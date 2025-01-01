متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
موفري بيانات نية المشتري
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

موفري بيانات نية المشتري - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم موفرو بيانات نية المشتري بجمع وتقديم رؤى حول اللحظات التي يتفاعل فيها العملاء المحتملون والعملاء الحاليون مع العلامة التجارية. تشير نية المشتري إلى احتمال قيام العميل بإجراء عملية شراء، وتقوم هذه الأدوات بجمع معلومات عن رحلات المشتري الحقيقية ومؤشرات ميله الشرائي. تستخدم المؤسسات أدوات بيانات نية المشتري لحملات التسويق المستهدفة القائمة على الحساب (ABM)، وتخصيص تجارب موقع الويب للزائرين عبر الإنترنت، وتحديد أولويات العملاء المتوقعين الواردين بناءً على مشاركتهم مع الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الشركات من هذه البيانات لمعالجة تناقص العملاء بشكل استباقي من خلال تحديد حالات التفاعل مع المنافسين وتقييم إمكانية تبديل البائعين. تعد بيانات نية المشتري أيضًا مفيدة في مساعدة الشركات على فهم المنتجات أو عمليات التكامل الإضافية التي يمكن أن تلبي احتياجات عملائها بشكل استباقي.

إرسال تطبيق جديد


Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.

LinkedIn Sales Navigato‪r

LinkedIn Sales Navigato‪r

linkedin.com

تطبيق LinkedIn Sales Navigator يساعد محترفي المبيعات في العثور على العملاء المحتملين والتواصل معهم من خلال ميزات بحث متقدمة وإمكانيات تواصل متطورة.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.

Signals

Signals

getsignals.ai

تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.

G2

G2

g2.com

G2 هو سوق برمجيات يتيح للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال مراجعات المستخدمين ويساعد في إدارة الإنفاق على البرمجيات.

WebCatalog

WebCatalog

webcatalog.io

WebCatalog هو تطبيق سطح مكتب يسمح بتحويل مواقع الويب إلى تطبيقات مستقلة على أنظمة Mac و Windows، ويسهل إدارة الحسابات المتعددة.

Drift

Drift

drift.com

تطبيق Drift هو منصة للتواصل مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء من خلال محادثات مخصصة وفعالة.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

تطبيق Wrench.ai يقدم أدوات مبنية على البيانات لتسهيل اتخاذ القرارات وأتمتة العمليات، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية للمستخدمين.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Seamless.AI هو محرك بحث في الوقت الحقيقي للعثور على معلومات الاتصال للمبيعات B2B، مما يساعد المستخدمين في الوصول إلى العملاء المحتملين بسرعة.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit هي منصة لإثراء البيانات تضيف أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركات لمساعدتك في تحسين جهود المبيعات والتسويق.

NetLine

NetLine

netline.com

تطبيق NetLine هو منصة شاملة لأصحاب الأعمال B2B، يوفر بيانات نية المشتري وم capabilities لتوليد العملاء المحتملين وتحسين التفاعل.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

تساعدك تطبيق N.Rich في تعزيز مبيعاتك من خلال استهداف حسابات العملاء المحتملين بالإعلانات الرقمية وتحفيزها لزيادة التفاعل.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Visual Visitor هو تطبيق يحدد زوار موقع الويب المجهولين ويقدم بيانات حول سلوكهم لمساعدة فرق المبيعات والتسويق في تحسين استراتيجياتهم.

Common Room

Common Room

commonroom.io

تطبيق Common Room يساعد في إدارة المجتمعات وتسهيل التواصل والمشاركة بين الأعضاء من خلال أدوات مخصصة لتعزيز التفاعل والتعاون.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

SalesIntel هي منصة ذكاء تسويقي تتخصص في تحسين كفاءة خط الأنابيب من خلال تقديم معلومات دقيقة عن العملاء وبيانات الاتصال.

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront هي منصة ذكية للمبيعات تجمع بين بيانات الزوار ورصد العملاء المحتملين لتسهيل عمليات المبيعات والتسويق وتحسين فعاليتها.

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

Leadoo هو منصة تحويل تحول حركة المرور السلبية على المواقع إلى عملاء نشطين، من خلال أدوات تسويقية وتحليلية لتحسين معدلات التحويل.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross هي أداة لتوليد الرصاص B2B تساعد الشركات في التعرف على العملاء الذين يزورون مواقعها وتزويدها بتحليلات سلوكية لتحسين استراتيجيات المبيعات.

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Lead Forensics هو برنامج B2B لتحديد زوار الموقع المجهولين وتوفير معلومات الاتصال لتعزيز توليد العملاء وزيادة فعالية المبيعات.

PeerSpot

PeerSpot

peerspot.com

PEERSPOT منصة توفر مراجعات معلومات موثوقة وحلول تكنولوجيا المؤسسات، وتساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في تحديد الشركات المناسبة وتواصلها وتحويلها لعملاء من خلال البيانات العميقة والذكاء الاصطناعي.

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

تعد قائمة انتظار الزوار أداة لتوليد العملاء المحتملين، توفر معلومات عن زوار المواقع لتخصيص تجاربهم وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

تطبيق AdDaptive Intelligence يوفر أدوات التسويق القائم على الحسابات وتحليل البيانات للتمكين من استهداف العملاء في الإعلانات الرقمية.

Propensity

Propensity

propensity.com

تطبيق Propensity هو منصة تسويق تعتمد على حسابات الشركات الصغيرة، تساعد الفرق في إنشاء قوائم حسابات مهتمة وتسهيل الحملات التسويقية للإشراف على المبيعات.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead هي منصة لتحليل بيانات جهات الاتصال B2B تساعد الشركات في تحسين جهود التسويق والمبيعات من خلال توفير معلومات دقيقة ومتنوعة.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks هي منصة تسويقية تعتمد على الحساب تساعد الشركات في تحديد حسابات مستهدفة ومشاركتها وتحليل الأداء لزيادة الإيرادات.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

تستخدم تطبيق LeadGenius الذكاء الاصطناعي والبحث البشري لتسهيل توليد العملاء وتفاعلات المبيعات لشركات B2B.

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

تساعد تطبيق LoneScale فرق الإيرادات في تحديد المشترين المحتملين وتحسين العمليات البيعية والتسويقية. يركز على أتمتة البيانات لزيادة المبيعات والكفاءة.

Bombora

Bombora

bombora.com

تساعد منصة Bombora الشركات في تحديد العملاء المحتملين عن طريق تحليل نواياهم البحثية، مما يعزز استراتيجيات التسويق والمبيعات.

IntentHub

IntentHub

intenthub.com

تطبيق IntentHub يجمع ويحلل إشارات نية الشراء من مواقع B2B لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ عن الحسابات في السوق.

Signum

Signum

signum.ai

تتبع أخبار تغييرات الشركات والمهن لعملائك باستخدام تلخيصات مولّدة بالذكاء الاصطناعي لتحسين محادثاتك.

inMarket

inMarket

inmarket.com

تطبيق InMarket يوفر منصة لإدارة التسويق، مع أدوات تحليلية لتخصيص الحملات وفهم الجمهور وتحسين الأداء التسويقي.

Intentsify

Intentsify

intentsify.io

تطبيق Intentsify يوفر معلومات دقيقة عن نوايا الشراء للشركات، ويساعد في تحديد الشركات المهتمة ومن ثم التفاعل معها بشكل فعّال.

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

تطبيق Toplyne هو منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ لفرق المبيعات والتسويق، تساعد في تحديد العملاء المحتملين وتحسين استراتيجيات المبيعات.

Aptivio

Aptivio

aptiv.io

أبتيفيو هو منصة مبيعات شبكية آلية تساعد الشركات B2B في زيادة الإيرادات من خلال تحديد الفرص المناسبة وترتيب أولويات نوايا الشراء.

6sense

6sense

6sense.com

تطبيق 6sense هو منصة تسويق تعتمد على الحسابات تساعد الشركات في تحديد وإشراك الحسابات المستهدفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والإ analytics.

Amplemarket

Amplemarket

amplemarket.com

Amplemarket هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات المبيعات من خلال تبسيط اكتشاف العملاء والتواصل وتخصيص الرسائل.

CANDDi

CANDDi

canddi.com

CANDDi هو أداة تتبع زوار المواقع تساعد في تحديد الشركات والأفراد الذين يزورون موقعك، مما يساعدك على تحسين إجراءات المبيعات والتسويق.

Revmonk

Revmonk

revmonk.io

Revmonk هو منصة أتمتة تسويق B2B مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الفرق في تحسين الحملات التسويقية وإدارة البيانات وتحسين معدلات التحويل.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.