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خدمات التقويم والجدولة هي أدوات رقمية مصممة لمساعدة الأفراد والمؤسسات على إدارة وقتهم ومواعيدهم وأحداثهم بكفاءة. تقدم هذه الخدمات عادةً ميزات مثل إنشاء الأحداث وتنظيمها وإعداد التذكيرات ومشاركة الجداول الزمنية مع الآخرين. يمكن للمستخدمين إدخال التواريخ والاجتماعات والمواعيد النهائية المهمة، وغالبًا ما توفر الخدمة إشعارات وتنبيهات لإبقاء الأفراد على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن بعض الأنظمة الأساسية ميزات تعاونية، مما يسمح للمستخدمين بجدولة الاجتماعات مع الزملاء أو تنسيق الأحداث مع الأصدقاء.
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Google Calendar
workspace.google.com
تقويم Google هو خدمة تقويم جدولة الوقت الذي طورته Google. أصبح متاحًا في الإصدار التجريبي في 13 أبريل 2006 ، وفي الإصدار العام في يوليو 2009 ، على الويب وكطبقات متنقلة لمنصات Android و iOS. يتيح تقويم Google للمستخدمين إنشاء الأحداث وتحريرها. يمكن تمكين التذكيرات للأحداث ، مع وجود خيارات متاحة للنوع والوقت. يمكن أيضًا إضافة مواقع الأحداث ، ويمكن دعوة المستخدمين الآخرين إلى الأحداث. يمكن للمستخدمين تمكين أو تعطيل رؤية التقويمات الخاصة ، بما في ذلك أعياد الميلاد ، حيث يسترجع التطبيق مواعيد المواليد من جهات اتصال Google ويعرض بطاقات أعياد الميلاد على أساس سنوي ، والعطلات ، وهو تقويم خاص بالبلد يعرض تواريخ للمناسبات الخاصة. بمرور الوقت ، أضافت Google وظائف تستخدم التعلم الآلي ، بما في ذلك "الأحداث من Gmail" ، حيث تتم إضافة معلومات الحدث من رسائل Gmail للمستخدم تلقائيًا إلى تقويم Google ؛ "تذكيرات" ، حيث يضيف المستخدمون أنشطة المهمة التي يمكن تحديثها تلقائيًا بمعلومات جديدة ؛ "الاقتراحات الذكية" ، حيث يوصي التطبيق العناوين وجهات الاتصال والمواقع عند إنشاء الأحداث ؛ و "الأهداف" ، حيث يدخل المستخدمون معلومات حول هدف شخصي محدد ، ويقوم التطبيق تلقائيًا بتحديد النشاط في الأوقات المثالية. تلقت تطبيقات الهاتف المحمول في Google Calendar مراجعات مستقطبة. 2015 مراجعات لتطبيقات Android و iOS تم الإشادة بها وانتقدت التصميم. في حين أشاد بعض النقاد بالتصميم لكونهم "أكثر نظافة" ، "Bold" والاستفادة من "الرسومات الملونة" ، أكد المراجعون الآخرون أن الرسومات استغرقت مساحة كبيرة. كما كانت ميزة الاقتراحات الذكية محببة ومبتذلة ، مع وجود مستويات مختلفة من النجاح في التطبيق تمكنت بالفعل من اقتراح المعلومات ذات الصلة عند إنشاء الحدث. ومع ذلك ، تم الإشادة بالتكامل بين تقويم Google و Gmail ، حيث كتب النقاد أن "جميع التفاصيل ذات الصلة موجودة".
Outlook Calendar
outlook.live.com
قم بجدولة أوقات الاجتماعات والفعاليات ومشاركتها، واحصل على التذكيرات تلقائيًا. Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير جهات اتصال، ومدير مهام. ويتضمن أيضًا تكامل الوظائف الإضافية وSkype على الويب والتنبيهات بالإضافة إلى السمات الموحدة التي تمتد عبر جميع تطبيقات الويب.
Proton Calendar
proton.me
حافظ على خططك الخاصة مع تقويم مفتوح المصدر مشفرة من مطوري ProtonMail.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex.Calendar هي خدمة لتخطيط مهامك اليومية، بدءًا من الأحداث العادية وحتى الاجتماعات المهمة.
iCloud Calendar
icloud.com
يمكنك إنشاء وإدارة التقويمات لجميع مجالات حياتك باستخدام Calendar على icloud.com. التغييرات التي تجريها تظهر تلقائيًا على موقع iCloud.com وأينما قمت بإعداد iCloud للتقويم ، بما في ذلك تطبيق التقويم على جهاز iPhone أو iPad أو iPod Touch أو Mac أو Microsoft Outlook على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows.
Notion Calendar
notion.so
يتيح لك تقويم الفكرة جدولة الاجتماعات والتحكم في وقتك كما لم يحدث من قبل. يتكامل بعمق مع حسابات تقويم Google بحيث تتم مزامنة جميع الأحداث الخاصة بك. جنبا إلى جنب مع السرعة والجمال والأوضاع الخفيفة/المظلمة ، يتضمن تقويم الفكرة ميزات قوية: - متصل بالمفهوم - إضافة مستندات الفكرة والمشاريع والجداول الزمنية. - مناطق زمنية متعددة - اسحب عمود المنطقة الزمنية إلى اليمين إلى "السفر إلى أي مدينة" وإضافة المزيد من المناطق الزمنية. - في مكان واحد- انظر عرض موحد واحد عبر تقويمات متعددة وأحداث المزامنة التلقائية بينهما. - الأدوات المصغّرة- حدد من 6 أجهزة واجهة المستخدم الشاشة الرئيسية التي تضم معاينات غنية للأحداث القادمة ، ونظرة عامة على الشهر ، وأزرار الأحداث السريعة ، والمزيد! يتيح لك أداة شاشة القفل رؤية ما سيحدث في لمحة عند التقاط هاتفك. - متاح في 12 لغة - اليابانية ، الكورية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإسبانية ، البرتغالية ، الدنماركية ، الهولندية ، الفنلندية ، النرويجية ، والسويدية. حان الوقت. تقويم كرون سابقا
TimeTree
timetreeapp.com
إذا قمت بتوصيل وقتك بأولئك الذين يشاركونك اهتماماتك والأشخاص الذين تتسكع معهم ، فستتمكن من التخطيط لمستقبل أكثر تميزًا.
Amie
amie.so
التطبيق الإنتاجية بهيجة. نحن نجمع بين المهام الخاصة بك والتقويم. بطريقة واضحة بشكل مدهش. جدولة الوقت لجميع المهام والأحداث وجهات الاتصال. - استخدم التقويم الخاص بك كقائمة المهام - لون التقويم الخاص بك للتنظيم - معرفة على الفور إذا كان شخص ما متاحا - تتبع ما استمعت إليه ومتى - إرسال روابط الجدولة التي يحبها الضيوف - تعرف دائمًا على ما ينوي فريقك فعله
네이버 캘린더
calendar.naver.com
استمتع بالتخطيط ليومك باستخدام تطبيق NAVER Calendar - تصميمات مختلفة لعرض التقويم الخاص بك والوضع الداكن - 700 ملصق مجاني للتخصيص - معلومات الطقس والإحاطة الذكية لليوم
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar هو تطبيق التقويم للأفراد والفرق الذين يريدون التحكم والمرونة في جداولهم الزمنية.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Calendar هي خدمة تقويم قائمة على الويب من Yahoo!. يمكنه قراءة خلاصات التقويم والأحداث المجمعة من المواقع التي تستخدم واجهات برمجة تقويم Yahoo المنشورة.
Calendar
calendar.com
يستخدم التقويم قوة التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية بشأن متى وأين وكيف يمكن عقد اجتماعاتك.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise هو تقويم من الجيل التالي يساعد في إيجاد الوقت لما هو مهم.
Koalendar
koalendar.com
القضاء على ذهابا وإيابا من جدولة الاجتماع. قم بجدولة مواعيدك بشكل أسرع وانس رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا. يظل التقويم الخاص بك ممتلئًا، وتظل منتجًا.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
قم بجدولة أوقات الاجتماعات والفعاليات ومشاركتها، واحصل على التذكيرات تلقائيًا. تقويم Microsoft Outlook لمشتركي Microsoft 365 (Office 365). Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير جهات اتصال، ومدير مهام. ويتضمن أيضًا تكامل الوظائف الإضافية وSkype على الويب والتنبيهات بالإضافة إلى السمات الموحدة التي تمتد عبر جميع تطبيقات الويب. يتوفر Outlook على الويب لمشتركي Office 365 وExchange Online، ويتم تضمينه مع Exchange Server المحلي، لتمكين المستخدمين من الاتصال بحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم عبر مستعرض ويب، دون الحاجة إلى تثبيت Microsoft Outlook أو عملاء البريد الإلكتروني الآخرين .
Kalender
termine.schule
نحن نستضيف التقويمات للمدارس. - باعتبارك إدارة مدرسة، يمكنك تعديل التقويمات في المتصفح، أو في Outlook، أو Thunderbird، أو على Android وiOS. - يمكن لجميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عرض التقويم عبر الإنترنت أو من خلال الاشتراك في Outlook أو Thunderbird أو على Android 1 وiOS. - للحصول على نظرة عامة، يمكنك عرض التقويم السنوي وطباعته مباشرة من المتصفح. - يمكنك تضمين التقويمات الخاصة بك في تصميم مخصص على الصفحة الرئيسية لمدرستك. نحن نوصي بـ homepage.schule
Calenday
calenday.co
اكتشف خططك من خلال تحرير التقويم في الوقت الفعلي، والاقتراحات، والتصويت، ومشاركة الروابط، وتكامل التقويم الخارجي.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
ياهو! من السهل تلوين خططك ، لذلك لن تفوتك خططًا مهمة. عندما تكون مشغولاً ، يمكنك بسهولة تسجيل الجدول الزمني الخاص بك باستخدام وظيفة الطوابع المريحة.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar هو تقويم للأعمال عبر الإنترنت مصمم لإبقاء جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة. يمكنك جدولة المواعيد وتنظيم الأحداث وحجز الموارد في أي وقت من الأوقات. تتضمن الفوائد والميزات الرئيسية ما يلي: 1. التعاون عبر المناطق الزمنية أثناء العمل مع زملائك عبر المناطق الزمنية، يمكنك تعيين المنطقة الزمنية المحلية الخاصة بهم كمنطقة زمنية ثانوية لتقويمك. سيساعدك هذا على تجنب الارتباك والتنسيق بشكل أفضل مع فريق متفرق جغرافيًا. 2. جدولة الأحداث الذكية على الفور من خلال ميزات الإضافة الذكية والإضافة السريعة. تعمل ميزة "الإضافة الذكية" على توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء حدث بذكاء باستخدام العبارة التي تدخلها أو عن طريق اختيار عبارة في بريدك الإلكتروني. باستخدام ميزة الإضافة السريعة، يمكنك جدولة الحدث من خلال النقر على شبكة التقويم. 3. دعوة المشاركين ومنحهم حق الوصول جدولة الأحداث بناءً على توفر المشاركين. يمكنك التحقق من الأوقات المتاحة وغير المتاحة للمشارك أثناء جدولة الحدث. عند دعوة المشاركين، يمكنك منحهم مستويات مختلفة من الوصول مثل تعديل المشاركين وعرضهم وإضافتهم. 4. التذكيرات لا تفوت أي تحديث أو حدث. بفضل التذكيرات متعددة المستويات في Zoho Calendar، يمكنك متابعة جدولك الزمني. هناك ثلاثة أنواع من الإشعارات: النافذة المنبثقة، والبريد الإلكتروني، وجرس الإشعارات. 5. حجز الموارد باستخدام ميزة حجز الموارد في Zoho Calendar، أصبح إجراء الاجتماعات الشخصية أمرًا بسيطًا. يمكن للمسؤولين إضافة غرف اجتماعات وغرف مؤتمرات، بالإضافة إلى عرض الموارد المتاحة في هذه الغرف والحجز وفقًا لذلك. قم بالتسجيل مجانًا وحافظ على تنظيم فريقك.
Calendar.online
calendar.online
تقويم عبر الإنترنت يحتوي على العديد من الوظائف للفرق والمجموعات. Calendar.online هو تقويم مجاني عبر الإنترنت للفرق والمجموعات مع سهولة الوصول إليه عبر روابط الوصول دون تسجيل الدخول.
FlowSavvy
flowsavvy.app
حجب الوقت في الوضع السهل. أكثر من قائمة المهام. أكثر من التقويم. التقويم الذكي الذي يحجز يومك بالوقت المناسب لك.
CalendarWiz
calendarwiz.com
التقويمات المشتركة للفرق والمجتمعات. تعاون مع فريقك، وشارك الأحداث والأنشطة، أو قم بإدارة الجداول الزمنية الخاصة. يتم تضمين التقاويم ولوحات الأحداث والمكونات الإضافية الأخرى بسرعة في أي موقع ويب. إرسال الدعوات والتذكيرات، ومنع الحجوزات المزدوجة.
HEY Calendar
hey.com
اجعل يومك. يضع تقويم HEY الجديد كليًا الوقت في صالحك. أسبوع بعد أسبوع، وليس شهرا بعد شهر الناس يفكرون في أيام وأسابيع، وليس أشهر. ماذا غدا؟ في وقت لاحق من هذا الأسبوع؟ الأسبوع المقبل؟ تم تصميم تقويم HEY حول طريقة تفكيرك، وليس كيفية تصميم التقويمات الورقية. العادات وأبرزها إنشاء عادة، والتمسك بها. ضع دائرة حول الأحداث المهمة حتى تبرز. املأ أيامك بالذكريات أو اللحظات، وليس بالأحداث فقط. "في وقت ما هذا الأسبوع" يحاكي الحياة الحقيقية هل تحتاج إلى تغيير الزيت؟ الحصول على بعض النقود من أجهزة الصراف الآلي؟ اكتب رسالة شكر؟ ربما هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لكن لست متأكدًا تمامًا متى ستتاح لك الفرصة؟ HEY يعرف أن "ربما" شيء حقيقي. وأكثر من ذلك بكثير إن HEY Calendar عبارة عن تقويم كامل الميزات يحتوي على العديد من التقلبات الأصلية في التقاليد الشائعة - وغير الشائعة -. ستتساءل قريبًا لماذا لا تعمل جميع التقاويم بهذه الطريقة. - ضبط العد التنازلي للأحداث المتوقعة - استخدم تسميات اليوم لإضافة سياق إلى الأيام - إعداد التقاويم الفرعية المرمزة بالألوان - تذكيرات مرنة حتى لا تفوتك
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