهم الزمني واستقبال الحجوزات والدفع عبر الإنترنت.
GoodTime
goodtime.io
تطبيق GoodTime يُبسّط تجربة التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقوم بأتمتة 90% من مهام إدارة المقابلات، مما يحسن من التواصل بين المرشحين والمقابلين.
Calday
calday.app
كالداي هو أداة لت scheduling المواعيد للمستشارين والأعمال الصغيرة، يوفر ميزات لجدولة وإدارة المواعيد وإرسال التذكيرات التلقائية.
Weezly
weezly.com
Weezly هو تطبيق يتيح للأعمال جدولة الاجتماعات بسهولة، وإرسال رسائل فيديو شخصية، وتسجيل الشاشة لتحسين التواصل مع العملاء.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
كريس إنسايت هو إضافة لجيميل وآوتلوك تساعد مندوبي المبيعات على إدارة العملاء ومواردهم داخل البريد الإلكتروني ودمجها مع Salesforce.
QReserve
get.qreserve.com
QReserve هي منصة جدولة لإدارة الموارد مثل المعدات وقاعات الاجتماعات، مع ميزات مثل الحجوزات والدفع والتقارير.
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