متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
خدمات التقويم والجدولة - التطبيقات الأكثر شعبية - غوام
خدمات التقويم والجدولة هي أدوات رقمية مصممة لمساعدة الأفراد والمؤسسات على إدارة وقتهم ومواعيدهم وأحداثهم بكفاءة. تقدم هذه الخدمات عادةً ميزات مثل إنشاء الأحداث وتنظيمها وإعداد التذكيرات ومشاركة الجداول الزمنية مع الآخرين. يمكن للمستخدمين إدخال التواريخ والاجتماعات والمواعيد النهائية المهمة، وغالبًا ما توفر الخدمة إشعارات وتنبيهات لإبقاء الأفراد على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن بعض الأنظمة الأساسية ميزات تعاونية، مما يسمح للمستخدمين بجدولة الاجتماعات مع الزملاء أو تنسيق الأحداث مع الأصدقاء.
إرسال تطبيق جديد
Google Calendar
workspace.google.com
تقويم Google عبارة عن خدمة تقويم لإدارة الوقت والجدولة تم تطويرها بواسطة Google. أصبح متاحًا في الإصدار التجريبي في 13 أبريل 2006، وفي الإصدار العام في يوليو 2009، على الويب وكتطبيقات جوال لمنصتي Android وiOS. يتيح تقويم Google للمستخدمين إنشاء الأحداث وتعديلها. يمكن تمكين التذكيرات للأحداث، مع توف...
TimeTree
timetreeapp.com
إذا قمت بربط وقتك مع الأشخاص الذين يشاركونك اهتماماتك والأشخاص الذين تقضي وقتك معهم، فستتمكن من التخطيط لمستقبل أكثر تميزًا.
Proton Calendar
proton.me
حافظ على خصوصية خططك باستخدام تقويم مشفر ومفتوح المصدر من مطوري ProtonMail.
iCloud Calendar
icloud.com
يمكنك إنشاء وإدارة التقويمات لجميع مجالات حياتك باستخدام التقويم على iCloud.com. تظهر التغييرات التي تجريها تلقائيًا على iCloud.com وفي أي مكان تقوم فيه بإعداد iCloud للتقويم، بما في ذلك تطبيق التقويم على iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac، أو Microsoft Outlook على كمبيوتر يعمل بنظام Windows.
Outlook Calendar
outlook.live.com
قم بجدولة أوقات الاجتماعات والفعاليات ومشاركتها، واحصل على التذكيرات تلقائيًا. Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير جه...
Outlook Calendar Business
microsoft.com
قم بجدولة أوقات الاجتماعات والفعاليات ومشاركتها، واحصل على التذكيرات تلقائيًا. تقويم Microsoft Outlook لمشتركي Microsoft 365 (Office 365). Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل...
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar هو تقويم للأعمال عبر الإنترنت مصمم لإبقاء جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة. يمكنك جدولة المواعيد وتنظيم الأحداث وحجز الموارد في أي وقت من الأوقات. تتضمن الفوائد والميزات الرئيسية ما يلي: 1. التعاون عبر المناطق الزمنية أثناء العمل مع زملائك عبر المناطق الزمنية، يمكنك تعيين المنطقة الزمن...
Notion Calendar
notion.so
يتيح لك Notion Calendar جدولة الاجتماعات والتحكم في وقتك كما لم يحدث من قبل. إنه يتكامل بعمق مع حسابات تقويم Google بحيث تتم مزامنة جميع الأحداث الخاصة بك. إلى جانب السرعة والجمال وأوضاع الضوء/الظلام، يتضمن Notion Calendar ميزات قوية: - متصل بالفكرة - أضف مستندات ومشاريع وجداول زمنية لـ Notion. ...
Calendar
calendar.com
يستخدم التقويم قوة التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية بشأن متى وأين وكيف يمكن عقد اجتماعاتك.
Amie
amie.so
التطبيق الإنتاجية بهيجة. نحن نجمع بين المهام الخاصة بك والتقويم. بطريقة واضحة بشكل مدهش. جدولة الوقت لجميع المهام والأحداث وجهات الاتصال. - استخدم التقويم الخاص بك كقائمة المهام - لون التقويم الخاص بك للتنظيم - معرفة على الفور إذا كان شخص ما متاحا - تتبع ما استمعت إليه ومتى - إرسال روابط الجدولة ا...
네이버 캘린더
calendar.naver.com
استمتع بالتخطيط ليومك باستخدام تطبيق NAVER Calendar - تصميمات مختلفة لعرض التقويم الخاص بك والوضع الداكن - 700 ملصق مجاني للتخصيص - معلومات الطقس والإحاطة الذكية لليوم
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar هو تطبيق التقويم للأفراد والفرق الذين يريدون التحكم والمرونة في جداولهم الزمنية.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
تطبيق التقويم المجاني النهائي، Yahoo! يمكنك بسهولة ترميز جدولك الزمني بالألوان، حتى لا تفوت أي جداول مهمة. عندما تكون مشغولاً، يمكنك جدولة المواعيد بسهولة باستخدام وظيفة الطوابع المناسبة.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex.Calendar هي خدمة لتخطيط مهامك اليومية، بدءًا من الأحداث العادية وحتى الاجتماعات المهمة.
FlowSavvy
flowsavvy.app
حجب الوقت في الوضع السهل. أكثر من قائمة المهام. أكثر من التقويم. التقويم الذكي الذي يحجز يومك بالوقت المناسب لك.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise هو تقويم من الجيل التالي يساعد في إيجاد الوقت لما هو مهم.
Kalender
termine.schule
نحن نستضيف التقويمات للمدارس. - باعتبارك إدارة مدرسة، يمكنك تعديل التقويمات في المتصفح، أو في Outlook، أو Thunderbird، أو على Android وiOS. - يمكن لجميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عرض التقويم عبر الإنترنت أو من خلال الاشتراك في Outlook أو Thunderbird أو على Android 1 وiOS. - للحصول على نظرة عا...
Koalendar
koalendar.com
القضاء على ذهابا وإيابا من جدولة الاجتماع. قم بجدولة مواعيدك بشكل أسرع وانس رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا. يظل التقويم الخاص بك ممتلئًا، وتظل منتجًا.
Calenday
calenday.co
اكتشف خططك من خلال تحرير التقويم في الوقت الفعلي، والاقتراحات، والتصويت، ومشاركة الروابط، وتكامل التقويم الخارجي.
Calendar.online
calendar.online
تقويم عبر الإنترنت يحتوي على العديد من الوظائف للفرق والمجموعات. Calendar.online هو تقويم مجاني عبر الإنترنت للفرق والمجموعات مع سهولة الوصول إليه عبر روابط الوصول دون تسجيل الدخول.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Calendar هي خدمة تقويم قائمة على الويب من Yahoo!. يمكنه قراءة خلاصات التقويم والأحداث المجمعة من المواقع التي تستخدم واجهات برمجة تقويم Yahoo المنشورة.
HEY Calendar
hey.com
اجعل يومك. يضع تقويم HEY الجديد كليًا الوقت في صالحك. أسبوع بعد أسبوع، وليس شهرا بعد شهر الناس يفكرون في أيام وأسابيع، وليس أشهر. ماذا غدا؟ في وقت لاحق من هذا الأسبوع؟ الأسبوع المقبل؟ تم تصميم تقويم HEY حول طريقة تفكيرك، وليس كيفية تصميم التقويمات الورقية. العادات وأبرزها إنشاء عادة، والتمسك ب...
CalendarWiz
calendarwiz.com
التقويمات المشتركة للفرق والمجتمعات. تعاون مع فريقك، وشارك الأحداث والأنشطة، أو قم بإدارة الجداول الزمنية الخاصة. يتم تضمين التقاويم ولوحات الأحداث والمكونات الإضافية الأخرى بسرعة في أي موقع ويب. إرسال الدعوات والتذكيرات، ومنع الحجوزات المزدوجة.