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خدمات التقويم والجدولة هي أدوات رقمية مصممة لمساعدة الأفراد والمؤسسات على إدارة وقتهم ومواعيدهم وأحداثهم بكفاءة. تقدم هذه الخدمات عادةً ميزات مثل إنشاء الأحداث وتنظيمها وإعداد التذكيرات ومشاركة الجداول الزمنية مع الآخرين. يمكن للمستخدمين إدخال التواريخ والاجتماعات والمواعيد النهائية المهمة، وغالبًا ما توفر الخدمة إشعارات وتنبيهات لإبقاء الأفراد على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن بعض الأنظمة الأساسية ميزات تعاونية، مما يسمح للمستخدمين بجدولة الاجتماعات مع الزملاء أو تنسيق الأحداث مع الأصدقاء.
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Google Calendar
workspace.google.com
تقويم Google هو خدمة لتنسيق وإدارة الوقت، تتيح للمستخدمين إنشاء الأحداث وتعيين التذكيرات ومشاركة الجدول الزمني مع الآخرين.
TimeTree
timetreeapp.com
تطبيق Timetree هو تقويم متعدد الاستخدامات يساعد الأفراد والعائلات والمجموعات على إدارة جداولهم ومشاركة الأحداث بسهولة.
Proton Calendar
proton.me
تقويم بروتون هو تقويم رقمي آمن ومفتوح المصدر يسمح للمستخدمين بإدارة جداولهم بشكل خاص، مع ميزات التشفير ومزامنة الأحداث.
iCloud Calendar
icloud.com
تطبيق تقويم iCloud يساعد المستخدمين على إنشاء وإدارة جداولهم عبر أجهزة متعددة مع مزامنة في الوقت الحقيقي وتعزيز القدرة على التنظيم والتعاون.
Notion Calendar
notion.so
تطبيق تقويم Notion يساعد المستخدمين على تنظيم المواعيد، والتفاعل مع تقاويم Google، ويوفر خيارات متعددة مثل العرض الموحد والمناطق الزمنية المتعددة.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
تطبيق Outlook Calendar Business يتيح جدولة ومشاركة المواعيد، ويوفر تذكيرات تلقائية، مع دعم لإدارة تقاويم متعددة وتعاون الفرق.
Outlook Calendar
outlook.live.com
تقويم Outlook أداة لإدارة المواعيد والاجتماعات، تتيح جدولة ومشاركة المواعيد والتذكيرات، وتدعم التعاون بين المستخدمين.
Zoho Calendar
zoho.com
تقويم Zoho هو تقويم عمل عبر الإنترنت لتسهيل تنظيم الأحداث والمواعيد وتعاون الفرق، يدعم جدولة ذكية وإدارة موارد الفرق.
Nook Calendar
nookcalendar.com
تقويم Nook هو تطبيق لإدارة وتنظيم الجداول الزمنية، يدعم إنشاء وتحرير الأحداث والمواعيد مع تذكيرات وتخصيص للواجهة.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
تطبيق Yandex Calendar يساعد المستخدمين في تنظيم مهامهم اليومية، مع إمكانية إنشاء ومشاركة الأحداث وتعيين تذكيرات، ويدعم التعاون بين المستخدمين.
Amie
amie.so
تطبيق أمى يجمع بين قائمة المهام والتقويم. ينظم المواعيد والأنشطة، ويتيح تتبع توافر الأشخاص والاستماع.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
تطبيق Yahoo!カレンダー هو تقويم رقمي يساعد المستخدمين في إدارة جداولهم وتحديد المواعيد وتنظيم الأحداث بسهولة.
Calendar
calendar.com
يقدم تطبيق التقويم واجهة لتخطيط وإدارة المواعيد، مع ميزات لتنسيق الأحداث ومشاركة التقويمات والتذكيرات، ودعم الاجتماعات الافتراضية.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Flowsavvy هو تطبيق لإدارة المهام يساعد المستخدمين على جدولة مهامهم وفقًا للأوقات المفضلة، مما يعزز الإنتاجية.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
تطبيق Naver Calendar هو تقويم رقمي يساعد المستخدمين على تنظيم وإدارة جداولهم، مع ميزات مثل التكامل والذكاء الاصطناعي والتذكيرات.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise Calendar هو تطبيق يساعد المستخدمين على إدارة الوقت وجدولة المهام بفعالية من خلال رؤية موحدة للأحداث والتعاون مع الآخرين.
HEY Calendar
hey.com
تقويم HEY يساعدك على تنظيم أيامك بأسلوب أسبوعي، مع ميزات لتتبع العادات وأحداث مهمة، وتنبيهات مرنة.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Calendar هو تطبيق جدولة يساعد المستخدمين على إدارة جداولهم وتعيين التذكيرات، مع إمكانية المزامنة عبر الأجهزة المختلفة.
Calenday
calenday.co
Calenday هو تطبيق لإدارة التقويم يساعد على جدولة الأحداث وإدارتها مع ميزات التذكيرات والتكامل مع تقاويم أخرى.
Kalender
termine.schule
تطبيق تقويم يتيح للمدارس تعديل ومشاركة الجداول الزمنية للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور عبر الإنترنت أو تطبيقات البريد.
Koalendar
koalendar.com
Koalendar هو تطبيق لجدولة المقابلات والمواعيد بسهولة، يسمح بإدارة الفترات والمشاركين، ويعزز التواصل بين الفرق.
Calendar.online
calendar.online
تقويم عبر الإنترنت مجاني للفرق والمجموعات، يتيح إنشاء وتنظيم الأحداث بسهولة، مع إمكانية الوصول من أي جهاز دون تسجيل دخول.
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz هو تطبيق لإدارة الأحداث والمواعيد مع إمكانية التعاون بين الفرق ومشاركة الجداول الزمنية كما يدعم التخصيص والتكامل مع أنظمة الطرف الثالث.
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