خدمات التقويم والجدولة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

HEY Calendar

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اجعل يومك. يضع التقويم الجديد تمامًا الوقت في جانبك. أسبوع بعد أسبوع ، وليس شهرًا بعد شهر يفكر الناس في أيام وأسابيع ، وليس شهورًا. ما هو الغد؟ في وقت لاحق هذا الأسبوع؟ الأسبوع المقبل؟ تم بناء تقويم Hey حول ما رأيك ، وليس كيف تم تصميم التقويمات الورقية. العادات والمعالم البارزة إنشاء عادة ، التمسك بها. دائرة أحداث مهمة حتى تبرز. املأ أيامك بالذكريات أو اللحظات - وليس فقط الأحداث. "في وقت ما هذا الأسبوع" يحاكي الحياة الحقيقية هل تحتاج إلى تغيير الزيت؟ الحصول على بعض المال من أجهزة الصراف الآلي؟ اكتب ملاحظة شكر؟ ربما هذا الأسبوع أو التالي ، لست متأكدًا تمامًا عندما يكون لديك فرصة؟ مرحبًا ، يعرف "ربما" شيء حقيقي. والكثير أكثر تقويم Hey هو تقويم كامل الميزة مع العديد من التحولات الأصلية في الاتفاقيات المشتركة-وليس شائعة للغاية. ستتساءل قريبًا عن سبب عدم عمل جميع التقويمات مثل هذا. - تعيين العد التنازلي للأحداث المتوقعة - استخدم ملصقات اليوم لإضافة سياق إلى أيام -إعداد ذوي التبايين الفرعي المشفرة بالألوان - تذكيرات مرنة حتى لا تفوتك