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موفري بيانات نية المشتري - التطبيقات الأكثر شعبية - بالاو
يقوم موفرو بيانات نية المشتري بجمع وتقديم رؤى حول اللحظات التي يتفاعل فيها العملاء المحتملون والعملاء الحاليون مع العلامة التجارية. تشير نية المشتري إلى احتمال قيام العميل بإجراء عملية شراء، وتقوم هذه الأدوات بجمع معلومات عن رحلات المشتري الحقيقية ومؤشرات ميله الشرائي. تستخدم المؤسسات أدوات بيانات نية المشتري لحملات التسويق المستهدفة القائمة على الحساب (ABM)، وتخصيص تجارب موقع الويب للزائرين عبر الإنترنت، وتحديد أولويات العملاء المتوقعين الواردين بناءً على مشاركتهم مع الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الشركات من هذه البيانات لمعالجة تناقص العملاء بشكل استباقي من خلال تحديد حالات التفاعل مع المنافسين وتقييم إمكانية تبديل البائعين. تعد بيانات نية المشتري أيضًا مفيدة في مساعدة الشركات على فهم المنتجات أو عمليات التكامل الإضافية التي يمكن أن تلبي احتياجات عملائها بشكل استباقي.
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LoneScale
lonescale.com
يساعد LoneScale فرق الإيرادات على إنشاء وإغلاق المزيد من خطوط الأنابيب من خلال تقديم المشترين المحتملين. بالنسبة للمبيعات، يقوم LoneScale بأتمتة نية المبيعات على نطاق واسع في إدارة علاقات العملاء (CRM) لتوفير خطوط أنابيب مؤهلة ونقاط بيع كل يوم حتى يحجز المندوبون المزيد من الاجتماعات ويحققون المزيد من الإيرادات. بالنسبة للتسويق، يلتقط LoneScale كل النوايا الرئيسية وجهات الاتصال لأتمتة حملات ABM عالية الأداء، وتقليل تكلفة تكلفة الوصول (CAC)، وزيادة مساهمة الإيرادات. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يقوم LoneScale تلقائيًا بتزويد إدارة علاقات العملاء (CRM) بالمشترين الذين يتطابقون مع أفضل عملائك. وهذا يعني أنه يمكن للمندوبين التركيز على البيع بدلاً من البحث في البيانات. تثق الشركات سريعة النمو في LoneScale لتعزيز معدلات فوزها بمقدار 3 أضعاف، وتوفير +10 ساعات لكل مندوب، وتدفقاتها بمقدار 100 ألف دولار أمريكي.
Albacross
albacross.com
تستخدم فرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم بيانات النوايا الخاصة بشركة Albacross لتوليد المزيد من الفرص وزيادة الإيرادات بشكل أسرع. بدءًا من الوعي في مرحلة مبكرة وحتى اتخاذ القرار في مرحلة متأخرة، لديك كل الأفكار التي تحتاجها للكشف عن المشترين المحتملين، وإشراكهم في ما يريدون، والحصول على إشعار عندما يصبحون مستعدين للشراء. وإليك الطريقة: - زيادة إنتاجية المبيعات: حدد نية الشراء لدى الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك وأبلغ فريق المبيعات لديك عندما يكونون مستعدين للشراء. - إزالة التخمين من التسويق: تعرف على الحسابات التي تتفاعل مع المحتوى الخاص بك وما الذي يثير اهتمامهم أكثر. - جميع نقاط البيانات التي تحتاجها: نقوم بتتبع 3 مليارات حدث شهريًا في جميع أنحاء العالم ونقوم بتحديث نقاط البيانات على أساس أسبوعي. - الاندماج بسلاسة مع الأدوات التقنية التي تستخدمها بالفعل - إنها ليست أداة أخرى للتعلم.
Aptivio
aptiv.io
منصة مبيعات الشبكة الآلية الأكثر تقدمًا على هذا الكوكب جنبًا إلى جنب مع Real Buyer Intent التي تساعد شركات B2B على تعزيز نمو إيراداتها من خلال اكتشاف الحسابات الأكثر احتمالية للتحويل وأقصر طريق للإغلاق. تحدد إشارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Aptivio نية المشتري الخاصة بالفرصة وتعطيها الأولوية في كل مرحلة من دورة المشتري، لذلك يركز فريق الإيرادات لديك على العملاء المحتملين المهمين. تضيف منصتنا ما متوسطه 25% من العملاء المحتملين المؤهلين للمبيعات في أول 60 يومًا من الاستخدام، و40% بعد 6 أشهر. أطلق العنان لأقصى إمكانات خط الأنابيب الخاص بك، باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Aptivio.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk عبارة عن منصة لأتمتة التسويق B2B مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يحتوي على عدد من الميزات التي قد تكون مفيدة جدًا لفرق التسويق والمبيعات، بما في ذلك: - تحديد حركة مرور الويب العضوية والمدفوعة: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على فهم القنوات التي تجذب أكبر عدد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بهم، وتحديد العملاء المحتملين الذين أعربوا بالفعل عن اهتمامهم بمنتجاتهم أو خدماتهم. - إثراء معلومات الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على تأهيل العملاء المتوقعين بشكل أكثر فعالية وإنشاء حملات تسويقية أكثر تخصيصًا. - تكوين معلمات ملف تعريف العميل المثالي (ICP) وإنشاء قائمة الحسابات المستهدفة: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على تركيز جهودها على العملاء المتوقعين الواعدين وزيادة معدلات التحويل الخاصة بهم. - إنشاء قوائم ومزامنة الحسابات/جهات الاتصال مع CRM في الوقت الفعلي: يمكن أن يساعد ذلك الفرق في الحفاظ على تحديث بيانات CRM الخاصة بهم والتأكد من أنهم يعملون دائمًا مع العملاء المتوقعين الأكثر صلة. - إرسال بريد إلكتروني مخصص للغاية باستخدام LLM مخصص: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على إنشاء حملات بريد إلكتروني أكثر جاذبية وفعالية. -إعداد تنبيهات Slack عندما تزور الحسابات/جهات الاتصال الرئيسية موقع الويب الخاص بك: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على متابعة العملاء المتوقعين بسرعة وزيادة فرصهم في إغلاق الصفقات. - بشكل عام، يحتوي Revmonk على عدد من الميزات التي يمكن أن تساعد الفرق على أتمتة سير العمل الخاص بهم، وتحسين كفاءتهم، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين والمبيعات.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تنبؤية مصممة لفرق المبيعات والتسويق. تستخدم المنصة بيانات العملاء لبناء نماذج تنبؤية تساعد الشركات على تحديد آفاق العملاء الجدد، وتوسيع المبيعات، والبيع المتبادل، وتحديد العملاء المعرضين للخطر. تشمل الميزات الرئيسية تسجيل الرصاص بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل MQL في الوقت الفعلي، ومرشحات الرسم البياني للهوية، والإثراء المباشر. كما يوفر أيضًا وظائف مثل التجميع التلقائي لبيانات العميل وآليات منع التغيير. تتيح تكاملات Toplyne Sync وCRM Copilot مزامنة البيانات بشكل سلس مع أنظمة CRM، مما يضمن إدراج صناع القرار الاقتصادي الرئيسيين في قاعدة بيانات CRM. تم تصميم نماذج Toplyne التنبؤية ليتم إعدادها في فترة زمنية قصيرة، مما يوفر تأثيرًا أسرع على الأعمال مقارنة بالنماذج التنبؤية الداخلية. تتيح المنصة للمستخدمين تخصيص التفاعلات وأتمتة المبيعات وسير العمل التسويقي. بصرف النظر عن التنبؤ بالعملاء المحتملين والمبيعات، توفر Toplyne أيضًا رؤى حول أنماط الاستخدام والإشارات التي تحرك نية العملاء، والتي يمكن استخدامها بفعالية في حملات المبيعات والتسويق. لقد وجدت المنصة استخدامًا في مختلف الصناعات والفرق بما في ذلك B2B SaaS، والخدمات المصرفية والمالية، والإنترنت الاستهلاكي، والتأمين، والمبيعات، وعمليات الإيرادات، والتسويق، وإدارة الحسابات، ونجاح العملاء.
Propensity
propensity.com
Propensity هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الحساب (ABM) المصممة لفرق النمو الصغيرة في مجال B2B. نحن نسهل استخدام بيانات النوايا لإنشاء قوائم بالحسابات وجهات الاتصال في السوق، وتدفئة جهات الاتصال هذه من خلال حملات ABM متعددة القنوات، وتسليم قائمة يومية من العملاء المتوقعين المؤهلين تأهيلاً عاليًا للمبيعات. والنتيجة هي محرك ABM آلي يعمل دائمًا وينتج تدفقًا من MQAs ومشاركة مبيعات 5X مقارنةً بأساليب النمو التقليدية B2B. لماذا النزعة؟ - بناء جمهور في 5 دقائق، وإطلاقه في أقل من أسبوعين - إنشاء قائمة حسابات غير محدودة باستخدام بيانات النوايا - جهات اتصال غنية بالكامل لكل قائمة حسابات - قائمة أسبوعية بالحسابات وجهات الاتصال الجاهزة للمبيعات - إعلانات عرض برمجية - توزيع البريد الإلكتروني التسويقي - الوصول إلى مكتبتنا الخاصة بـ ABM playbooks - AI Content Generator - اجتماع أسبوعي مع Propensity CSM - عمليات التكامل بما في ذلك Hubspot وSalesforce - وقت تسجيل عائد الاستثمار - 30 -180 يومًا اعتمادًا على كتاب قواعد اللعبة الخاص بك الميزات الأساسية لـ Propensity: مكتبة Playbook - كتب قواعد اللعبة المعدة مسبقًا والتي تتراوح من 30 محرر قواعد اللعبة التي يصل طولها إلى 90 يومًا - قم بتحرير كل مسرحية بسهولة في قواعد اللعبة التي اختارها المستخدمون Audience Builder - يستخدم بيانات نية مرخصة من جهة خارجية على مستوى الحساب لفهم اهتمامات المشتري وسلوكه مع الميل إلى شراء النماذج المضمنة في دوائر الشراء - الإنشاء إدارة جهات الاتصال المستهدفة بناءً على نية مستوى الحساب مدير القناة - تنسيق وتنشيط الحملات عبر القنوات ABM Dashboard - قياس الحساب والتحليلات لقياس الرفع والأداء التكامل مع تكنولوجيا التسويق وتكنولوجيا المبيعات
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence هي المزود الرائد للتسويق القائم على الحساب والاستخبارات B2B. تجمع منصتنا التكنولوجية بين قوة البيانات الضخمة وأتمتة الإعلانات لمساعدة المسوقين في مجال B2B على تحديد عملائهم المثاليين والوصول إليهم وإشراكهم. من خلال تحليل مليارات نقاط البيانات في الوقت الفعلي، نحن قادرون على ربط بيانات الأعمال غير المتصلة بالإنترنت التي تم التحقق منها بدقة بعالم الإنترنت وتزويد المسوقين بحلول عالمية المستوى لاستهداف B2B والتسويق القائم على الحساب في جهودهم الإعلانية الرقمية.
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخصيص الويب، وتوقيعات البريد الإلكتروني، وأتمتة المبيعات، وأخيرًا، قياس فعالية برامجك. تعد RollWorks منصة لا غنى عنها لفرق التسويق والمبيعات الكبيرة والصغيرة التي تعتقد أن النهج القائم على الحساب هو مجرد تسويق جيد بين الشركات. ابدأ اليوم على www.rollworks.com.
CANDDi
canddi.com
98% من العملاء المحتملين الذين يزورون موقع الويب الخاص بك لن يتواصلوا معك أبدًا. ماذا لو كان بإمكانك التعرف على هؤلاء الأشخاص والتواصل معهم وإبرام الصفقة؟ CANDDi هي أداة لتتبع زوار موقع الويب تساعد في الكشف عن الشركات والأفراد الذين يتصفحون موقع الويب الخاص بك. نحن نتجاوز مجرد "التتبع على مستوى الشركة" الذي توفره الأدوات الأخرى في السوق، مما يعني أنك تحصل على أقصى قدر من الرؤية عبر مسارات المبيعات والتسويق الخاصة بك. لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد؛ نحن نقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا حتى تتمكن من اختبار CANDDi ومعرفة ما إذا كانت الأداة المناسبة لعملك! بمجرد إضافة رمز التتبع الخاص بنا إلى موقع الويب الخاص بك، ستعمل مع فريق نجاح العملاء المذهل لدينا. سوف يرشدونك خلال CANDDi ويساعدونك على تحديد الميزات التي من شأنها تقصير دورة مبيعاتك، واكتساب فهم أعمق لجهود التسويق الرقمي الخاصة بك، وتحديد أولويات وقتك بشكل أكثر فعالية. لا تخبرك CANDDi فقط بالشركات التي زارت موقع الويب الخاص بك... تتناسب CANDDi مع عملياتك حتى تتمكن من التصرف بناءً على تلك المعلومات وإبرام هذه الصفقة.
Intentsify
intentsify.io
ما الذي نفعله؟ توفر Intentsify للمؤسسات التي تتعامل مع الشركات معلومات أكثر دقة وشمولاً عن نوايا المشتري في السوق اليوم، بالإضافة إلى حلول للعمل بناءً على تلك المعلومات. كيف نفعل ذلك: من خلال تقديم وتفعيل بيانات النوايا الدقيقة الخاصة بالجيل التالي، تحدد منصة تنشيط الذكاء من Intentsify الشركات التي تعرض سلوكيات بحثية مرتبطة مباشرة بحلول أعمالك، وتحدد موقعها في عملية الشراء، وتسلط الضوء على المشكلات التي تهمها كثيرًا، و تمكنك من إشراك الشركات المحددة، بسرعة وفعالية. لماذا نفعل ذلك لتحويل الطريقة التي تستهلك بها مؤسسات B2B النوايا وتفسرها وتنشطها - مما يتيح تجارب شراء استثنائية كاملة المسار تزيد من الإيرادات.
Visitor Queue
visitorqueue.com
قائمة انتظار الزوار عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات لديك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المستخدم الخاصة بالشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك. لقد ولت أيام المكالمات الباردة والتخمين، فنحن نقوم بتغذية فريق المبيعات الخاص بك بالعملاء المحتملين الذين أبدوا بالفعل اهتمامًا بمنتجاتك و/أو خدماتك. مع اختفاء 98% من زوار موقع الويب من موقعك على الويب دون أن يتركوا أي أثر، ألم يحن الوقت لتكتشف هويتهم؟ تعامل مع زوار موقع الويب الخاص بك بشكل فريد من خلال ميزة تخصيص موقع الويب الجديدة لدينا. قم بتزويد الزائرين بعرض مخصص لموقع الويب الخاص بك بناءً على تفاصيل جغرافية الشركة، مثل الموقع الجغرافي أو حجم الشركة أو حتى أسمائهم. اعرض لهم دراسات الحالة وحالات الاستخدام والشهادات ذات الصلة بناءً على صفاتهم. لقد أنشأنا قائمة انتظار الزوار لأننا رأينا بشكل مباشر المجالات الواضحة للتحسين بين البرامج الحالية في السوق. لا تأخذ كلامنا على محمل الجد، جربه مجانًا اليوم!
N.Rich
nrich.ai
تعزيز خط الأنابيب الخاص بك مع الحفاظ على الميزانية. ابحث عن حسابات ICP ذات نية شراء مؤكدة، وقم بتنشيطها باستخدام الإعلانات الرقمية عبر القنوات، وقم بتوصيل الحسابات الساخنة إلى المبيعات.
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استهداف اعتماد التكنولوجيا ومئات من سمات الأعمال. تتنبأ منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا بمن يحتاج إلى منتجاتك التكنولوجية ومتى يكون جاهزًا للشراء. علاوة على ذلك - يمنح Enlyft فرقك إمكانية الوصول إلى رؤى الأعمال المهمة حول كل حساب في ثوانٍ - من أجل التواصل الواثق والمستهدف والفعال. نقوم بذلك من خلال الجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي المُحسّنة للمبيعات والتسويق وآليات جمع البيانات الخاصة لإنشاء قاعدة بيانات أغنى وأكثر موثوقية وحداثة لبيانات العملاء المحتملين في السوق. يعد Enlyft جزءًا سلسًا من سير عملك من خلال موقع الويب سهل الاستخدام والمكونات الإضافية وتنزيلات البيانات وجهات اتصال LinkedIn وتكاملات CRM وغير ذلك الكثير. من Fortune 100 إلى الشركات الناشئة - تعتمد فرق المبيعات والتسويق الأكثر إنتاجية في العالم على توليد الطلب القائم على الذكاء الاصطناعي من Enlyft لتشغيل خطوط التنقيب وتحديد أولوياتها وكسب المزيد من الأعمال - مقابل جزء صغير من ميزانيتها.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo عبارة عن منصة تحويل تعمل على تحويل حركة المرور السلبية على موقع الويب إلى عملاء محتملين نشطين ونتائج أعمال ملموسة. نظرًا لأن 83% من قرارات الشراء تتم عبر الإنترنت، فإن فرص التحويل إلى موقع الويب لم تكن أعلى من أي وقت مضى. لكن معظم زوار الموقع سلبيون وغير مستعدين للشراء. في المتوسط، يغادر 98% من زوار الموقع دون إجراء تحويلات. يمكن لمعدلات التحويل المنخفضة هذه أن تؤثر على الأداء. لذا فهم في مهمة تتمثل في مواءمة فرق التسويق والمبيعات وتمكينها للتحويل بشكل أفضل وإنشاء كفاءات تجارية جديدة معًا. يفعلون ذلك من خلال: * إشراك الروبوتات في الموقع لدفع رحلات التحويل * تخصيص قوي لتحسين تجربة المستخدم * تحديد الشركة لتحديد الآفاق * رسم خرائط رحلة المستخدم لرسم خريطة لدورات المبيعات * تحليلات لفهم المستخدمين * الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة المستخدم تلقائيًا بناءً على محتوى الموقع * تنبيهات المبيعات لدعم الفرق التجارية * تكامل CRM لتجميع كل ذلك معًا * يأتي Leadoo أيضًا مع فريق متخصص من خبراء التحويل الذين يقومون بإعداد رحلات التحويل وتحسينها باستمرار عبر الموقع. بالنسبة لـ 800 من عملاء Leadoo خلال أول 12 شهرًا معهم، وجدوا أن متوسط الزيادة في معدلات التحويل الأساسية كان 74%. بعبارات بسيطة، توفر Leadoo جميع الأدوات والأفكار اللازمة من أجل: * تحديد زوار الموقع * تفعيلها في الموقع * رعايتهم أثناء رحلات الشراء * في نهاية المطاف تحويل المزيد منهم إلى عملاء
inMarket
inmarket.com
في InMarket، كوننا الأفضل في فئتنا يعني تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى بيانات الموقع الأكثر دقة ودقة والمبنية على الأذونات والمشتقة من SDK والمتوفرة اليوم. ويعني ذلك أيضًا إنشاء تجارب مذهلة عبر رسائل شديدة الصلة وفي الوقت المناسب في اللحظات المهمة، وتوفير قياس تحويلي بزاوية 360 درجة وتقديم معلومات للمستهلك تجعل المعلنين أكثر ذكاءً مع كل تفاعل.
PeerSpot
peerspot.com
تعتبر منصة معلومات الشراء الخاصة بـ PeerSpot المكان الذي يذهب إليه محترفو التكنولوجيا للحصول على معلومات عملية وموثوقة حول تكنولوجيا المؤسسة، حتى يتمكنوا من التأكد من أن ما يشترونه هو بالضبط ما يحتاجون إليه. مدعومًا بأكبر مجتمع في العالم من مشتري تكنولوجيا المؤسسات، يوفر PeerSpot مراجعات متعمقة ومنتديات عبر الإنترنت ودعمًا مباشرًا للأسئلة والأجوبة والمزيد، مما يمنح المحترفين الثقة لاتخاذ القرار الصحيح وسعادة الواقع الذي يلبي التوقعات.
Signum
signum.ai
ابق على اطلاع بالتحولات في شركات عملائك وصناعاتهم وتقدمهم الوظيفي، واستخدم الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات فعالة.
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
LeadGenius
leadgenius.com
يستخدم LeadGenius التعلم الآلي وشبكة عالمية من الباحثين البشريين لمساعدة فرق المبيعات والتسويق B2B على توسيع نطاق عملياتهم الخارجية. تستخدم الشركات الأسرع نموًا في العالم LeadGenius للعثور على العملاء الدائمين والتواصل معهم. تقدم LeadGenius 3 خدمات أساسية لفرق المبيعات والتسويق B2B والتي يمكن استخدامها بشكل منفصل أو كحل واحد شامل: إنشاء عملاء محتملين مخصصين وإثراء العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني المُدار. باستخدام LeadGenius، يمكن للشركات تحديد العملاء الجدد وتحديث قاعدة بيانات العملاء المحتملين الحالية وتحسينها وإزالة الخطوات المستهلكة للوقت من البريد الإلكتروني الصادر.
NetLine
netline.com
يبدأ المسوقون الناجحون في مجال B2B هنا. يعمل NetLine على تمكين المسوقين في مجال B2B من زيادة الإيرادات عبر منصة مشاركة المشتري الشاملة التي توفر بيانات نية لا مثيل لها على مستوى المشتري وقدرات توليد العملاء المحتملين. تشغيل منصة النوايا الوحيدة على مستوى المشتري، INTENTIVE، وتقديم رؤى في الوقت الفعلي
IntentHub
intenthub.com
يقوم IntentHub بجمع ومعالجة إشارات نية المشتري المبكرة من أكثر من مليون. مواقع B2B، مما يمنح العملاء رؤى قابلة للتنفيذ حول حسابات السوق. تعرف على المزيد: Intenthub.com تم تطوير IntentHub بواسطة N.Rich - الشركة الفنلندية التي تطور منصة الذهاب إلى السوق القائمة على الحساب والتي تثق بها General Electric Healthcare وPowell Software وRise Up وغيرها.
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
Bombora
bombora.com
يحدد عرض Bombora الشركات التي تبحث حاليًا عن المواضيع وكثافة تلك الجهود. ويقوم بتسجيل هذه الإشارات لمساعدة فرق المبيعات والتسويق على تحديد أولويات الحسابات المستهدفة، وتخصيص محادثاتهم معهم، وتحسين جهود التسويق. تقدم Bombora أعظم قيمة للمؤسسات التي تضم أكثر من 100 موظف.
Clearbit
clearbit.com
يقوم Clearbit Enrichment على الفور بإلحاق أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركة وتقنياتها وموظفيها بكل سجل تمتلكه - حتى تتمكن من تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء عاجلاً. وإليك الطريقة: • يتكامل بسلاسة مع Salesforce وMarketo وHubSpot وPardot وSegment والمزيد لأتمتة سير العمل وتحسينه. • التوقف عن فقدان العملاء المحتملين القيّمين - مع السياق الفوري، تحتاج إلى تسجيل رحلة المشتري وتوجيهها وتسريعها. • تقصير النماذج: إخفاء الحقول المعروفة أو ملؤها تلقائيًا لزيادة التحويلات. • الاستفادة من مصدر موثوق ودقيق: التصرف بناءً على بيانات الأعمال الجديدة - المحسنة باستخدام خوارزميات التعلم الآلي وضمان الجودة المدربين تدريبًا عاليًا - ليس فقط لمجموعة Fortune 500، ولكن أيضًا لكل شركة لديها موقع ويب.
Common Room
commonroom.io
تساعدك الغرفة المشتركة على بناء منتجات أفضل وتعميق العلاقات والنمو بشكل أسرع.
Demandbase
demandbase.com
تساعد منصة Demandbase One Smarter GTM™ الفرق على تحقيق أهداف الإيرادات بموارد أقل. فهو يستخدم ذكاء الحساب، وهو عبارة عن رؤية غنية وموثوقة على مستوى الحساب، لمساعدتك في تنسيق تحركات المبيعات والتسويق وإضفاء الصلة على كل مرحلة من رحلة الشراء بين الشركات. ستحصل على لوح زجاجي واحد يربط كل مصدر من مصادر الذكاء والبصيرة - وكل عمليات المبيعات والتسويق - حتى تتمكن من اكتشاف الفرص مبكرًا، والتفاعل معها بشكل أكثر ذكاءً، وإبرام الصفقات بشكل أسرع. قم بإنشاء جماهير دقيقة باستخدام ذكاء الحساب الخاص بنا، وبيانات CRM وMAP، وإشارات النوايا، والتقنيات، والمزيد. ثم استفد من الإمكانات الإضافية لمزيد من الدقة والتحكم: النظام الأساسي الوحيد لإعلانات B2B الذي تم تحسينه للوصول إلى فرق الشراء بأكملها، وزيادة تحويلات موقع الويب مع التخصيص، وتنسيق تفاعلات العملاء الهادفة عبر نظامك البيئي والقنوات، وقياس كيفية قيام أنشطة التسويق والمبيعات بتوجيه خطوط الأنابيب والإيرادات. يمكن للبائعين أيضًا الاستفادة من تطبيقات CRM الخاصة بهم للحصول على رؤى ذكية حول جهات الاتصال والشركات ورؤية مشاركة Demandbase ونشاط النوايا. باستخدام Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence، يمكنك تنسيق جميع لمسات GTM من أجل شراء منخفض الاحتكاك.
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل فيه الذكاء الاصطناعي لصالح البشر لتحويل المحادثات إلى علاقات. يساعد Drift الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم على ترجمة بيانات المحادثة وسلوك المشتري إلى علاقات أعمق ومزيد من خطوط الأنابيب والمزيد من الإيرادات. تأسست الشركة، وهي شركة رائدة في مجال التسويق التحادثي، في عام 2015 للمساعدة في إزالة الاحتكاك من عملية الشراء بين الشركات. مع استمرار زيادة توقعات المشتري وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تمكين رحلات العملاء الهادفة على نطاق واسع، تعمل Drift على إحداث تغيير جذري في الفئة التي أنشأتها.
G2
g2.com
G2 هو أكبر سوق للبرمجيات وأكثرها ثقة في العالم. يستخدم أكثر من 90 مليون شخص سنويًا - بما في ذلك الموظفون في جميع شركات Fortune 500 - G2 لاتخاذ قرارات برمجية أكثر ذكاءً بناءً على مراجعات النظراء الحقيقية. تتعاون الآلاف من شركات البرمجيات والخدمات من جميع الأحجام مع G2 لبناء سمعتها وإدارة إنفاقها على البرامج وتنمية أعمالها.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics هو برنامج B2B لتوليد الرصاص المشحون بشاحن توربيني. حدد زوار موقعك المجهولين، وتفاصيل الاتصال، وقم بزيادة خط أنابيب المبيعات لديك."
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 مليون+ عضو | إدارة هويتك المهنية. قم ببناء شبكتك المهنية والتفاعل معها. الوصول إلى المعرفة والرؤى والفرص.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI هو محرك البحث الأول والوحيد في الوقت الفعلي لمبيعات B2B. أكثر من 350.000 مستخدم وعشرات الآلاف من الفائزين بجائزة President's Club يستخدمون Seamless.AI للعثور على الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر التي تم التحقق منها لأي شخص يحتاجون إلى البيع له. تم الإعلان عنه للتو: نية المشتري وتغييرات الوظيفة بواسطة Seamless.AI! أصدرت Seamless.AI للتو بيانات نوايا المشتري حتى تتمكن من بناء خط أنابيب بشكل أسرع من أي وقت مضى من خلال الوصول إلى الحسابات الموجودة حاليًا في السوق والجاهزة لشراء منتجك أو خدمتك. تتيح لك Job Changes by Seamless.AI الوصول إلى أي شخص قام بتغيير دوره، أو انتقل إلى شركة جديدة، حتى تتمكن من التواصل خلال هذا الوقت الحرج مع العملاء والمحتملين دون فقدان الاتصال.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
UpLead
uplead.com
UpLead عبارة عن منصة للتنقيب عن B2B توفر بيانات الشركة واتصالات B2B بأعلى جودة. تشمل الميزات: التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، وجهات الاتصال العالمية في أكثر من 200 دولة، وأكثر من 50 معيار بحث، وتتبع التكنولوجيا، والتسويق القائم على الحساب، وذكاء المنافسين، وذكاء نمط البريد الإلكتروني، وروابط الملفات الشخصية الاجتماعية، وSalesforce و12 عملية تكامل أخرى لإدارة علاقات العملاء، وواجهة برمجة التطبيقات القوية والمزيد. .
Visual Visitor
visualvisitor.com
منصة ذكاء المبيعات قوية وبأسعار معقولة وسهلة الاستخدام. نحن نجعل مبيعات B2B أسهل. مساعدة فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد في وقت أقل. تتضمن منصتنا - بيانات نية المشتري - قاعدة بيانات جهات اتصال B2B مع أكثر من 606 مليون جهة اتصال - تحديد هوية زائر موقع الويب المجهول - تتبع البريد الإلكتروني / العرض تشمل فوائد منصتنا ما يلي: - مساعدة فرق المبيعات والتسويق لديك على إجراء الاتصال الأول. 36% من المبيعات تذهب إلى البائع الذي يستجيب أولاً. - تقليل وقت التنقيب بنسبة تصل إلى 80%. نحن نقدم البيانات التي تحتاجها للوصول إلى هذا الاحتمال الصعب. - كشف الخيوط المخفية الخاصة بك. نحن نساعدك في الحصول على المزيد من العملاء المحتملين من حركة المرور الموجودة لديك بالفعل. - آفاق لا تستجيب؟ سنقدم لك نظرة ثاقبة لما يحدث على جانب التوقعات. تأسست عام 2009، ولدينا مكاتب في جاكسونفيل، فلوريدا وأتلانتا، جورجيا. مع ما يزيد عن 2220 عميلًا وبائعًا للعلامة البيضاء، سرعان ما أصبح Visual Visitor النظام الأساسي المفضل للشركات المتنامية.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel عبارة عن نظام أساسي لمعلومات السوق يساعد فرق التسويق والمبيعات وعمليات الإيرادات على تحقيق ما يصل إلى 5 أضعاف تحسين كفاءة خطوط الأنابيب من خلال: - تحديد عملائك المثاليين (ICP) من بين 22 مليون حساب تم تحديدها بواسطة 300 مليون تقنية فريدة تثبيت نقاط البيانات. - إظهار الحسابات التي تنشط في السوق لمنتجك أو خدمتك باستخدام أفضل النوايا وأخبار الشركة وبيانات زوار الويب. - توفير معلومات اتصال تم التحقق منها لصانعي القرار من قاعدة بياناتنا التي تضم أكثر من 100 مليون جهة اتصال مع رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة - العمل كامتداد لفريقك لملء أي فجوات في بيانات الاتصال أو الحساب من خلال الاستفادة من فريق البحث لدينا الذي يضم أكثر من 2000 شخص - كل ذلك مع توفير رصيد غير محدود التسعير مدعوم بخدمة عملاء عالمية المستوى. عملاؤنا هم فرق إيرادات ذكية من شركات رائدة في الصناعة - مثل ServiceTitan، وProGlove، وOpenprise، وVeranex - الذين يدركون أن تحسين كفاءة خطوط الأنابيب في اقتصاد اليوم المليء بالتحديات هو مفتاح نمو الإيرادات. لقد قدمنا بيانات عالية الجودة إلى الصناعة لأكثر من 15 عامًا، ولم نجعلها متاحة مباشرة لأكثر من 800 عميل إلا مؤخرًا.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات الحديثة. مع Amplemarket، سوف تقوم بتبسيط الطريقة التي تكتشف بها عملائك التاليين وتتفاعل معهم وتحولهم بطريقة سحرية. ماذا يقول عملاؤنا: * ديل: من السلسلة أ إلى يونيكورن في 12 شهرًا. كيف عززت شركة Amplemarket نمو إيرادات Deel بمقدار 20 ضعفًا. * فانتا: كيف يتم إغلاق فانتا بشكل أكبر وأسرع باستخدام بيانات نية الشراء من Amplemarket (9x ROI) انضم إلى مئات الشركات من Deel وRippling وVanta وغيرها الكثير ممن يعملون على تحسين مستوى مبيعاتهم بفضل Amplemarket. إليك ما تحصل عليه: * البيانات الأصلية: يمكنك العثور بسهولة على البيانات التي تساعدك على إتمام الصفقات. * التخصيص المدمج: ضاعف معدلات استجابتك بمقدار 3 أضعاف من خلال الرسائل شديدة التخصيص. * التواصل متعدد القنوات: البريد الإلكتروني، الهاتف، LinkedIn، إلخ. * مدعوم بالذكاء الاصطناعي: دع المندوبين يركزون على البيع بينما يعتني الذكاء الاصطناعي بالباقي. * تحسين قابلية التسليم: ضع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في البريد الوارد الأساسي للعميل المحتمل. * إشارات نية الشراء: استهدف المشترين الذين يبحثون بنشاط عن حل مثل حلك.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront هي منصة Go-to-Market التي توفر لفرق المبيعات والتسويق كل ما يحتاجونه لكسب العملاء المحتملين وإتمام الصفقات. وباعتبارها عملية اندماج مشتركة بين شركتي Echobot الألمانية وLeadfeeder الفنلندية، تستطيع خوارزميات وتطبيقات Dealfront الوصول إلى البيانات والرؤى التي لا تستطيع الأدوات الأخرى الوصول إليها، مع توفير الشفافية والامتثال للوائح الأوروبية الصارمة والمعقدة. تجمع Dealfront بين أدوات ومراحل عملية البيع والتسويق في منصة واحدة، مما يعمل على تشغيل دولاب الموازنة الذي يعمل على تحسين عملية الذهاب إلى السوق بالكامل في حلقة دائمة. والنتيجة هي دقة محسنة باستمرار، وبرامج ICP ديناميكية وفي الوقت الفعلي، والمزيد من العملاء المحتملين الذين ينتهيون بصفقات.
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
Foundry
foundryco.com
تقوم منصة Foundry's Account-Based Marketing (ABM) بتنسيق حملات التسويق والمبيعات في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. في منصة واحدة، يجمع Foundry ABM بين ميزات الإعلان المستند إلى الحساب وتخصيص الويب وتنشيط المبيعات لتنسيق الحملات عبر قنوات متعددة. تعمل أدوات الحملة والتحليلات هذه على محرك نية الشراء الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسجل الفائدة على الحساب أثناء رحلة الشراء. يمكن لـ Foundry ABM تنسيق حملات ABM لزيادة الوعي والمشاركة وخطوط الأنابيب ضمن حساباتهم المستهدفة. لمعرفة المزيد، https://foundryco.com/our-solutions/software/. ملحوظة: العديد من المراجعات خاصة بمنصة Triblio، والتي أصبحت الآن Foundry ABM.