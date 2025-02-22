خدمات التقويم والجدولة - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

Google Calendar

workspace.google.com

تقويم Google هو خدمة تقويم جدولة الوقت الذي طورته Google. أصبح متاحًا في الإصدار التجريبي في 13 أبريل 2006 ، وفي الإصدار العام في يوليو 2009 ، على الويب وكطبقات متنقلة لمنصات Android و iOS. يتيح تقويم Google للمستخدمين إنشاء الأحداث وتحريرها. يمكن تمكين التذكيرات للأحداث ، مع وجود خيارات متاحة للنوع والوقت. يمكن أيضًا إضافة مواقع الأحداث ، ويمكن دعوة المستخدمين الآخرين إلى الأحداث. يمكن للمستخدمين تمكين أو تعطيل رؤية التقويمات الخاصة ، بما في ذلك أعياد الميلاد ، حيث يسترجع التطبيق مواعيد المواليد من جهات اتصال Google ويعرض بطاقات أعياد الميلاد على أساس سنوي ، والعطلات ، وهو تقويم خاص بالبلد يعرض تواريخ للمناسبات الخاصة. بمرور الوقت ، أضافت Google وظائف تستخدم التعلم الآلي ، بما في ذلك "الأحداث من Gmail" ، حيث تتم إضافة معلومات الحدث من رسائل Gmail للمستخدم تلقائيًا إلى تقويم Google ؛ "تذكيرات" ، حيث يضيف المستخدمون أنشطة المهمة التي يمكن تحديثها تلقائيًا بمعلومات جديدة ؛ "الاقتراحات الذكية" ، حيث يوصي التطبيق العناوين وجهات الاتصال والمواقع عند إنشاء الأحداث ؛ و "الأهداف" ، حيث يدخل المستخدمون معلومات حول هدف شخصي محدد ، ويقوم التطبيق تلقائيًا بتحديد النشاط في الأوقات المثالية. تلقت تطبيقات الهاتف المحمول في Google Calendar مراجعات مستقطبة. 2015 مراجعات لتطبيقات Android و iOS تم الإشادة بها وانتقدت التصميم. في حين أشاد بعض النقاد بالتصميم لكونهم "أكثر نظافة" ، "Bold" والاستفادة من "الرسومات الملونة" ، أكد المراجعون الآخرون أن الرسومات استغرقت مساحة كبيرة. كما كانت ميزة الاقتراحات الذكية محببة ومبتذلة ، مع وجود مستويات مختلفة من النجاح في التطبيق تمكنت بالفعل من اقتراح المعلومات ذات الصلة عند إنشاء الحدث. ومع ذلك ، تم الإشادة بالتكامل بين تقويم Google و Gmail ، حيث كتب النقاد أن "جميع التفاصيل ذات الصلة موجودة".