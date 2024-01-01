خدمات التقويم والجدولة - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة المتحدة

HEY Calendar

hey.com

اجعل يومك. يضع تقويم HEY الجديد كليًا الوقت في صالحك. أسبوع بعد أسبوع، وليس شهرا بعد شهر الناس يفكرون في أيام وأسابيع، وليس أشهر. ماذا غدا؟ في وقت لاحق من هذا الأسبوع؟ الأسبوع المقبل؟ تم تصميم تقويم HEY حول طريقة تفكيرك، وليس كيفية تصميم التقويمات الورقية. العادات وأبرزها إنشاء عادة، والتمسك ب...