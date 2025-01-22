موفري بيانات نية المشتري - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

Revmonk

revmonk.io

Revmonk عبارة عن منصة لأتمتة التسويق B2B مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يحتوي على عدد من الميزات التي قد تكون مفيدة جدًا لفرق التسويق والمبيعات، بما في ذلك: - تحديد حركة مرور الويب العضوية والمدفوعة: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على فهم القنوات التي تجذب أكبر عدد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بهم، وتحديد العملاء المحتملين الذين أعربوا بالفعل عن اهتمامهم بمنتجاتهم أو خدماتهم. - إثراء معلومات الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على تأهيل العملاء المتوقعين بشكل أكثر فعالية وإنشاء حملات تسويقية أكثر تخصيصًا. - تكوين معلمات ملف تعريف العميل المثالي (ICP) وإنشاء قائمة الحسابات المستهدفة: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على تركيز جهودها على العملاء المتوقعين الواعدين وزيادة معدلات التحويل الخاصة بهم. - إنشاء قوائم ومزامنة الحسابات/جهات الاتصال مع CRM في الوقت الفعلي: يمكن أن يساعد ذلك الفرق في الحفاظ على تحديث بيانات CRM الخاصة بهم والتأكد من أنهم يعملون دائمًا مع العملاء المتوقعين الأكثر صلة. - إرسال بريد إلكتروني مخصص للغاية باستخدام LLM مخصص: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على إنشاء حملات بريد إلكتروني أكثر جاذبية وفعالية. -إعداد تنبيهات Slack عندما تزور الحسابات/جهات الاتصال الرئيسية موقع الويب الخاص بك: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على متابعة العملاء المتوقعين بسرعة وزيادة فرصهم في إغلاق الصفقات. - بشكل عام، يحتوي Revmonk على عدد من الميزات التي يمكن أن تساعد الفرق على أتمتة سير العمل الخاص بهم، وتحسين كفاءتهم، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين والمبيعات.