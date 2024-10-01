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برامج التقويم - التطبيقات الأكثر شعبية - الغابون
تم تصميم برنامج التقويم لمساعدة المستخدمين على تنظيم المهام والاجتماعات والأهداف بتنسيق مرئي بسيط، مما يؤدي إلى تبسيط الأنشطة الداخلية للشركة بأكملها. فهو يسمح بإنشاء جداول أعمال إلكترونية يمكن الوصول إليها وتحريرها ومشاركتها مع الموظفين في جميع أنحاء الشركة. يمكن استخدام هذا البرنامج لجدولة المهام للفرق ومشاركة الأحداث على مستوى الشركة وإخطار أعضاء الفريق بإجازات زملائهم المدفوعة الأجر وأعياد الميلاد والمزيد. يمكن بيع برنامج التقويم كمنتج مستقل ولكن غالبًا ما يتم تضمينه كجزء من مجموعة مكتبية أكبر. عندما يكون برنامج التقويم جزءًا من مجموعة أكبر، فإنه يتكامل مع الأدوات المكتبية القياسية الأخرى مثل البريد الإلكتروني وبطاقات العمل الرقمية وأدوات مؤتمرات الفيديو. يختلف برنامج التقويم عن برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت. بينما يركز برنامج التقويم بشكل أساسي على تنظيم الاجتماعات والمهام والأحداث بتنسيق مرئي للمشاركة الداخلية، فإن أدوات جدولة المواعيد عبر الإنترنت مصممة لجدولة المواعيد للمستخدمين الخارجيين، ومعالجة المدفوعات للمواعيد، والتواصل مع العملاء. قد يفكر المشترون في الحلول التي توفر وظائف جدولة المواعيد والتقويم عبر الإنترنت في منتج واحد، ولكن هذه الأدوات تخدم أغراضًا مختلفة.
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Calendly
calendly.com
يساعد Calendly الأفراد والفرق والمؤسسات على أتمتة دورة حياة الاجتماع على مستوى العالم عن طريق إزالة الجدولة ذهابًا وإيابًا. يمكّن Calendly الشركات من إبرام الصفقات وتوظيف المرشحين وبناء العلاقات وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. يستخدم أكثر من 20 مليون مستخدم في 230 دولة تطبيق Calendly لتبسيط الاجتماعات وال...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...
Outlook Calendar
outlook.live.com
قم بجدولة أوقات الاجتماعات والفعاليات ومشاركتها، واحصل على التذكيرات تلقائيًا. Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير جه...
Reclaim
reclaim.ai
تطبيق الجدولة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق المزدحمة والذي يجد أفضل وقت لمهامك وعاداتك واجتماعاتك واستراحاتك. استرجع ما يصل إلى 40% من أسبوع العمل من خلال جدولة قابلة للتكيف في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على مرونة تقويمك باستخدام الذكاء التنبؤي للدفاع ديناميكيًا عن الأولويات مع امتلاء أسبوعك - بحيث ي...
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar هو تقويم للأعمال عبر الإنترنت مصمم لإبقاء جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة. يمكنك جدولة المواعيد وتنظيم الأحداث وحجز الموارد في أي وقت من الأوقات. تتضمن الفوائد والميزات الرئيسية ما يلي: 1. التعاون عبر المناطق الزمنية أثناء العمل مع زملائك عبر المناطق الزمنية، يمكنك تعيين المنطقة الزمن...
Teamup
teamup.com
Teamup هو تطبيق تقويم عبر الإنترنت للمجموعات لتنظيم الأشخاص والموارد وجدولة العمل وإدارة التوفر ومشاركة الأحداث. فريق
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling هو حل برمجي لجدولة المواعيد قائم على السحابة يمكّن أصحاب الأعمال من إدارة مواعيدهم عبر الإنترنت. يلبي المنتج احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك المهنيين الأفراد. تتيح Acuity Scheduling للمستخدمين أتمتة حجوزات المواعيد من خلال تقديم عرض في الوقت الفعلي للوقت المتاح لهم. ل...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
Planyway
planyway.com
أفضل طريقة لإدارة جدولك بشكل مرئي وتخطيط العمل الجماعي على التقويم أو الجدول الزمني. قم بإدارة كل شيء بدءًا من الجدول اليومي وحتى العمل الجماعي والمشاريع الكبيرة، كل ذلك في تقويم واحد لـ Trello!
Akiflow
akiflow.com
Akiflow هو مدير مهام شخصي + تطبيق تقويم لسطح المكتب (win+mac) سيساعدك على الحفاظ على تنظيم نفسك دائمًا. من خلال أن تصبح أسرع بـ 10 مرات في الأساسيات، فإن الحفاظ على تنظيم نفسك لن يشكل عبئًا أو يتطلب الكثير من الوقت طوال اليوم. لماذا AKIFLOW؟ لقد قمنا ببناء Akiflow مع التركيز على تسريع أساسيات الإنتا...
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI هو مخطط يومي قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة الفرق والمهنيين المشغولين في التخطيط اليومي وإدارة الوقت. كيف يعمل: باستخدام برنامج BeforeSunset AI Planner وبرنامج المهام، يمكنك تخطيط يومك من خلال التقويم وقائمة المهام، من خلال مراجعة إنجازات الأمس، والمهام غير المكتملة. يمكنك ال...
OneCal
onecal.io
مزامنة التقويمات الخاصة بك في الوقت الحقيقي. حافظ على مزامنة أحداثك بين تقاويم متعددة حتى يعرف فريقك دائمًا مدى توفرك.
Morgen
morgen.so
قم بأتمتة وقتك، على طريقتك من خلال سير العمل المخصص لـ Morgen Assist. قم بإقرانه مع تقويم Morgen وتطبيق مدير المهام للتحكم الكامل في وقتك.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هي المنصة الرائدة للمبيعات الافتراضية. قم بجدولة الاجتماعات بشكل تلقائي، وإدارة اجتماعات الفيديو الاحترافية، وتدريب فرق المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%، وأمان ودعم على مستوى المؤسسة. تقوم المنصة بأتمتة المهام المتكررة و...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise هي أداة تقويم لإدارة الوقت مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين جداول الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يومهم. إنه يقدم طريقة جديدة للعمل بمرونة وتركيز. يستخدم Clockwise الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا GPT (المحول التوليدي المُدرب مسبقًا)، لتصميم يوم مثالي للمستخدمين بناءً على تفضيلاتهم وأنما...
AddEvent
addevent.com
أدوات التقويم والأحداث. - اجعل من السهل مشاركة الأحداث والتقويمات الخاصة بك باستخدام أزرار الإضافة إلى التقويم الرائعة والأدوات الجميلة القابلة للتضمين والرد على الدعوة وأدوات المشتركين. أضف إلى التقويم وأدوات الأحداث لمواقع الويب والنشرات الإخبارية. حدث مع الرد على الدعوة. استخدم في حملات البريد ا...
Calendar.online
calendar.online
تقويم عبر الإنترنت يحتوي على العديد من الوظائف للفرق والمجموعات. Calendar.online هو تقويم مجاني عبر الإنترنت للفرق والمجموعات مع سهولة الوصول إليه عبر روابط الوصول دون تسجيل الدخول.
Chili Piper
chilipiper.com
يساعد برنامج الجدولة المتقدم من Chili Piper فرق الإيرادات B2B على مضاعفة معدلات التحويل، وزيادة رضا العملاء، والوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاجية.
3veta
3veta.com
3veta عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات جدولة المواعيد وعقد مؤتمرات الفيديو للفرق البعيدة. حالات الاستخدام البارزة: → جدولة المواعيد (صفحة الحجز، تقويم الفريق المشترك، مزامنة التقويم ثنائية الاتجاه، المزامنة مع Microsoft Exchange، تقويم Google، تقويم Apple؛ تذكيرات الاجتماعات، إلخ.) → مؤتمرات فيديو عال...
TimeTackle
timetackle.com
يساعدك برنامج Tackle على تتبع الوقت تلقائيًا ودون عناء وجمع رؤى الإنتاجية من التقويم وإدارة المشاريع وأدوات التعاون. إنه يعمل بسلاسة مع تقويم Google الخاص بك ويساعدك على تتبع أنشطتك مباشرة من واجهة التقويم. توفر المعالجة الوضوح، مما يضمن وجود الأشخاص المناسبين في المشاريع المناسبة، ويحمي عائد الاستث...
Retime
retime.so
Retime هي أداة إنتاجية تساعدك على تبسيط اجتماعاتك من خلال إدارة التقويم الخاص بك وإنشاء جداول الأعمال وتدوين الملاحظات وإنشاء المهام، كل ذلك في مكان واحد. باستخدام Retime، يمكنك بسهولة جدولة اجتماعاتك وتعيين جداول الأعمال وتدوين الملاحظات أثناء الاجتماع وإنشاء المهام بعد الاجتماع. وهذا يساعد على جعل...
CalendarWiz
calendarwiz.com
التقويمات المشتركة للفرق والمجتمعات. تعاون مع فريقك، وشارك الأحداث والأنشطة، أو قم بإدارة الجداول الزمنية الخاصة. يتم تضمين التقاويم ولوحات الأحداث والمكونات الإضافية الأخرى بسرعة في أي موقع ويب. إرسال الدعوات والتذكيرات، ومنع الحجوزات المزدوجة.
imeetify
imeetify.com
imeetify.com- منصة جدولة المواعيد عبر الإنترنت، مخطط الوقت، المجدول، إدارة التقويم يتيح لك برنامج الجدولة الديناميكي وسهل الاستخدام الخاص بنا التركيز على مهامك اليومية ومواءمتها. تخلص من متاعب رسائل البريد الإلكتروني المتعددة ودع جني الجدول الزمني يسهل عليك الأمور. انضم إلى هذه المجموعة القوية من ال...
Pyas
pyas.io
Pyas هو حل API لتكامل التقويم للشركات الناشئة والمطورين الفرديين. أنشئ ميزة تكامل التقويم الخاص بك في دقائق بدلاً من أشهر. يتكامل بسهولة مع تقويم Google وMicrosoft Outlook. يمكنك دمج Zoom وGoogle Meet لعقد مؤتمرات الفيديو، وكل ذلك باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Planzer
planzer.io
تم تصميم Planzer.io لمساعدة المستخدمين على توفير الوقت في مهامهم اليومية. يمكن للمستخدمين الاعتياد على بدء يومهم باستخدام Planzer.io وإنهاء يومهم باستخدام Planzer.io. يجمع الحل جميع المهام ورسائل البريد الإلكتروني من مصادر متعددة في عرض واحد. يتكامل تكامل Trello مع Trello حتى يتمكن المستخدمون من دمج...
CalendarBridge
calendarbridge.com
يقوم CalendarBridge بمزامنة التقويمات معًا في الوقت الفعلي ويوفر صفحات جدولة مصممة للأشخاص الذين لديهم تقاويم متعددة
Bookeo
bookeo.com
قم بتبسيط عملية جدولة مواعيدك دون عناء باستخدام Bookeo Appointments. مثالي لمقدمي الخدمات والمهنيين والصالونات والمنتجعات الصحية والمعالجين ومنظمي الحفلات والمزيد. اقبل الحجوزات والمدفوعات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الويب والهاتف المحمول مع Bookeo. قم بتبسيط جدولك الزمني بسهولة من خلال ال...
GoodTime
goodtime.io
تعمل GoodTime على الارتقاء بتجربة التوظيف بأكملها باستخدام الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، كل ذلك مع أتمتة 90% من مهام إدارة المقابلات. تحظى منصتنا بثقة فرق المواهب العالمية في شركات مثل Hubspot وSpotify وPriceline وLyft، ولا تقوم بأتمتة جدولة المقابلات فحسب، بل تحافظ أيضًا على مشاركة المرشحين...
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight هو مكون إضافي لـ Gmail وOutlook لمندوبي المبيعات. تأسست شركة Cirrus Insight في عام 2011، وهي توفر منصة تمكين المبيعات لـ Gmail وOutlook، وهي توفر نظامًا أساسيًا لإنتاجية المبيعات الكل في واحد مع تكامل Salesforce على مستوى عالمي. لقد حصلنا عليه. أنت تعمل في صندوق الوارد الخاص بك للتواص...
Calday
calday.app
Calday هي أداة جدولة المواعيد للاستشاريين والمهنيين ومقدمي الخدمات الفردية والشركات الصغيرة. سواء كنت معالجًا، أو مدرسًا، أو مستشارًا، أو مدربًا، يمكن لـ Calday مساعدتك في تأسيس تواجدك عبر الإنترنت. تم تصميم تطبيق Calday ليكون سهل الاستخدام ويوفر ميزات متقدمة تمكن المستخدمين من جدولة الاجتماعات وإدا...
Weezly
weezly.com
Weezly هي منصة رائدة تعيد تعريف كيفية تواصل الشركات مع العملاء المحتملين، وتجمع بين كفاءة الجدولة واللمسة الشخصية لرسائل الفيديو وتعدد استخدامات تسجيل الشاشة. تم تصميم Weezly لتبسيط عملية التواصل، وهو يعمل على تمكين الشركات من التواصل مع العملاء بطريقة أكثر جدوى وفعالية. شاهد العرض التوضيحي: https:/...
QReserve
get.qreserve.com
منصة جدولة مرنة وسهلة الاستخدام لإدارة المعدات والمختبرات وغرف الاجتماعات والمرافق والأشخاص والمزيد بسهولة مع توفير مجموعة واسعة من التقارير والقدرات المالية. مع QRserve: - تعيين قواعد مفصلة للوصول إلى الموارد - جمع نماذج الحجز - إدارة المشاريع - تسجيل الوصول/المغادرة للحجوزات والإلغاء التلقائي للحج...