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خدمات التقويم والجدولة - التطبيقات الأكثر شعبية - رومانيا
خدمات التقويم والجدولة هي أدوات رقمية مصممة لمساعدة الأفراد والمؤسسات على إدارة وقتهم ومواعيدهم وأحداثهم بكفاءة. تقدم هذه الخدمات عادةً ميزات مثل إنشاء الأحداث وتنظيمها وإعداد التذكيرات ومشاركة الجداول الزمنية مع الآخرين. يمكن للمستخدمين إدخال التواريخ والاجتماعات والمواعيد النهائية المهمة، وغالبًا ما توفر الخدمة إشعارات وتنبيهات لإبقاء الأفراد على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن بعض الأنظمة الأساسية ميزات تعاونية، مما يسمح للمستخدمين بجدولة الاجتماعات مع الزملاء أو تنسيق الأحداث مع الأصدقاء.
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Google Calendar
workspace.google.com
تقويم Google عبارة عن خدمة تقويم لإدارة الوقت والجدولة تم تطويرها بواسطة Google. أصبح متاحًا في الإصدار التجريبي في 13 أبريل 2006، وفي الإصدار العام في يوليو 2009، على الويب وكتطبيقات جوال لمنصتي Android وiOS. يتيح تقويم Google للمستخدمين إنشاء الأحداث وتعديلها. يمكن تمكين التذكيرات للأحداث، مع توفر خيارات للنوع والوقت. يمكن أيضًا إضافة مواقع الأحداث، ويمكن دعوة مستخدمين آخرين لحضور الأحداث. يمكن للمستخدمين تمكين أو تعطيل رؤية التقاويم الخاصة، بما في ذلك أعياد الميلاد، حيث يسترد التطبيق تواريخ الميلاد من جهات اتصال Google ويعرض بطاقات أعياد الميلاد على أساس سنوي، والعطلات، وهو تقويم خاص بكل بلد يعرض تواريخ المناسبات الخاصة. بمرور الوقت، أضافت جوجل وظائف تستفيد من التعلم الآلي، بما في ذلك "الأحداث من Gmail"، حيث تتم إضافة معلومات الأحداث من رسائل Gmail الخاصة بالمستخدم تلقائيًا إلى تقويم Google؛ "التذكيرات"، حيث يضيف المستخدمون أنشطة المهام التي يمكن تحديثها تلقائيًا بمعلومات جديدة؛ "الاقتراحات الذكية"، حيث يوصي التطبيق بالعناوين وجهات الاتصال والمواقع عند إنشاء الأحداث؛ و"الأهداف"، حيث يقوم المستخدمون بإدخال معلومات حول هدف شخصي محدد، ويقوم التطبيق تلقائيًا بجدولة النشاط في الأوقات المثالية. تلقت تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بتقويم Google مراجعات مستقطبة. أشادت مراجعات عام 2015 لتطبيقات Android وiOS بالتصميم وانتقدته. بينما أشاد بعض النقاد بالتصميم لكونه "أنظف" و"جريء" ويستفيد من "الرسومات الملونة"، أكد مراجعون آخرون أن الرسومات تشغل مساحة كبيرة جدًا. كما نالت ميزة الاقتراحات الذكية الإعجاب وعدم الإعجاب، مع مستويات متفاوتة من النجاح في التطبيق الذي تمكن فعليًا من اقتراح المعلومات ذات الصلة عند إنشاء الحدث. ومع ذلك، فقد تمت الإشادة بالتكامل بين تقويم Google وGmail، حيث كتب النقاد أن "جميع التفاصيل ذات الصلة موجودة".
Proton Calendar
proton.me
حافظ على خصوصية خططك باستخدام تقويم مشفر ومفتوح المصدر من مطوري ProtonMail.
iCloud Calendar
icloud.com
يمكنك إنشاء وإدارة التقويمات لجميع مجالات حياتك باستخدام التقويم على iCloud.com. تظهر التغييرات التي تجريها تلقائيًا على iCloud.com وفي أي مكان تقوم فيه بإعداد iCloud للتقويم، بما في ذلك تطبيق التقويم على iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac، أو Microsoft Outlook على كمبيوتر يعمل بنظام Windows.
TimeTree
timetreeapp.com
إذا قمت بربط وقتك مع الأشخاص الذين يشاركونك اهتماماتك والأشخاص الذين تقضي وقتك معهم، فستتمكن من التخطيط لمستقبل أكثر تميزًا.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar هو تقويم للأعمال عبر الإنترنت مصمم لإبقاء جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة. يمكنك جدولة المواعيد وتنظيم الأحداث وحجز الموارد في أي وقت من الأوقات. تتضمن الفوائد والميزات الرئيسية ما يلي: 1. التعاون عبر المناطق الزمنية أثناء العمل مع زملائك عبر المناطق الزمنية، يمكنك تعيين المنطقة الزمنية المحلية الخاصة بهم كمنطقة زمنية ثانوية لتقويمك. سيساعدك هذا على تجنب الارتباك والتنسيق بشكل أفضل مع فريق متفرق جغرافيًا. 2. جدولة الأحداث الذكية على الفور من خلال ميزات الإضافة الذكية والإضافة السريعة. تعمل ميزة "الإضافة الذكية" على توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء حدث بذكاء باستخدام العبارة التي تدخلها أو عن طريق اختيار عبارة في بريدك الإلكتروني. باستخدام ميزة الإضافة السريعة، يمكنك جدولة الحدث من خلال النقر على شبكة التقويم. 3. دعوة المشاركين ومنحهم حق الوصول جدولة الأحداث بناءً على توفر المشاركين. يمكنك التحقق من الأوقات المتاحة وغير المتاحة للمشارك أثناء جدولة الحدث. عند دعوة المشاركين، يمكنك منحهم مستويات مختلفة من الوصول مثل تعديل المشاركين وعرضهم وإضافتهم. 4. التذكيرات لا تفوت أي تحديث أو حدث. بفضل التذكيرات متعددة المستويات في Zoho Calendar، يمكنك متابعة جدولك الزمني. هناك ثلاثة أنواع من الإشعارات: النافذة المنبثقة، والبريد الإلكتروني، وجرس الإشعارات. 5. حجز الموارد باستخدام ميزة حجز الموارد في Zoho Calendar، أصبح إجراء الاجتماعات الشخصية أمرًا بسيطًا. يمكن للمسؤولين إضافة غرف اجتماعات وغرف مؤتمرات، بالإضافة إلى عرض الموارد المتاحة في هذه الغرف والحجز وفقًا لذلك. قم بالتسجيل مجانًا وحافظ على تنظيم فريقك.
Amie
amie.so
التطبيق الإنتاجية بهيجة. نحن نجمع بين المهام الخاصة بك والتقويم. بطريقة واضحة بشكل مدهش. جدولة الوقت لجميع المهام والأحداث وجهات الاتصال. - استخدم التقويم الخاص بك كقائمة المهام - لون التقويم الخاص بك للتنظيم - معرفة على الفور إذا كان شخص ما متاحا - تتبع ما استمعت إليه ومتى - إرسال روابط الجدولة التي يحبها الضيوف - تعرف دائمًا على ما ينوي فريقك فعله
Calendar
calendar.com
يستخدم التقويم قوة التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية بشأن متى وأين وكيف يمكن عقد اجتماعاتك.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
قم بجدولة أوقات الاجتماعات والفعاليات ومشاركتها، واحصل على التذكيرات تلقائيًا. تقويم Microsoft Outlook لمشتركي Microsoft 365 (Office 365). Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير جهات اتصال، ومدير مهام. ويتضمن أيضًا تكامل الوظائف الإضافية وSkype على الويب والتنبيهات بالإضافة إلى السمات الموحدة التي تمتد عبر جميع تطبيقات الويب. يتوفر Outlook على الويب لمشتركي Office 365 وExchange Online، ويتم تضمينه مع Exchange Server المحلي، لتمكين المستخدمين من الاتصال بحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم عبر مستعرض ويب، دون الحاجة إلى تثبيت Microsoft Outlook أو عملاء البريد الإلكتروني الآخرين .
HEY Calendar
hey.com
اجعل يومك. يضع تقويم HEY الجديد كليًا الوقت في صالحك. أسبوع بعد أسبوع، وليس شهرا بعد شهر الناس يفكرون في أيام وأسابيع، وليس أشهر. ماذا غدا؟ في وقت لاحق من هذا الأسبوع؟ الأسبوع المقبل؟ تم تصميم تقويم HEY حول طريقة تفكيرك، وليس كيفية تصميم التقويمات الورقية. العادات وأبرزها إنشاء عادة، والتمسك بها. ضع دائرة حول الأحداث المهمة حتى تبرز. املأ أيامك بالذكريات أو اللحظات، وليس بالأحداث فقط. "في وقت ما هذا الأسبوع" يحاكي الحياة الحقيقية هل تحتاج إلى تغيير الزيت؟ الحصول على بعض النقود من أجهزة الصراف الآلي؟ اكتب رسالة شكر؟ ربما هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لكن لست متأكدًا تمامًا متى ستتاح لك الفرصة؟ HEY يعرف أن "ربما" شيء حقيقي. وأكثر من ذلك بكثير إن HEY Calendar عبارة عن تقويم كامل الميزات يحتوي على العديد من التقلبات الأصلية في التقاليد الشائعة - وغير الشائعة -. ستتساءل قريبًا لماذا لا تعمل جميع التقاويم بهذه الطريقة. - ضبط العد التنازلي للأحداث المتوقعة - استخدم تسميات اليوم لإضافة سياق إلى الأيام - إعداد التقاويم الفرعية المرمزة بالألوان - تذكيرات مرنة حتى لا تفوتك
CalendarWiz
calendarwiz.com
التقويمات المشتركة للفرق والمجتمعات. تعاون مع فريقك، وشارك الأحداث والأنشطة، أو قم بإدارة الجداول الزمنية الخاصة. يتم تضمين التقاويم ولوحات الأحداث والمكونات الإضافية الأخرى بسرعة في أي موقع ويب. إرسال الدعوات والتذكيرات، ومنع الحجوزات المزدوجة.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise هو تقويم من الجيل التالي يساعد في إيجاد الوقت لما هو مهم.
Notion Calendar
notion.so
يتيح لك Notion Calendar جدولة الاجتماعات والتحكم في وقتك كما لم يحدث من قبل. إنه يتكامل بعمق مع حسابات تقويم Google بحيث تتم مزامنة جميع الأحداث الخاصة بك. إلى جانب السرعة والجمال وأوضاع الضوء/الظلام، يتضمن Notion Calendar ميزات قوية: - متصل بالفكرة - أضف مستندات ومشاريع وجداول زمنية لـ Notion. - مناطق زمنية متعددة - اسحب عمود المنطقة الزمنية إلى اليمين "للسفر إلى أي مدينة" وإضافة المزيد من المناطق الزمنية. - كل ذلك في مكان واحد - شاهد عرضًا واحدًا موحدًا عبر تقاويم متعددة ومزامنة الأحداث تلقائيًا فيما بينها. - الأدوات - اختر من بين 6 أدوات للشاشة الرئيسية تتميز بمعاينات غنية للأحداث القادمة، ونظرات عامة على الأشهر، وأزرار الأحداث سريعة الإضافة، والمزيد! تتيح لك أداة قفل الشاشة معرفة ما يحدث بنظرة سريعة عند التقاط هاتفك. - متوفر بـ 12 لغة - اليابانية والكورية والفرنسية والألمانية والإسبانية والبرتغالية والدانمركية والهولندية والفنلندية والنرويجية والسويدية. حان الوقت. تقويم كرون سابقا
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex.Calendar هي خدمة لتخطيط مهامك اليومية، بدءًا من الأحداث العادية وحتى الاجتماعات المهمة.
Kalender
termine.schule
نحن نستضيف التقويمات للمدارس. - باعتبارك إدارة مدرسة، يمكنك تعديل التقويمات في المتصفح، أو في Outlook، أو Thunderbird، أو على Android وiOS. - يمكن لجميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عرض التقويم عبر الإنترنت أو من خلال الاشتراك في Outlook أو Thunderbird أو على Android 1 وiOS. - للحصول على نظرة عامة، يمكنك عرض التقويم السنوي وطباعته مباشرة من المتصفح. - يمكنك تضمين التقويمات الخاصة بك في تصميم مخصص على الصفحة الرئيسية لمدرستك. نحن نوصي بـ homepage.schule
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar هو تطبيق التقويم للأفراد والفرق الذين يريدون التحكم والمرونة في جداولهم الزمنية.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
تطبيق التقويم المجاني النهائي، Yahoo! يمكنك بسهولة ترميز جدولك الزمني بالألوان، حتى لا تفوت أي جداول مهمة. عندما تكون مشغولاً، يمكنك جدولة المواعيد بسهولة باستخدام وظيفة الطوابع المناسبة.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
استمتع بالتخطيط ليومك باستخدام تطبيق NAVER Calendar - تصميمات مختلفة لعرض التقويم الخاص بك والوضع الداكن - 700 ملصق مجاني للتخصيص - معلومات الطقس والإحاطة الذكية لليوم
Outlook Calendar
outlook.live.com
قم بجدولة أوقات الاجتماعات والفعاليات ومشاركتها، واحصل على التذكيرات تلقائيًا. Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير جهات اتصال، ومدير مهام. ويتضمن أيضًا تكامل الوظائف الإضافية وSkype على الويب والتنبيهات بالإضافة إلى السمات الموحدة التي تمتد عبر جميع تطبيقات الويب.
Koalendar
koalendar.com
القضاء على ذهابا وإيابا من جدولة الاجتماع. قم بجدولة مواعيدك بشكل أسرع وانس رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا. يظل التقويم الخاص بك ممتلئًا، وتظل منتجًا.
FlowSavvy
flowsavvy.app
حجب الوقت في الوضع السهل. أكثر من قائمة المهام. أكثر من التقويم. التقويم الذكي الذي يحجز يومك بالوقت المناسب لك.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Calendar هي خدمة تقويم قائمة على الويب من Yahoo!. يمكنه قراءة خلاصات التقويم والأحداث المجمعة من المواقع التي تستخدم واجهات برمجة تقويم Yahoo المنشورة.
Calenday
calenday.co
اكتشف خططك من خلال تحرير التقويم في الوقت الفعلي، والاقتراحات، والتصويت، ومشاركة الروابط، وتكامل التقويم الخارجي.
Calendar.online
calendar.online
تقويم عبر الإنترنت يحتوي على العديد من الوظائف للفرق والمجموعات. Calendar.online هو تقويم مجاني عبر الإنترنت للفرق والمجموعات مع سهولة الوصول إليه عبر روابط الوصول دون تسجيل الدخول.