خدمات التقويم والجدولة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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خدمات التقويم والجدولة هي أدوات رقمية مصممة لمساعدة الأفراد والمؤسسات على إدارة وقتهم ومواعيدهم وأحداثهم بكفاءة. تقدم هذه الخدمات عادةً ميزات مثل إنشاء الأحداث وتنظيمها وإعداد التذكيرات ومشاركة الجداول الزمنية مع الآخرين. يمكن للمستخدمين إدخال التواريخ والاجتماعات والمواعيد النهائية المهمة، وغالبًا ما توفر الخدمة إشعارات وتنبيهات لإبقاء الأفراد على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن بعض الأنظمة الأساسية ميزات تعاونية، مما يسمح للمستخدمين بجدولة الاجتماعات مع الزملاء أو تنسيق الأحداث مع الأصدقاء.
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네이버 캘린더
calendar.naver.com
تطبيق Naver Calendar هو تقويم رقمي يساعد المستخدمين على تنظيم وإدارة جداولهم، مع ميزات مثل التكامل والذكاء الاصطناعي والتذكيرات.
HEY Calendar
hey.com
اجعل يومك. يضع التقويم الجديد تمامًا الوقت في جانبك. أسبوع بعد أسبوع ، وليس شهرًا بعد شهر يفكر الناس في أيام وأسابيع ، وليس شهورًا. ما هو الغد؟ في وقت لاحق هذا الأسبوع؟ الأسبوع المقبل؟ تم بناء تقويم Hey حول ما رأيك ، وليس كيف تم تصميم التقويمات الورقية. العادات والمعالم البارزة إنشاء عادة ، التمسك بها. دائرة أحداث مهمة حتى تبرز. املأ أيامك بالذكريات أو اللحظات - وليس فقط الأحداث. "في وقت ما هذا الأسبوع" يحاكي الحياة الحقيقية هل تحتاج إلى تغيير الزيت؟ الحصول على بعض المال من أجهزة الصراف الآلي؟ اكتب ملاحظة شكر؟ ربما هذا الأسبوع أو التالي ، لست متأكدًا تمامًا عندما يكون لديك فرصة؟ مرحبًا ، يعرف "ربما" شيء حقيقي. والكثير أكثر تقويم Hey هو تقويم كامل الميزة مع العديد من التحولات الأصلية في الاتفاقيات المشتركة-وليس شائعة للغاية. ستتساءل قريبًا عن سبب عدم عمل جميع التقويمات مثل هذا. - تعيين العد التنازلي للأحداث المتوقعة - استخدم ملصقات اليوم لإضافة سياق إلى أيام -إعداد ذوي التبايين الفرعي المشفرة بالألوان - تذكيرات مرنة حتى لا تفوتك
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz هو تطبيق لإدارة الأحداث والمواعيد مع إمكانية التعاون بين الفرق ومشاركة الجداول الزمنية كما يدعم التخصيص والتكامل مع أنظمة الطرف الثالث.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Calendar هو تطبيق جدولة يساعد المستخدمين على إدارة جداولهم وتعيين التذكيرات، مع إمكانية المزامنة عبر الأجهزة المختلفة.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Flowsavvy هو تطبيق لإدارة المهام يساعد المستخدمين على جدولة مهامهم وفقًا للأوقات المفضلة، مما يعزز الإنتاجية.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise Calendar هو تطبيق يساعد المستخدمين على إدارة الوقت وجدولة المهام بفعالية من خلال رؤية موحدة للأحداث والتعاون مع الآخرين.
Notion Calendar
notion.so
تطبيق تقويم Notion يساعد المستخدمين على تنظيم المواعيد، والتفاعل مع تقاويم Google، ويوفر خيارات متعددة مثل العرض الموحد والمناطق الزمنية المتعددة.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
تطبيق Yandex Calendar يساعد المستخدمين في تنظيم مهامهم اليومية، مع إمكانية إنشاء ومشاركة الأحداث وتعيين تذكيرات، ويدعم التعاون بين المستخدمين.
Zoho Calendar
zoho.com
تقويم Zoho هو تقويم عمل عبر الإنترنت لتسهيل تنظيم الأحداث والمواعيد وتعاون الفرق، يدعم جدولة ذكية وإدارة موارد الفرق.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
تطبيق Yahoo!カレンダー هو تقويم رقمي يساعد المستخدمين في إدارة جداولهم وتحديد المواعيد وتنظيم الأحداث بسهولة.
Proton Calendar
proton.me
تقويم بروتون هو تقويم رقمي آمن ومفتوح المصدر يسمح للمستخدمين بإدارة جداولهم بشكل خاص، مع ميزات التشفير ومزامنة الأحداث.
Nook Calendar
nookcalendar.com
تقويم Nook هو تطبيق لإدارة وتنظيم الجداول الزمنية، يدعم إنشاء وتحرير الأحداث والمواعيد مع تذكيرات وتخصيص للواجهة.
Google Calendar
workspace.google.com
تقويم Google هو خدمة لتنسيق وإدارة الوقت، تتيح للمستخدمين إنشاء الأحداث وتعيين التذكيرات ومشاركة الجدول الزمني مع الآخرين.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
تطبيق Outlook Calendar Business يتيح جدولة ومشاركة المواعيد، ويوفر تذكيرات تلقائية، مع دعم لإدارة تقاويم متعددة وتعاون الفرق.
Outlook Calendar
outlook.live.com
تقويم Outlook أداة لإدارة المواعيد والاجتماعات، تتيح جدولة ومشاركة المواعيد والتذكيرات، وتدعم التعاون بين المستخدمين.
Koalendar
koalendar.com
Koalendar هو تطبيق لجدولة المقابلات والمواعيد بسهولة، يسمح بإدارة الفترات والمشاركين، ويعزز التواصل بين الفرق.
Kalender
termine.schule
نحن نستضيف التقويمات للمدارس. - باعتبارك إدارة مدرسة، يمكنك تعديل التقويمات في المتصفح، أو في Outlook، أو Thunderbird، أو على Android وiOS. - يمكن لجميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عرض التقويم عبر الإنترنت أو من خلال الاشتراك في Outlook أو Thunderbird أو على Android 1 وiOS. - للحصول على نظرة عامة، يمكنك عرض التقويم السنوي وطباعته مباشرة من المتصفح. - يمكنك تضمين التقويمات الخاصة بك في تصميم مخصص على الصفحة الرئيسية لمدرستك. نحن نوصي بـ homepage.schule
iCloud Calendar
icloud.com
تطبيق تقويم iCloud يساعد المستخدمين على إنشاء وإدارة جداولهم عبر أجهزة متعددة مع مزامنة في الوقت الحقيقي وتعزيز القدرة على التنظيم والتعاون.
Calenday
calenday.co
Calenday هو تطبيق لإدارة التقويم يساعد على جدولة الأحداث وإدارتها مع ميزات التذكيرات والتكامل مع تقاويم أخرى.
Calendar.online
calendar.online
تقويم عبر الإنترنت مجاني للفرق والمجموعات، يتيح إنشاء وتنظيم الأحداث بسهولة، مع إمكانية الوصول من أي جهاز دون تسجيل دخول.
Calendar
calendar.com
يقدم تطبيق التقويم واجهة لتخطيط وإدارة المواعيد، مع ميزات لتنسيق الأحداث ومشاركة التقويمات والتذكيرات، ودعم الاجتماعات الافتراضية.
Amie
amie.so
التطبيق الإنتاجية بهيجة. نحن نجمع بين المهام الخاصة بك والتقويم. بطريقة واضحة بشكل مدهش. جدولة الوقت لجميع المهام والأحداث وجهات الاتصال. - استخدم التقويم الخاص بك كقائمة المهام - لون التقويم الخاص بك للتنظيم - معرفة على الفور إذا كان شخص ما متاحا - تتبع ما استمعت إليه ومتى - إرسال روابط الجدولة التي يحبها الضيوف - تعرف دائمًا على ما ينوي فريقك فعله
TimeTree
timetreeapp.com
تطبيق Timetree هو تقويم متعدد الاستخدامات يساعد الأفراد والعائلات والمجموعات على إدارة جداولهم ومشاركة الأحداث بسهولة.
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