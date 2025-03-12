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خدمات التقويم والجدولة - التطبيقات الأكثر شعبية

خدمات التقويم والجدولة هي أدوات رقمية مصممة لمساعدة الأفراد والمؤسسات على إدارة وقتهم ومواعيدهم وأحداثهم بكفاءة. تقدم هذه الخدمات عادةً ميزات مثل إنشاء الأحداث وتنظيمها وإعداد التذكيرات ومشاركة الجداول الزمنية مع الآخرين. يمكن للمستخدمين إدخال التواريخ والاجتماعات والمواعيد النهائية المهمة، وغالبًا ما توفر الخدمة إشعارات وتنبيهات لإبقاء الأفراد على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن بعض الأنظمة الأساسية ميزات تعاونية، مما يسمح للمستخدمين بجدولة الاجتماعات مع الزملاء أو تنسيق الأحداث مع الأصدقاء.

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Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

تقويم Google هو خدمة لتنسيق وإدارة الوقت، تتيح للمستخدمين إنشاء الأحداث وتعيين التذكيرات ومشاركة الجدول الزمني مع الآخرين.

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

تطبيق Timetree هو تقويم متعدد الاستخدامات يساعد الأفراد والعائلات والمجموعات على إدارة جداولهم ومشاركة الأحداث بسهولة.

Proton Calendar

Proton Calendar

proton.me

تقويم بروتون هو تقويم رقمي آمن ومفتوح المصدر يسمح للمستخدمين بإدارة جداولهم بشكل خاص، مع ميزات التشفير ومزامنة الأحداث.

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

تطبيق تقويم iCloud يساعد المستخدمين على إنشاء وإدارة جداولهم عبر أجهزة متعددة مع مزامنة في الوقت الحقيقي وتعزيز القدرة على التنظيم والتعاون.

Notion Calendar

Notion Calendar

notion.so

تطبيق تقويم Notion يساعد المستخدمين على تنظيم المواعيد، والتفاعل مع تقاويم Google، ويوفر خيارات متعددة مثل العرض الموحد والمناطق الزمنية المتعددة.

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

تطبيق Outlook Calendar Business يتيح جدولة ومشاركة المواعيد، ويوفر تذكيرات تلقائية، مع دعم لإدارة تقاويم متعددة وتعاون الفرق.

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

تقويم Outlook أداة لإدارة المواعيد والاجتماعات، تتيح جدولة ومشاركة المواعيد والتذكيرات، وتدعم التعاون بين المستخدمين.

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

تقويم Zoho هو تقويم عمل عبر الإنترنت لتسهيل تنظيم الأحداث والمواعيد وتعاون الفرق، يدعم جدولة ذكية وإدارة موارد الفرق.

Nook Calendar

Nook Calendar

nookcalendar.com

تقويم Nook هو تطبيق لإدارة وتنظيم الجداول الزمنية، يدعم إنشاء وتحرير الأحداث والمواعيد مع تذكيرات وتخصيص للواجهة.

Yandex Calendar

Yandex Calendar

calendar.yandex.com

تطبيق Yandex Calendar يساعد المستخدمين في تنظيم مهامهم اليومية، مع إمكانية إنشاء ومشاركة الأحداث وتعيين تذكيرات، ويدعم التعاون بين المستخدمين.

Amie

Amie

amie.so

تطبيق أمى يجمع بين قائمة المهام والتقويم. ينظم المواعيد والأنشطة، ويتيح تتبع توافر الأشخاص والاستماع.

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

yahoo.co.jp

تطبيق Yahoo!カレンダー هو تقويم رقمي يساعد المستخدمين في إدارة جداولهم وتحديد المواعيد وتنظيم الأحداث بسهولة.

Calendar

Calendar

calendar.com

يقدم تطبيق التقويم واجهة لتخطيط وإدارة المواعيد، مع ميزات لتنسيق الأحداث ومشاركة التقويمات والتذكيرات، ودعم الاجتماعات الافتراضية.

FlowSavvy

FlowSavvy

flowsavvy.app

Flowsavvy هو تطبيق لإدارة المهام يساعد المستخدمين على جدولة مهامهم وفقًا للأوقات المفضلة، مما يعزز الإنتاجية.

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

تطبيق Naver Calendar هو تقويم رقمي يساعد المستخدمين على تنظيم وإدارة جداولهم، مع ميزات مثل التكامل والذكاء الاصطناعي والتذكيرات.

Rise Calendar

Rise Calendar

risecalendar.com

Rise Calendar هو تطبيق يساعد المستخدمين على إدارة الوقت وجدولة المهام بفعالية من خلال رؤية موحدة للأحداث والتعاون مع الآخرين.

HEY Calendar

HEY Calendar

hey.com

تقويم HEY يساعدك على تنظيم أيامك بأسلوب أسبوعي، مع ميزات لتتبع العادات وأحداث مهمة، وتنبيهات مرنة.

Calenday

Calenday

calenday.co

Calenday هو تطبيق لإدارة التقويم يساعد على جدولة الأحداث وإدارتها مع ميزات التذكيرات والتكامل مع تقاويم أخرى.

Yahoo Calendar

Yahoo Calendar

calendar.yahoo.com

Yahoo Calendar هو تطبيق جدولة يساعد المستخدمين على إدارة جداولهم وتعيين التذكيرات، مع إمكانية المزامنة عبر الأجهزة المختلفة.

Kalender

Kalender

termine.schule

تطبيق تقويم يتيح للمدارس تعديل ومشاركة الجداول الزمنية للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور عبر الإنترنت أو تطبيقات البريد.

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

Koalendar هو تطبيق لجدولة المقابلات والمواعيد بسهولة، يسمح بإدارة الفترات والمشاركين، ويعزز التواصل بين الفرق.

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

تقويم عبر الإنترنت مجاني للفرق والمجموعات، يتيح إنشاء وتنظيم الأحداث بسهولة، مع إمكانية الوصول من أي جهاز دون تسجيل دخول.

CalendarWiz

CalendarWiz

calendarwiz.com

CalendarWiz هو تطبيق لإدارة الأحداث والمواعيد مع إمكانية التعاون بين الفرق ومشاركة الجداول الزمنية كما يدعم التخصيص والتكامل مع أنظمة الطرف الثالث.

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