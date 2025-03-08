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خدمات التقويم والجدولة هي أدوات رقمية مصممة لمساعدة الأفراد والمؤسسات على إدارة وقتهم ومواعيدهم وأحداثهم بكفاءة. تقدم هذه الخدمات عادةً ميزات مثل إنشاء الأحداث وتنظيمها وإعداد التذكيرات ومشاركة الجداول الزمنية مع الآخرين. يمكن للمستخدمين إدخال التواريخ والاجتماعات والمواعيد النهائية المهمة، وغالبًا ما توفر الخدمة إشعارات وتنبيهات لإبقاء الأفراد على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن بعض الأنظمة الأساسية ميزات تعاونية، مما يسمح للمستخدمين بجدولة الاجتماعات مع الزملاء أو تنسيق الأحداث مع الأصدقاء.
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Google Calendar
workspace.google.com
تقويم Google هو خدمة لتنسيق وإدارة الوقت، تتيح للمستخدمين إنشاء الأحداث وتعيين التذكيرات ومشاركة الجدول الزمني مع الآخرين.
Notion Calendar
notion.so
يتيح لك تقويم الفكرة جدولة الاجتماعات والتحكم في وقتك كما لم يحدث من قبل. يتكامل بعمق مع حسابات تقويم Google بحيث تتم مزامنة جميع الأحداث الخاصة بك. جنبا إلى جنب مع السرعة والجمال والأوضاع الخفيفة/المظلمة ، يتضمن تقويم الفكرة ميزات قوية: - متصل بالمفهوم - إضافة مستندات الفكرة والمشاريع والجداول الزمنية. - مناطق زمنية متعددة - اسحب عمود المنطقة الزمنية إلى اليمين إلى "السفر إلى أي مدينة" وإضافة المزيد من المناطق الزمنية. - في مكان واحد- انظر عرض موحد واحد عبر تقويمات متعددة وأحداث المزامنة التلقائية بينهما. - الأدوات المصغّرة- حدد من 6 أجهزة واجهة المستخدم الشاشة الرئيسية التي تضم معاينات غنية للأحداث القادمة ، ونظرة عامة على الشهر ، وأزرار الأحداث السريعة ، والمزيد! يتيح لك أداة شاشة القفل رؤية ما سيحدث في لمحة عند التقاط هاتفك. - متاح في 12 لغة - اليابانية ، الكورية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإسبانية ، البرتغالية ، الدنماركية ، الهولندية ، الفنلندية ، النرويجية ، والسويدية. حان الوقت. تقويم كرون سابقا
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar هو تطبيق التقويم للأفراد والفرق الذين يريدون التحكم والمرونة في جداولهم الزمنية.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex.Calendar هي خدمة لتخطيط مهامك اليومية، بدءًا من الأحداث العادية وحتى الاجتماعات المهمة.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar هو تقويم للأعمال عبر الإنترنت مصمم لإبقاء جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة. يمكنك جدولة المواعيد وتنظيم الأحداث وحجز الموارد في أي وقت من الأوقات. تتضمن الفوائد والميزات الرئيسية ما يلي: 1. التعاون عبر المناطق الزمنية أثناء العمل مع زملائك عبر المناطق الزمنية، يمكنك تعيين المنطقة الزمنية المحلية الخاصة بهم كمنطقة زمنية ثانوية لتقويمك. سيساعدك هذا على تجنب الارتباك والتنسيق بشكل أفضل مع فريق متفرق جغرافيًا. 2. جدولة الأحداث الذكية على الفور من خلال ميزات الإضافة الذكية والإضافة السريعة. تعمل ميزة "الإضافة الذكية" على توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء حدث بذكاء باستخدام العبارة التي تدخلها أو عن طريق اختيار عبارة في بريدك الإلكتروني. باستخدام ميزة الإضافة السريعة، يمكنك جدولة الحدث من خلال النقر على شبكة التقويم. 3. دعوة المشاركين ومنحهم حق الوصول جدولة الأحداث بناءً على توفر المشاركين. يمكنك التحقق من الأوقات المتاحة وغير المتاحة للمشارك أثناء جدولة الحدث. عند دعوة المشاركين، يمكنك منحهم مستويات مختلفة من الوصول مثل تعديل المشاركين وعرضهم وإضافتهم. 4. التذكيرات لا تفوت أي تحديث أو حدث. بفضل التذكيرات متعددة المستويات في Zoho Calendar، يمكنك متابعة جدولك الزمني. هناك ثلاثة أنواع من الإشعارات: النافذة المنبثقة، والبريد الإلكتروني، وجرس الإشعارات. 5. حجز الموارد باستخدام ميزة حجز الموارد في Zoho Calendar، أصبح إجراء الاجتماعات الشخصية أمرًا بسيطًا. يمكن للمسؤولين إضافة غرف اجتماعات وغرف مؤتمرات، بالإضافة إلى عرض الموارد المتاحة في هذه الغرف والحجز وفقًا لذلك. قم بالتسجيل مجانًا وحافظ على تنظيم فريقك.
Outlook Calendar
outlook.live.com
تقويم Outlook أداة لإدارة المواعيد والاجتماعات، تتيح جدولة ومشاركة المواعيد والتذكيرات، وتدعم التعاون بين المستخدمين.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
استمتع بالتخطيط ليومك باستخدام تطبيق NAVER Calendar - تصميمات مختلفة لعرض التقويم الخاص بك والوضع الداكن - 700 ملصق مجاني للتخصيص - معلومات الطقس والإحاطة الذكية لليوم
HEY Calendar
hey.com
اجعل يومك. يضع التقويم الجديد تمامًا الوقت في جانبك. أسبوع بعد أسبوع ، وليس شهرًا بعد شهر يفكر الناس في أيام وأسابيع ، وليس شهورًا. ما هو الغد؟ في وقت لاحق هذا الأسبوع؟ الأسبوع المقبل؟ تم بناء تقويم Hey حول ما رأيك ، وليس كيف تم تصميم التقويمات الورقية. العادات والمعالم البارزة إنشاء عادة ، التمسك بها. دائرة أحداث مهمة حتى تبرز. املأ أيامك بالذكريات أو اللحظات - وليس فقط الأحداث. "في وقت ما هذا الأسبوع" يحاكي الحياة الحقيقية هل تحتاج إلى تغيير الزيت؟ الحصول على بعض المال من أجهزة الصراف الآلي؟ اكتب ملاحظة شكر؟ ربما هذا الأسبوع أو التالي ، لست متأكدًا تمامًا عندما يكون لديك فرصة؟ مرحبًا ، يعرف "ربما" شيء حقيقي. والكثير أكثر تقويم Hey هو تقويم كامل الميزة مع العديد من التحولات الأصلية في الاتفاقيات المشتركة-وليس شائعة للغاية. ستتساءل قريبًا عن سبب عدم عمل جميع التقويمات مثل هذا. - تعيين العد التنازلي للأحداث المتوقعة - استخدم ملصقات اليوم لإضافة سياق إلى أيام -إعداد ذوي التبايين الفرعي المشفرة بالألوان - تذكيرات مرنة حتى لا تفوتك
CalendarWiz
calendarwiz.com
التقويمات المشتركة للفرق والمجتمعات. تعاون مع فريقك، وشارك الأحداث والأنشطة، أو قم بإدارة الجداول الزمنية الخاصة. يتم تضمين التقاويم ولوحات الأحداث والمكونات الإضافية الأخرى بسرعة في أي موقع ويب. إرسال الدعوات والتذكيرات، ومنع الحجوزات المزدوجة.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Calendar هي خدمة تقويم قائمة على الويب من Yahoo!. يمكنه قراءة خلاصات التقويم والأحداث المجمعة من المواقع التي تستخدم واجهات برمجة تقويم Yahoo المنشورة.
FlowSavvy
flowsavvy.app
حجب الوقت في الوضع السهل. أكثر من قائمة المهام. أكثر من التقويم. التقويم الذكي الذي يحجز يومك بالوقت المناسب لك.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise هو تقويم من الجيل التالي يساعد في إيجاد الوقت لما هو مهم.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
ياهو! من السهل تلوين خططك ، لذلك لن تفوتك خططًا مهمة. عندما تكون مشغولاً ، يمكنك بسهولة تسجيل الجدول الزمني الخاص بك باستخدام وظيفة الطوابع المريحة.
Proton Calendar
proton.me
تقويم بروتون هو تقويم رقمي آمن ومفتوح المصدر يسمح للمستخدمين بإدارة جداولهم بشكل خاص، مع ميزات التشفير ومزامنة الأحداث.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
تطبيق Outlook Calendar Business يتيح جدولة ومشاركة المواعيد، ويوفر تذكيرات تلقائية، مع دعم لإدارة تقاويم متعددة وتعاون الفرق.
Koalendar
koalendar.com
القضاء على ذهابا وإيابا من جدولة الاجتماع. قم بجدولة مواعيدك بشكل أسرع وانس رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا. يظل التقويم الخاص بك ممتلئًا، وتظل منتجًا.
Kalender
termine.schule
نحن نستضيف التقويمات للمدارس. - باعتبارك إدارة مدرسة، يمكنك تعديل التقويمات في المتصفح، أو في Outlook، أو Thunderbird، أو على Android وiOS. - يمكن لجميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عرض التقويم عبر الإنترنت أو من خلال الاشتراك في Outlook أو Thunderbird أو على Android 1 وiOS. - للحصول على نظرة عامة، يمكنك عرض التقويم السنوي وطباعته مباشرة من المتصفح. - يمكنك تضمين التقويمات الخاصة بك في تصميم مخصص على الصفحة الرئيسية لمدرستك. نحن نوصي بـ homepage.schule
iCloud Calendar
icloud.com
تطبيق تقويم iCloud يساعد المستخدمين على إنشاء وإدارة جداولهم عبر أجهزة متعددة مع مزامنة في الوقت الحقيقي وتعزيز القدرة على التنظيم والتعاون.
Calenday
calenday.co
اكتشف خططك من خلال تحرير التقويم في الوقت الفعلي، والاقتراحات، والتصويت، ومشاركة الروابط، وتكامل التقويم الخارجي.
Calendar.online
calendar.online
تقويم عبر الإنترنت يحتوي على العديد من الوظائف للفرق والمجموعات. Calendar.online هو تقويم مجاني عبر الإنترنت للفرق والمجموعات مع سهولة الوصول إليه عبر روابط الوصول دون تسجيل الدخول.
Calendar
calendar.com
يستخدم التقويم قوة التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية بشأن متى وأين وكيف يمكن عقد اجتماعاتك.
Amie
amie.so
التطبيق الإنتاجية بهيجة. نحن نجمع بين المهام الخاصة بك والتقويم. بطريقة واضحة بشكل مدهش. جدولة الوقت لجميع المهام والأحداث وجهات الاتصال. - استخدم التقويم الخاص بك كقائمة المهام - لون التقويم الخاص بك للتنظيم - معرفة على الفور إذا كان شخص ما متاحا - تتبع ما استمعت إليه ومتى - إرسال روابط الجدولة التي يحبها الضيوف - تعرف دائمًا على ما ينوي فريقك فعله
TimeTree
timetreeapp.com
تطبيق Timetree هو تقويم متعدد الاستخدامات يساعد الأفراد والعائلات والمجموعات على إدارة جداولهم ومشاركة الأحداث بسهولة.
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