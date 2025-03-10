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تم تصميم برنامج التقويم لمساعدة المستخدمين على تنظيم المهام والاجتماعات والأهداف بتنسيق مرئي بسيط، مما يؤدي إلى تبسيط الأنشطة الداخلية للشركة بأكملها. فهو يسمح بإنشاء جداول أعمال إلكترونية يمكن الوصول إليها وتحريرها ومشاركتها مع الموظفين في جميع أنحاء الشركة. يمكن استخدام هذا البرنامج لجدولة المهام للفرق ومشاركة الأحداث على مستوى الشركة وإخطار أعضاء الفريق بإجازات زملائهم المدفوعة الأجر وأعياد الميلاد والمزيد. يمكن بيع برنامج التقويم كمنتج مستقل ولكن غالبًا ما يتم تضمينه كجزء من مجموعة مكتبية أكبر. عندما يكون برنامج التقويم جزءًا من مجموعة أكبر، فإنه يتكامل مع الأدوات المكتبية القياسية الأخرى مثل البريد الإلكتروني وبطاقات العمل الرقمية وأدوات مؤتمرات الفيديو. يختلف برنامج التقويم عن برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت. بينما يركز برنامج التقويم بشكل أساسي على تنظيم الاجتماعات والمهام والأحداث بتنسيق مرئي للمشاركة الداخلية، فإن أدوات جدولة المواعيد عبر الإنترنت مصممة لجدولة المواعيد للمستخدمين الخارجيين، ومعالجة المدفوعات للمواعيد، والتواصل مع العملاء. قد يفكر المشترون في الحلول التي توفر وظائف جدولة المواعيد والتقويم عبر الإنترنت في منتج واحد، ولكن هذه الأدوات تخدم أغراضًا مختلفة.
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Calendly
calendly.com
Calendly هو تطبيق يساعد الفرق في جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة الجداول الزمنية، مما يعزز التعاون ويقلل من الضغط الناتج عن تنسيق المواعيد.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هو خدمة بريد إلكتروني آمنة تستهدف الشركات، توفر أدوات للتعاون، تنظيم الرسائل، وتكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى.
Outlook Calendar
outlook.live.com
تقويم Outlook أداة لإدارة المواعيد والاجتماعات، تتيح جدولة ومشاركة المواعيد والتذكيرات، وتدعم التعاون بين المستخدمين.
Zoho Calendar
zoho.com
تقويم Zoho هو تقويم عمل عبر الإنترنت لتسهيل تنظيم الأحداث والمواعيد وتعاون الفرق، يدعم جدولة ذكية وإدارة موارد الفرق.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو تطبيق جدولة يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام والاجتماعات، مما يساعد المستخدمين على تنظيم أوقاتهم بفعالية.
Teamup
teamup.com
تطبيق Teamup هو أداة تقويم إلكتروني لتنظيم المجموعات، يساعد في جدولة العمل وإدارة الموارد وتنسيق الأنشطة والمواعيد بين الأعضاء.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
تطبيق جدولة Acuity هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الحجوزات، يتيح للمستخدمين حجز المواعيد، وإرسال التذكيرات، ومزامنة التقويمات.
Spike
spikenow.com
سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.
Planyway
planyway.com
Planyway تطبيق لإدارة الوقت يتيح لك تنظيم المهام والأحداث في تقويم واحد، مما يسهل التعاون والجدولة بشكل فعّال.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
تطبيق BeforeSunset AI هو أداة تخطيط يومي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق والمحترفين على إدارة وتنظيم مهامهم اليومية.
OneCal
onecal.io
OneCal هي أداة لمزامنة تقويمات Outlook وGoogle، تسهل إدارة المواعيد وتوفر عرضًا موحدًا لكافة الجداول.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us هو تطبيق لإدارة وتنظيم الاجتماعات والورش عبر منصة واحدة تشمل الجدولة، الملاحظات، الغرف، والتخزين السحابي.
Akiflow
akiflow.com
أكفلو هو تطبيق لإدارة المهام والتقويم يساعدك على التنظيم بكفاءة عبر مهمات مشتركة وتقويمات ومواعيد، مما يسهل متابعة الأنشطة اليومية.
Morgen
morgen.so
Morgen هو تطبيق يساعد على إدارة المهام والتقويم، يدمج مع خدمات متعددة ويوفر ميزات لتنظيم الوقت والتنسيق مع الآخرين.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.
Calendar.online
calendar.online
تقويم عبر الإنترنت مجاني للفرق والمجموعات، يتيح إنشاء وتنظيم الأحداث بسهولة، مع إمكانية الوصول من أي جهاز دون تسجيل دخول.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise هو تطبيق لإدارة الوقت يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جداول الأفراد والفرق، مع التركيز على إنجاز المهام وتقليل الانحرافات.
AddEvent
addevent.com
AddEvent هو تطبيق يسهل جدولة ومشاركة الأحداث والتقويمات، مع ميزات مثل RSVP ودمج مع منصات تقويم شهيرة.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper هو برنامج جدولة متقدم يساعد فرق المبيعات في إدارة المواعيد وتوزيع العملاء المحتملين بكفاءة، ويكامل مع أنظمة CRM.
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz هو تطبيق لإدارة الأحداث والمواعيد مع إمكانية التعاون بين الفرق ومشاركة الجداول الزمنية كما يدعم التخصيص والتكامل مع أنظمة الطرف الثالث.
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge هو تطبيق يزامن التقاويم في الوقت الحقيقي ويساعد المستخدمين على جدولة الأحداث بفعالية.
Retime
retime.so
Retime هو تطبيق لإدارة الاجتماعات يساعد على تنظيم التقويم، إنشاء جداول، تدوين الملاحظات، وتحديد المهام لتحسين الإنتاجية.
TimeTackle
timetackle.com
تطبيق TimeTackle يساعد في تتبع الوقت تلقائيًا من تقويم المستخدم وأدوات إدارة المشاريع، مما يوفر رؤى حول الإنتاجية وكفاءة العمل.
3veta
3veta.com
تطبيق 3Veta يوفر أدوات جدولة المواعيد ومؤتمرات الفيديو للفرق عن بُعد، مع دعم تكامل مع أكثر من 5000 تطبيق ويب.
imeetify
imeetify.com
iMeetify هو تطبيق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، يساعد على إدارة الاجتماعات وأتمتة سير العمل بشكل فعال.
Pyas
pyas.io
باياس هو حل واجهة برمجة التطبيقات لتكامل التقويم لمطوري البرمجيات والمشاريع الناشئة، يتيح دمج سلاسة مع جوجل كالندر وآوتلوك وزوم وغوغل ميت.
Planzer
planzer.io
تطبيق Planzer.io يساعد المستخدمين في إدارة المهام اليومية وجمعها من مصادر متعددة، بما في ذلك تكامل مع Trello، Notion، والبريد الإلكتروني.
Bookeo
bookeo.com
Bookeo هو تطبيق لإدارة المواعيد والحجوزات، يسهل على مزودي الخدمات تنظيم جدولهم الزمني واستقبال الحجوزات والدفع عبر الإنترنت.
Calday
calday.app
Calday هي أداة جدولة المواعيد للاستشاريين والمهنيين ومقدمي الخدمات الفردية والشركات الصغيرة. سواء كنت معالجًا، أو مدرسًا، أو مستشارًا، أو مدربًا، يمكن لـ Calday مساعدتك في تأسيس تواجدك عبر الإنترنت. تم تصميم تطبيق Calday ليكون سهل الاستخدام ويوفر ميزات متقدمة تمكن المستخدمين من جدولة الاجتماعات وإدارة المواعيد وإرسال تذكيرات تلقائية. أنشئ رابط الموعد الخاص بك وشاركه مع العملاء المحتملين للحصول على تجربة حجز سلسة، أو قم بأتمتة سير العمل واسمح لعملائك بحجز خدماتك وإعادة جدولتها وإلغائها ودفع ثمنها بأنفسهم. يتكامل Calday بسهولة مع تقويم Google والتطبيقات الأخرى مثل Zoom. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Calday.app.
GoodTime
goodtime.io
تعمل GoodTime على الارتقاء بتجربة التوظيف بأكملها باستخدام الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، كل ذلك مع أتمتة 90% من مهام إدارة المقابلات. تحظى منصتنا بثقة فرق المواهب العالمية في شركات مثل Hubspot وSpotify وPriceline وLyft، ولا تقوم بأتمتة جدولة المقابلات فحسب، بل تحافظ أيضًا على مشاركة المرشحين والمقابلات بعمق طوال رحلة التوظيف. يمكنك الوصول إلى الرؤى القوية والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات والتأكد من أن كل من يجري المقابلة مستعد دائمًا بشكل جيد. النتيجة؟ تجارب المرشحين الاستثنائية التي تمنحك أفضل المواهب باستمرار. من خلال الميزات المتقدمة مثل الجدولة التلقائية للمقابلات لعدة أيام، والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة والواتساب، وأتمتة سير العمل، والاختيار الذكي للمحاورين، والبيانات القوية وتقارير قياس الأداء، فإننا نساعد شركات المؤسسات على تقليل وقت التوظيف إلى النصف. تعرف على المزيد على موقع goodtime.io
Weezly
weezly.com
Weezly هي منصة رائدة تعيد تعريف كيفية تواصل الشركات مع العملاء المحتملين، وتجمع بين كفاءة الجدولة واللمسة الشخصية لرسائل الفيديو وتعدد استخدامات تسجيل الشاشة. تم تصميم Weezly لتبسيط عملية التواصل، وهو يعمل على تمكين الشركات من التواصل مع العملاء بطريقة أكثر جدوى وفعالية. شاهد العرض التوضيحي: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM ميزات Weezly: صفحة الحجز: قم بتبسيط عملية جدولة الاجتماعات من خلال صفحة حجز قابلة للتخصيص تعكس مدى توفرك. تتيح هذه الميزة للعملاء حجز المواعيد بسهولة دون الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا، مما يؤدي إلى تبسيط عملية الجدولة الخاصة بك. منتقي Timeslot: قم بتمكين المدعوين من خلال السماح لهم باختيار وقت الاجتماع الذي يناسبهم بشكل أفضل. أنت تقترح الأوقات المتاحة، وهم يختارون الوقت الذي يناسبهم أكثر، مما يجعل الجدولة فعالة وخالية من المتاعب. استطلاع المجموعة: لم يكن تنسيق اجتماعات المجموعة أسهل من أي وقت مضى. باستخدام ميزة الاستطلاع الجماعي، يمكن للمدعوين التصويت على أفضل وقت يناسب الجميع، مما يضمن أقصى قدر من المشاركة مع الحد الأدنى من تعارض المواعيد. أداة موقع الويب: قم بتحويل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين عن طريق إضافة مقطع فيديو بميزة الحجز مباشرةً إلى موقعك. تعمل هذه الأداة المبتكرة على جذب الزوار وتوفر لهم طريقة مباشرة للتواصل معك. Screencast: قم بإنشاء وإرسال رسائل فيديو مخصصة باستخدام ميزة Screencast، وهي بديل مثالي للشركات التي تبحث عن طرق أكثر جاذبية للتواصل. سواء أكان ذلك عرضًا توضيحيًا للمنتج، أو برنامجًا تعليميًا، أو رسالة شخصية، فإن التسجيلات الرقمية للشاشة تضيف لمسة شخصية إلى اتصالاتك الرقمية. Screencast + صفحة الحجز: Weezly هي المنصة الوحيدة في العالم التي تجمع بين التسجيل الرقمي للشاشة وصفحة الحجز. قم بتسجيل مقطع فيديو وامنح المشاهدين على الفور فرصة جدولة اجتماع عبر صفحة الحجز المضمنة بجوار الفيديو الخاص بك. يعمل هذا الحل الفريد على سد الفجوة بين المشاركة والعمل، مما يعزز رحلة العميل. مقاطع الفيديو الديناميكية: ارفع مستوى انتشارك باستخدام مقاطع الفيديو الديناميكية. سجل رسالة مقدمة واحدة، وأدخل عنوان موقع الويب، واسمح لـ Weezly بإنشاء مقطع فيديو مخصص يجمع رسالتك مع عرض تمرير لموقع ويب معين. توفر هذه الميزة تخصيصًا لا مثيل له، مما يجعل كل اتصال مصممًا بشكل فريد للمستلم. فوائد استخدام Weezly: الكفاءة المحسنة: توفر ميزات Weezly المتكاملة الوقت وتبسط عمليات الجدولة والاتصالات، مما يسمح للشركات بالتركيز على النمو وخدمة العملاء. زيادة المشاركة: من خلال تسجيلات الشاشة المخصصة ومقاطع الفيديو الديناميكية وخيارات الجدولة السهلة، تعمل Weezly على تعزيز معدلات المشاركة بشكل كبير، وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء. المرونة والتخصيص: سواء كنت تخطط لاجتماعات فردية، أو جلسات جماعية، أو تتطلع إلى تعزيز التفاعل مع موقع الويب الخاص بك، يمكن تصميم ميزات Weezly المتنوعة لتلبية احتياجاتك الخاصة. التواصل المبتكر: من خلال الجمع بين رسائل الفيديو وإمكانيات الجدولة، تضع Weezly معيارًا جديدًا للاتصالات التجارية، مما يوفر طريقة أكثر شخصية وفعالية للتواصل مع العملاء. أبلغت الشركات التي اعتمدت Weezly عن نتائج تحويلية، بما في ذلك: قضاء وقت أقل في جدولة الاجتماعات بنسبة تصل إلى 50%. زيادة بنسبة تزيد عن 70% في معدلات المشاركة باستخدام محتوى الفيديو الديناميكي والشخصي. زيادة كبيرة في معدلات التحويل بسبب عملية الجدولة المبسطة وطرق الاتصال المحسنة.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight هو مكون إضافي لـ Gmail وOutlook لمندوبي المبيعات. تأسست شركة Cirrus Insight في عام 2011، وهي توفر منصة تمكين المبيعات لـ Gmail وOutlook، وهي توفر نظامًا أساسيًا لإنتاجية المبيعات الكل في واحد مع تكامل Salesforce على مستوى عالمي. لقد حصلنا عليه. أنت تعمل في صندوق الوارد الخاص بك للتواصل مع العملاء. أنت بحاجة إلى جميع الأدوات لإتمام الصفقة في مكان واحد. تواصل مع العملاء المتوقعين وقم بإعداد حملات الاحترار وجدولة الاجتماعات وتتبع المرفقات، كل ذلك من صندوق الوارد الخاص بك. من خلال تكامل Salesforce، لم يعد هناك حاجة لترك صندوق الوارد الخاص بك لتسجيل المعلومات في Salesforce. لا أحد يحب العمل المزدحم. يمكنك الآن رؤية Salesforce وتحديثه أثناء عملك. بغض النظر عن برنامج البريد الإلكتروني الذي تستخدمه، يمكنك مزامنة رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد تلقائيًا مع Salesforce، وتتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني، وتعيين تذكيرات للمتابعة، وإنشاء سجلات Salesforce وتحديثها مثل العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والفرص، وجدولة مكالمات المبيعات، والمزيد.
QReserve
get.qreserve.com
منصة جدولة مرنة وسهلة الاستخدام لإدارة المعدات والمختبرات وغرف الاجتماعات والمرافق والأشخاص والمزيد بسهولة مع توفير مجموعة واسعة من التقارير والقدرات المالية. مع QRserve: - تعيين قواعد مفصلة للوصول إلى الموارد - جمع نماذج الحجز - إدارة المشاريع - تسجيل الوصول/المغادرة للحجوزات والإلغاء التلقائي للحجوزات المتأخرة أو عدم الحضور - التكامل مع تقويمات Outlook وGoogle الحالية - السماح بالحجز على الكشك من البث المباشر الخرائط/مخططات الطوابق - احجز من فترات زمنية محددة - قم بدعوة الضيوف إلى الحجوزات وطلب الرد على الدعوة - إصدار الفواتير ومعالجة المدفوعات - معدات تسجيل الوصول/المغادرة مع قارئ الباركود المدمج الدعم - نشاط الوصول والاستخدام الفعلي والسعة وبيانات الاستخدام - وأكثر من ذلك بكثير!
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