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خدمات التقويم والجدولة - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

خدمات التقويم والجدولة هي أدوات رقمية مصممة لمساعدة الأفراد والمؤسسات على إدارة وقتهم ومواعيدهم وأحداثهم بكفاءة. تقدم هذه الخدمات عادةً ميزات مثل إنشاء الأحداث وتنظيمها وإعداد التذكيرات ومشاركة الجداول الزمنية مع الآخرين. يمكن للمستخدمين إدخال التواريخ والاجتماعات والمواعيد النهائية المهمة، وغالبًا ما توفر الخدمة إشعارات وتنبيهات لإبقاء الأفراد على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن بعض الأنظمة الأساسية ميزات تعاونية، مما يسمح للمستخدمين بجدولة الاجتماعات مع الزملاء أو تنسيق الأحداث مع الأصدقاء.

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Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

تقويم Google هو خدمة لتنسيق وإدارة الوقت، تتيح للمستخدمين إنشاء الأحداث وتعيين التذكيرات ومشاركة الجدول الزمني مع الآخرين.

Notion Calendar

Notion Calendar

notion.so

يتيح لك تقويم الفكرة جدولة الاجتماعات والتحكم في وقتك كما لم يحدث من قبل. يتكامل بعمق مع حسابات تقويم Google بحيث تتم مزامنة جميع الأحداث الخاصة بك. جنبا إلى جنب مع السرعة والجمال والأوضاع الخفيفة/المظلمة ، يتضمن تقويم الفكرة ميزات قوية: - متصل بالمفهوم - إضافة مستندات الفكرة والمشاريع والجداول الزمنية. - مناطق زمنية متعددة - اسحب عمود المنطقة الزمنية إلى اليمين إلى "السفر إلى أي مدينة" وإضافة المزيد من المناطق الزمنية. - في مكان واحد- انظر عرض موحد واحد عبر تقويمات متعددة وأحداث المزامنة التلقائية بينهما. - الأدوات المصغّرة- حدد من 6 أجهزة واجهة المستخدم الشاشة الرئيسية التي تضم معاينات غنية للأحداث القادمة ، ونظرة عامة على الشهر ، وأزرار الأحداث السريعة ، والمزيد! يتيح لك أداة شاشة القفل رؤية ما سيحدث في لمحة عند التقاط هاتفك. - متاح في 12 لغة - اليابانية ، الكورية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإسبانية ، البرتغالية ، الدنماركية ، الهولندية ، الفنلندية ، النرويجية ، والسويدية. حان الوقت. تقويم كرون سابقا

Nook Calendar

Nook Calendar

nookcalendar.com

Nook Calendar هو تطبيق التقويم للأفراد والفرق الذين يريدون التحكم والمرونة في جداولهم الزمنية.

Yandex Calendar

Yandex Calendar

calendar.yandex.com

Yandex.Calendar هي خدمة لتخطيط مهامك اليومية، بدءًا من الأحداث العادية وحتى الاجتماعات المهمة.

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Zoho Calendar هو تقويم للأعمال عبر الإنترنت مصمم لإبقاء جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة. يمكنك جدولة المواعيد وتنظيم الأحداث وحجز الموارد في أي وقت من الأوقات. تتضمن الفوائد والميزات الرئيسية ما يلي: 1. التعاون عبر المناطق الزمنية أثناء العمل مع زملائك عبر المناطق الزمنية، يمكنك تعيين المنطقة الزمنية المحلية الخاصة بهم كمنطقة زمنية ثانوية لتقويمك. سيساعدك هذا على تجنب الارتباك والتنسيق بشكل أفضل مع فريق متفرق جغرافيًا. 2. جدولة الأحداث الذكية على الفور من خلال ميزات الإضافة الذكية والإضافة السريعة. تعمل ميزة "الإضافة الذكية" على توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء حدث بذكاء باستخدام العبارة التي تدخلها أو عن طريق اختيار عبارة في بريدك الإلكتروني. باستخدام ميزة الإضافة السريعة، يمكنك جدولة الحدث من خلال النقر على شبكة التقويم. 3. دعوة المشاركين ومنحهم حق الوصول جدولة الأحداث بناءً على توفر المشاركين. يمكنك التحقق من الأوقات المتاحة وغير المتاحة للمشارك أثناء جدولة الحدث. عند دعوة المشاركين، يمكنك منحهم مستويات مختلفة من الوصول مثل تعديل المشاركين وعرضهم وإضافتهم. 4. التذكيرات لا تفوت أي تحديث أو حدث. بفضل التذكيرات متعددة المستويات في Zoho Calendar، يمكنك متابعة جدولك الزمني. هناك ثلاثة أنواع من الإشعارات: النافذة المنبثقة، والبريد الإلكتروني، وجرس الإشعارات. 5. حجز الموارد باستخدام ميزة حجز الموارد في Zoho Calendar، أصبح إجراء الاجتماعات الشخصية أمرًا بسيطًا. يمكن للمسؤولين إضافة غرف اجتماعات وغرف مؤتمرات، بالإضافة إلى عرض الموارد المتاحة في هذه الغرف والحجز وفقًا لذلك. قم بالتسجيل مجانًا وحافظ على تنظيم فريقك.

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

تقويم Outlook أداة لإدارة المواعيد والاجتماعات، تتيح جدولة ومشاركة المواعيد والتذكيرات، وتدعم التعاون بين المستخدمين.

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

استمتع بالتخطيط ليومك باستخدام تطبيق NAVER Calendar - تصميمات مختلفة لعرض التقويم الخاص بك والوضع الداكن - 700 ملصق مجاني للتخصيص - معلومات الطقس والإحاطة الذكية لليوم

HEY Calendar

HEY Calendar

hey.com

اجعل يومك. يضع التقويم الجديد تمامًا الوقت في جانبك. أسبوع بعد أسبوع ، وليس شهرًا بعد شهر يفكر الناس في أيام وأسابيع ، وليس شهورًا. ما هو الغد؟ في وقت لاحق هذا الأسبوع؟ الأسبوع المقبل؟ تم بناء تقويم Hey حول ما رأيك ، وليس كيف تم تصميم التقويمات الورقية. العادات والمعالم البارزة إنشاء عادة ، التمسك بها. دائرة أحداث مهمة حتى تبرز. املأ أيامك بالذكريات أو اللحظات - وليس فقط الأحداث. "في وقت ما هذا الأسبوع" يحاكي الحياة الحقيقية هل تحتاج إلى تغيير الزيت؟ الحصول على بعض المال من أجهزة الصراف الآلي؟ اكتب ملاحظة شكر؟ ربما هذا الأسبوع أو التالي ، لست متأكدًا تمامًا عندما يكون لديك فرصة؟ مرحبًا ، يعرف "ربما" شيء حقيقي. والكثير أكثر تقويم Hey هو تقويم كامل الميزة مع العديد من التحولات الأصلية في الاتفاقيات المشتركة-وليس شائعة للغاية. ستتساءل قريبًا عن سبب عدم عمل جميع التقويمات مثل هذا. - تعيين العد التنازلي للأحداث المتوقعة - استخدم ملصقات اليوم لإضافة سياق إلى أيام -إعداد ذوي التبايين الفرعي المشفرة بالألوان - تذكيرات مرنة حتى لا تفوتك

CalendarWiz

CalendarWiz

calendarwiz.com

التقويمات المشتركة للفرق والمجتمعات. تعاون مع فريقك، وشارك الأحداث والأنشطة، أو قم بإدارة الجداول الزمنية الخاصة. يتم تضمين التقاويم ولوحات الأحداث والمكونات الإضافية الأخرى بسرعة في أي موقع ويب. إرسال الدعوات والتذكيرات، ومنع الحجوزات المزدوجة.

Yahoo Calendar

Yahoo Calendar

calendar.yahoo.com

Yahoo Calendar هي خدمة تقويم قائمة على الويب من Yahoo!. يمكنه قراءة خلاصات التقويم والأحداث المجمعة من المواقع التي تستخدم واجهات برمجة تقويم Yahoo المنشورة.

FlowSavvy

FlowSavvy

flowsavvy.app

حجب الوقت في الوضع السهل. أكثر من قائمة المهام. أكثر من التقويم. التقويم الذكي الذي يحجز يومك بالوقت المناسب لك.

Rise Calendar

Rise Calendar

risecalendar.com

Rise هو تقويم من الجيل التالي يساعد في إيجاد الوقت لما هو مهم.

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

yahoo.co.jp

ياهو! من السهل تلوين خططك ، لذلك لن تفوتك خططًا مهمة. عندما تكون مشغولاً ، يمكنك بسهولة تسجيل الجدول الزمني الخاص بك باستخدام وظيفة الطوابع المريحة.

Proton Calendar

Proton Calendar

proton.me

تقويم بروتون هو تقويم رقمي آمن ومفتوح المصدر يسمح للمستخدمين بإدارة جداولهم بشكل خاص، مع ميزات التشفير ومزامنة الأحداث.

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

تطبيق Outlook Calendar Business يتيح جدولة ومشاركة المواعيد، ويوفر تذكيرات تلقائية، مع دعم لإدارة تقاويم متعددة وتعاون الفرق.

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

القضاء على ذهابا وإيابا من جدولة الاجتماع. قم بجدولة مواعيدك بشكل أسرع وانس رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا. يظل التقويم الخاص بك ممتلئًا، وتظل منتجًا.

Kalender

Kalender

termine.schule

نحن نستضيف التقويمات للمدارس. - باعتبارك إدارة مدرسة، يمكنك تعديل التقويمات في المتصفح، أو في Outlook، أو Thunderbird، أو على Android وiOS. - يمكن لجميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عرض التقويم عبر الإنترنت أو من خلال الاشتراك في Outlook أو Thunderbird أو على Android 1 وiOS. - للحصول على نظرة عامة، يمكنك عرض التقويم السنوي وطباعته مباشرة من المتصفح. - يمكنك تضمين التقويمات الخاصة بك في تصميم مخصص على الصفحة الرئيسية لمدرستك. نحن نوصي بـ homepage.schule

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

تطبيق تقويم iCloud يساعد المستخدمين على إنشاء وإدارة جداولهم عبر أجهزة متعددة مع مزامنة في الوقت الحقيقي وتعزيز القدرة على التنظيم والتعاون.

Calenday

Calenday

calenday.co

اكتشف خططك من خلال تحرير التقويم في الوقت الفعلي، والاقتراحات، والتصويت، ومشاركة الروابط، وتكامل التقويم الخارجي.

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

تقويم عبر الإنترنت يحتوي على العديد من الوظائف للفرق والمجموعات. Calendar.online هو تقويم مجاني عبر الإنترنت للفرق والمجموعات مع سهولة الوصول إليه عبر روابط الوصول دون تسجيل الدخول.

Calendar

Calendar

calendar.com

يستخدم التقويم قوة التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية بشأن متى وأين وكيف يمكن عقد اجتماعاتك.

Amie

Amie

amie.so

التطبيق الإنتاجية بهيجة. نحن نجمع بين المهام الخاصة بك والتقويم. بطريقة واضحة بشكل مدهش. جدولة الوقت لجميع المهام والأحداث وجهات الاتصال. - استخدم التقويم الخاص بك كقائمة المهام - لون التقويم الخاص بك للتنظيم - معرفة على الفور إذا كان شخص ما متاحا - تتبع ما استمعت إليه ومتى - إرسال روابط الجدولة التي يحبها الضيوف - تعرف دائمًا على ما ينوي فريقك فعله

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

تطبيق Timetree هو تقويم متعدد الاستخدامات يساعد الأفراد والعائلات والمجموعات على إدارة جداولهم ومشاركة الأحداث بسهولة.

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