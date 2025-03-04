برامج التقويم - التطبيقات الأكثر شعبية - تنزانيا

Akiflow

akiflow.com

Akiflow هو مدير مهام شخصي + تطبيق تقويم لسطح المكتب (win+mac) سيساعدك على الحفاظ على تنظيم نفسك دائمًا. من خلال أن تصبح أسرع بـ 10 مرات في الأساسيات، فإن الحفاظ على تنظيم نفسك لن يشكل عبئًا أو يتطلب الكثير من الوقت طوال اليوم. لماذا AKIFLOW؟ لقد قمنا ببناء Akiflow مع التركيز على تسريع أساسيات الإنتاجية: التقاط المهام ومعالجتها ومعرفة ما يجب العمل عليه دائمًا. ← قلل الجهد من خلال أن تصبح أسرع بـ 10 مرات في الأساسيات، فإن الحفاظ على تنظيم نفسك لن يشكل عبئًا أو يتطلب الكثير من الوقت طوال اليوم. → منع الأخطاء تم تصميم Akiflow لمنع الأخطاء الأكثر شيوعًا التي تؤثر على الإنتاجية. تم تصميم ميزاتنا لمساعدتك على تجنب الحمل المعرفي الزائد، والتشتتات، والإفراط في الجدولة، وتبديل السياق. → راحة البال مصدر واحد للحقيقة. جدول زمني واضح. الإخطارات لإرشادك طوال اليوم. كل شيء على بعد اختصار واحد. تم تصميم Akiflow للحفاظ على عقلك واضحًا ومركزًا. تشمل ميزاتنا الرئيسية → صندوق الوارد للمهام العالمية - التقط أي شيء في أي مكان. مركزية المهام الخاصة بك. → شريط الأوامر - فرز الأشياء في ثوان. تحديد الأولويات والتخطيط والتأجيل باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح. → أداة واحدة - لا مزيد من تبديل السياق. المهام + التقاويم. مصدرك الوحيد للحقيقة. → إخطار الدرج - تعرف دائمًا على ما يجب فعله بعد ذلك. يومك في لمحة. مليئة بالميزات → مشاركة التوفر - لا مزيد من اختبار الاتصال بين علامتي تبويب البريد الإلكتروني والتقويم لمشاركة مدى توفرك. حدد فتحاتك وشاركها بسرعة في ثوانٍ. → المهام المتكررة - قم بإنشاء مهام مع أي تكرار: كل يوم، كل أول من الشهر، مخصص - سمها ما شئت. → إدارة الأولويات - حدد في Akiflow أهدافك الحقيقية - المهام التي ستساعدك على التقدم - وابدأ في التنفيذ. → حظر الوقت - قفل الوقت في التقويم الخاص بك لمهامك. سيقوم Akiflow بإنشاء حدث في التقويم الخاص بك لإعلام زملائك عندما تكون مشغولاً. → المناطق الزمنية - اضغط على اختصار واحد لإظهار المنطقة الزمنية لكل مدينة في التقويم الخاص بك، جنبًا إلى جنب مع التوقيت المحلي الخاص بك. → القوائم الذكية - تسميات مخصصة لتنظيم عملك بالطريقة التي تناسبك. من السهل إضافتها، فهي تساعدك في الحصول على رؤية واضحة ليومك. → الإخطارات الذكية - ما تحتاجه، في الوقت المناسب. لا يفوتون أي اجتماع، انتقل سريعًا إلى المكالمة. والأفضل من ذلك، أنها قابلة للتخصيص بالكامل. متكامل مع جميع تطبيقاتك مثل Gmail، والتقويم، وSlack، وGmail، وZoom، وTodoist، وTrello، وAsana، وSuperhuman، والمزيد. يمكنك أيضًا طلب عمليات التكامل التي تريدها.