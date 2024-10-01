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برامج التقويم - التطبيقات الأكثر شعبية - الكويت الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تم تصميم برنامج التقويم لمساعدة المستخدمين على تنظيم المهام والاجتماعات والأهداف بتنسيق مرئي بسيط، مما يؤدي إلى تبسيط الأنشطة الداخلية للشركة بأكملها. فهو يسمح بإنشاء جداول أعمال إلكترونية يمكن الوصول إليها وتحريرها ومشاركتها مع الموظفين في جميع أنحاء الشركة. يمكن استخدام هذا البرنامج لجدولة المهام للفرق ومشاركة الأحداث على مستوى الشركة وإخطار أعضاء الفريق بإجازات زملائهم المدفوعة الأجر وأعياد الميلاد والمزيد. يمكن بيع برنامج التقويم كمنتج مستقل ولكن غالبًا ما يتم تضمينه كجزء من مجموعة مكتبية أكبر. عندما يكون برنامج التقويم جزءًا من مجموعة أكبر، فإنه يتكامل مع الأدوات المكتبية القياسية الأخرى مثل البريد الإلكتروني وبطاقات العمل الرقمية وأدوات مؤتمرات الفيديو. يختلف برنامج التقويم عن برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت. بينما يركز برنامج التقويم بشكل أساسي على تنظيم الاجتماعات والمهام والأحداث بتنسيق مرئي للمشاركة الداخلية، فإن أدوات جدولة المواعيد عبر الإنترنت مصممة لجدولة المواعيد للمستخدمين الخارجيين، ومعالجة المدفوعات للمواعيد، والتواصل مع العملاء. قد يفكر المشترون في الحلول التي توفر وظائف جدولة المواعيد والتقويم عبر الإنترنت في منتج واحد، ولكن هذه الأدوات تخدم أغراضًا مختلفة.