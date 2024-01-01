موفري بيانات نية المشتري - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر البهاما الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يقوم موفرو بيانات نية المشتري بجمع وتقديم رؤى حول اللحظات التي يتفاعل فيها العملاء المحتملون والعملاء الحاليون مع العلامة التجارية. تشير نية المشتري إلى احتمال قيام العميل بإجراء عملية شراء، وتقوم هذه الأدوات بجمع معلومات عن رحلات المشتري الحقيقية ومؤشرات ميله الشرائي. تستخدم المؤسسات أدوات بيانات نية المشتري لحملات التسويق المستهدفة القائمة على الحساب (ABM)، وتخصيص تجارب موقع الويب للزائرين عبر الإنترنت، وتحديد أولويات العملاء المتوقعين الواردين بناءً على مشاركتهم مع الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الشركات من هذه البيانات لمعالجة تناقص العملاء بشكل استباقي من خلال تحديد حالات التفاعل مع المنافسين وتقييم إمكانية تبديل البائعين. تعد بيانات نية المشتري أيضًا مفيدة في مساعدة الشركات على فهم المنتجات أو عمليات التكامل الإضافية التي يمكن أن تلبي احتياجات عملائها بشكل استباقي.