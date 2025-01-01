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يقوم موفرو بيانات نية المشتري بجمع وتقديم رؤى حول اللحظات التي يتفاعل فيها العملاء المحتملون والعملاء الحاليون مع العلامة التجارية. تشير نية المشتري إلى احتمال قيام العميل بإجراء عملية شراء، وتقوم هذه الأدوات بجمع معلومات عن رحلات المشتري الحقيقية ومؤشرات ميله الشرائي. تستخدم المؤسسات أدوات بيانات نية المشتري لحملات التسويق المستهدفة القائمة على الحساب (ABM)، وتخصيص تجارب موقع الويب للزائرين عبر الإنترنت، وتحديد أولويات العملاء المتوقعين الواردين بناءً على مشاركتهم مع الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الشركات من هذه البيانات لمعالجة تناقص العملاء بشكل استباقي من خلال تحديد حالات التفاعل مع المنافسين وتقييم إمكانية تبديل البائعين. تعد بيانات نية المشتري أيضًا مفيدة في مساعدة الشركات على فهم المنتجات أو عمليات التكامل الإضافية التي يمكن أن تلبي احتياجات عملائها بشكل استباقي.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
تطبيق LinkedIn Sales Navigator يساعد محترفي المبيعات في العثور على العملاء المحتملين والتواصل معهم من خلال ميزات بحث متقدمة وإمكانيات تواصل متطورة.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Signals
getsignals.ai
تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.
G2
g2.com
G2 هو سوق برمجيات يتيح للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال مراجعات المستخدمين ويساعد في إدارة الإنفاق على البرمجيات.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog هو تطبيق سطح مكتب يسمح بتحويل مواقع الويب إلى تطبيقات مستقلة على أنظمة Mac و Windows، ويسهل إدارة الحسابات المتعددة.
Drift
drift.com
تطبيق Drift هو منصة للتواصل مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء من خلال محادثات مخصصة وفعالة.
Wrench.ai
wrench.ai
تطبيق Wrench.ai يقدم أدوات مبنية على البيانات لتسهيل اتخاذ القرارات وأتمتة العمليات، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية للمستخدمين.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI هو محرك بحث في الوقت الحقيقي للعثور على معلومات الاتصال للمبيعات B2B، مما يساعد المستخدمين في الوصول إلى العملاء المحتملين بسرعة.
Terminus
terminusplatform.com
تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit هي منصة لإثراء البيانات تضيف أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركات لمساعدتك في تحسين جهود المبيعات والتسويق.
NetLine
netline.com
تطبيق NetLine هو منصة شاملة لأصحاب الأعمال B2B، يوفر بيانات نية المشتري وم capabilities لتوليد العملاء المحتملين وتحسين التفاعل.
Demandbase
demandbase.com
منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.
N.Rich
nrich.ai
تساعدك تطبيق N.Rich في تعزيز مبيعاتك من خلال استهداف حسابات العملاء المحتملين بالإعلانات الرقمية وتحفيزها لزيادة التفاعل.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor هو تطبيق يحدد زوار موقع الويب المجهولين ويقدم بيانات حول سلوكهم لمساعدة فرق المبيعات والتسويق في تحسين استراتيجياتهم.
Common Room
commonroom.io
تطبيق Common Room يساعد في إدارة المجتمعات وتسهيل التواصل والمشاركة بين الأعضاء من خلال أدوات مخصصة لتعزيز التفاعل والتعاون.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel هي منصة ذكاء تسويقي تتخصص في تحسين كفاءة خط الأنابيب من خلال تقديم معلومات دقيقة عن العملاء وبيانات الاتصال.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront هي منصة ذكية للمبيعات تجمع بين بيانات الزوار ورصد العملاء المحتملين لتسهيل عمليات المبيعات والتسويق وتحسين فعاليتها.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo هو منصة تحويل تحول حركة المرور السلبية على المواقع إلى عملاء نشطين، من خلال أدوات تسويقية وتحليلية لتحسين معدلات التحويل.
Albacross
albacross.com
Albacross هي أداة لتوليد الرصاص B2B تساعد الشركات في التعرف على العملاء الذين يزورون مواقعها وتزويدها بتحليلات سلوكية لتحسين استراتيجيات المبيعات.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics هو برنامج B2B لتحديد زوار الموقع المجهولين وتوفير معلومات الاتصال لتعزيز توليد العملاء وزيادة فعالية المبيعات.
PeerSpot
peerspot.com
PEERSPOT منصة توفر مراجعات معلومات موثوقة وحلول تكنولوجيا المؤسسات، وتساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في تحديد الشركات المناسبة وتواصلها وتحويلها لعملاء من خلال البيانات العميقة والذكاء الاصطناعي.
Visitor Queue
visitorqueue.com
تعد قائمة انتظار الزوار أداة لتوليد العملاء المحتملين، توفر معلومات عن زوار المواقع لتخصيص تجاربهم وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
تطبيق AdDaptive Intelligence يوفر أدوات التسويق القائم على الحسابات وتحليل البيانات للتمكين من استهداف العملاء في الإعلانات الرقمية.
Propensity
propensity.com
تطبيق Propensity هو منصة تسويق تعتمد على حسابات الشركات الصغيرة، تساعد الفرق في إنشاء قوائم حسابات مهتمة وتسهيل الحملات التسويقية للإشراف على المبيعات.
UpLead
uplead.com
UpLead هي منصة لتحليل بيانات جهات الاتصال B2B تساعد الشركات في تحسين جهود التسويق والمبيعات من خلال توفير معلومات دقيقة ومتنوعة.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks هي منصة تسويقية تعتمد على الحساب تساعد الشركات في تحديد حسابات مستهدفة ومشاركتها وتحليل الأداء لزيادة الإيرادات.
LeadGenius
leadgenius.com
تستخدم تطبيق LeadGenius الذكاء الاصطناعي والبحث البشري لتسهيل توليد العملاء وتفاعلات المبيعات لشركات B2B.
LoneScale
lonescale.com
تساعد تطبيق LoneScale فرق الإيرادات في تحديد المشترين المحتملين وتحسين العمليات البيعية والتسويقية. يركز على أتمتة البيانات لزيادة المبيعات والكفاءة.
Bombora
bombora.com
تساعد منصة Bombora الشركات في تحديد العملاء المحتملين عن طريق تحليل نواياهم البحثية، مما يعزز استراتيجيات التسويق والمبيعات.
IntentHub
intenthub.com
تطبيق IntentHub يجمع ويحلل إشارات نية الشراء من مواقع B2B لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ عن الحسابات في السوق.
Signum
signum.ai
تتبع أخبار تغييرات الشركات والمهن لعملائك باستخدام تلخيصات مولّدة بالذكاء الاصطناعي لتحسين محادثاتك.
inMarket
inmarket.com
تطبيق InMarket يوفر منصة لإدارة التسويق، مع أدوات تحليلية لتخصيص الحملات وفهم الجمهور وتحسين الأداء التسويقي.
Intentsify
intentsify.io
تطبيق Intentsify يوفر معلومات دقيقة عن نوايا الشراء للشركات، ويساعد في تحديد الشركات المهتمة ومن ثم التفاعل معها بشكل فعّال.
Toplyne
toplyne.io
تطبيق Toplyne هو منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ لفرق المبيعات والتسويق، تساعد في تحديد العملاء المحتملين وتحسين استراتيجيات المبيعات.
Aptivio
aptiv.io
أبتيفيو هو منصة مبيعات شبكية آلية تساعد الشركات B2B في زيادة الإيرادات من خلال تحديد الفرص المناسبة وترتيب أولويات نوايا الشراء.
6sense
6sense.com
تطبيق 6sense هو منصة تسويق تعتمد على الحسابات تساعد الشركات في تحديد وإشراك الحسابات المستهدفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والإ analytics.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات المبيعات من خلال تبسيط اكتشاف العملاء والتواصل وتخصيص الرسائل.
CANDDi
canddi.com
CANDDi هو أداة تتبع زوار المواقع تساعد في تحديد الشركات والأفراد الذين يزورون موقعك، مما يساعدك على تحسين إجراءات المبيعات والتسويق.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk هو منصة أتمتة تسويق B2B مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الفرق في تحسين الحملات التسويقية وإدارة البيانات وتحسين معدلات التحويل.
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